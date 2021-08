Kindle er de største, men er de også de beste?

Vi har testet syv ulike lesebrettmodeller.

David Johansen Auby, Tek.no

David Johansen Auby 15 Aug 2021 06:00

På samme måte som Google har blitt synonymt for nett-søk, har Kindle for mange blitt synonymt for lesing av bøker på skjerm. Amazons lesebrett Kindle er utvilsomt det mest kjente for folk flest. Men hvilke andre alternativer finnes det og hvor gode er de?

For å finne ut av dette har vi hentet inn syv av de mest kjente lesebrett-modellene på markedet: To fra Kindle, to fra Pocketbook, to fra Kobo og en modell fra Onyx.

Diskusjonen om det er best å lese på papir eller skjerm har pågått helt siden de første lesebrettene traff markedet. Det er egentlig en litt meningsløs diskusjon, siden man tross alt ikke er nødt til å låse seg til et format. På enkelte områder vil papir alltid trumfe det digitale. Vi tenker på den taktile, ru følelsen av papir eller den karakteristiske lukten av papir og trykksverte. Vi krysser selvfølgelig fingrene for at det i fremtiden vil komme lesebrett med bok-lukt, men vi tviler.

På andre områder vil lesing på skjerm være det foretrukne alternativet. På de fleste lesebrett er det for eksempel fint mulig å endre både font og fontstørrelse. Det gjør det enklere for de med synsvansker. Mange lesebrett kommer også med ferdig installert font for dyslektikere (OpenDyslectic). Alle lesebrettene i denne testen har dessuten integrerte LED-lys i skjermen, noe som definitivt er en fordel om man ønsker å lese i mørke omgivelser. Skjermene på lesebrett er også utviklet på en måte som gjør deg mindre sliten i øynene enn ved bruk av smarttelefoner eller nettbrett.

Nedenfor har du oversikten over hvilke modeller vi har testet:

Product Kindle Paperwhite 4 (10. generasjon) Kindle Oasis 3 (10. generasjon) Onyx Boox Poke 3 PocketBook Touch HD3 PocketBook Inkpad Color Kobo Nia Kobo Libra H20 1490 NOK 3527 NOK 2463 NOK 1790 NOK 3133 NOK 990 NOK 1899 NOK Pris testet 1550 kr 3090 kr 2463 kr 1790 kr 3132 kr 990 kr 1899 kr Skjermstørrelse 6 tommer 7 tommer 6 tommer 6 tommer 7,8 tommer 6 tommer 7 tommer Pikseltetthet 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi (sort-hvit) / 100 ppi (farger) 221 ppi 300 ppi Skjermoppløsning 1448 x 1072 1680 x 1264 1448×1072 1072 × 1448 1872 × 1404 (sort-hvit) / 624 × 468 (farger) 1024 x 758 1680 × 1264 Materiale Hardplast Aluminium Hardplast Hardplast Hardplast Hardplast Hardplast Berøringsskjerm Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Fysiske knapper Nei Ja Nei Ja (nederst) Ja (nederst) Nei Ja Skjermrotasjon Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Type e-blekk E-ink Carta E-ink Carta E-ink HD Carta E-ink Carta E-ink Kaleido 2 E-ink Carta E-ink Carta Fargenivå 16 nivåer gråskala 16 nivåer gråskala 16 nivåer gråskala 16 nivåer gråskala Fargeskjerm, 4096 farger 16 nivåer gråskala 16 nivåer gråskala Lysnivåer Hvitt lys Hvitt, varmt og adaptivt lys Hvitt, varmt og adaptivt lys Hvitt, varmt og adaptivt lys Hvitt og adaptivt lys Hvitt lys Hvitt, varmt og adaptivt lys Størrelse 167 x 116 x 8,2 mm 159 × 141 × 3,4 (8,4 på grep) mm 153 x 107 x 6,8 mm 161.3 × 108 × 8 mm 195 x 137 x 7,8 mm 112.4 x 159.3 x 9.2 mm 144 x 159 x 5 (7,8 på grep) mm Støttede formater MOBI, AZW3, AZW, TXT, PDF, PRC, HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, AAX MOBI, AZW3, AZW, TXT, PDF, PRC, HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, AAX MOBI, EPUB, TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, CHM, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ MOBI, EPUB, PDF, DJVU, FB2, DOC, DOCx, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, ACSM, JPEG, BMP, PNG, TIFF MOBI, EPUB, ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, PDF, PRC, RTF, TXT, M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3 MOBI, EPUB, EPUB3, PDF, FlePub, PDF, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR. MOBI, EPUB, EPUB3, PDF, FlePub, PDF, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR. Hovedformat for e-bøker MOBI MOBI Åpen EPUB EPUB EPUB EPUB IPX (vann og støv) IPX8 IPX8 - (er vannavstøtende) IPX7 IPX7 Ikke oppgitt (men ikke vanntett) IPX 8 Vekt 187 gram 189 gram 146 gram 159 gram 223 gram 175 gram 190 gram Lagringsplass 32 GB 8 GB 32 GB/ 2 GB RAM 16 GB 16 GB 8 GB 8 GB Plass til minnekort Nei Nei Nei Nei Ja (opptil 32 GB) Nei Nei Batterikapasitet 1500 mAh 1130 mAh 1500 mAh 1500 mAh 2900 mAh 1000 mAh 1200 mAh USB-inngang Micro-USB Micro-USB USB Type-C Micro-USB USB Type-C Micro-USB Micro-USB Prosessorkraft 1 GHz Dual core 1 GHz Octa core 1,8 GHz Dual core 1 GHz Dual core 1 GHz 1 GHz 1 GHz Støtte for mobilnettverk Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Bluetooth Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Støtte for Dropbox Ja Ja Ja Ja Ja Ja (men kun tredjepart) Ja (men kun tredjepart) Tilbehør - - - Micro-USB til 3,5mm adapter USB Type-C til 3,5mm adapter - -

