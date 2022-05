Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Den beste kullsyremaskinen (2022)

Test av kullsyremaskiner: Sodastream er ikke det eneste alternativet

Vi har testet seks modeller. Med vinneren kan du karbonere alt.

David Johansen Auby 14 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Vann med eller uten kullsyre. Man skulle ikke tro forskjellen var all verden, men det er det faktisk. Mange sverger til vann med bobler og starter gjerne dagen med å karbonere en flaske eller to i sin Sodastream. Jo, fordi det er nettopp Sodastream folk flest forbinder med kullsyremaskiner, og det med god grunn. Det Israelsk-baserte selskapet er utbredt verden over, og i Norge er de også en kjent merkevare.

I denne testen har vi derfor tatt med to Sodastream-modeller: Sodastream Jet og Sodastream Duo. Mens Jet er den billigste Sodastream-modellen på markedet, er Duo en helt ny og noe dyrere modell. I tillegg til dette har vi testet modeller fra MySoda, Aarke, Skare og danske Bubliq.

Prisen på de ulike modellene spenner fra skarve 350 kr opp mot rundt 2000 kr. Et viktig moment har derfor vært om de billige maskinene kunne hamle opp med modeller som koster opptil fem ganger så mye. Smaker billige bobler like godt som dyre? Eller er det kun design og materialvalg det kommer an på?

Bobler er godt, uansett hvilken prisklasse de kommer i.

Kullsyremaskiner byr på relativt enkel teknologi. Alle maskinene fungerer omtrent på samme måte. Man installerer en kullsyrepatron som inneholder karbondioksid under trykk. Maskinen frakter så denne gassen fra patronen over til vannet via et kullsyrerør. Gassen blir så presset ned i vannet som dermed blir til boblevann. Voilà!

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke maskiner som er med i denne testen.

Product MySoda Ruby SodaStream Jet SodaStream Duo Skare Aarke Carbonator III Bubliq Drink Kullsyremaskin annonse Pris 450,- 349,- 1 249,- 1 681,- 1 399,- 899,- Pris ved testing 1500 kr 350 kr 1250 kr 1800 kr 1500 kr 900 kr Farge/materiale Kobber, sølv, rosa, sort, grå, hvit Grå Hvit, Rustfritt/krom, Sort, Grå/Antrasitt, Titan Sølv Hvit, Rustfritt/krom, Sort, Aluminium, Grå/Antrasitt, Gul Sort, Sølv, kopper Antall flasker 1 stk 1 stk 2 stk 1 stk 1 stk 1 stk Følger det med kullsyrepatron? Bytt Bytt Krysse av Krysse av Bytt Bytt Vekt uten kullsyrepatron 2041 gram 1235 gram 2848 gram 1492 gram 1739 gram 710 gram Høyde 41 cm 42 cm 43,5 cm 44 cm 41,5 cm 42 cm El-drevet eller manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Feste av kullsyrepatron Skrus på plass Skrus på plass Quick Connect. Klikk på plass. Skru på plass Skrus på plass. Skrus på plass Kullsyrepatron størrelse/vekt 425 gram (60 liter) 425 gram (60 liter) 425 gram (60 liter) 425 gram (60 liter) 425 gram (60 liter) 425 gram (60 liter)

Slik har vi testet

Først noen ord om hva vi ikke har testet. Vi har ikke testet smakstilsetninger siden vi i denne omgang har ønsket å fokusere på det viktigste: nemlig vann. Dessuten kan man bruke smakstilsetninger på tvers av produsenter og man står derfor fritt til å kjøpe den smaken man selv liker uavhengig av hvilken maskin man eier.

Vi har heller ikke testet sikkerheten på maskinene. Der vi har vært usikre har vi hørt med produsentene, og alle maskinene i denne testen har sikkerhetssystemer i maskinene sine som slår inn hvis det skulle være feil på selve kullsyrepatronen. I tillegg har kullsyrepatroner som selges i Norge godt kontrollerte sikkerhetsventiler som sørger for at flasken ikke står i fare for å eksplodere eller lekke.

