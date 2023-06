Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Bærbare PC-er til under 7000 kroner

Du får en utrolig god bærbar PC for under 7000 kroner – vi har testet fem av dem

Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Andrea Bruer 26. august 2017, 14:30

Oversikt, testvinner og oppsummering

'Tis the season: Sommeren forbi, pensumbøkene er fremme, notater må tas og oppgaver må skrives (og selvsagt utsettes til siste liten med surfing, musikklytting og tv-serier.)

Da må man nødvendigvis ha en dugelig maskin å utføre de nevnte aktivitetene på. Kanskje har du festet såpass hardt under forrige ukes fadderbegivenheter at du har somlet litt med å komme i gang med å finne en grei laptop til studiene?

Eller kanskje har du hatt laptopen din i en stund, og merker at den synger på siste vers?

Slik har vi testet

Vi har testet fem maskiner som egner seg som både studentlaptoper og til hverdagsbruk.

Vi ba produsentene sende oss bærbare maskiner som passer til disse formålene, med 13- eller 14-tommers skjerm og som koster under 7000 kroner.

Vi tok også med en velomtalt HP-maskin til nesten halve prisen av dette igjen for å se om den holder mål mot sine dyrere konkurrenter. Den har omtrent samme spesifikasjoner som de øvrige, så om den holder mål også på de andre kvalitetene, bør dette kunne være et rimelig godt kjøp.

Felles for dem alle er uansett at det er maskiner vi tror kan takle små til middels store oppgaver, og vi har kastet våre relativt tøffe tester på dem. Siden dette er maskiner ment til auditorier og lesesaler, har vi vektet batteritid og støynivå enda høyere enn vanlig.

Resultatet av testen våre kan du se under denne oversikten over spesifikasjoner.

HP Envy 13- ad012no Lenovo IdeaPad 320S HP 14-bp091no Acer Swift SF314 ASUS ZenBook UX430UA Prosessor Intel Core i3-7100U prosessor / 2,4 GHz Intel Core i5-7200U / 2.5 GHz Intel Core i3 7100U / 2,4 GHz Intel Core i3 7100U / 2,4 GHz Intel Core i3-7100U prosessor / 2,4 GHz Lagring 256 GB PCIe-SSD 128 GB PCIe-SSD 256 GB SSD 256 GB SSD 128 GB SSD Grafikk Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 620 Minne 4 GB 4 GB 6 GB 4 GB 4 GB Skjerm 13,36 tommer, 1920 x 1080 14 tommer, 1920 x 1080, antirefleks 14 tommer, 1920 x 1080, antirefleks 14 tommer, 1920 x 1080 14 tommer, 1920 x 1080, antirefleks Tilkoblings-muligheter 1 x USB-C 3.1 Type-C, Gen 1 2 X USB 3.1, 1 x microSD-leser, lyd inn/ut 1 x USB 2.0, 1 x USB-C 3.0, HDMI, minnekortspor (SD; SDHC; SDXC; MMC), lyd inn/ut 2 x USB 3.0, 1 x USB-C 3.0, HDMI, minnekortspor (SD; SDHC; SDXC), 1 x RJ45 (Ethernet-port), lyd inn/ut 2 x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB-C 3.1, HDMI, minnekortleser (SD; SDHC; SDXC), lyd inn/ut Fingeravtrykksleser, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 X USB-C, micro-HDMI, minnekortleser (SD-kort), Dimensjoner 30,54 x 21,56 x 1,39 cm 32,7 cm x 23,65 cm x 1,93 cm 38,16 cm x 25,9 cm x 2,39 cm 33,8 cm x 23,4 cm x 1,8 cm 32,4 cm x 22,5 cm x 1,59 cm Vekt 1,32 kg 1,69 kg 1,46 kg 1,8 kg 1,25 kg Pris (ved testing) 6999,- 5995,- 3695,- 6995,- 6490,- Åpne fullskjerm Mer +

Testvinneren

HP Envy 13-ad012no

Det er tydelig at HP i de siste par årene har lagt seg i sæla for å kombinere god ytelse med smakfull design – og det har de etter vår mening klart til gagns med HP Envy 13. Vi klarer ikke annet enn å la oss begeistre av denne vesle herligheten.

Vi finner knapt noen svakheter ved denne maskinen: Den har en jevnt over god prosessor- og grafikkytelse med lekker, smart design som skiller seg positivt ut – til en pris vi mener ikke er så altfor uoverkommelig.

Tastene på det gullfargede tastaturet er dype og gode å taste på, og det er sågar satt av av en egen rad til funksjonsknapper som Home og Page Up/Down. Pekeplaten er også presis og god i bruk.

Attpåtil er skjermen lyssterk og har god fargegjengivelse, og rammene rundt skjermen er smale, noe som gir et ekslusivt inntrykk. Maskinen støyer ikke i det hele tatt – selv ikke når vi kaster alskens stresstester på den.

PCIe-disken på 256 GB yter veldig godt. De Bang & Olufsen-merkede høyttalerne gir veldig god lyd til laptop å være, noe vi ikke hadde forventet av en maskin av denne størrelsen. Til og med høyttalerne har forseggjort design på maskinen, og de er utformet i et stilig mønster på langs over tastaturet.

En batteritid på nesten 12 timer skader heller ikke, akkurat. Dette er rett og slett jevnt over en imponerende bærbar PC.

Vi anbefaler derfor denne maskinen til deg som ønsker et smykke av en maskin som varer hele dagen, og som takler de fleste hverdagslige oppgaver du måtte ønske å bruke den til, samt litt lettere bilde- og videoredigering.

Dette er ikke den rimeligste maskinen i testen, men vi mener at man får det man betaler for – og vel så dét – særlig sammenlignet med Asus Zenbook UX430UA og Acer Swift SF134, som i skrivende stund er omtrent på samme prisnivå.

