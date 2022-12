Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Den beste billige spillskjermen (2022)

Den beste spillskjermen på budsjett

Vi lar oss imponere av flere raske 1440p-skjermer. Men det gjelder å velge riktig!

Skjermene fra LG, Samsung og HP gjør det alle veldig godt i testen vår. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Skal du henge med i svingene når du spiller er det viktig med en rask og responsiv skjerm.

Vi har testet seks 27-tommere som alle har 1440p-oppløsning og minst 144 Hz panel, og som altså egner seg supert til skytespill, racing og andre titler der det er fordelaktig med høy bildeflyt. Ikke bare for å få den beste opplevelsen, men for å hevde seg mot andre. Skjermene starter på under 3000 kroner, mens den dyreste passerer 4000 kroner.

Ingen av dem gjør seg direkte bort, men etter å ha testet alle kan vi slå fast at to skjermer skiller seg spesielt ut på bildekvalitet, mens en annen fremstår som et kupp til prisen.

Dette er deltagerne

LG UltraGear 27GP850 Samsung Odyssey G5 S27AG520 HP X27Q AOC Q27G2U/BK Asus TUF VG27AQ MSI Optix G273QF annonse Pris 4047 3678 2695 2742 3968 3858 Pris ved test 4100,- 3700,- 2700,- 2750,- 4000,- 3800,- Skjermstørrelse 27" 27" 27" 27" 27" 27" Oppløsning 2560 x 1440 2560 x 1440 2560 x 1440 2560 x 1440 2560 x 1440 2560 x 1440 Oppdateringshastighet 180 Hz (OC) 165 Hz 165 Hz 144 Hz 165 Hz (OC) 165 Hz Paneltype IPS IPS IPS VA IPS IPS Lysstyrke 305 nits 385 nits 360 nits 205 nits 330 nits 250 nits Inputlag (standard@ 60Hz) 9 ms 8,7 ms 8,6 ms 8,5 ms 8,8 ms 8,8 ms Oppgitt responstid (inntil) 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms Adaptiv synkronisering Freesync Premium (48 Hz og oppover). G-sync Compatible Freesync Premium (48 Hz og oppover). G-sync Compatible Freesync Premium (48 Hz og oppover) Freesync Premium (48 Hz og oppover). G-sync Compatible Freesync Premium (40 Hz og oppover). G-sync Compatible (48 Hz og oppover) Freesync (48 Hz og oppover) G-sync Compatible Skjermtilkoblinger 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 USB-porter 2 0 0 4. +1 hurtiglading 0 0 Justeringsmuligheter Høyde, pivot, tilt (-5 til 15 grader) Høyde, rotering, pivot, tilt (-2 til 22 grader) Høyde, pivot, tilt (-5 til 20 grader) Høyde, rotering, pivot, tilt (-5 til 23 grader) Høyde, rotering, pivot, tilt (-5 til 33 grader) Tilt (-5 til 20 grader) Kabelruting Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Bytt VESA-støtte Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Profiler SRGB, HDR Effect, FPS, RTS, Vivid, Reader, 2x Custom SRGB, Cinema, Dynamic, FPS, RPG, RTS, AOS, Custom Gaming, Natural, Warm, Cool, Cinema, Native, Night, HP Enhanced+, Custom RGB Standardmodus, Racing, FPS, RTS SRGB, Cinema, Scenery, Racing, RTS/RGP, FPS, MOBA User, FPS, RTS, Racing, RPG Åpne fullskjerm Mer +

