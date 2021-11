Samletest Beste sykkellykt (2021)

Den beste sykkellykten for pendlere

De av oss som sykler til jobben før solen har stått opp og koffeinen har «kicket» inn, har i alle fall ett felles behov: en god sykkellykt. Hva som utgjør en «god» sykkellykt kommer an på bruken, men vi kan vel enes om at den i det minste bør sørge for at man klarer se lenger enn sykkelstyret.

Dét var det ikke alle i denne testen som klarte.

Behovet er faktisk påbudt hvis sykkelen skal brukes når det er mørkt - slik det vil være store deler av vinteren som nå setter inn. Da skal det være lykt foran med hvitt eller gult lys, og en rød baklykt som viser folk rundt deg hvor du er. Hvor gode disse skal være sier lovverket ikke noe om - men å se og bli sett på veiene er aldri en ulempe.

I jakten på den perfekte sykkellykten for pendlere har vi vært opptatt av at den både må fungere som markeringslys på opplyste veier, samt gi det ekstra lyset når det er virkelig mørkt. Den bør i tillegg være enkel å montere og håndtere, og ha en lang nok batteritid til at du ikke frykter at lykten skal takke for seg før turen er unnagjort.

Det finnes en rekke sykkellykter på markedet med like varierende prisklasser som lysstyrke. I denne omgang har vi tatt for oss sykkellykter under (og i ett tilfelle rundt) tusenlappen. Vi vurderer å se nærmere på dyrere modeller ved en senere anledning.

Disse er med:

Lezyne Macro Drive 1300XXL

Iiglo Front Bike Light 1600LM

Birk Spot mini 1000 lumen

Exposure Lights Sirius

Lezyne Hecto drive 500 lumen

Magicshine Allty 1000

Birk Spot 1000 lumen

Birk Spot 3 LED 1600 lumen

Exposure Lights Trace

Vi skulle gjerne fått inn enda flere sykkellykter til test, men det viste seg å være vanskelig å få tak i en rekke importører og merkevarer.

Lezyne Macro Drive 1300XXL Exposure Lights Sirius Birk Spot mini 1000 lumen Birk Spot 1000 lumen Exposure Lights Trace Birk Spot 3 LED 1600 lumen Iiglo Front Bike Light 1600LM Magicshine Allty 1000 Lezyne Hecto drive 500 lumen annonse Pris 935 NOK 1068 NOK - 359 NOK 498 NOK 299 NOK 999 NOK 799 NOK 399 NOK Batteritid oppgitt (timer) 2,5 - 148 2-36 5 3-12 3-24 5 1,5 - 15 1,5 - 28 Opptil 20 Batteritid målt (fra sterkest til de gikk av - omtrentlig) 36 2,5 18 2 12 5 3,5 4 1 Lading Micro-USB-port Ladeplugg Ladeplugg Micro-USB-port Micro-USB-port Micro-USB-port Ladeplugg Micro-USB-port USB-port Oppgitt lumen 1300 850 1000 1000 125 1600 1600 1000 500 Målt lux 1315 960 1500 700 100 300 1400 869 400 Batterikapasitet - 2900 mAh 8800 mAh 2200mAh 700 mAh - 2600 mAh (kan kjøpes sterkere batteri) 4000 mAh - Ladetid 3,5 5 12-14 - 4 5 4 4 3-4

Slik testet vi:

Før vi kommer frem til en totalkarakter er det flere punkter vi ser på.

En av de første tingene vi gjør er å pakke opp lyset og se hvordan det er utformet og hva som følger med. En av disse tingene er laderen. Noen av lyktene kan du lade opp med en tradisjonell USB-kabel du har brukt på blant annet mobiler, mens andre leveres med en proprietær løsning som trekker litt ned i vår bok.

Så ser vi på hvor enkelt – eller vanskelig – det er å feste lyktene til styret på sykkelen. Noen krever verktøy for å få jobben gjort, mens andre kun trenger litt håndmakt og en strikk. Her er det enkle ofte det beste, så lenge lyset sitter godt nok til at det ikke rister når du tråkker rundt i mørket.