Vi har ikke dobbeltsjekket om sikkerhetssystemene til de ulike produsentene fungerer som tilsiktet. Når det er sagt så er det viktig å lese bruksanvisningen og å behandle maskinene og kullsyrepatronene med varsomhet. Når det er sagt så var opplevelsen vår i løpet av denne testen at alle disse maskinene var trygge å bruke.

Dette har vi vurdert

Ellers har brukervennlighet, design og pris vært viktig i vurderingen. Med design mener vi ikke bare om maskinen ser bra ut, men også hvor godt de ulike designløsningene fungerer. Er materialene robuste? Hvor kraftig er kullsyre-sprayen? Har maskinen dryppfanger og hvor godt fungerer denne? I tillegg har vi oppgitt om maskinen er manuell eller eldrevet, vekt, høyde, og om det følger med kullsyrepatron eller ikke ved kjøp.

Det var store forskjeller i størrelse blant denne testens kullsyremaskiner. Her Sodastream Duo til venstre og Bubliq Drink Kullsyremaskin til høyre.

Et annet viktig moment har gått på bruken av kullsyrepatroner. Noen produsenter, for eksempel Sodastream, anbefaler at man kun bruker patroner fra dem. Hvis det oppstår feil på maskinen som følge av at man har brukt en annen patron, vil garantien bortfalle. På andre modeller kan man fint bruke alle typer patroner, såfremt de er av riktig størrelse. Dette har innvirkning på både pris og tilgjengelighet. At maskinen tar alle typer patroner gjør at man kan finne den billigste, og dermed blir maskinen billigere i drift. Det gjør det også lettere å finne patroner, eller fylle på ny gass.

Product Brukervennlighet Design og materialbruk Installasjon av kullsyrepatron Tilsetting av kullsyre Hva kan karboneres? MySoda Ruby SodaStream Jet SodaStream Duo Skare Aarke Carbonator III Bubliq Drink Kullsyremaskin

Tips og triks (eller “Sådan laver du danskvand”) Ta ut kullsyreflasken ved transport. Det er ikke farlig å skru ut en flaske som fremdeles har gass i seg.

Hvis kullsyremaskinen din kan ta flasker fra ulike produsenter, så kan du handle etter pris. I denne testen kan man bruke standard-flasker på MySoda, Aarke og Bubliq. Sodastream anbefaler å bruke sine egne flasker, og det samme gjøre Skare.

Du kan karbonere en halv flaske også, den må ikke være full. Kullsyren presses ned i vannet uansett. Det er muligens ikke spesielt økonomisk med tanke på å få en kullsyreflaske til å vare lengst mulig, men det går fint an.

For å unngå søling av vann, ikke fyll over maks-streken på flasken.

Vend drikkeflasken etter karbonering for å fordele boblene i flasken bedre. Ikke rist!

Bruk så kaldt vann du kan. Kjøl vannet ned i kjøleskapet (eller fryseren), for best resultat. Kaldt vann tar nemlig til seg mer karbondioksid. Mer +

Testvinner: Bubliq Drink Kullsyremaskin

Forrige Neste Åpne fullskjerm

«Viktig, ikke karboner annet enn vann!» var en gjentagende strofe i bruksanvisningene på denne testens kullsyremaskiner. Det eneste unntaket var på kullsyremaskinen fra danske Bubliq. Her fikk vi motsatt beskjed: «karboner alt du ønsker!» Og det gjorde vi selvfølgelig.

Grunnen til at de ulike produsentene er så nøye med å understreke at man kun skal tilsette kullsyre i kaldt og rent vann er for å unngå at systemet blir tilstoppet av sukker og andre uhumskheter.

Slik er det ikke med Bubliq. Hovedårsaken til det er at selve kullsyrerøret (altså der kullsyren transporteres fra patronen over til væsken) er plassert på korken av flasken og ikke på selve maskinen. Det gjør at røret kan vaskes etter bruk. Fiffig! Vi karbonerte derfor alt vi fant i kjøleskapet, inkludert vanlig vann, saft, tropisk juice og – hvorfor ikke? – melk.

Med Bubliq kan man oppnå melkebart på et helt nytt nivå.