Les hele testen av HP Envy 13 »

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign HP Envy 13-ad012no 9.5 Imponerende sitat En perle av en PC Fordeler + Svært elegant design

+ Svært lett og tynn

+ Lyssterk skjerm

+ God fargegjengvelse

+ God grafikk- og spillytelse

+ God diskytelse

+ Svært god batteritid

+ God prosessorytelse

+ Godt tastatur og god pekeplate

+ Ingen viftestøy

+ Smart ergonomisk design med lokk som skråner tastatur Ting å tenke på — Noe upraktisk plassering av Enter-tasten

Acer Swift 3 SF314 (NX.GNUED.007/NX.GPLED.002)

Acer Swift SF314 er i likhet med IdeaPad 320S og Asus Zenbook 430UX utformet i diskré aluminium – i vårt testtilfelle mellomgrått. Byggekvaliteten er litt mer solid enn Zenbooken vi har testet. Det virker som at Acer har lagt litt penger i at du skal slippe å bekymre deg så alt for mye for å miste denne i bakken.

At den er såpass solid kommer dog med et visst minus – vekten. Det trekker littegrann ned at maskinen veier 1,8 kg, som kanskje blir litt vel mye å drasse på for en student med mange pensumbøker i sekken i tillegg.

Også tastaturets kvalitet forteller oss at Acer har lagt flid i denne maskinen: Tastene er dype, responsive og veldig gode å skrive på, med passe avstand mellom dem. Page Up- og Down-taster rett over piltastene kan kanskje bli litt frusterende å komme borti for noen, men ellers er tastaturets utforming veldig bra.

Også pekeplaten er av god kvalitet på denne maskinen, og den er presis både til vanlig bruk og når man utfører zoom-bevegelser og lignende.

Prosessoren takler det meste av tester vi kaster på den jevnt over godt, og grafikkytelsen er god nok til at du fint kan spille mindre krevende spill på ikke så alt for høye innstillinger.

I tillegg gir vår batteritest resultater som tilsier en drøy arbeidsdag, nærmere bestemt i 9 timer og 40 minutter med kontinuerlig videoavspilling ved 150 nits lysstyrke.

Dette er et produkt vi kan anbefale til hverdagsbruk for både studenter og arbeidende, eller andre som vil ha en maskin som takler det meste av enkle til middels tunge oppgaver.

Det som trekker litt ned fra høyere karakter er i hovedsak at skjermen er den mest lyssvake i testen. En lyssvak er litt uheldig i kombinasjon med at Gorillla Glass IPS-skjermen viser refleksjoner svært godt, særlig når skjermen er litt mørk.

Noe som også trekker litt ned er at kanten på undersiden er litt i skarpeste laget, som kan være ubehagelig for noen å hvile håndleddene på.

Les hele testen av Acer Swift S314 »

8 Meget bra fjerne Sammenlign Acer Swift 3 SF314 (NX.GNUED.007/NX.GPLED.002) 8 Meget bra sitat Acer Swift S314 er en solid og jevnt over god maskin både til hverdagsbruk og litt attåt. Fordeler + Solid byggekvalitet

+ God batteritid

+ Godt tastatur og god pekeplate

+ God grafikkytelse

+ Jevnt over god prosessorytelse Ting å tenke på — Svært refleksiv skjerm

— Svak diskytelse

— Litt vel tung (1,8 kg)

— Lyssvak skjerm

— Ikke så god fargegjengivelse

Lenovo Ideapad 320S (80X4009UMX/80X400AMMX)

Selv om designet kanskje ikke vil få hoder til å snu seg, har Lenovos IdeaPad 320S en diskré og elegant utførelse i matt, grå aluminium.

Lenovo er kjent for svært gode tastaturer, og dette tastaturet er ett av de beste i testen. Det er ingen krumspring hva angår utforming, og maskinen har svært gode og passe dype taster som ikke støyer.

Også pekeplaten er også av god kvalitet – kanskje ikke den aller beste vi har prøvd, men vi syns den er presis nok.

Byggekvaliteten er også solid – lokket og bunnen gir ikke merkbart etter når vi tafser hardt på dem. Vekten er 1,69 kg, som kanskje er akkurat på smertegrensen for noen – men maskinen virker ikke så tung når man løfter den med én hånd, for eksempel, fordi den er velbalansert.

Maskinen har også veldig kjapp PCIe-SSD som yter godt. Når det kommer til å håndtere flere oppgaver og programmer samtidig, viser Lenovo IdeaPad 320S at den har jevnt over god ytelse på prosessordelen. Å åpne programmer og surfe oppleves i hvert fall subjektivt som at går kjapt nok.

Grafikkytelsen er ikke av den beste, men det skal gå greit å spille enklere spill på middels til lave innstillinger. Det er litt underlig, all den tid Lenovo-maskinen faktisk har en kraftigere prosessor enn de øvrige, og den samme grafikkløsningen.

Denne maskinen har også testens nest beste batterilevetid, ifølge vår video-på-loop-batteritest: 10 timer og 45 minutter får vi skvist ut av denne, med skjermen på 150 nits lysstyrke.

Viftestøyen har i store deler av de hverdagslige brukstestene våre vært fraværende, men når du har mange faner og programmer oppe samtidig – eller Windows bestemmer seg for å oppdatere noe i bakgrunnen – slår det tidvis inn en påfallende høy viftelyd.

Skjermen er lyssterk og matt, men fargegjengivelsen tilsier at du ikke burde kjøpe denne til proff bilderedigering med mindre du kjøper en skjermkalibrator.

Vi anbefaler Lenovo IdeaPad 320S for deg som har budsjett på en tusenlapp mindre enn HP Envy koster, for her får du en god del for pengene.