Adaptiv synkronisering: AMD Freesync vs Nvidia G-Sync Et lite ord om adaptiv synkronisering, også kjent som «VRR» eller Variable Refresh Rate. Teknikken som gir deg et rivefritt og jevnere bilde når du spiller med ubegrenset FPS og som er ekstremt praktisk å bruke for spillere: Alle skjermene i testen vår er basert på AMD implementering av adaptive sync-standarden. Den heter FreeSync. I motsetning til den rivaliserende G-Sync-teknikken til Nvidia krever ikke denne dedikert maskinvare i skjermen for å fungere, og er derfor mye billigere for produsentene å støtte. Det at skjermer er «G-Sync Compatible» betyr bare at Nvidia har dobbeltsjekket at AMDs Freesync også fungerer med deres grafikkort. De har ingen G-Sync-brikke i seg. Alle unntatt én skjerm i denne testen er G-Sync Compatible-sertifiserte av Nvidia. Den siste, fra HP, fungerer også fint selv om den ikke er offisielt sertifisert. Slik det ofte er. Det både AMDs FreeSync og Nvidias G-Sync Compatible-skjermer dermed har til felles er at VRR-modusen deres ikke jobber i hele frekvensspekteret til panelet. Ofte trer funksjonen inn først rundt 40- eller 50 Hz/FPS. Kun skjermer merket med støtte for Nvidias «G-Sync» eller «G-Sync Ultimate» støtter hele frekvensspekteret til et panel. Det er fordi disse skjermene har en brikke bygget inn i seg som låser opp denne muligheten. Ofte spiller man uansett med en FPS på over 40–50 FPS slik at dette ikke blir noe problem. Men, om du spiller krevende titler der du ofte dupper ned mot 30 FPS, og ikke ønsker å ha noen form for vertikal synkronisering på (V-Sync), kan det være du vil se etter en skjerm med dedikert G-sync-maskinvare i seg selv om disse er dyrere. Disse skjermene er imidlertid låst til å støtte adaptiv synkronisering kun for Nvidia-grafikkort, så i praksis låser du deg til deres kort i flere generasjoner fremover. Jepp, dette er litt styrete og unødvendig komplisert. Men, i de fleste tilfeller kan du altså være trygg på å få en veldig god opplevelse uansett hvilket grafikkort du har bare skjermen støtter Freesync eller viser at den er G-Sync Compatible! Mer +

Oppsummert om skjermene

Bildekvalitet Panelhastighet Inputlag Ergonomi Navigasjon LG UltraGear 27GP850 Samsung Odyssey G5 S27AG520 HP X27Q AOC Q27G2U/BK Asus TUF VG27AQ MSI Optix G273QF Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: LG 27GP850-B

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Etter å ha tatt for oss alle de seks skjermene var det ingen tvil. LG’s 27GP850-B var den vi selv ville hatt.

Dette er den dyreste skjermen i testen, men den er ikke så mye dyrere enn de andre, og tilbyr den beste bildekvaliteten og ytelsen.

Skjermen er enkel å montere og har en rekke tilkoblingsmuligheter. Du har to HDMI og en DisplayPort-inngang, i tillegg til at skjermen har en USB-hub med to uttak. Alle tilkoblingene er enkle å komme til, og skjermen har i tillegg kanskje den sprekeste baksiden å se på – om det skulle bety noe.

Menyene er ryddige og enkle å navigere i takket være en velfungerende joystick på undersiden av skjermen.

Når det kommer til bildekvalitet har denne det klart beste panelet i testen. Du får høy lysstyrke og du har i tillegg HDR-støtte som kommer godt med om du vil ha litt ekstra punch i dynamikken og lyset.

Panelet leverer nokså presise farger, og de er godt metter, slik at du ender opp med et merkbart mer livlig og levende bilde de fleste andre i denne testen. Og særlig for spilling er dette virkelig noe vi foretrakk.

Panelet er dessuten det raskeste i testen. Kobler du til med DisplayPort kan det vise hele 180 FPS, mot 144 via HDMI. Skjermen støtter AMDs Freesync Premium som gir et rivefritt bilde om FPS-en ligger over 48 FPS, og er kompatibel med Nvidia-grafikkort.

Sortnivået er ikke det beste vi har sett, men likevel det beste blant skjermene i denne testen. Den takler dessuten gjenskinn godt, og du har minimalt med lysblødning å snakke om.