Smaken av karbonert melk var både spennende og kvalmende – i den rekkefølgen. Vi tviler nok på at melk med bobler vil sette i gang en ny mattrend (det er visstnok en utbredt drikk i Øst-Asia), men det er heller ikke poenget her. Det er uansett et pluss at Bubliq lar deg tilsette bobler til alt du måtte ønske, og de som liker å eksperimentere på kjøkkenet vil garantert sette pris på denne funksjonen. Her kan man piffe opp brus som har stått for lenge i kjøleskapet, brygge te for karbonering, lage sprudlevin eller komponere egne drinker.

Når det er sagt, så er Bubliq også en strålende maskin til å karbonere vanlig vann med. Knappen som brukes for karbonering er responsiv og kullsyre-sprayen er kraftig og god. Installasjonen av selve kullsyrepatronen er dessuten ukomplisert – den fester man i lokket som igjen skrus på maskinen. Designet på Bubliq sin kullsyremaskin er i det hele tatt veldig gjennomtenkt og utviklet med tanke på plassbesparing. Dette er testens desidert slankeste og letteste modell.

Bubliq har et smart design der kullsyrerøret er plassert i lokket istedenfor maskinen. Det gjør at man kan karbonere alle typer drikke.

Maskinen kommer uten kullsyrepatron, men den er til gjengjeld svært enkel å få tak i. Bubliq er nemlig kompatibel med alle standard kullsyrepatroner på 425 gram (60 liter). Så her kan man blant annet bruke sylindere fra AGA eller Sodastream (med unntak av Sodastream Quick Connect). Fordelen med denne universale tilkoblingen er at man ikke er låst til én kullsyre-produsent og derfor kan handle etter pris.

Bubliq leverer en kullsyremaskin som er allsidig, pen å se på og veldig behagelig i bruk. Det slanke designet skiller seg ut i mengden. Den eneste utfordringen vi støtte på underveis var for øvrig også knyttet til designet. Siden vannflasken er såpass høy og slank var det utfordrende å få plass til den i kjøleskapet. Samtidig er dette del av designet og det ser unektelig flott ut, så får det heller være at man må rydde litt unna i kjøleskapet for å få plass.

Maskinen vi hadde inne til test var i sort hardplast, men Bubliq kommer også i kopperfarge og sølv. Prisen i skrivende stund ligger på rundt 900 kr.

9 Imponerende Bubliq drink carbonator (matt svart) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En slank og fantastisk god kullsyremaskin man kan karbonere alle typer drikke med " Fordeler Krysse av Slank og stilrent design

Krysse av Kraftig kullsyre-spray

Krysse av Enkel installasjon av kullsyrepatron

Krysse av Enkel og behagelig i bruk

Krysse av Kan karbonere alt man ønsker, ikke bare vann

Krysse av Kan bruke alle standard kullsyrepatroner (blant annet AGA, Sodastream)) Ting å tenke på Bytt Høyden på flasken kan være en utfordring

Anbefalt: Aarke Carbonator 3

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Man sier at utseende er “in the eye of the beholder”, altså avhengig av den som betrakter. Derfor kan det være utfordrende å vurdere hvor “pent” et produkt er. Likevel må vi få kunne si at i denne testen var det enkelt å kåre en design-vinner. Med sin Carbonator 3 har Aarke designet en kullsyremaskin som virkelig skiller seg ut i mengden. Maskinen er laget av metall med et belegg av rustfritt stål. Av utseende ser den ganske tung ut, men i realiteten viste den seg å være overraskende lett med en vekt på kun litt over 1,5 kg.

Det mest iøynefallende – og i vår bok kuleste – med Carbonator 3 er at har en spak for å tilsette kullsyre. Ikke bare er det mer tilfredsstillende enn å trykke på en knapp, men det gir også bedre kontroll. I bruksanvisningen presiseres det også at man kan spare noe kullsyre ved å ikke slippe opp spaken for hver gang – og på den måten ikke slippe ut overtrykket før helt til slutt. Trykket på tilførselen av kullsyre er også sterkt og godt.

På Aarkes kullsyremaskin bruker man spak fremfor knapp for å tilføre kullsyre.