Les hele testen av Lenovo IdeaPad 320S »

7.5 Bra fjerne Sammenlign Lenovo Ideapad 320S (80X4009UMX/80X400AMMX) 7.5 Bra sitat Mye PC for pengene. Fordeler + Svært god diskytelse

+ Godt tastatur og god pekeplate

+ Matt skjerm og grei lysstyrke

+ Solid byggekvalitet

+ Viften støyer sjelden Ting å tenke på — Svak fargegjengivelse på skjermen

— Tidvis viftestøy

Asus ZenBook UX430UA-PURE1

Kamera Asus ZenBook UX430UA-PURE1

Denne Zenbooken har en stilig design i en mørk gråaktig farge. Den er stort sett solid utformet, men vi er litt skeptiske til lokkets byggekvalitet fordi det gir etter når vi trykker på det fra forskjellige vinkler.

Vi liker i hvert fall godt det matte, dype tastaturet, og den glatte og presise pekeplaten.

Asus har gjort et godt stykke arbeid med særlig skjermen. Ikke bare er den testens desidert mest lyssterke – den gjengir også farger ganske så korrekt.

Høyttalerne imponerer også, og prosessorytelsen er god. Batteritiden havner på en tredjeplass i vår test, med 10 timer.

Vi anser absolutt denne maskinen som en relativt bra maskin. Men vi klarer likvevel ikke å bli helt frelst.

Blant annet diskytelsen og byggekvaliteten gjør at vi nøler med å direkte anbefale denne til hverdagsbruk, og vi syns per i dag at prisen ikke veier helt opp.

Helhetsinntrykket trekkes også ned av at at viften går nærmest konstant, enten man ser video eller utfører relativt enkle oppgaver.

Les hele testen av Asus ZenBook UX430UA »

7 Bra fjerne Sammenlign Asus ZenBook UX430UA-PURE1 7 Bra sitat Lette Asus ZenBook overbeviser ikke 100 % på ytelse og byggekvalitet, tross mye bra. Fordeler + Godt tastatur og god pekeplate

+ God prosessorytelse

+ Lyssterk skjerm

+ God fargegjengivelse

+ Lav vekt

+ Gode høyttalere Ting å tenke på — Merkbart og konstant viftestøy

— Litt svak diskytelse til SSD å være

— Noe svak byggekvalitet i skjerm

HP 14 (1RL42EA/2GG00EA)

Kamera HP 14 (1RL42EA/2GG00EA)

Den desidert billigste maskinen i testen er utelukkende utformet i hvit hardplast, men yter overraskende godt sammenlignet med sine dyrere testkonkurrenter.

Både prosessoren og SSD-en takler testene våre fint, og HP 14 oppnår resultater på linje med de litt mer fjonge modellene.

Batteritiden skorter det imidlertid på. Fem timer og tre kvarter er ikke så mye å skryte av, og særlig ikke når innmaten ikke krever all verden av strøm, heller.

Det kritthvite tastaturet har dype taster, og er godt å skrive på – men vil med stor sannsynlighet gjøre andre som lytter til deg skrive ganske irriterte. Støynivået er nemlig påfallende i plastikk-klaprings-kategorien.

Støy klarer også viften å produsere – en hvinende og irriterende lyd, som i vår erfaring er konstant.

Fargegjengivelsen på skjermen er testens dårligste. Skjermen er matt, og selv om maks lysstyrke er noen få nits høyere enn Acer Swift SF314, virker sistnevnte en god del mer lyssterk, særlig utendørs – kanskje grunnet Swifts IPS Gorilla Glass-skjerm versus HPs plastskjerm.

Les hele testen av HP 14 »

6 Helt greit fjerne Sammenlign HP 14 (1RL42EA/2GG00EA) 6 Helt greit sitat Gode spesifikasjoner til prisen, men ellers mye å sette fingeren på Fordeler + Jevnt over god prosessorytelse

+ Jevnt over god diskytelse

+ Godt tastatur og god pekeplate

+ Lav vekt Ting å tenke på — Veldig kort batteritid

— Billig byggekvalitet

— Støyende tastatur

— Vifte som bråker mye

— Lyssvak skjerm

— Dårlig fargegjengivelse

Acer Swift S314

Acer Swift S314

Acer Swift SF314

Acer Swift S314 henter ganske så skamløst og åpenbart inspirasjon fra den forrige generasjonen Macbook Pro – og lykkes i grunn godt med dette.

Hele chassiset er i solid, børstet metall, med markerte, tynne kanter i metall. Kantene er ganske skarpe, så man bør være litt forsiktig når man tar i underdelen når maskinen er åpen.

I tillegg kan noen kanskje plages litt av at kanten merkes ganske godt på håndleddet – hvis man er av typen som skriver med håndleddet helt inntil kanten.

Pent design

Acer Swift S314 (NX.GNUED.007) Skjerm: 14 tommer, 1920 x 1080

Prosessor: Intel Core i3 7100U / 2,4 GHz

Grafikk: Intel® HD Graphics 620

Lagring: 256 GB SSD

Minne: 4 GB Tilkoblingsmuligheter: 2 x USB 3.0,

1x USB 2.0, 1x USB-C 3.1, HDMI, minnekortleser (SD; SDHC; SDXC), lyd inn/ut Vekt: 1,8 kg

Operativsystem: Windows 10

Pris (pr. publiseringsdato): 6995,- Mer +

Maskinen ser svært elegant ut. Du vil neppe skille deg nevneverdig ut med denne på forelesning.

Det som kanskje vil være litt mer merkbart om det ikke er mørkt i rommet du befinner deg i, er at maskinens skjerm er veldig refleksiv – aller mest når skjermen viser mørkere bilder. Da blir maskinen nesten som et speil å regne.

