Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Lenovo Yoga 920 VS HP Spectre x360

En av disse bærer på en revolusjonerende funksjon

Disse maskinene gjør nettbrettet ditt overflødig.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud Oppdatert 30. juni Lagre Lagre artikkel

Introduksjon og oppsummering »

Hvor mange av oss har ikke et nettbrett som støver ned i bokhylla eller ligger nederst i bladhaugen, utladet når en først får det innover seg å sveipe litt på det.

Redningen for alle oss som kanskje foretrekker nettbrettet i helga men gjerne bruker laptopen i uka, kalles hybrider. Dette er altså bærbare maskiner med en liten tvist: de lar deg dreie skjermen deres 360 grader så den kan fungerer som et nettbrett i tillegg.

To av de aller lekreste hybridene der ute er HPs Spectre x360 og Lenovo Yoga 920, og vi har testet dem.

Nettbrett og datamaskin i ett

Pennene som følger med er presise og lar deg både tegne og ta notater på berøringsskjermene. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

De har begge store skjermer på 13,3 til 13,9 tommer og la oss bare si det: disse hybridene er langt tyngre enn vanlige nettbrett med en vekt på godt over kiloen.

Så, hvorfor vil du fortsatt vurdere en av dem for både PC- og nettbrettbruk? Vel, fordi du slipper unna med én enhet, du har en gigantisk skjerm å sveipe rundt på, og du har mulighet til å tegne og skrible notater med Windows Ink-pennen som følger med.

Spesielt sistnevnte gir deg en helt ny måte å bruke en bærbar maskin på, og selv om undertegnede ikke har noen strek å snakke om er det klart at mange vil omfavne tegnemulighetene disse hybridene legger opp til. Pennene som følger med fungere godt også til vanlige notater, og det tar ikke mange dager før du skriver like godt – eller dårlig – på skjerm som på papir.

Vi har testet maskinene i sølvutførelse, men andre mer spennende fargevalg er tilgjengelig. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Spesielt nyttig, og midt i blinken for studenter, er funksjonen i OneNote som gjør om håndskriften din til vanlig tekst. Dette fungerer best med engelsk men også greit med norsk. Også det å sette opp mattestykker og formler er langt mer intuitivt med en penn enn med et tastatur og fomlete Word-formler. Funksjonen som lar deg skrible over eksempelvis hele dokumenter eller nettsider, og markere og annotere, vil nok også få bein å stå på i de rette kretsene, være seg læreryrket eller mer kreative greier.

Tro forresten ikke at Spectre x360 eller Yoga 920 bare fungerer i bærbarmodus og nettbrettmodus. Når du dreier skjermen mot sine fulle 360 grader kommer du nemlig også innom både teltmodus, hvor den står som en pyramide, og visningsmodus, hvor tastaturet peker ned i pulten og skjermen kommer så langt frem mot seg som mulig. Disse ulike modusene har sine klare fordeler, og det er for eksempel veldig plassbesparende å la hybriden vise middagsoppskriften i teltmodus enn i bærbarmodus på kjøkkenbenken.

Unik skjermfunksjon for Spectre x360

Spectre x360 og Yoga 920 har veldig like spesifikasjoner og funksjoner, og begge lar deg for eksempel logge på Windows med et fingeravtrykk fremfor passord. HP har imidlertid bakt inn en helt unik funksjon i sin Spectre x360.

HPs hybrid kan nemlig leveres med «Privacy Shield» integrert i skjermen. Privacy Shield sørger for at du med et enkelt trykk på F1-tasten gjør innholdet på skjermen svært vanskelig å se for alle som ikke sitter rett foran den. Den blokkerer enkelt lange blikk fra sidemannen på toget eller hun på cafébordet like ved siden av, og du kan arbeide med jobbpresentasjoner uten bekymring for at informasjon kommer på avveie.

Åpne fullskjerm 1 2

Privacy Shield fungerer svært godt, og mens det selvsagt går noe utover kontrasten i bildet – selv for deg bak tastaturet – går det aldri utover muligheten din til å jobbe med det du skal, uforstyrret og hvor som helst. Vi har blitt glade i å jobbe med visshet om at ingen sjeler over på skjermen vår, og det å gå tilbake til å jobbe på skjermer som viser de uferdige og elendige artikkelutkastene våre til hele verden nesten gruer vi oss litt til.