I bruk er altså Carbonator 3 en drøm å bruke. Det må likevel presiseres at modellen kun kan brukes til å karbonere vann, og det er en av grunnene til at den så vidt ikke når opp til testvinneren fra Bubliq. Den andre grunnen er at det var ganske så kronglete å få satt inn kullsyrepatronen. I bruksanvisningen blir man bedt om å legge maskinen over på siden for så å skyve patronen inn sidelengs. Problemet er at patronen ikke fester seg i sporet som den skal. Vi fikk det til slutt til ved å snu maskinen på hodet så flasken lirket seg ned i sporet. Vi forsøkte med patroner fra både Sodastream og AGA (maskinen tar for øvrig de fleste kullsyrepatroner med standard størrelse på 425 gram). Det følger ikke med kullsyrepatron i pakken.

På Aarke skyves patronen inn nedenfra. Vi slet med å skrudd den riktig inn i sporet.

Aarke Carbonator 3 er en veldig stilig, robust og – ikke minst – god, kullsyremaskin. Vi hadde noe utfordringer med å sette inn kullsyrepatronen, men utover det var brukervennligheten mer enn god. Derfor får den også et “Anbefalt”-stempel av oss. Modellen vi hadde inne til test var matt sort, men Carbonator 3 fås også i andre farger som kobber, gull, grå og stål.

8.5 Meget bra Aarke Carbonator III annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En utrolig flott kullsyremaskin med spak for å tilsette kullsyre " Fordeler Krysse av Flott design. Bruker spak istedenfor knapp for tilsetting av kullsyre

Krysse av Kraftig kullsyre-spray

Krysse av Enkel og behagelig i bruk

Krysse av Kan bruke alle standard kullsyrepatroner (blant annet AGA, Sodastream) Ting å tenke på Bytt Utfordrende å sette inn patron

Sodastream Duo

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Sodastream Duo er den første Sodastreamen som lar deg fylle karbondioksid direkte på en flaske laget i glass, i stedet for plast. Det er også den eneste modellen der dette er mulig i denne testen.

«Men er det en viktig funksjon?», tenker du kanskje. Svaret på det er både ja og nei. Nei, fordi det ikke smaker noe annerledes eller fordi det ikke gjør prosessen med å tilsette kullsyre noe enklere. Ja, fordi det ser bedre ut.

Problemet er bare at glassflasken er ganske lik av utseende som plastflasken. Den har i tillegg vanlig skrukork av plast med Sodastream-logo på seg. Når man først utvikler et system som lar deg tilsette kullsyre på en glassflaske, synes vi at Sodastream fint kunne ha jobbet mer med designet. Likevel er glassflasken – eller karaffelen som Sodastream har kalt den – bedre enn å sette en plastflaske på bordet under middagsbesøket.

For å kombinere bobler med glass har Sodastream nemlig utviklet en maskin der flasken plasseres i en slags beholder. På den måten slipper man å skru den relativt tunge glassflasken på plass. Man er i tillegg beskyttet hvis man skulle være så uheldig at glassflasken skulle sprekke opp eller knuse. Stort trykk i kombinasjon med glass skal man være forsiktig med. Så det er et smart design Sodastream har kommet opp med her. Men hva med å tilføre farger eller former? Sodastream Duo er en grå blokk som tar opp unødvendig mye plass på kjøkkenbenken.

Når det er sagt så fungerer maskinen akkurat slik den skal. Installasjonen av kullsyrepatronen er enda enklere enn før siden modellen bruker såkalt “Quick Connect”, noe som vil si at man klikker patronen på plass istedenfor å skru. Det vil nok ikke være store forskjellen for de fleste, men for noen vil det kanskje oppleves enda enklere og tryggere. Ulempen er at man kun kan bruke Sodastreams “Quick Connect”-patroner (rosa type), og ikke standard blå patron. Heldigvis selges de nye patronene de fleste steder og i pakken følger det også med en patron som kan brukes med en gang.

På sine nye kullsyremaskiner bruker Sodastream såkalt «Quick connect».

Sodastream Duo oppleves ellers som en ganske gjennomsnittlig kullsyremaskin. Den er enkel i bruk og kullsyretilførselen er god, med en sterkere spray enn på den langt rimeligere Jet-varianten som også er med i denne testen. Glasskaraffelen gjør at modellen oppleves noe mer eksklusiv, så må man nesten vurdere selv om det er verdt å betale 1250 kr for å imponere gjestene dine med bobler på glass.