Maskinen veier 1,8 kg. Den er altså testens tyngste – blant annet på grunn av den solide aluminiumsutformingen. Den oppleves som velbalansert når man plukker den opp både i åpen og lukket tilstand.

En av de største fordelene ved denne maskinen er uten tvil tastaturet. Her har Acer virkelig lagt seg i sæla og laget et tastatur i toppklasse. Tastene er gode og dype, og overflaten kjennes akkurat passe matt. Lyddempingen er også ganske god. Det eneste aberet med dette tastaturets utforming er kanskje valget om å ha Page Up- og Page Down-tastene rett over høyre og venstre piltast.

Acer Swift S314 har lekkert design – dog en litt i overkant refleksiv skjerm. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Acer Swift SF314 er 1,8 cm tykk, og har blant annet SD-kortleser og to USB 3.0-innganger. Sjekk skjemaet på oversikts-siden for å se alle tilkoblingsmulighetene. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Både tastaturet og pekeplaten på Acer Swift SF314 er av god kvalitet. En fingeravtrykksleser finne du også på denne maskinen. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Man kan alltids installere en keymapper – altså deaktivere disse tastene eller tvinge samme funksjon på andre taster – men vi hadde helst sett en litt annen løsning her, for eksempel å holde inne Function-knappen og bruke pil opp og ned for å bla i sider.

Pekeplaten er også veldig godt utformet på denne maskinen. "Pinch to zoom"-funksjonen går sømløst, og vi opplever pekeplaten som stort sett veldig presis.

Den er kanskje litt i matteste laget, slik at man merker en viss friksjon når man drar pekefingeren over den.

Høyttalere, batteritid og skjerm

Man kan få skrudd opp volumet til ganske så høyt på denne maskinen. Lyden er som forventet litt vel spinkel, skarp og metallisk, men fungerer helt greit og er fyldig nok til dialog i film og tv-serier – og musikklytting for de mindre kresne.

Acer Swift S314 havner på en fjerdeplass i vår test av batteridriftstid av de fem bærbare maskinene i denne samletesten.

Men et testresultat på 580 minutter – eller 9 timer og 40 minutter – med konstant og gjentatt videoavspilling (Big Buck Bunny) er likevel ikke noe å kimse av.

Dette er imidlertid en ganske lite belastende test for maskinen, men den bør likevel holde i nærheten av en hel dag for deg som er mye på farten med arbeid eller studier – selvfølgelig litt avhengig av hva du bruker den til.

Maskinens maksimale lysstyrke målte vi til ikke mer enn 145 nits, altså 5 nits under det vi justerer lysstyrke-innstillingene til når vi kjører en slik batteritest.

Vi tillater oss å være skuffet over såpass lav lysstyrke all den tid skjermen er såpass refleksiv, ettersom mer lysstyrke hadde også gjort refleksjonen på den ripebestandige IPS Gorilla Glass-skjermen en del mindre plagsom. Men nettopp denne skjermen gjør også at skjermen ser lyssterk ut subjektivt sett, særlig i mørkere omgivelser.

De røde linjene viser skjermens faktiske fargegjengivelse. De lilla og de grønne linjene viser henholdsvis hvordan gjengivelsen er sammenlignet med sRGB og Adobe RGB-standardene. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Skjermen har også litt å gå på når det kommer til korrekt fargegjengivelse. Om du er avhengig av dette til design- og fotoarbeid, bør du med andre ord investere i en god skjermkalibrator, eller se til andre maskiner mer egnet til denne type arbeid.

Sammenlignet med standardene sRGB og Adobe RGB gjengir skjermen farger henholdsvis 67 og 50 prosent.

Ytelse – grafikk og prosessor

Maskinene vi tester i denne samletesten er nok ikke akkurat myntet på de mest krevende spillene. Alle har samme grafikkkort – Intel HD Graphics 620, men med små variasjon i prosessorer. Swifts syvende-generasjons i3-prosessor i kombinasjon med denne ser i våre tester ut til yte på det jevne, og i syntetisk spillytelse kommer Acer Swift 3 ut helt på topp - selv om forskjellene altså ikke er spesielt store.

I prosessortesten Cinebench er det i praksis veldig lite som skiller de forskjellige maskinenes resultat, mens forskjellen er noe større i Handbrake, som brukes til å konvertere en én times lang film i ISO-format til MP4.

Her tar Acer Swift 3 sin tid, og havner på en tredjeplass, og er omtrent seks minutter tregere enn HP Envy 13, som har samme prosessor – men for øvrig en raskere PCIe NVMe M.2-SSD.

Skrive- og lesehastigheten på Swift 3 sin SSD er ikke videre imponerende sammenlignet med de kjappeste i testen.

Den skriver relativt kjapt, med 483 MB/s. Leseytelsen er på 535 MB/s, som er på sisteplass både totalt sett og sammenlignet med de tre laptopene med samme SSD-type i testen. De to på topp på leseytelse har en god del kjappere SSD-er av PCIe-slaget.

Maskinens vifte oppleves ellers som ganske stillegående til vanlig og enkel bruk. Man kan såvidt høre en susing når vi kaster våre krevede stresstester på den.

Acer Swift SF314 har noen få ulemper – blant annet en svært refleksiv skjerm – som kanskje kan være avskrekkende for noen. Merk at skjermen er i hvilemodus/avslått på bildet. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Konklusjon

Acer Swift SF 314 duger absolutt til både studenter og andre som ønsker en solid, godt designet maskin med jevnt over god ytelse og et veldig godt tastatur – og ikke minst en god batteritid og ingen viftestøy. Vi kan derfor anbefale denne til studenter som prioriterer disse faktorene.