Bedre maskinvare

Begge hybridene kommer med rykende ferske firekjernede prosessorer fra Intels 8. generasjon Core-serie. Disse skilter med dobbelt så mange prosessorkjerner som vi er vant med fra såpass slanke maskiner, og fra ytelsesmålingene på neste side ser vi at fartsøkningen disse leverer absolutt ikke er til å kimse av.

Dessverre kommer ikke den forbedrede prosessorytelsen 3D-applikasjoner som spill til gode, så fortsatt bør du ikke ha høye forventninger dersom du skal spille på disse kompakte maskinene.

Selv en syltynn bærbar PC kan bli kraftig:

Sjekk ut testen vår av HP Omen Accelerator »

Selv om prosessorene ikke skal trekke særlig mer strøm enn tidligere byr dobbelt så mange kjerner på noen andre problemer, som noe mer støy. Særlig skuffet er vi over at maskinenes vifter kan finne på å spinne opp bare ved å stå med en enkel nettleser oppe. Dette skjer ikke veldig ofte, men det er uansett et tilbakesteg fra tidligere modeller.

Maskinvaremessig er det lite som skiller dagens to testkandidater, som leveres med masse rask SSD-lagring for filene dine og mer enn nok minne selv for årene som kommer. Både fremtidsrettede USB Type-C-porter med Thunderbolt 3-støtte for tilkobling av eksterne skjermer, eksterne grafikkløsninger, raske harddisker og hurtig opplading, samt tradisjonelle USB 3-porter er på plass.

Les mer om Windows Ink-pennene, Privacy Shield og ytelsen på neste side »

Oppsummering

Unik skjermfunksjon og solid design

HP Spectre x360 (2PS30EA)

HPs Spectre x360 skilter med en virkelig rosin i pølsa denne generasjonen med en ny skjermfunksjon kalt Privacy Shield. Den er en «må ha»-funksjon for deg som jobber med sensitive dokumenter utenfor kontoret, eller bare ønsker at innholdet på skjermen skal skjules for andre enn deg selv når du jobber på toget eller kafé. Dette alene sikrer HP årests uoffisielle TEK «innovation»-award, og at de kommer et lite hestehode foran Lenovos konkurrent når vi deler ut poeng.

Designmessig holder maskinen samme høye standard som forgjengeren, med solid aluminium, lekre detaljer og enda noen millimeter er slanket bort fra skjermrammen. Skjermen er litt mindre enn den til Yoga 920, men så er også Spectre x360 mer kompakt og lettere.

Skjermen kan dreies inntil 360 grader, og som et nettbrett fungerer Spectre x360 svært godt. Visst er maskinen større og tyngre enn et rent nettbrett, men her får du en alt-i-ett-enhet med mulighet til å slå deg løs med den medfølgende Windows Ink-pennen. Den fungerer veldig godt, og vi synes den er mer intuitiv i bruk enn pennen som følger med Yoga 920 ettersom bakenden dens både fungerer – og føles som – et viskelær.

Tastaturet er godt og leverer lang vandring, men støyer hakket mer enn vi liker. Pekeplaten er på sin side perfekt.

Prosessorytelsen er takket være fire kjerner langt høyere enn tidigere modeller, men spillytelsen står på stedet hvil. Den nye, kraftigere, prosessoren medfører litt mer støy enn tidigere, men noe veldig stort problem er ikke dette, og Yoga 920 støyer hakket mer.

Vær oppmerksom på at modellen med Privacy Shield-panel har omtrent to timer svakere batteridriftstid enn modellene med tradisjonell skjerm, og at fargene og innsynsvinkelen ikke er helt i toppsjiktet. Men dette blir litt flisespikkeri, og det faktum at panelet også leverer 120Hz veier litt opp for innsynsvinkel og farger ved at det jevner ut bevegelser på skjermen. Batteridriftstiden klokker også uansett inn på solide 10 timer eller mer.

Det følger med et pent og elegant etui i imitert skinn så du ikke riper opp Spectre x360 under transport, og det kan være greit, for denne maskinen vil du bli glad i og ønske å ta godt vare på i mange år.

9 Imponerende fjerne Sammenlign HP Spectre x360 (2PS30EA) 9 Imponerende Fordeler + Høy ytelse

+ Unik Privacy Shield-skjerm

+ God pekeplate

+ Flott design

+ God byggekvalitet

+ Både USB Type-C og USB 3-porter

+ Naturlig og god penn

+ Etui følger med Ting å tenke på — Tidvis noe støy

— Litt svak innsynsvinkel på skjem

— Antirefleksjonsbelegg kunne vært bedre

Den originale hybriden i forfinet utgave

Lenovo Yoga 920 (80Y7007RMX)

Lenovo har forfinet oppskriften på sin Yoga-serie i fem generasjoner nå. Derfor er det ikke overraskende at siste mann ut, Yoga 920, ikke er så aller verst, for å si det forsiktig. Vi finner bare småtteri å trekke for, og da er det den tidvis litt for aktive viften vi først og fremst tenker på.