Endringer til det bedre i bokmarkedet

Du har kanskje hørt skrekkhistoriene om hvor vanskelig det kan være å få lest norske bøker på Kindle. Og det er riktig: Grunnen var at Kindle og den norske bokbransjen bestemte seg for å bruke ulike filformater. Norske e-bøker skulle komme i det såkalte epub-formatet, mens Kindle brukte mobi-formatet. Kjøpte du dermed en norsk e-bok måtte den konverteres fra epub- til mobi-format.

Slik er det heldigvis ikke lenger. Nå kan de aller fleste norske e-bøker sendes direkte fra den digitale bokbutikken direkte til Kindle-lesebrettet, og på veien blir boken automatisk konvertert til riktig format. De norske bøkene er DRM-beskyttet, men siden den norske bokbransjen har godkjent Kindle til norsk bruk, kan bøkene altså sendes til din Amazon-e-postadresse som opprettes når du registrerer lesebrettet. Vi har sjekket dette konkret og denne ordningen gjelder blant annet for Tanum.no, Norli.no og Ebok.no

Problemet har nå nesten fått omvendt fortegn, siden man nærmest kan få tak alle mulig bøker - både norske og engelske - på “Kindle-format” (altså mobi), men det er noe mer begrenset utvalg av epub-bøker. Kobo har sin egen nettbutikk kalt Kobo-store, som også har et utrolig godt utvalg. Men her er det noen begrensinger på fagbøker. Er du student anbefaler vi å sjekke utvalget på henholdsvis Kobo-store og Amazon hva gjelder ditt fagområde før du bestemmer deg.

Slik testet vi Det viktigste har vært leseopplevelsen, brukervennlighet og utvalg av bøker. I vår test av lesebrett har vi - ikke overraskende kanskje - lagt aller størst vekt på leseopplevelsen. Maskinvare, batteritid, hastighet, ergonomi, lyskvalitet. Alt dette er med på å støtte opp under eller hindre det viktigste med et lesebrett: å nyte en god bok

Ergonomi: Hvor gode er lesebrettene å holde i? Har de fysiske knapper? Er de like gode å bruke for høyre- og venstrehendte?

Brukervennlighet: I dette ligger tilgang på ordbøker, nettsøk og oversettelse. Et annet viktig kriterium er dette med overføring av filer. Mens noen av nettbrettene har støtte for Dropbox og sending av filer på e-post, må man frem med USB-kabelen på andre.

Lys: Hvor behagelig er lyset? Noen lesebrett har kun hvitt lys. Andre har i tillegg innstilling for varmt og adaptivt lys.

Hastighet: Hvor stor forsinkelse - om noen - er det når når vi blar? Er menyene trege? Et tregt lesebrett kan irritere og være med på å ødelegge leseopplevelsen.

Utvalg av e-bøker: Hvor gode er de ulike produsentenes bokbutikker? Hvilke formater støtter lesebrettet? Minst like viktig som selve lesebrettet, er muligheten for å få tak i e-bøker. Dette varierer fra lesebrett til lesebrett.

Batteritid: Alle lesebrettene er ladet opp fullt én gang. Etter det har vi brukt dem til vår test. Å måle nøyaktig brukstid har vært vanskelig, men vi oppgir modellens batteritid i mAh, samt ser etter eventuelle avvik fra dette.

Pris: Vi kårer en vinner uavhengig av pris. Men pris har naturligvis mye å si og er derfor en viktig faktor også her. Til slutt er det viktig å påpeke at det også er en del faktorer vi ikke har lagt så stor vekt på. Dette inkluderer blant annet om det er mulig å spille av lydbøker på nettbrettene. Vi tror at mange velger å bruke smarttelefonen for dette, og derfor har dette blitt nedprioritert. Heller ikke lesebrettenes lagringskapasitet har blitt lagt stor vekt på. E-bøker tar liten plass, og dessuten har mange lesebrett integrerte sky-løsninger som gjør behovet for store mengder lagringsplass mindre viktig.

Tips til lesebrett-hesten

Er du interessert i klassisk litteratur kan vi sterkt anbefale nettsiden Gutenberg.org der man gratis kan laste ned bøker med utgått opphavsrett.