Men om du er av typen som fort lar deg irritere over refleksiv skjerm – som ikke gjøres noe bedre av at maksimal lysstyrke er den nest laveste i samletesten – bør du styre unna.

Dersom man er veldig mye på farten kan også vekten på 1,8 kg til slutt bli et aber sammenlignet med de andre maskinene i samletesten vår.

Vi hadde nok også aller helst sett at en maskin til denne prisen (6995,- i skrivende stund) hadde en kjappere PCIe-SSD installert, som den fem kroner (!) dyrere HP Envy 13 har. Men ytelsen, byggekvalitet og andre nevnte fordeler syns vi at akkurat veier opp.

Åpne fullskjerm Mer +

Bonus: Vil du spare noen kroner?

Vi har kjørt en liten bonustest fordi vi fikk utlevert en nesten identisk modell av Acer Swift S314 – med andre spesifikasjoner og til litt lavere pris. Modellen heter Acer Swift S314 NX.GNXED.00, og har prosessoren Intel Pentium 4415U og Intel HD Graphics 610 (versus denne testens dyrere variantens 620). Prosessoren på denne rimeligere modellen havner ikke overraskende på sisteplass i Cinebench-testen, med en poengsum på henholdsvis 235 poeng på alle kjerner og 86 på én kjerne.

Også når vi tester Intel HD Graphics 610 i 3D-mark havner denne på sisteplass med 4452 poeng.

Vi testet også lysstyrken på denne andre modellen, og fikk her 173 nits versus den dyrere modellens 145. Skjermen på den dyrere varianten virket også mer gul og rødlig enn den rimeligere varianten. Dette kan rett og slett være grunnet en variasjon i produksjonen, for det er ingenting som i utgangspunktet tilsier at lysstyrken på disse skal være forskjellig.

En annen forskjell er at den rimeligere modellen ikke har bakgrunnsbelyst tastatur. Den dyrere modellen har også 256 GB lagringsplass mens den rimeligere har 126 GB. De to maskinene er ellers helt identiske.

Om grafikk- og prosessorytelse, lys bak tastaturet og lagringsplass ikke er så viktig for deg – og det er greit at ting kanskje tar litt lenger tid – kan du altså i skrivende stund spare to tusen kroner ved å gå for Acer Swift S314 NX.GNXED.00.

Forrige Neste

HP Envy 13

HP Envy 13 er, i liket med mange av HPs nyere og dyrere modeller, en designperle. En utforming i gullfarget aluminium – og et tastatur i samme farge – kombinert med en forenklet HP-logo på lokket, gjør at Envy definitivt skiller seg ut i testen vår.

HP har også valgt å integrere høyttalerne i det spesielle designet: Over raden med f-taster dekker et symmetrisk, utskåret mønster nesten hele bredden av maskinen.

HP Envy 13-ad012no Skjerm: 13,36 tommer, 1920 x 1080

Prosessor: Intel Core i3 7100U / 2,4 GHz

Grafikk: Intel® HD Graphics 620

Lagring: 256 GB PCIe-SSD

Minne: 4 GB Tilkoblingsmuligheter: 1 x USB-C 3.1 Type-C™, Gen 1 2 X USB 3.1, 1 x microSD-leser, lyd inn/ut Vekt: 1,32 kg

Operativsystem: Windows 10

Pris (pr. publiseringsdato): 6999,- Mer +

Skjermrammen er veldig tynn, noe som også bidrar til maskinens eksklusive utseende. Mange vil nok sperre opp øynene om du plukker frem denne i en kollokvie.

Et annet stilig grep hva angår utforming, er at lokkets kant på baksiden løfter underdelen opp – slik at du får en litt mer ergonomisk skrivestilling. I tillegg hjelper det gjerne på luftflyten.

Med 1,32 kg er dette en av de to letteste maskinene i testen. Tyngdepunktet er imidlertid slik at du ikke kan åpne lokket med én hånd uten å samtidig løfte den like lette underdelen.

Godt tastatur

HP Envy 13 er den smaleste maskinen i testen, og måler 1,39 centimeter. Tastaturet på maskinen er dypt – nesten overraskende dypt, tatt maskinens tykkelse i betraktning – og godt å skrive på.

HP har med hell plassert Home, Page Up, Page Down, End og Delete på en egen kolonne helt til høyre på maskinen.

Det eneste frustrerende med dette tastaturoppsettet er plasseringen av Enter-tasten. HP har kuttet toppen av den, slik at den ligner Shift-tasten under. Rett over denne smale Enter-tasten, der en trent nerdefinger vanligvis forventer å finne mer Enter-tast, har HP plassert en tast for asterisk og apostrof.

Gummiknotter på baksiden av lokket sørger for at maskinen holder seg stabil når du har åpnet lokket, ettersom disse havner på undersiden av maskinen når lokket er åpent. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

HP har satt av helt egen kolonne helt til høyre til taster som vanligvis blir plassert i kombinasjon med andre taster. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Utallige ganger mente vi å trykke Enter for å for eksempel utføre et søk i maskinen, men endte opp med å bare tilføye et anførselstegn på slutten av søkeordet. Andre har kanskje litt mer tålmodighet enn undertegnede med slikt, og dette er kanskje også noe man med tid og stunder kan lære seg å leve med.

Pekeplaten er solid utformet, oppleves veldig presis og fingrene glir lett over den. Når man trykker ned lager den dog en merkbar klikkelyd, men ikke markant høyere enn de andre pekeplatene i denne samletesten.

Noe litt påfallende ved pekeplaten er at den virker litt løs når man navigerer på den og trykker lett på den. Vi kan se pekeplaten bevege seg litt i sporet sitt, og kjenne den sprette såvidt det er under fingrene. For noen kan dette sannsynligvis oppleves mest som en taktil tilbakemelding som kan være nyttig når man vil vite når man har trykket ned, og slippe å trykke på ting i vanvare.