Den unike og lekre skjermhengslen er som skapt for en hybrid. Den byr på god og jevn motstand hele veien rundt, og har attpåtil en WiFi-antenne innebygget for å sikre gode signaler uansett posisjon.

Skjermen er stor, og Full HD-panelet gjør en god figur selv om fargene ikke er helt «riktige». Vi savnet ikke høyere oppløsning i vår test, selv ved nettbrettbruk, og apropos brettbruk sørger den ekstra store rammen nederst på skjermen for at du får et solid grep om maskinen.

Berøringsskjermen står ikke tilbake for noen, og den medfølgende pennen lar deg slippe fantasien løs i tegneprogram eller vare ta notater med håndskrift. Pennen er på papiret mer presis enn den som følger med Spectre x360, men vi liker ikke plasseringen av viskelær-knappen nederst på skaftet, som vi stadig kommer borti og overskriver teksten vår med. Til slutt vil du nok vende deg til å holde pennen slik at du ikke kommer borti denne, dog.

Yoga 920 er med god margin den kraftigste Yogaen til nå takket være den firekjernede prosessoren, men merk at ytelsen faller en del når varmen brer seg.

Vi målte Yoga 920 til over 15 timer videoavspilling i vår batteritest, så her har du en sikker kandidat for heldagsbruk på tur uten lader.

Yoga har imidlertid ingen nye oppfinnsomme funksjoner denne gang, og kombinert med en høyere pris enn Spectre x360 er dette nok til at maskinen akkurat må se seg slått i dagens svært kompetative miljø.

Vi ser få grunner til at du skulle adngre på å velge Yoga 920 dersom du uansett ikke trenger Privacy Shield-funksjonen til Spectre x360 og kan leve med å gi halvannen tusenlapp mer.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Lenovo Yoga 920 (80Y7007RMX) 8.5 Meget bra sitat Den originale hybriden har aldri vært bedre Fordeler + God byggekvalitet og design

+ Sterk skjermhengsle

+ Høy ytelse

+ Både USB Type-C og USB 3-porter

+ Slank skjermramme Ting å tenke på — Noe støy

— Varme gir svakere prosessorytelse

— Uheldig plasserte knapper på pennen

Alternativer

Dypdykk og ytelse »

Når en tipper 15 000 kroner for en datamaskin skal det meste stemme. Dette gjelder også selve innpakningen.

Med kjennskap til testkandidatenes forgjengere kommer det imidlertid ikke som noen overraskelse at både Spectre x360 og Yoga 920 så til de grader leverer varene. De har begge et moderne og innbydende design, med flotte fargekombinasjoner, rene linjer og ikke minst solide byggematerialer.

Fingeravtrykkleseren (mellom volumknappen og USB Type-C-portene) på Spectre x360 logger deg inn i Windows uten passord Også Yoga 920 har en slik leser, men der sitter den nedenfor tastaturet. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Spectre x360 fås i såkalt «Dark Ash» og «Natural Silver» utførelse. Vi testet sistnevnte, og mens den gjør en god figur holder vi egentlig en knapp på den mer unike mørke varianten. Da går du imidlertid glipp av HPs «Privacy Shield», som vi kommer tilbake til.

Uansett farge er aluminium materialet som dekker alle flatene du ser, med innslag av forkrommede detaljer her og der som gjør seg veldig bra. Langs siden av basen er aluminiumen polert og børstet for en enda mer eksklusiv «look». Ellers har maskinen blitt bitte litt mer kompakt siden fjorårets modell da skjermrammen har krympet med et par millimeter så panelet nå strekker seg nesten helt ut til sidene. Fortsatt er det en god ramme både oppe og nede, så ideelt sett skulle HP slått til med en 16:10-skjerm her.

Skjermhengslen på Yoga 920 er et syn i seg selv. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Yogaen utmerker seg på sin side ved at skjermen er litt større og rammen bare halvparten så tykk i toppen som hos Spectre x360. Utrolig nok har Lenovo også funnet plass til et kamera her. I bunnen er rammen litt tykkere enn hos Spectre, uten at dette er noen ulempe. Denne kommer nemlig maskinen til gode når vi bruker den som et nettbrett og trenger noe å holde i.