Vi anbefaler også programmet Calibre som lar deg konvertere filformat og fjerne eventuell DRM-beskyttelse. Programmet har også en rekke annen nyttig funksjonalitet.

De to viktigste ebok-formatene er epub og mobi. Sett deg inn i hvilken som passer deg best før du bestemmer deg for lesebrett.

Mange lesebrett reklamerer med «weeks of battery time». Dette kommer helt an på bruken og hvor sterkt lys man foretrekker. Vi anbefaler eksternt lys fra en lampe for å skåne både øyne og batteritid.

Det kan være lurt å kjøpe etui. Skjermene er mykere enn på nettbrett.

Dysleksi-font på Kindle. Mulighet for å justere størrelse og font på alle lesebrettene i denne testen. Både Kobo, Kindle og Pocketbook kommer med ferdiginnstallert “OpenDyslexic”-font og muligheten for å øke skriftstørrelse.

Man kan fint kjøpe et lesebrett med lite lagringsplass. Også de lesebrettene med minst lagringskapasitet har plass til tusenvis av bøker.

Oppsummert (eller epilog, om du vil)

Dette er kanskje ikke en særlig spennende konklusjon, men Kindle stikker samlet sett av med seieren i denne testen. Vi var spesielt imponert over Kindle Oasis 3, som med suveren ergonomi og brukervennlighet må sies å være det foretrukne lesebrettet - om man ikke tenker på pris. Oasis 3 er, sammen med PocketBook Inkpad Color, det dyreste i denne testen med en pris på rundt 2500-3000 kroner. Modellen kommer med både 8 og 32 GB lagringspasitet. Hvis du kun har tenkt til å lese med lesebrettet, vil vi absolutt anbefale modellen med minst lagring siden e-bøker generelt sett tar liten plass. Også Kindle Paperwhite 4 er et godt lesebrett, spesielt for den mer budsjettbevisste.

Vi var også imponert over Kobo Libra H20. Den har mange av de samme gode egenskapene til Kindle Oasis 3 til en litt lavere pris. Både Libra og de to Kindle-modellene er i tillegg vanntette, noe som gjør dem utmerket til lesing i badekaret eller på stranden. Vi var også imponert over lyskvaliteten på Oasis og Libra som begge hadde to typer lys (hvitt og varmt), samt adaptivt lys som endrer seg med omgivelsene. Godt for øynene og batteriet.

Generelt sett må vi si at Kindle har de mest gjennomtenkte løsningene. Det er tydelig at de har vært lenge «i gamet» med mange generasjoner lesebrett bak seg. Kindle er blant annet det eneste lesebrettet med integrert oversetting. Det gjør stor forskjell når man leser bøker på andre språk. Også når det kommer til utvalg av bøker imponerer Kindle. Her har det tidligere vært utfordringer å få lest norske e-bøker. Disse problemene er nå løst. Man kan godt si at Amazon har vært sta når det gjelder å holde seg til mobi-formatet. Men Kindle har blitt såpass stort at andre aktører har blitt nødt til å innrette seg.

Product Kindle Paperwhite 4 Kindle Oasis 2 Onyx Boox Poke 3 Pocketbook Touch HD3 Pocketbook Inkpad Color Kobo Nia Kobo Libra H20 1490 NOK 3527 NOK 2463 NOK 1790 NOK 3133 NOK 990 NOK 1899 NOK Ergonomi God, ikke fysiske bla-knapper Svært god, fysiske knapper på siden God, ikke fysiske knapper God, knapper nederst God, knapper nederst God, ikke fysiske knapper Svært god, fysiske knapper på siden Lyskvalitet God, kun vanlig lys Svært god, vanlig og varmt lys Svært god, vanlig og varmt lys Svært god, vanlig og varmt lys God, kun vanlig lys God, kun vanlig lys Svært god, vanlig og varmt lys Bla-hastighet Svak forsinkelse Umiddelbar Svak forsinkelse Svak forsinkelse Svak forsinkelse Svak forsinkelse Umiddelbar Tåler vann Svært godt, IPX8 Svært godt, IPX8 Godt, vannavstøtende Godt, IPX7 Godt, IPX7 Ikke så godt, ikke vanntett Svært godt, IPX8 Batterikapasitet God Medium God God Svært god Medium Medium Trådløs overføring Svært god, epost og Dropbox Svært god, epost og Dropbox Svært god, push + Dropbox Svært god, epost og Dropbox Svært god, epost og Dropbox Dårlig, ikke mulig Dårlig, ikke mulig Bokutvalg/økosystem Svært god Svært god Medium Medium Medium God God Tilgang ordbøker, oversettelse, nettsøk Svært god Svært god Ikke så god Medium Medium God God Støtte for ulike formater God God Svært god Svært god Svært god Svært god Svært god Hastighet og kvalitet på e-blekk God Svært god Svært god God Medium Medium Svært god Brukervennlighet (menyer etc.) Svært god Svært god Dårlig God God Svært god Svært god

Best i test: Kindle Oasis 3

Navnet “Kindle Oasis” henger igjen fra en tid der Oasis var den første modellen fra Kindle som var vanntett (eller såkalt vannbestandig). Nå er det mange lesebrett som er vanntette, og også Kindle Paperwhite 4 som er med i denne testen har IPX8-sertifisering (noe som vil si at lesebrettet skal tåle varig nedsenkning i vann på 1 meters dyp). Enkelt forklart: Både Oasis og Paperwhite kan fint brukes både i badekaret eller på stranden.