Det eneste vi fant å sette fingeren på her er at strømkabelen burde vært mye lenger. Den er bare 1,4 meter, og den har også strømforsyningen integrert på selve strømpluggen. Den stjeler dermed mye plass i støpselet. Skjermen lar seg heller ikke rotere.

Alt i alt er dette den mest komplette skjermen i testen, vel verdt den høyeste prisen.

9 Imponerende fjerne Sammenlign LG UltraGear 27GP850 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5190 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Testens raskeste skjerm med topp bildekvalitet og gode justeringsmuligheter. Fordeler + Testens raskeste panel

+ Skarpt panel med ekstra livlige farger

+ Lyssterk

+ USB-hub

+ Enkel menynavigasjon

+ Flere ergonomiske justeringsmuligheter

+ Offisiell støtte for VRR mot både AMD- og Nvidia-kort Ting å tenke på — Kort strømkabel

— Svak innsynsvinkel

Anbefalt: Samsung Odyssey S27AG520

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Den andre skjermen som skilte seg veldig positivt ut i testen vår var Samsungs Odyssey S27AG520.

Den kan vise 165 bilder i sekundet når du bruker DisplayPort, men begrenses til 144 bilder i sekundet med HDMI. Selv om panelet er litt tregere enn LG-en sitt får du altså fremdeles veldig god bildeflyt her. Fargene og presisjonen til de ulike skjermmodusene kunne vært mer korrekte, men generelt er bildet både mettet og interessant, så det gjør seg godt for underholdning og spill.

Akkurat som LG’s skjerm har denne blant testens beste sortnivå, og den takler gjenskinn godt. Vi ser noe mer lysblødninger, dog.

Igjen har du støtte for HDR, noe som gir farger og lys en ekstra dytt. Effektene fra spill, som eksplosjoner, nyter godt av dette. Panelet er også testens mest lyssterke.

Skjermen støtter AMDs Freesync Premium som gir et rivefritt bilde fra 48 FPS og oppover. Den er sertifisert som G-sync Compatible, slik at samme egenskaper oppnås for deg med Nvidia-grafikkort.

Vi savner muligheten til å bruke skjermen som en USB-hub, og du har en HDMI-port mindre her enn hos testvinneren.

Når det kommer til brukervennlighet er skjermen fullt på høyde med LG sin, hvor du bruker den samme joystick-løsningen for å navigerer rundt i en ryddig og grei menygrafikk.

Skjermen er et et godt alternativ til LG sin dersom du vil spare noen kroner, samtidig som du ønsker et svært lyssterk bilde der også synkroniseringsteknikken fungerer ved lav bildeflyt.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Samsung Odyssey S27AG520 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Nesten like god, men billigere, enn testvinneren. Fordeler + Raskt panel

+ Skarp panel med fine farger

+ Svært lyssterk

+ Alle ergonomiske justeringsmuligheter

+ Enkel menynavigasjon

+ Offisiell støtte for VRR mot både AMD- og Nvidia-kort Ting å tenke på — Ingen USB-hub

— Noe lysblødning

— Svak innsynsvinkel

Godt kjøp: HP X27Q

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Har du et strammere budsjett enn hva de to beste skjermene i testen koster, er denne modellen fra HP det du leter etter. Den må sies å være testen overraskelse. Både fordi den gir så mye for pengene, og for at den skjuler spillegenskapene godt der den ser mest ut som en kontorskjerm.

Denne skjermen har den mest korrekte bildemodusen i testen, og det er kanskje litt overraskende at det er «spillmodusen» som er den mest treffsikre heller enn RGB eller Cinema-modusen. Du ender uansett opp med en solid presisjon i både farger og gråskala.

Panelet er svært lyssterkt. Både kontrast og farger er litt slappere enn hos testvinneren, men er likevel mer levende enn flere av de øvrige skjermene i testen. Panelet har ingen god innsynsvinkel, så det gjelder å sitte ganske rett på skjermen for best bildet, men til gjengjeld er antirefleksbelegget godt.