Kroppen er hovedsakelig omgitt av aluminium, men der Yogaen virkelig står ut er på designet av skjermhengslen. Denne er tydelig inspirert av hvordan klokkereimer er satt sammen og hele mekanismen består av godt over hundre individuelle deler. Dette ser helt strålende ut, også er det selvsagt greit å vite at Lenovos femte iterasjon av hengslen – som ble introdusert i Yoga-serien i 2014 – fortsatt fungerer klokkereint.

Som hos Spectre byr Yogaen på detaljer som enten er forkrommet eller børstet. En liten innvendig til Yogaens design kan være at utførelsen i sølv blir vel kjedelig konservativ. Særlig med kontrastfargen til tastaturet (mørke grå) som nesten får det til å se litt billig ut. Trolig er utførelsene i enten «Bronse» eller «Kobber» mye mer spennende.

Yoga 920 (til venstre) har en hakket større skjerm enn Spectre x360, som på sin side er lettere og mer kompakt. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Skjerm som skjuler innholdet

Her er maskinene i visningsmodus, som egner seg godt for bildefremvisning eller film.

Mens Spectre x360-skjermen er utstyrt med et 13,3-tommerspanel måler Yoga 920-skjermen 13,9 tommer. De har fått samme Full HD-oppløsning, og etter vårt syn passer de 1920 x 1080 punktene ypperlig til denne formfaktoren. Selv i nettbrettmodus hvor vi holder skjermen tettere på øynene tenker vi ikke over at mobiler eller tradisjonelle nettbrett er mer «finmasket» under bruk. Begge modeller kan konfigureres med 4K-skjermer, dog.

Yoga 920s IPS-panel leverer et godt sortnivå og sprakende farger, men fargene er ikke spesielt presise noe som er verdt å merke seg dersom du jobber med bildebehandling eller lignende. Lysstyrken er helt på det jevne, og selv om skjermen er av det blanke slaget har Lenovo sørget for å få dempet de verste refleksene.

For Spectre x360s vedkommende spiller skjermen en langt større rolle enn den pleier. For aller første gang i et forbrukerprodukt har nemlig HP fått på plass muligheten til å skjule det du jobber med på skjermen for alle andre enn deg selv. HP kaller funksjonen «Privacy Shield», og den fungerer slik at du ved å trykke på en knapp «visker ut» skjerminnholdet for alle som ikke sitter rett foran den. Dette er utrolig hendig dersom du vil slippe å bekymre deg for lange øyne når du jobber på kollektivtransport eller ute på kafé. Særlig for alle som etterhvert bruker samme enhet på jobb som på privaten skulle dette være en såkalt «killer»-funksjon.

Nå er det ikke slik at skjermen blir helt uleselig for sidemannen, men innholdet blir så godt skjult at det blir svært tydelig om han fatter interesse for det du holder på med. På togturer i testperioden merket undertegnede et og annet nysgjerrig blikk, men dette hadde nok ikke så mye å gjøre med spennende skjerminnhold som ren fascinasjon over at jeg tilsynelatende jobbet på en (for dem) fantastisk dårlig kalibrert skjerm. Også for deg som sitter rett foran den blir bildet litt gråere og mindre kontrastfylt enn med Privacy Shield av, men dette går aldri utover muligheten du har til å lese og jobbe med det du ser på.

Når du ikke har aktivert Privacy Shield-funksjonen minner skjermen stort sett om en hvilken som helst annen skjerm, men vi merker oss at innsynsvinkelen ikke er like god som vi er vant med. Også sortnivået kunne vært dypere og fargene er ikke like gode som de pleier å være fra HPs premiummaskiner, men dette er kompromisser du må leve med for å få Privacy Shield-muligheten. Vi kunne klart overlevd dette uten problemer, i alle fall dersom vi ikke drev med bilde- eller videoredigering. Som et plaster på såret frister panelet med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som ikke er vanlig kost for ultrabærbare men som altså gir en jevnere opplevelse når du ruller nedover nettsider eller drar rundt på vinduer og lignende. Om ikke Privacy Shield er noe for deg får du Spectre x360 levert med HPs ellers strålende og nøytrale tradisjonelle skjermpanel også.