Høyttalere, batteritid og skjerm

Volumet og lydkvaliteten på maskinen er overraskende god til laptop-høyttalere å være. HP har samarbeidet med Bang & Olufsen, og når vi lytter til musikk låter det faktisk ganske bra. Jevnt over fungerer høyttalerne veldig bra til alskens populærkulturelt mediekonsum.

Batteritiden på 11 timer og 54 minutter er også rett og slett veldig imponerende, og HP Envy stikker dermed av med seieren i batteritesten vår. En hel arbeidsdag, et par filmer eller intensiv surfing og musikklytting bør ikke være noen sak for HP Envy 13, selv om batterimåleren selvfølgelig synker merkbart raskere om du bedriver tyngre oppgaver.

HP Envy 13 stikker av med en andreplass med sin IPS-skjerm med maks 292 nits i lysstyrke.

HP Envy 13 sin fargegjengivelse imponerer. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Det begynner nesten å bli gammelt, men: Fargegjengivelsen til HP Envy 13 er også god. Den har 96 prosent nøyaktighet sammenlignet med sRGB-standarden. Noe lavere er Adobe RGB-gjengivelsen, på 74 prosent.

IPS-skjermen er ganske refleksiv, men dette er ikke fullt så merkbart som på Acer Swift SF314. De tre resterende maskinene i testen har for øvrig matt skjerm.

Ytelse – grafikk og prosessor

HP Envy 13 havner på topp i vår spillytelsestest på 1920x1080, og med små marginer på annenplass når vi skrur ned oppløsningen til 1366x768. Også i syntetisk spillytelse gjør denne maskinen det jevnt godt, med en god tredjeplass.

I likhet med de andre maskinene bør du nok ikke forvente det helt store om du kjører krevende spill, men League of Legends og lignende spill bør gå fint på middels innstillinger.

Core i3-prosessoren til HP Envy 13 utmerker seg i Handbrake-testen vår. Den er soleklart den kjappeste maskinen når det kommer til å konvertere en iso-fil med en én times lang film til en mp4-fil. Maskinen er også så godt som lydløs under alle stresstestene våre, noe som alltid er et stort pluss. PCIe-SSD-en til HP Envy 13 imponerer også når vi tester lese- og skriveytelsen.

Konklusjon

HP Envy 13 er en perle av en maskin. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

HP Envy 13 er rett og slett en svært imponerende maskin. Den både ser svært lekker ut og yter veldig godt, og særlig batteritiden slår de andre maskinene ned i støvlene - i alle fall for lette oppgaver.

Vi mener at denne maskinen er et eksempel på at du ikke trenger å blakke deg så alt for mye for å få en perle av en maskin.

Både for studenter og andre er dette en maskin vi vil anbefale til lettere bruk. Særlig du som er avhengig av at maskinen er både liten og nett og samtidig yter godt og holder det gående lenge anbefaler vi å vurdere å investere i denne maskinen.

Forrige Neste

Asus ZenBook UX430UA

Asus Zenbook UX430UA har et upåfallende og relativt gjennomsnittlig design. Maskinens underdel er utformet i mørk, matt gråblå aluminiumslegering. Lokket er utformet i hardplast.

Vi er ikke helt overbevist over hvor solid lokket er: Skjermen gir liten motstand når man griper rundt den, og den virker litt vel fleksibel. Man bør med andre ord ikke være så alt for hardhendt med lokket og skjermen.

Asus ZenBook UX430UA Skjerm: 14 tommer, 1920 x 1080, antirefleks

Prosessor: Intel® Core™ i3-7100U prosessor/ 2,4 GHz

Grafikk: Intel® HD Graphics 620

Lagring: 128 GB SSD

Minne: 4 GB Tilkoblingsmuligheter: Fingeravtrykksleser, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 X USB-C, micro-HDMI, minnekortleser (SD-kort).

Vekt: 1,3 kg

Operativsystem: Windows 10

Pris: 6490,- Mer +

Asus ZenBook UX430UA er ellers den aller letteste maskinen i testen, og veier cirka 1,25 kilo. Det gjør den enkel å bære rundt, og er egentlig ganske imponerende med tanke på at den har 14 tommers skjerm.

Overflaten på tastene på tastaturet er svært matt. Dette gir et godt og stødig grep når man skriver. Noen kan kanskje oppleve den veldig matte teksturen som litt forstyrrende om det er uvant, men dette er nok noe man fort kan venne seg til. Tastene er også dype og svært komfortable å trykke ned.

Asus har ellers ikke gjort noen krumspring med tanke på tastaturlayout, og vi finner en Enter-tast i normal størrelse, piltaster uten noe annet rundt seg – som også fungerer som blant annet Page Up og Page Down om man holder inne Function-tasten.

Tre av maskinene har ganske lik design, mens HPs to maskiner skiller seg ut – på hver sin måte. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Pekeplaten på denne Zenbooken er imponerende: Den oppleves svært glatt og god å bevege fingrene over, og den er også presis. På samme måte som HP Envy 13 beveger den seg såvidt når man trykker ned lett på den.

Fingeravtrykk vises godt på chassiset til Asus ZenBook. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Når man trykker hardere ned, avgis en ganske høylytt klikkelyd som vi vil gjette kan bli ganske irriterende for folk rundt en i lengden. Du finner også en fingeravtrykksleser på pekeplaten – et originalt designvalg.

Høyttalere, batteritid og skjerm

Harman/Kardon-høyttalerne gir en fyldig og fin lyd til laptop å være.

Batteritiden er også bra, med 10 timer og 3 minutter i vår batteritest. Vi har kjørt en video (Big Buck Bunny) i loop, og altså ikke brukt maskinen aktivt på andre måter samtidig – så ha dette i bakhodet når resultatet skal overføres til faktisk bruk.