Det er med andre ord ingen grunn til å kjøpe Kindle Oasis 3 kun fordi den er vanntett. Men det finnes allikevel andre gode grunner til å gå for denne fremfor Paperwhite. La det være sagt med en gang: dette er begge svært gode modeller. Men, det er også en ganske vesentlig prisforskjell mellom dem. Derfor er det greit å være bevisst forskjellene mellom de to modellene.

De tre hovedgrunnene til å eventuelt kjøpe Oasis fremfor Paperwhite er skjermstørrelse, lyskvalitet (hvitt, varmt og adaptivt lys) og fysiske knapper. Noen vil også sette pris på den svært så solide konstruksjonen til Oasis. Her er det aluminium og glass for alle pengene. Oasis er for øvrig det eneste lesebrettet i denne testen - sammen med Kobo Libra H20 - med fysiske knapper for å bla plassert på siden av brettet. Snur man brettet opp ned vil skjermen også snus, og på den måten fungerer knappene like godt for høyre- og venstrehendte. Når det kommer til ergonomi ellers så har Oasis et veldig godt grep, selv om det er glatt på baksiden.

Kindle Oasis 3 har en forhøyning bak, noe som gir et godt grep. David Johansen Auby, Tek.no

På Kindle Oasis 3 brukes det imidlertid en del plass på de fysiske knappene, men vi synes det er verdt det. Spesielt på lengre leseøkter er det komfortabelt. Samtidig, rammene er mindre på Oasis enn på Paperwhite, så forskjellen er allikevel ikke så stor. Lesebrettene vi testet fra Pocketbook har også fysiske knapper, men disse er plassert på undersiden, noe vi ikke synes var like komfortabelt.

Hva gjelder skjermstørrelse vil vi tro at mange vil oppleve at seks tommer er litt lite. Sju tommer, som man får på Oasis 3 oppleves vesentlige større, til tross for et det bare er én tomme mer, og litt mer som en «normal» sidestørrelse på en bok.

Det eneste som virkelig trekker ned på Kindle Oasis 3 er batteritiden. Den oppgitte batterikapasiteten på 1130 mAh er testens nest laveste. Ellers er Oasis 3 alt i alt et kjempegodt lesebrett laget i gode materialer. Det er også det beste lesebrettet å lese med, og den modellen vi endte med å bruke mest etter arbeidstid når vi bare hadde lyst til å hygge oss med en god bok.

Vi testet modellen med 8 GB lagringskapasitet, men Kindle Oasis 3 kommer også med 32 GB, med en pris på rundt 700 kr mer.

9 Imponerende Amazon Kindle Oasis 3 8 GB annonse Sjekk prisen Et kjempegodt lesebrett med ett større minus, nemlig batteritid. Fordeler Suveren ergonomi

Svært godt bokutvalg

Behagelig lys (hvit, varmt og adaptivt lys)

Svært god brukervennlighet

Har "håndtak" for bedre grep

Vanntett med IPX8-godkjenning (trykkvanntett)

Ingen forsinkelse når man blar

Svært god tilgang på ordbøker, nettsøk og oversettelse

Smarte løsninger for trådløs overføring Ting å tenke på Ikke så god batteritid

Litt dyr

Støtter ikke epub

Et godt alternativ: Kobo Libra H20

Kobo Libra H20 ligner til forveksling på testvinner Kindle Oasis 3. De er begge på sju tommer og har fysiske knapper på siden. De har også begge to lysinnstillinger - hvitt og varmt lys, samt adaptivt lys. Begge lesebrett har også automatisk skjermrotasjon, noe som gjør det like behagelig å lese med venstre som med høyre hånd. Vi elsker leseopplevelsen på Libra H20. Den er helt på høyde med Oasis 3. Spesielt lyset og bla-hastigheten gjør at dette er et lesebrett som er veldig behagelig i bruk. Libra H20 er dessuten, som Oasis 3 (og flere andre i denne testen), vanntett. Det gjør at den passer både til lesing på stranda og i badekaret.

Kobo Libra H20 har både fysiske knapper på siden og en forhøyning som gir godt grep. David Johansen Auby, Tek.no

Så hvorfor får ikke Kobo Libra H20 samme karakteren som Kindle Oasis i denne testen? Det er to hovedgrunner til det. Det første gjelder overføring av filer. Her har dessverre Kobo sakket litt bakpå og hverken Libra H20 eller Kobo Nia, som begge er med i denne testen, støtter trådløs overføring - i hvert fall rett ut av esken. Her finnes det tredjepartsløsninger, uten at vi har fått testet dette. Det andre er tilgang på ordbøker, nettsøk og oversettelse. Det fungerer godt nok på Kobo, men ikke like optimalt og sømløst som på Kindle. Så er det også dette med tilgangen på bøker. Kobo-store har absolutt et godt utvalg, men Amazon har nok et enda bredere sortiment.