X27Q skilter ellers med lav inputlag, selv om forskjellen mellom den aller raskeste og de tregeste panelene i testen egentlig ikke er så stor at det er noe å henge seg opp i.

VRR-synkronisering er offisielt støtter for AMD-grafikkort fra 48 Hz og oppover. Den fungerte også tilsvarende godt da vi testet med vårt Nvidia-kort, så da lagger vikke særlig velt på at Nvidia ikke har sertifisert akkurat denne modellen selv enda.

Skjermen har helt grei byggekvalitet og du har kurant med tilkoblinger. Akkurat som hos Samsungs alternativ har heller ikke denne noen USB-hub å tilby deg dog, og du har bare en av hver HDMI/DisplayPort-inngang. Det er jo likevel mer enn godt nok for de aller fleste. De fleste justeringsmuligheter er på plass, utenom rotering.

Menyen er kurant å skjønne seg på, men du har ingen joystick til å hjelpe deg rundt. I stedet har du flere like knapper plassert bak på den ene siden av skjermen, noe som gjør det mye mer knotete å finne riktig knapp til riktig menyelement. Knappen for å slå av skjermen er helt lik de andre, og vi kom ofte borti den utilsiktet.

Alt i alt leverer likevel HP en slags skjult juvel her for alle på stramt budsjett. Designet bærer kanskje preg av at HP lager mange kontorprodukter, men med testens laveste pris skal du ha høye krav før du ikke blir fornøyd med spillytelsen og bildekvaliteten dens.

8 Meget bra fjerne Sammenlign HP X27Q annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2695 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat En god og rask budsjettskjerm med alt det viktigste på plass. Fordeler + Raskt panel

+ Lyssterk

+ Balansert og «korrekt» bilde

+ Flere ergonomiske justeringsmuligheter

+ Rimelig

+ Offisiell VRR-støtte for AMD-kort Ting å tenke på — Middelmådig sortnivå

— Svak innsynsvinkel

— Ikke USB-hub

— Litt kronglete meny

— Kun uoffisiell G-sync-kompatibilitet

4. plass: AOC Q27G2U/BK

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Neste skjerm på listen er modellen fra AOC. Og den er ikke langt unna å tukte de beste skjermene i testen på en rekke områder. Og på ett er den best.

Dette er en skjerm som vil gi deg flest tilkoblingsmuligheter, hvor du blant annet har hele fire USB-porter i tillegg til en for hurtiglaging av mobil eller lignende, samt to HDMI- og en DisplayPort.

I tillegg er dette en av de to beste skjermene når vi måler inputlag. Og skjermen har god bildeflyt, selv om den «kun» klarer 144 bilder i sekundet. Det er lavest i testen, men den har jo heller ingen avskrekkende prislapp, akkurat.

Skjermen har ganske gode bildemoduser og fargene er ganske presise. Sortnivået er helt kurant, selv om det er en forskjell opp til LG- og Samsung-skjermene.

Ankepunktet vi finner med denne skjermen, og som er grunnen til at det er HP som stikker av med vårt «Godt kjøp»-merke, er at denne skjermen kunne tjent på å være mer lyssterk. Bildet blir rett og slett litt livløst og uengasjerende.

Du har ingen HDR-støtte, i alle fall klarte ikke vi å skru det på via menyen eller i Windows, selv om skjermens meny har et valg som heter HDR. Og med tanke på den lave lysstyrken vi målte, er det ikke noe denne skjermen klarer.

Variable oppdateringsfrekvens fungerer med både AMD- og Nvidia-kort fra 48 Hz og oppover.