Se hvor godt skjermene er kalibrert her »

Ta notater på skjermen

Vi kommer ofte borti den nederste knappen på Yoga 920-pennen (øverst). Den fungerer som et viskelær... Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Berøringsskjermene fungerer strålende til å bruke fingeren til å sveipe seg rundt på nettet, forstørre og panorere. De fleste elementer, være seg i skrivebord- eller nettbrettmodus er så store at det er lett å hanke tak i dem selv med store pølsefingre.

Både Spectre og Yoga får følge av hver sin penn som gjør det lekende lett å ta notater eller tegne og lage illustrasjoner. Bare sørg for å fortelle maskinen om det dersom du er venstrehendt, ellers vil ikke den såkalte «Palm Rejection»-funksjonen fungere og du vil oppleve å stadig komme borti andre elementer hånden din i tillegg til med pennen.

«Active Pen» som følger med Yogaen veier 18 gram og har 4096 følsomhetsnivåer. Den er forsåvidt god å skive med, men vi kommer ustanselig borti en av de to knappene i nedre del som når trykket inn gir pennen viskelær-funksjonalitet. Dette går nok å venne seg til, men umiddelbart har vi mer sansen for HPs penn hvor endestykket både fungerer og – takket være materialet – føles som et ekte viskelær. Enkelt og naturlig, altså. Denne pennen som følger med Spectre x360 veier 14 gram og har «kun» 1024 følsomhetsnivåer, samt mulighet for å detektere når du skråstiller den. Under testingen merket vi ikke særlig til forskjellen på følsomhetsnivået, men dette kan være noe de flinkere artistene der ute vil gjøre.

Til forskjell fra Lenovos penn, som bruker et AAAA-batteri, kan HP sin lades via USB Type-C. Vi liker at Lenovo har inkludert en holder til pennen, men når denne plugges inn i USB 3-porten med pennen i, blokkeres frustrerende nok på-knappen.

Spectre x360 scorer litt bedre enn Yoga 920 når det kommer til lysstyrke på skjermen, men takket være det blankere panelet er dette også nødvendig. Sistnevnte har nemlig et bedre antirefleksjonsbelegg.

Gode tastaturer og perfekte pekeplater

I motsetning til de aller tynneste bærbare maskinene er i det minste Spectre x360 utstyrt med forholdsvis dype taster. Yoga 920 har noe grunnere og mer kontante taster, men oppleves fortsatt som god å skrive på. Men begge tastaturer støyer litt mer enn ønskelig er det Spectre x360 som totalt sett blir sittende med svarteper av de to. Mer støy enn Yoga-tastene, også selv om vi skriver forsiktig, kombinert med den lille utradisjonelle Enter-tasten sørger for det.

Pekeplatene har virkelig både HP og Lenovo fått dreisen på, så her får du svært jevn og presis sporing med god støtte for flerfingerbevegelser.

Begge tastatur er gode, men Yoga 920 sitt er hakket raskere og støyer litt mindre. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nå med fire prosessorkjerner

Både Spectre x360 og Yoga 920 er utstyrt med Intels rykende ferske 8. generasjon i7-prosessorer med fire kjerner. Dermed er ytelsen langt høyere enn hos tidligere modeller, eller for den saks skyld tidigere ultrabærbare generelt, som bød på 6.- eller 7. generasjon prosessorer med bare to kjerner.

Mer spesifikt er det en i7-8550U-prosessor vi finner i de to maskinene. Denne strømsnille saken på 15 watt arbeider ved inntil 4 GHz når én kjerne i bruk, mens når alle kjerner belastes er det 2,8 GHz som gjelder.

Umiddelbart ser vi at to ekstra prosessorkjerner gir maskinene et solid ytelsesløft. Det til tross for at arbeidsfrekvensen med alle kjerner i bruk var høyere ved 6.- og 7. generasjon U-prosessorer. Verdt å merke seg er det imidlertid at dette er «beste fall»-verdier. I større grad enn tidigere ser vi nemlig at prosessoren straks den har gått seg varm yter dårligere, noe som skyldes «Throtteling». Her holder prosessoren tilbake krefter for å ikke overopphete eller bruke for mye strøm, og mens vi også ved tidigere prosessorgenerasjoner så dette i tynne bærbare er nedgangen i ytelse mer markant nå. Faktisk ser vi en nedgang i Cinebench-scoren på inntil 20 prosent ved alle fire kjerner i bruk eller 13 prosent ved én kjerne i bruk på Yoga 920.