Det må også sies at Oasis 3 har en bedre byggekvalitet enn Libra H20. Mens Oasis 3 kommer i aluminium med glassfront er Libra H20 laget av hardplast. Modellen har dessuten en opphøyet kant rundt skjermen. Kindle Oasis 3 føles i det hele tatt mer solid og mer eksklusiv. Når det er sagt så er Kobo Libra også veldig god å holde i, ergonomisk sett. I likhet med Oasis 3 har den en forhøyning på den ene siden som sørger for et godt grep.

Har du ikke lyst på en Kindle eller ikke tar deg råd til en, vil Kobo Libra H20 være et veldig godt budsjett-alternativ.

8 Meget bra Kobo Libra H20 N873 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Kobo Libra H20 er et lesebrett med en relativt høy pris, men der man får mye for pengene. Fordeler Suveren ergonomi

Godt bokutvalg

Behagelig lys (hvit, varmt og adaptivt lys)

Svært god brukervennlighet

Har "håndtak" for bedre grep

Vanntett med IPX8-godkjenning (trykkvanntett)

Ingen forsinkelse når man blar Ting å tenke på Ikke støtte for trådløs overføring

Ikke den beste tilgangen på ordbok, nettsøk og oversettelse

Oppøyet ramme rundt skjerm

Kindle Paperwhite 4

Kindle Paperwhite 4 ble sluppet i 2018 og er 10. generasjon Kindle. Det begynner å bli noen år siden 2018, men utviklingen går ikke like raskt på lesebrettfronten som med smarttelefoner eller nettbrett. Derfor er dette foreløpig siste generasjon Paperwhite, til tross for at den begynner å bli noen år gammel. Vi opplever allikevel ikke at tiden har løpt fra modellen.

Kindle Paperwhite 4 er jevnt bra på det aller meste. Den har et kurant batteri på 1500 mAh og svært god tilgang på bøker både gjennom Amazon og norske e-bokbutikker. Også på mange gratissider (som gutenberg.org) finnes bøkene i såkalt mobi-format, som er det som brukes på Kindle.

Det vi imidlertid savner er fysiske knapper for å bla og bedre lysfunksjonalitet. Det hadde spesielt vært fint med eget varmt lys slik man får på testvinner Oasis 3. Men da ville nok lesebrettet blitt både dyrere og dessuten hatt en annen fasong. Dette er allikevel det beste lesebrettet vi har testet i denne størrelsen - altså 6 tommer.

Det vi kanskje setter aller størst pris på er brukervennligheten. Her er det enkelt å endre fonter og størrelser. Også tilgang på ordbøker, nettsøk (Wikipedia) og oversettelse via Google Translate er lett tilgjengelig. Kindle er perfekt hvis man skal lære seg et nytt språk eller bare vil forbedre engelsken. Bla-hastigheten er hakket tregere enn på Oasis 3, men absolutt god nok. Paperwhite har også støtte for Dropbox og sending av filer over e-post.

Det er også verdt å nevne at Kindle Paperwhite 4 er vanntett med IPX8-sertifisering. Ingen grunn til å gå for Oasis om man ønsker et vanntett lesebrett, altså. Utrolig nok har før øvrig Paperwhite bedre oppgitt batterikapasitet enn Oasis 3, så dette er muligens lesebrettet å gå for om man ofte er i situasjoner der det er langt mellom lademulighetene. Alt i alt et godt lesebrett til en overkommelig pris. Et trygt valg på alle måter.

7.5 Bra Kindle Paperwhite 4 32GB annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Kindle Paperwhite 4 er et godt og trygt valg som vil passe mange. Fordeler Svært godt bokutvalg

Svært god brukervennlighet

Vanntett med IPX8-godkjenning (trykkvanntett)

Svært god tilgang på ordbøker, nettsøk og oversettelse

Smarte løsninger for trådløs overføring Ting å tenke på Kun hvitt lys

Ergonomisk kunne den vært bedre

Støtter ikke epub

Pocketbook Touch HD3

Touch HD3 er den andre av to modeller fra PocketBook i denne testen. Her er mye likt som på PocketBook Inkpad Color, men forskjellen ligger i at Touch HD3 kommer med en betraktelig mindre skjerm, bedre lys, og mindre batteri. Batteristørrelsen er oppgitt til rundt halvparten av Inkpad Color, men denne modellen trekker nok allikevel mindre batteri på grunn av størrelsen. Alt i alt må vi si at dette lesebrettet, i hvert fall hvis man skal gjøre en vurdering hvor pris er med, er ganske mye bedre enn PocketBook Inkpad Color.