Om du vil oppnå såpass god batteritid med flere programmer kjørende, anbefaler vi at du setter på strømsparingsmodus og ikke tar i for hardt med skjermlysstyrken.

Asus ZenBook UX430UA har god sRGB-fargegjengivelse. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Den matte skjermen er også lyssterk. Med sine 341 nits, 50 nits over HP Envy 13, havner den på en overlegen førsteplass.

Skjermen er ellers både god og nøyaktig. Den har 98 prosent nøyaktighet sammenlignet med sRGB-standarden og 77 prosent Adobe RGB-gjengivelse.

Ytelse – grafikk og prosessor

Denne Zenbooken yter mellom middels godt til godt i spillytelses- og grafikktester. I vår syntetiske spillytelsestest 3DMark havner den på topp.

Prosessoren gjør det derimot godt i testene vi kaster på den, og den havner på andreplass både i Cinebench- og Handbrake-testing.

ZenBook UX430UA har Asus' kjente vifteformede metalldesign på lokket. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Der Asusen faller litt gjennom, er på skriveytelse fra SSD-disken. Leseytelsen er som forventet fra en SATA-basert SSD, mens skriveytelsen er direkte svak sammenliknet med konkurrentene.

Konklusjon

Til relativt enkel hverdagsbruk syns vi maskinen fungerer godt. Den lave vekten, det komfortable tastaturet og den lyssterke og matte skjermen teller positivt.

Vi synes dog at kombinasjonen av viftestøyen og byggekvaliteten sett i sammenheng med den nåværende prisen trekker litt ned, og vi nøler litt med å gå til det skritt å anbefale den varmt. Vi vil likevel presisere at dette er fremdeles en maskin vi anser som god.

Hvis du er avhengig av litt kjappere diskhastighet, bedre byggekvalitet og null viftestøy, anbefaler vi at du heller vurderer å legge på en 500-lapp og se til HP Envy 13 eller Acer Swift SF314, hvor også byggekvaliteten er litt bedre.

Forrige Neste

Lenovo IdeaPad 320S

Lenovo IdeaPad 320S har et diskré og elegant design. Den er utformet i matt, grå aluminium. Tastaturet er lysegrått med hvite bokstaver. Rammen rundt skjermen er utformet i sort, og kantene på rammen er ganske smale.

Maskinen oppleves som solid, og har en vekt på 1,43 kg – og med en tykkelse på 1,93 cm er den både den nest tyngste og nest tykkeste maskinen i testen. Det slanke designet gjør dog en god jobb i å skjule dette, og maskinen virker godt balansert.

Lenovo IdeaPad 320S Skjerm: 14 tommer, 1920 x 1080, antirefleks

Prosessor: Intel® Core i5-7200U / 2.5 GHz

Grafikk: Intel® HD Graphics 620

Lagring: 128 GB PCIe-SSD

Minne: 4 GB Tilkoblingsmuligheter: 1 x USB 2.0, 1 x USB-C 3.0, HDMI, minnekortspor (SD; SDHC; SDXC; MMC), lyd inn/ut

Vekt: 1,69 kg

Operativsystem: Windows 10

Pris: 5995,- Mer +

Det er også den eneste maskinen i testen hvor vi kan løfte opp lokket uten å bruke begge hender – dette selv om lokket også kjennes solid, og ikke gir etter i påfallende grad når vi trykker på det.

Lenovo er kjent for gode tastaturer, og denne maskinen er intet unntak. Tastene er dype og gode å skrive på, og tastaturopsettet er ellers som man forventer – ingen større avvik eller overraskelser.

Pekeplaten er visuelt delt i to nederst for å markere hvor venstre- og høyretastene skiller seg fra hverandre. Pekeplaten oppleves ellers som presis, og har en god balanse mellom å være matt og glatt.

Lenovo IdeaPad 320S har et diskré og upåfallende design. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Høyttalere, batteritid og skjerm

Høyttalerne er greie nok. Det er merkbart at det ikke har vært noe samarbeid med et lydfirma i utformingen av disse, og lyden er derfor – som man bør forvente i en laptop – ganske spinkel og metallisk.

Batteritiden målte vi til 10 timer og 45 minutter – noe som burde holde lenge for de fleste, men vi må bemerke at batteritesten vår er ganske lite krevende for maskinen, så i reell bruk vil du nok havne et sted under dette. Likevel er dette gode tall.

Lenovo IdeaPad 320S sin skjerm har en del å gå på når det kommer til korrekt fargegjengivelse. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Skjermen er matt og har godt med lysstyrke.

Hva angår fargegjengivelsen har dog Lenovo IdeaPad 320S en del å gå på: 67 prosent korrekt gjengivelse av sRGB-farger og 56 av Adobe RGB tilsier at man nok bør kalibrere skjermen godt om man skal bruke den til fargesensitivt arbeid.

Ytelse – grafikk og prosessor

Lenovo IdeaPad 320S havner på nest siste plass når vi tester spillytelse og prosessorytelse i Handbrake. Dette er litt overraskende tatt i betrakting at dette er den eneste i5-prosessoren i en test blant i3-prosessorer – alle 7. generasjon.

Det er altså egentlig ingenting som tilsier at vi skulle fått så lave resultater – vi hadde forventet høyere, men selv med alle innstilliger dobbeltsjekket blir resultatet til IdeaPad 320S besynderlig lavt. Vi vektlegger uansett ikke grafikkytelsen så veldig mye i denne samletesten, men heller enklere hverdagsbruk enn å kunne kjøre krevende spill.