8 Meget bra SodaStream Duo annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Enkel i bruk og mulighet for å karbonere vann i glasskaraffel " Fordeler Krysse av Enkel og behagelig i bruk

Krysse av Quick connect installasjon av kullsyrepatron

Krysse av Kommer med to flasker, en i plast og en glasskaraffel

Krysse av Kraftig kullsyre-spray Ting å tenke på Bytt Ganske stor og tung

Bytt Kun mulig å bruke Sodastream sine patroner

MySoda Ruby

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Finske MySoda er opptatt av å være miljøvennlige og lager derfor sine kullsyremaskiner av bærekraftige materialer. Ruby, som vi har hatt inne til test er laget av aluminium (det “grønne” metallet), mens MySodas to andre modeller på markedet – Woody og Toby – er sammensatt av 60 % ikke-fossil basert plast og 40 % trefiber. Så hvis du er opptatt av miljø kan det hende MySoda har en modell som passer for deg. Også MySodas gass er av det miljøvennlige slaget. Nå er ikke denne tilgjengelig på det norske markedet, men heldigvis fungerer maskinen med alle standard 425 grams kullsyrepatroner fra for eksempel Sodastream eller AGA. Det følger ikke med kullsyrepatron ved kjøp.

Men så klart, det hjelper ikke om maskinen er miljøvennlig hvis den ikke fungerer som den skal. Det gjør den heldigvis. MySoda Ruby er en stabil og god kullsyremaskin. Den har et pent og rent design og en relativt høy vekt på litt over 2 kg. Modellen er robust og tåler en støyt. Å sette inn kullsyrepatronen er enkelt. På samme måte som på Bubliq drink carbonator skrur man patronen inn i lokket som man igjen skrur på maskinens hoveddel. Det er enkelt og man har hele tiden god oversikt over det man gjør. I bruk fungerer maskinen utmerket. Knappen for kullsyretilførselen var responsiv og behagelig i bruk.

Noe av det som skiller MySoda Ruby fra de andre modellene i testen er at den kommer med to flasker: en standard flaske på 1 liter og en mindre flaske på 0,5 liter. Det høres kanskje uviktig ut, men en liten flaske gjorde stor forskjell. Den lille flasken var perfekt størrelse til å ta med ut på tur. Nå er det fullt mulig å kjøpe små flasker til andre kullsyremaskiner også – deriblant Sodastream – men MySoda var eneste modell der dette fulgte med i esken.

MySoda Ruby kommer med en stor og en liten flaske. Vi endte med å ta med oss den lille flasken mye ut på tur.

MySoda Ruby er en veldig god kullsyremaskin med flott design. Med en pris på rundt 1500 kr er den ikke billig, men til den prisen får man en robust og god maskin.

8 Meget bra MySoda Ruby annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En flott kullsyremaskin laget av miljøvennlige materialer " Fordeler Krysse av Flott design. Miljøvennlige materialer.

Krysse av Enkel installasjon av kullsyrepatron

Krysse av Enkel og behagelig i bruk

Krysse av Kan bruke alle standard kullsyrepatroner (blant annet AGA, Sodastream)) Ting å tenke på Bytt Noe svak kullsyre-spray

Bytt Ikke best på noe

Godt kjøp: Sodastream Jet

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Sodastream Jet både ser og føles billig ut i bruk. Med en pris på rundt 350 kr er den også billig. Ja, faktisk så er den Sodastreams aller billigste modell. Maskinen er laget i hard, grålig plast og oppleves egentlig bare som et skall for å beskytte kullsyrepatronen.

I bruk fungerer Sodastream Jet som den skal. Kullsyrepatronen er enkel å installere og lokket er enkelt å sette på plass. Knappen man bruker for å tilsette kullsyre er hverken spesielt responsiv eller behagelig å bruke, men gjør likevel nytten. Trykket på kullsyresprayen er ganske svak, så her må man trykke mellom 3–5 ganger for å oppnå tilfredsstillende mengde kullsyre. Men smaken på boblene er like gode som på de andre maskinene. En modell som Aarke Carbonator 3 (som også er med i denne testen) både ser bedre ut og er mer tilfredsstillende å bruke, men koster til gjengjeld fire ganger så mye.