Vi stusser imidlertid over mange av de samme valgene på designsiden som vi gjør på Inkpad Color. Også på Touch HD3 er bla-knappene merkelig nok plassert under skjermen, sammen med meny-knapp og knapp for innstillinger. Det oppleves lite ergonomisk. Denne modellen har også - i likhet med Inkpad Color - opphøyet ramme rundt skjermen. Dette er ikke i seg selv et stort problem, men byr på litt knoting når man skal skrive på skjermtastaturet siden tastene er plassert så nær kanten.

Som alle andre modeller fra PocketBook er også denne integrert med Norlis e-bokbutikk. Modellen støtter de vanligste ebok-formatene som epub og mobi, men vær klar over at bøker kjøpt på Amazon og en del andre steder er DRM-beskyttet. Ebok-butikken til PocketBook er dessverre ikke mye å skryte av.

Touch HD3 minner om Kindle Paperwhite og Kobo Nia på mange områder. Utvalget av bøker er imidlertid noe dårligere på Pocketbook enn på Kindle og Kobo. Touch HD3 er dessuten tregere i menyene og har ikke like godt integrert ordbok, nettsøk og oversettelse. Ordboken fungerer for så vidt bra, men nettsøket er tungvint og oversettelses-funksjonen er fraværende. På den andre siden, Touch HD3 har et bedre og mer behagelig lys enn Kindle Paperwhite. Den har også noe smallere ramme.

Sammenligner man med storebror Inkpad Color er Touch HD3 alt i alt bedre på tre områder: pris, bedre lys og følelsen av bedre oppløsning. Vi skriver «følelsen av» siden de to nettbrettene teknisk sett har samme pikseltetthet: nemlig 300 ppi. Forskjellen kan ligge i at Inkpad Color bruker to lag e-blekk som legges oppe på hverandre: et sort-hvitt og et med farger. Uansett, skjermen på Inkpad Color ser mer «skitten» ut enn Touch HD3. Touch HD3 har i tillegg to lysinnstillinger (hvitt og varmt lys), noe som gjør den mer som mer behagelig å lese på, spesielt i mørket (testvinner Kindle Oasis, Onyx, samt Kobo Libra H20 har også dette).

6.5 Helt greit PocketBook Touch HD3 PB632 annonse Sjekk prisen Et greit alternativ fra Pocketbook med god skjerm og godt lys. Fordeler Godt lys (hvit, varmt og adaptivt)

En del lavere pris enn Inkpad Color

God skjerm Ting å tenke på Ikke det beste utvalget av bøker

Bla-knapper plassert under skjermen

Oppøyet ramme rundt skjerm

Ikke den beste tilgangen på ordbok, nettsøk og oversettelse

Kobo Nia

Kobo Nia er med en pris rundt tusenlappen testens rimeligste modell. Lesebrettet er behagelig å holde i og vi liker at den har litt tekstur på baksiden, noe som gir et godt grep. Materialet er av hard plast, og vi må få lov til å si at det kanskje føles litt «billig» ut. Dette er i det hele tatt en veldig enkel og nedstrippet modell.

IPX-graden (kapslingsgrad) er ikke oppgitt, men lesebrettet er visstnok ikke vanntett. Modellen har også testens laveste pikseltetthet, med 221 ppi. Teksten oppleves imidlertid ikke av markant svakere kvalitet enn på testens andre lesebrett på 6 tommer, så vi synes ikke dette har så mye å si for leseopplevelsen. Teksten er klar og fin, men det er en del etterheng på e-blekket. Vi opplever også lesebrettet som ganske tregt i menyene. Når man blar i bøkene går det imidlertid raskere, men ikke så umiddelbart som på Kobo Libra H20. Nettbrett fungerer også godt i mørket og oppleves relativt lyssterk. Modellen har kun hvitt, men ikke varmt lys.

Tilgang på ordbøker og nettsøk er på det jevne. Vi synes det er synd at Kobo ikke har integrert nettsøk i selve leseprogrammet. Her blir man sendt over til en utrolig treg nettleser, og da vil det å søke på smarttelefonen fremstå som et mye bedre alternativ. Nettbrettene fra Kindle kommer for eksempel med integrert Wikipedia-søk direkte i leseprogrammet.

Tilgangen på e-bøker er god på Kobo. Kobo-store, som er Kobos svar på Amazon, er en nettbutikk med et rikt utvalg av engelske titler. Vi opplever utvalget som kanskje noe begrenset sammenlignet med Amazon, og da spesielt på fagbøker. Norske e-bøker kan enkelt lastes ned etter kjøp og så overføres til lesebrettet. Her er det dessverre ikke støtte for trådløs overføring hverken via e-post eller Dropbox, så dette må gjøres med kabel (Micro-USB). Her vet vi at det finnes uavhengig utviklede løsninger for trådløs overføring, uten at vi har fått testet dette.