Spectre x360 setter ikke på bremsene på samme måte, og vi ser en mer moderat nedgang på 11 prosent ved alle fire kjernene i bruk når maskinens prosessor har blitt varm. Da er det greit å huske på at Spectre x360 i utgangspunktet ikke yter riktig så godt som Yoga 920 ved helt optimale målinger. Gjentatte målinger viser at enkeltkjerneytelsen til Spectre x360 ikke faller nevneverdig selv etter lengre tids anstrengelser.

Uansett om maskinene med fire kjerner throtler eller ei yter de begge mye bedre enn maskiner med to kjerner, og det er uansett ikke noe å tenke på for deg som skal ha en maskin å surfe på nett eller se film på.

Den langt høyere prosessorytelsen kommer deg dessverre ikke tilgode i form at bedre spillytelse, med unntak av en liten økning i de syntetiske testene. Intel bruker den samme integrerte UHD-grafikkløsningen som tidigere – de har bare lagt på en U for å vise at maskinen kan drive 4K-oppløste skjermer – så vi er ikke veldig overrasket. Likevel hadde vi håpet flere prosessorkjerner, eller eventuelt den økte Turbo Boost-frekvensen ved belastning av én kjerne, ville gjort litt mer ut av seg.

PS: Fjorårets Spectre x360 ble testet med en kraftigere prosessor med mer forseggjort Iris-grafikk, og stikker dermed av med førsteplassen for ren spillytelse.

I både Spectre x360 og Yoga 920 sitter svært romslige M.2 PCIe-SSD-er på 512 GB med NVMe-støtte. Her er det altså god plass til både dokumenter, video, bilder og et og annet spill om det skulle være ønskelig å legge inn. Hastigheten deres er upåklagelig, med svært god lese- og skrivehastighet som blåser mer tradisjonelle SATA-baserte SSD du finner i rimeligere maskiner av banen. De raske diskene sørger blant annet for at Windows, eller programmer som Photoshop, starter lynraskt, og at arbeid med store filer som oftest skjer uten noen ventetid.

Overraskende nok ser vi at Yoga 920 holder koken omtrent 40 prosent lenger enn Spectre x360. Det til tross for at batteriet i sistnevnte bare er 14 prosent mindre. HP bekrefter imidlertid at den høyere skjermoppdateringsfrekvensen på 120Hz, samt Privacy Shield-funksjonen gir omtrent 20 prosent, eller to timer, lavere driftstid.

Batteridriftstiden er uansett god med godt over 10 timer på Spectre x360, men blir det som skiller de to maskinene mest om vi ser bort fra Privacy Shield. Yoga 920 klokker inn på hele 15 timer driftstid med videovisning. Mens du nok ikke kan vente deg riktig like god driftstid ved nettsurfing eller hardere jobbing tegner dette et bilde av en maskin som vil holde hele arbeidsdagen uten strømtilførsel.

Spectre x360 støtter hurtiglading og kan gå fra 0 - 90 prosent kapasitet på 90 minutter, eller 50 prosent kapasitet på 30 minutter. Yoga 920 støtter også hurtiglading.

Det virker som det er et par år siden vi sist klaget på støyende ultrabærbare. De siste årene har PC-produsentene jevnt over klart å temme Intels strømsnille tokjernede Core-prosessorer, og en del maskiner er også levert helt uten vifte.

Når PC-produsentene nå har dyttet prosessorer med fire kjerner inn i maskiner som er like små, eller som i tilfellet med dagens testkandidater – enda litt mindre enn tidigere, resulterer dette dessverre i merkbart mer støy.

Dette merker vi selvsagt når maskinene jobber med våre testprogrammer eller vi spiller på dem, men mer kritisk er det at viftene oftere enn tidigere fyrer i gang motoren også ved lett nettsurfing eller når de står på skrivebordet.

Yoga 920 støyer jevnt over noe mer og oftere enn Spectre x360, og bruker lenger tid på å roe seg igjen. Spesielt dersom det er stille i rommet kan dette være irriterende.

Det virker som både ytelse og kjøleprofil hos Yoga 920 er mer aggressivt innstillt enn hos Spectre x360, som på sin side tillater noe høyere temperaturer før viften setter i gang. Vi foretrekker nok sistnevnte løsning, så Spectre x360 går seirende ut av støy- og varmerunden.

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse HP Spectre x360 (2PS30EA) Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Lenovo Yoga 920 (80Y7007RMX) Forrige Neste

Oppdatert 30. juni 2023, 15:49