Vi kommer heller ikke unna at skjermen har et lite irritasjonsmoment. Menyen er tungrodd og har dessuten noen små knapper som er veldig kronglete å bruke. Vi er klar over at du ikke nødvendigvis trenger å bruke disse knappene så mye, men når du først vil gjøre en justering kan du forvente knot og feiltastinger. Dette gjøres i alle fall langt mer elegant av andre i testen.

Utenom dette gjør AOC en helt grei figur med sin skjerm, men vi bare klarer ikke anbefale den over rivalen fra HP for deg som har det samme budsjettet.

7 Bra fjerne Sammenlign AOC Q27G2U annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat En helt kurant skjerm som bare blir litt kjedelig og anonym mot rivalene. Fordeler + USB-hub med mange porter

+ Ganske presis fargegjengivelse

+ Flere ergonomiske justeringsmuligheter

+ Rimelig

+ Offisiell støtte for VRR mot både AMD- og Nvidia-kort Ting å tenke på — Treg og omstendelig meny

— Svakt sortnivå

— Svak lysstyrke

— Bildet fremstår litt kjedelig

— Svak innsynsvinkel

5. plass: Asus TUF VG27AQ

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Asus har ofte gjort det veldig skarpt i våre tester med sine ROG-skjermer, men det samme kan vi ikke si om TUF-serien som er med i denne testen. Den mangler litt på flere områder før den kan utfordre pallplassene.

Skjermen har en god byggekvalitet og foten er den mest praktiske i testen. Her har du en firkantet og enkel løsning som lar deg legge tastaturer tett på skjermen uten problemer om du skulle ha trangt med plass på pulten. Du får ingen USB-hub her.

I denne testen har vi tatt utgangspunkt i hvor god skjermen er når du pakker den opp og bruker de modusene som følger med fra fabrikk. Men denne skjermen har ingen spesielt gode moduser å velge mellom. Her får du testens dårligste hvitbalanse, og selv om hvitt ender ganske nær der vi ønsker (6500k), så har du færre farger rundt spesielt grønt.

Samtidig skuffer sortnivået. Kombinert med svake farger uten særlig metning blir aldri bildet like engasjerende som noen av de beste i testen, som ikke ligger langt unna i pris. Den gode lysstyrken hjelper heller ikke.

I tillegg er skjermen ganske vrien på innsynsvinkel. Den blir rett og slett utvasket om du ser på den fra siden. Den har også litt mer lysblødning i panelet enn vi liker.

Skjermen støtter for øvrig VRR med AMD-grafikkort gjennom FreeSync Premium, og Nvidia-grafikkort gjennom G-Sync Compatible-sertifiserting, men alt i alt faller denne skjermen bak på andre avgjørende punkter. Her må Asus ta tak i modusene de sender ut som standard og ikke minst jekke opp presisjon og metning på farger, innsynsvinkelen og sortnivået for å henge med.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Asus TUF VG27AQ annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3995 hos Elkjøp Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Upresise og kjedelige farger er noen av denne litt for dyre skjermens problemer. Fordeler + God lysstyrke

+ Alle ergonomiske justeringsmuligheter

+ Raskt panel

+ Enkel menynavigasjon

+ Offisiell støtte for VRR mot både AMD- og Nvidia-kort Ting å tenke på — Upresis fargegjengivelse

— Ingen USB-hub

— Dårlig sortnivå

— En del lysblødning

— Svak innsynsvinkel

6. plass : MSI Optix G273QF

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Sisteplass i testen går til MSI. Deres Optix mangler en del funksjoner og kvaliteter for å hevde seg.

Skjermen har like god byggekvalitet som de andre i testen, men er den eneste som krever verktøy for å montere. Foten tillater imidlertid verken høydejustering, rotering eller pivot. Her får du kun tilte panelet litt, og det kan fort bli en skikkelig ergonomisk verkebyll.

Når det kommer til tilkoblinger har du det aller mest nødvendige i to HDMI-porter og en DisplayPort, men ingen USB-hub.

Skjermen har enkle menyer som det er lett å navigere i takket være en joystick-løsning.