Noe som er unikt med Kobo sammenlignet med Pocketbook, Kindle eller Onyx er at Kobo har støtte for noe som heter Overdrive. Dette er en tjeneste som lar deg låne e-bøker fra biblioteket. Hittil er det kun Deichmanske i Oslo som tilbyr denne tjenesten. Det er en god tjeneste med masse potensial, men vår erfaring er at man må stå i kø på de fleste populære bøker. Her er det allikevel gode muligheter for å låne bøker på utenlandske språk som fransk, tysk, russisk med flere hvis man skulle ønske det. Man kan ikke låne norske e-bøker over Overdrive.

Kobo Nia er et greit alternativ til en overkommelig pris. Utvalget av bøker er godt. Modellen er imidlertid ikke vanntett og den har testens svakeste oppgitte batteritid på 1000 mAh. Allikevel vil vi si at dette er et godt budsjettalternativ.

6.5 Helt greit Kobo Nia N306 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen En enkel og billig modell med godt bokutvalg Fordeler En enkel, men billig modell

Fungerer greit til å lese med

Godt utvalg av bøker Ting å tenke på Ikke vanntett

Lav pikseltetthet

En del forsinkelse på e-blekk

Ikke støtte for trådløs overføring

Testens svakeste oppgitte batteritid

Onyx Boox Poke 3

Blant lesebrettene vi har med i denne samletesten skiller Onyx Boox Poke 3 seg ut på mange måter. Lesebrettet er helt klart den modellen som minner mest om et nettbrett, både hva gjelder innmat og funksjonalitet. For å ta det tekniske først: Poke 3 bruker Android 10.0-operativsystem, har en åtte-kjerners (!) prosessor og 2 GB RAM. Om akkurat det er noe du har behov for når du skal lese boka di er vel mer tvilsomt. Samtidig mistenker vi at Onyx ikke kun forsøker å appellere til lesehestene der ute.

Siden Onyx kjører Android 10.0 er det også mulig å laste ned apper fra Google Play Store på dette lesebrettet. Og siden det finnes en egen Kindle-app kan man teknisk sett bruke Onyx som en Kindle. Vi forsøkte så klart, og det fungerer helt greit. Problemet er imidlertid at det går ganske tregt og Kindle-appen fungerer for eksempel mye bedre på en smarttelefon. Men det er fint mulig, og valgfriheten her trekker opp.

Det er mulig å laste ned Android-apper til Onyx. Om du bør gjøre det er en annen sak. Vi anbefaler ikke å bruke Onyx til spill eller surfing på nett. David Johansen Auby, Tek.no

Det innebygde, ferdiginstallerte leseprogrammet fungerer greit. Det er ikke det kjappeste i testen og ordboken (som må installeres separat) er ikke den beste. Leseprogrammet bruker Microsofts Bing-oversetter, men vi finner ikke noe alternativ for engelsk til norsk oversettelse, selv om dette er tilgjengelig på nettsiden til Bing. Det er heller ikke noe integrert nettsøk her, noe vi synes er rart med tanke på at lesebrettet er så teknisk godt ellers.

Det var i det hele tatt ganske komplisert å få det tekniske til å fungere. Onyx er en type produkt der man kan få opp meldinger som: «Du kan hente Android ID ved å bruke ADB shell-kommandoen…»

Det er ikke for alle, og brukervennligheten må sies å være rimelig lav. Nettbrettet er dessuten bemerkelsesverdig tregt til å ha såpass gode spesifikasjoner. Spille kan man i hvert fall ikke på denne (tro oss, vi forsøkte …). Onyx kom også med flere irriterende «toolbarer», blant annet en «navigation-ball»-toolbar, som vi fikk avinstallert etter litt googling. Her er det i det hele tatt mange hinder frem til en behagelig leseopplevelse.

Som et vanlig lesebrett fungerer Onyx Boox Poke 3 allikevel godt. Det støtter en rekke ulike formater (deriblant mobi og epub), den har en veldig behagelig skjerm og godt lys (både hvitt og varmt). Lesebrettet har dessuten kjempeflott design - sannsynligvis testens aller flotteste. Med en vekt på kun 146 gram og tykkelse på 6,8 millimeter er det også testens letteste og tynneste.

Oppsummert får vi si at Onyx Boox Poke 3 er et artig lesebrett-konsept som dessverre ikke fungerer helt optimalt. Vi er også usikker på hvem målgruppen er. En veldig leseglad teknologiinteressert som ikke liker nettbrett, kanskje? Fordelen med Poke 3 over et nettbrett er naturligvis at den er mye mer behagelig å lese på. Onyx kan nesten formes til hva som helst, men vi kunne ønske at enheten var raskere og mer responsiv. Batterikapasiteten på 1500 mAh er heller ikke all verden, spesielt hvis man skal bruke den mer som et nettbrett enn som et lesebrett.