Sodastream Jet kommer uten kullsyrepatron, så denne må kjøpes separat. Etter førstegangskjøp kan man pante patronen og få en ny, og på den måten kun betale for selve gassen. Sodastream anbefaler at man ikke bruker andre patroner enn sine egne. Heldigvis er Sodastream-patroner bredt tilgjengelig. Ulempen er likevel at man er låst til Sodastream, og at man derfor ikke kan kjøpe alternative patroner om man skulle finne disse billigere.

For mange vil Sodastream Jet være mer enn bra nok, spesielt om man ikke er spesielt opptatt av design. Til en pris på rundt 350 er det ganske så bra. Derfor får modellen “Godt kjøp”-stempel av oss.

7.5 Bra SodaStream Jet 1012101776 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Ser og føles billig ut, men fungerer fint til det den skal " Fordeler Krysse av Fungerer fint til det den skal

Krysse av Billig

Krysse av Enkel installasjon av kullsyrepatron Ting å tenke på Bytt Stor, grå og ikke den peneste i testen.

Bytt Noe svak kullsyre-spray

Bytt Kun mulig å bruke Sodastream sine patroner

Bytt Billig materialbruk

Skare

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Med sin sølv-finish er Skare den eneste maskinen i testen som ikke har sort eller grå som primærfarge. Dette er unektelig en flott kullsyremaskin, og de som er opptatt av design vil nok kanskje falle for denne, men likevel må vi si at vi stusser litt over noen av de konstruksjonsmessige valgene på modellen. De fleste kullsyremaskiner har såkalt dryppfanger for å fange vannsøl ved karbonering. På Skare er dryppfangeren plassert helt inn mot maskinens hoveddel. Det er plassbesparende, men langt fra ideelt da hensikten er å fange eventuelle vanndråper. Nå skal det sies at vi ikke har hatt noe særlig problemer med vannsøl i denne testen, så noe stort praktisk problem er det strengt talt ikke. Selve dryppfangeren er for øvrig flott designet med et lite magnetisk lokk som kan løftes ut ved behov.

En annen liten innvending er måten man fester plastflasken på. Her er det meningen at man skal skyve flasken opp for så å feste den ved å skru en halv omdreining. Det fungerer, men i starten var det knotete og litt tilvenning måtte til. Den siste lille innvendingen går på trykket på kullsyre-sprayen. Den var ganske svak sammenlignet med andre toppmodeller som Aarke og Bubliq. Boblene blir like gode, men det tar noe mer tid og noen flere trykk. Til sammen er det altså flere småting som til sammen trekker noe ned når det kommer til brukervennlighet.

Dryppfangeren på Skare var plassert helt inntil maskinkroppen.

Skare kommer med én kullsyrepatron inkludert. I vår pakke lå det en klimakompensert patron fra AGA. Flott, det liker vi! Både Bubliq og MySoda fremhever sin miljøvennlige gass, men den er ikke til salgs i Norge så vidt vi vet. Da sitter man igjen med gass fra Sodastream. Sånn sett er det fint med dette alternativet fra AGA. Likevel er det problematisk at denne modellen kun fungerer med patroner fra nettopp AGA, siden man da blir låst til en produsent og at man da ikke så lett kan handle på pris. Påfyll (også på norsk ofte kalt “refill”) av AGA-flasker er dessuten tilgjengelig på færre utsalgssteder enn Sodastream (Traktøren er et av stedene der man kan fylle på sine AGA-patroner).

Skare er absolutt en pen kullsyremaskin, men skiller seg dessverre ikke nok ut hverken når det kommer til anvendelighet eller design. Til en pris på rundt 1800 kr hadde vi kanskje forventet noe mer.

7 Bra Skare annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En god kullsyremaskin med noen utfordringer knyttet til brukervennlighet " Fordeler Krysse av Enkel installasjon av kullsyrepatron

Krysse av Slank og stilrent design Ting å tenke på Bytt Noe svak kullsyre-spray

Bytt Noe kronglete å sette inn plastflaske

Bytt Ikke ideell plassering av spillkopp