VRR-modusen til panelet støtter både AMD- og Nvidia-grafikkort, og jobber fra 48 Hz - eller FPS - og oppover.

Bildemodusene du har å velge blant gir deg ganske presise farger og en god hvitbalanse. Også sortnivået er helt greit, selv om det er et steg opp til særlig LG og Samsung. Lysstyrken er midt på treet, mens innsynsvinkelen ikke imponerte.

Hovedproblemet her ligger i hvor mye skarphet MSI har gitt alle sine moduser. Vi endte opp med å teste alle modusene til skjermen i søken etter en som var egnet til å sammenligne mot konkurrentene sine. Uansett hva vi valgte fant vi ingen som leverte varene. Enten ble bildet alt for skarpt med masse støy rundt tekst og detaljer, med overdrevne skygger, eller så ble bildet uskarpt og uengasjerende. En mellomting hadde vært å foretrekke.

Selv om dette er en av de billigste skjermen i testen blir problemene med overoppskarpet bilde og manglende justeringsmuligheter altoverskyggende.

Ved publisering av testen kan det virke som skjermen er på vei til å fases ut av butikkene, og ærlig talt er det like greit om det er tilfelle.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign MSI Optix G273QF annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3995 hos Elkjøp Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat Rask skjerm med svært ubalansert bildekvalitet og elendig ergonomi. Fordeler + Raskt panel

+ Enkel menynavigasjon

+ Offisiell støtte for VRR mot både AMD- og Nvidia-kort Ting å tenke på — Nesten ingen ergonomiske justeringsmuligheter

— Ekstremt overskarpet bilde

— Ingen USB-hub

— Svak innsynsvinkel

Slik vurderte vi skjermene

Før vi ender opp med en karakter på et produkt, er det en rekke kriterier som skal vurderes. Her kommer en rask oppsummering av hvordan vi testet skjermene i denne testen:

Det først vi gjør er naturligvis å pakke opp produktene. Da tar vi en rask kikk på hvordan det er å montere skjermen, samtidig som vi vurderer byggekvaliteten. Mange har begrenset plass der skjermen skal stå, og da er det en fordel om foten er designet slik at den ikke er i veien for tastatur og mus.

I tillegg sjekker vi ergonomien. Altså hvilke muligheter du har til å justere skjermen etter hvordan du sitter og vil bruke den. Her vil det være et pluss i boken om du har mulighet til å justere skjermen i høyden og tilte den opp eller ned. Det er også fint om skjermen kan roteres slik at den kan brukes med stående bilde.

Videre ser vi på funksjonalitet. Her kommer antallet porter du har til rådighet inn i bildet. Det er sjelden feil med en ekstra bildeinngang eller to, slik at du kan koble til både PC og konsoll. I tillegg kan noen skjermer ha en USB-hub, slik at du kan koble ting direkte til skjermen, heller enn å rote bak maskinen din.

Med skjermen koblet opp står brukervennligheten for tur. Selv om det kanskje ikke er så vanlig å være inne i menyene på skjermen din daglig, så er det likevel greit at det er en fornuftig og logisk måte å gjøre endringer på. Knotete knapper og tungrodd menygrafikk som gjør det vanskelig å endre kilde eller justere lysstyrke er ikke noe vi ønsker.

Så er det bildekvaliteten. Dette er den delen av karakteren som veier tyngst. Alle skjermene kommer med ulike moduser forhåndsprogrammert fra fabrikken, og av disse har vi målt de to man oftest bruker; «FPS» og «sRGB». Med utstyr fra CalMAN kan vi måle nøyaktig hvor godt skjermene gjengir farger, hvor godt mettet disse er og hvor presis hvitbalansen er. Samtidig måler vi lysstyrken.