6 Helt greit Onyx Boox Poke 3 annonse Sjekk prisen Et lesebrett som på mange måter minner om et nettbrett, bare ganske mye tregere. Fordeler Tilpasningsvennlig

Kan installere apper via Google Play

Kjempeflott design

Smarte løsninger for trådløs overføring Ting å tenke på Lav brukervennlighet

Litt dyr

Faller mellom to stoler

Ikke den beste tilgangen på ordbok, nettsøk og oversettelse

Ikke så god batteritid

Treg

Pocketbook Inkpad Color

PocketBook Inkpad Color er med sine 7,8 tommer det lesebrettet med størst skjerm i testen. Det er også det eneste med farger - 4096 ulike varianter av dem. De som har fulgt noe med på den teknologiske utviklingen de siste 20 årene vet at det ikke er særlig mange, og for å sette det litt i perspektiv må man tilbake til midten av 00-tallet for å finne kameramobiler med fargeskjerm på dette nivået.

Modellen markedsføres som et lesebrett man - i tillegg til å lese vanlige bøker - også kan lese tegneserier på. Det er teknisk sett sant, men med store forbehold. Lesebrettet støtter riktignok de vanligste tegneserieformatene CBR og CBZ, men fargene er for blasse og bildene for pikselerte til at opplevelsen blir noe å skrive hjem om. Vi ser i det hele tatt liten grunn til å gå for Pocketbook Inkpad Color hvis man er tegneserieinteressert. Da er det mye bedre å lese på vanlig papir eller bruke et nettbrett der fargegjengivelsene og oppløsningen vil være betraktelig bedre.

Med det forsvinner også noe av poenget med Pocketbook Inkpad Color. Allikevel må det sies at dette ellers er et helt ok lesebrett. Det viktigste trekkplasteret her er den relativt store skjermen, samt best oppgitt batterikapasitet i testen på 2900 mAh. Lesebrettet kommer med 16 GB lagringsplass, men støtter SD-minnekort opptil 32 GB. På mange lesebrett vil ikke dette ha så mye å si siden de vanligste bokformatene (mobi og epub) tar såpass liten plass, men siden tegneserier tar opp betraktelig mer plass enn bøker vil man ha behov for mer lagring. Modellen har også USB Type-C utgang slik at overføring av større filer tar kortere tid. Lesebrettet kommer for øvrig også med USB Type-C til 3,5 mm adapter, samt støtte for Bluetooth.

Så, hvordan er selve leseopplevelsen på Pocketbook Inkpad Color? Den må sies å være helt på det jevne. Lesebrettet har i likhet med testvinner Kindle Oasis (og for øvrig også lillebror Pocketbook Touch HD3) en tokjerners 1 GHz-prosessor, men føles langt fra like umiddelbar i responsen som Oasis. Her er det også en del forsinkelse på e-blekket, og skjermen føles i det hele tatt ganske pikselert og «skitten». Pocketbook Inkpad Color har også, i likhet med Pocketbook Touch HD3, opphøyet kant rundt skjermen, noe som er litt irriterende når man bruker tastaturet.

Vi stusser også over at knappene for å bla er plassert nederst under skjermen sammen med blant annet meny-knapp. Det føles lite ergonomisk og gjør det mer tungvint å lese med én hånd hvis man skulle ønske det. Her må det bemerkes at man selvfølgelig ikke er nødt til å bruke de fysiske knappene. Man kan også bla ved å sveipe/trykke på skjermen. Det trekker også ned at lesebrettet kun kommer med hvitt lys. Til denne prisen burde det vært flere typer lys og bedre kvalitet på lyset.

Brukervennligheten på Inkpad Color er på det jevne. Trykker man på et ord får man opp valg om å gjøre et notat, søke på nett eller slå opp ordet i en ordbok. Ordboken fungerer fint, men velger man å gjøre et nettsøk, blir man sendt videre til en nettleser. Herfra er det dessverre vanskelig igjen å komme seg tilbake til boken, siden det ikke ser ut til å finnes noen tilbake-knapp. Dermed må man helt ut i menyen og så derfra inn i boken. Det er tungvint og forstyrrer leseflyten betraktelig.

Ellers er det et pluss at man kan lage notater for hånd. Her vil vi anbefale å bruke en egen stylus-penn for dette (ikke inkludert), siden det fort blir mye kluss med en finger. Også på en del av de andre nettbrettene i testen kan man lage notater, men det er gjerne begrenset til understrekninger. Vi kan se for oss at studenter kan ha nytte av funksjonaliteten på Inkpad Color.

Når det gjelder tilgang til bøker er PocketBooks egen bokbutikk ikke så mye å skryte av, og må sies å ha et veldig begrenset utvalg. Et stort pluss sett med norske øyne er at Pocketbook er integrert med Norlis e-bokbutikk, som har et ganske godt utvalg av både norske og engelske titler. Også e-bøker kjøpt andre steder kan lastes ned og så overføres til PocketBook. Her vil det være begrensninger siden bøker kjøpt på for eksempel Amazon (Kindle) eller Kobo-store ofte har DRM-beskyttelse. Det er allikevel veier rundt dette, men det krever noe teknisk innsikt.

Alt i alt er PocketBook Inkpad Color et helt greit lesebrett for å lese vanlige bøker, men dessverre ikke for å lese tegneserier. Modellen har et stort batteri og noe funksjonalitet som kan appellere til for eksempel studenter. Tilgang på bøker er imidlertid mer begrenset enn på Kindle eller Kobo.