I Cinebench-test gjør den det like jevnt som de andre maskinene på alle kjerner, mens i5-prosessoren viser seg frem når vi tester én prosessorkjerne.

Skrive- og leseytelsen til PCIe-SSD-en imponerer også. NVMe-disken har desidert best leseytelse i testen, og nest best skriveytelse.

Viften er ikke merkbar når vi har flere faner oppe i Chrome og kjører video samtidig, men merkes svakt om man kaster tyngre skyts på den.

Konklusjon

Lenovo IdeaPad 320S er den nest tykkeste maskinen i testen, men dette merkes ikke så mye grunnet det elegante designet. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Lenovo IdeaPad 320S passer nok best for de som ikke er alt for kravstore når det kommer til grafikkytelse og prosessorytelse.

Om du vil ha god fargegjengivelse bør du nok også se til en av de foregående maskinene i testen – eller investere i en skjermkalibrator.

Disken er dog kjapp til å lese og skrive, og kombinert med et veldig behagelig tastatur, god batteritid, god byggekvalitet, grei vekt og en lyssterk, matt skjerm er dette en helt ålreit maskin til enklere hverdags- og studiebruk.

Forrige Neste

HP 14-bp091no

HP 14

HP 14 skiller seg ut fra de andre maskinene i testen med sitt kritthvite chassis i hardplast. Den koster også nesten halvparten av de dyreste maskinene i testen, så litt mer primitivt design er definitivt å forvente.

Lokket har et rillet mønster på seg, og utformingen på både lokk og chassis er solid – til hardplast å være.

Chassiset gir dog litt etter når man trykker på det på forskjellige steder, så man bør kanskje passe ekstra godt på å ikke la denne falle på bakken fra så mange meter opp i luften.

HP 14-bp091no Skjerm: 14 tommer, 1920 x 1080, antirefleks

Prosessor: Intel® Core i3 7100U / 2,4 GHz

Grafikk: Intel® HD Graphics 620

Lagring: 256 GB SSD

Minne: 6 GB Tilkoblingsmuligheter: 2 x USB 3.0, 1 x USB-C 3.0, HDMI, minnekortspor (SD; SDHC; SDXC), 1 x RJ45 (Ethernet-port), lyd inn/ut

Vekt: 1,46 kg

Operativsystem: Windows 10

Pris: 3695,- Mer +

HP 14 er 2,39 cm tykk, og den tykkeste maskinen i samletesten. Den veier imidlertid ikke mer enn 1,46 kg, og oppleves som lett og håndterlig.

Den svakt skrånende designen gjør dog – som med de andre maskinene i testen – at den likevel virker slank og velbalansert.

Det dype hvite tastaturet er komfortabelt nok å skrive på, men er utvilsomt det mest støyende i testen.

Pekeplaten er også merkbart utført i plast, og i matt utførelse. Dette gir et godt, presist grep samtidig som at fingeren glir fint over pekeplaten. Det er også ikke nevneverdig støy når man trykker ned pekeplaten.

Vi opplever at denne pekeplaten er blant de mest presise i samletesten. Unntaket er flerfingrede aktiviteter som å forstørre en nettside, hvor vi merker litt vel mye friksjon.

Pekeplaten og tastaturet er gode i bruk, men tastaturet støyer litt vel mye for vår smak. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Høyttalere, batteritid og skjerm

Det er godt med volum i høyttalerne og ikke så verst med fylde, men det er stort sett likevel litt for metallisk lyd.

HP 14 kom ut som taperen av vår batteritest med 5 timer og 46 minutter, og det er kanskje her den lave prisen viser seg mest tydelig. Dette er ikke nok til en arbeidsdag. Du bør med andre ord alltid ha med deg laderen og være i nærheten av et strømuttak i løpet av dagen om du er avhengig av god batteritid.

HP 14 gir en relativt dårlig fargegjengivelse. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Skjermen er matt, og lysstyrken er midt på treet.

Enda litt under midt på treet er fargegjengivelsen: 62 prosent korrekt gjengivelse av sRGB-farger og 46 av Adobe RGB er det svakeste resultatet i vår test.

Ytelse – grafikk og prosessor

I grafikkt- og ytelsestestene våre yter HP 14 middels godt, og omtrent på linje med sitt langt mer eksklusive søsken HP Envy 13.

Viftestøyen er merkbar både under tester og vanlig bruk, i form av en merkbar hvinende og høyfrekvent suselyd, noe som i hvert fall undertegnede opplever som ganske distraherende og frustrerende.

Om du uansett har tenkt å bruke hodetelefoner eller ha på musikk kan viften lett overdøves, men om du er avhengig av komplett stillhet ville vi rådet deg til å sjekke ut en av de andre maskinene vi har testet, som alle var tilnærmet helt stillegående – med unntak av Zenbook-en.

HP 14 er et greit budsjettvalg for deg som ikke plages av lav batteritid og en del vifte- og tastaturstøy. Kamera Andrea Bruer/Tek.no

Konklusjon

Vi tok med denne HP-en i testen fordi den har blitt kåret til beste PC-tilbud, og vi ville se hvordan den sto seg mot opptil dobbelt så dyre maskiner.

Og med våre tester har vi sett at ytelsen faktisk er på linje med de dyrere maskinene i testen. Det store unntaket er den dårlige batteritiden, som vi mener er veldig viktig – særlig om du er student eller ellers mye på farten.

Men om du ikke lar deg plage av støy fra vifte og tastatur (eller ikke bryr deg om at andre plages av det), og ikke er avhengig av presis fargegjengivelse og har mulighet til å koble maskinen til strøm i løpet av dagen, er dette en helt grei maskin til hverdagsbruk – særlig med tanke på at prosessor- og grafikkytelsen er omtrent like god som de med høyere prislapp.

Forrige Neste

26. august 2017, 14:30