I tillegg til disse automatiske målingene sjekker vi hvor godt sortnivået er, om panelet har jevn belysning, om det er lyslekkasjer og hvor god innsynsvinkel skjermen har. Du får sjelden gode farger om du ser på en skjerm fra siden, men noen er helt klart bedre enn andre. Vi ser også på skjermens egenskaper til å håndtere gjenskinn fra omgivelsene.

Vi vurderer også skarpheten til panelet. Det skal for eksempel være enkelt å se og lese ikoner og tekst i Windows, men det er ikke positivt om det blir for mye av det gode. Da vil du se uønsket støy og «groms» rundt detaljene.

Man ønsker seg en skjerm som gir «levende» farger, godt sortnivå og knivskarpe bilder, men som fortsatt henger med når de raskeste bevegelsene skal gjøres. Derfor testet vi med maks antall bilder i sekundet de klarer å avse. Noen må ty til overklokking for å nå maksimalt potensial, som kan bety at dette oppnås mens kvaliteten på bildet forringes noe.

Til slutt kjører vi igjennom en praktisk test av skjermens egenskaper ved å spille Overwatch 2. Nettopp for å sjekke at det målingene viser oppleves i praksis.

Det er også ekstremt viktig at spillskjermer støtter enten AMD Freesync, eller Nvidias G-sync-teknologier (eller begge!) for en jevnere spillopplevelse uten riving i bildet.

En annen ting vi tar en kikk på er inputlagen til skjermen. Det hjelper lite at farger og skarphet er bra, om ikke skjermen henger med når informasjonen sendes til den. Her måler vi altså hvor lang tid det tar fra PC-en sender ut en endring og til skjermen har reagert. Jo kortere tid dette tar, desto bedre er det. PS: Måleren vi har brukt til å teste inputlag klarer kun 1080p@60hz, mens disse skjermene altså har 1440p-oppløsning. Likevel gir målingen en god indikasjon på hvilke som er raskest.

Til slutt vil egenskapene ovenfor oppsummeres og sammenlignes med prisen du betaler. Viser det seg at to skjermer presterer ganske likt, vil den som koster minst favoriseres.

Slik leser du målingene våre Skjermbildene vi legger ved i bildegalleriet til skjermene viser målingene vi har gjort av bildekvaliteten deres. Til venstre kan du se hvordan hver enkelt farge plasserer seg i et fargerom. Innenfor hver enkelt hvite firkant gir best presisjon. Boksen for hvitt gir også en indikasjon på om bildet er for eksempel for varmt eller kaldt, dersom for eksempel prikken plasserer seg utenfor firkanten i retning mot rødt eller blått. På bildene ser du resultatene målt i DCI P3-fargerom. I midten øverst kan du se RGB-balansen fra 0 til 100 grått. Her er det bedre jo tettere rundt midten grunnfargene legger seg. Eventuelle blåstikk eller for varmt bilde vil også gi tydelig utslag på denne grafen. Til høyre ser du EOTF-kurven, hvor den gulen linjen er målet man skal prøve å oppnå, mens den grå linjen er målingene av hva skjermen faktisk presterer. Forskjellen mellom Gamma og EOTF, er at gamma ber om en prosentmålt mengde av maksimal lysstyrke, mens EOTF ber om et spesifikt antall nits. Under EOTF ser du lysstyrke. Her settes for eksempel en verdi på 180, som er ganske vanlig for et rom uten for mye lys i. Så ser du hvilke verdier som er riktige i den gule linjen, mens den grå viser hvordan skjermen egentlig presterer. Nederst i midten av diagrammene vises også DeltaE. Dette er forskjellen i visuell persepsjon av to farger. Tallene sier altså noe om fargepresisjonen til skjermen. Normalt vil ikke et menneske oppfatte forskjeller som er under 3 i verdi. Mens et trent øye sies å kunne se forskjeller helt ned mot en verdi på 1. Når vi kalibrerer TV-er og skjermer på Tek bruker vi programvaren Calman Ultimate. Til å måle inputlag, bruker vi en løsning fra Leo Bodnar. Mer +