Vi tester lysstyrke ved et oppsett som består av et lerret hvor vi har tapet på målelinjer for å kunne se hvilken form og styrke lyset har. Deretter setter vi opp en lysmåler midt i krysset av mållinjene på et stativ, tre meter unna sykkellykten som vi fester til et stativ.

Lysmåleren måler lux fremfor lumen, hvilket vil si at den ikke måler mengden lys som skilles ut fra lyskilden (lumen), men mengden lys som treffer en flate (lux). Det vil derfor være en forskjell mellom oppgitt lumen og målt lux.

Begge stativene står i samme høyde, og alle lyktene blir festet på det samme punktet. Så ser vi hvor mye lysstyrke de ulike styrkemodusene gir, som du kan se i resultatene nedenfor.

Lystest mot lerret:

Men vi nøyer oss ikke bare med lysavmålinger på tre meter. Vi tester også lysene i to andre, mer praktiske målinger.

Den ene har vi plassert en person med en jakke som har en del reflekser på 25 meters avstand. Så setter vi kameraet til å ta alle bildene med samme lukkertid og blender. Bildene du ser under er deretter kun beskåret og ikke justert på noen som helst måte.

Lystest mot refleksvest

Den andre metoden plasserer vi en rød eske 10 meter fra stativet, på en grusvei. Igjen tar vi bilde på samme måte, og resultatene til de ulike lyktene ser du i billedgalleriene nedenfor.

Lystest mot objekt uten refleks

Det må selvsagt tas forbehold om at bildene aldri vil kunne helt presist gjengi den faktiske opplevelsen, men de vil kunne gi en god indikasjon på lysets bredde og styrke.

Så har vi kommet til batteritid. En annen vesentlig del av vurderingen. Her har vi ladet opp alle lyktene helt opp, for så å sette de på maks styrke. For å kontrollere når de ulike lyktene går tom, har vi satt opp et kamera som reagerer når det blir endringer. Når en lykt slutter å lyse, fanges endringen opp.

Det vi oppdaget i våre undersøkelser av batteritiden var at opptil flere av dem automatisk justerte ned lysstyrken noen hakk, fordi batteriet ikke vil klare å holde lyset på maks over for lang tid. Dette gjorde det også vanskeligere for overvåkningskameraet vårt å plukke opp nøyaktig når lyset gikk av.

Best i test: Lezyne Macro Drive 1300XXL

Lezyne 1300 sørger for en godt opplyst vei – lenge.

Batterimålingene for denne lykten forundret oss nok til at vi måtte måle den flere ganger, for denne seiglivede lykten holdt koken i et par døgn. Dette kunne jo ikke stemme, tenkte vi.

Lezyne 1300 ligger helt til høyre i bildet. Hånden sjekker hvorvidt Birk Spot mini fortsatt lyser eller ei.

Vi hadde rett i at det ikke stemte helt, for det som faktisk skjer er at den etter et par timer på maks skrur ned styrken selv. Dette er ikke uvanlig, flere av de andre lyktene gjorde det samme. At den derimot holdt en ganske bra lysstyrke – i motsetning til dem vi måtte holde hånden foran for å sjekke om det fortsatt var liv i – i rundt halvannet døgn, dét var imponerende!

Sykkellykten ligger da også helt i toppen hva gjelder lysstyrke og ble målt til 1315 lux på det sterkeste. Den har fem ulike styrkenivåer i tillegg til å kunne slå over til blinkende eller pulserende lys.

Den er også veldig enkel å feste på sykkelstyret. I en test av mobilholdere til sykkel forbannet vi bruken av gummi som festemetode for tyngre gjenstander, fordi det var som å se en sprettball sluppet løs på danskebåten. For denne testen er den samme gummien en velsignelse. Lezyne sin festemekanisme er montert på selve lykten. Du strammer stroppen rundt styret og fester i en krok. Enkelt.

Lezyne 1300 har ikke så mye ekstra med seg, men den er skikkelig god på det den vil være god på: lysstyrke, batteritid og festemetode. Og her er den helt utmerket.

8.5 Meget bra Lezyne Macro Drive 1300XXL annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Sterkt lys, enkel montering og generelt en robust sykkellykt " Fordeler Krysse av Enkel å montere

Krysse av Lyser sterkt og bredt

Krysse av Har lang batteritid

Krysse av Av/på-knapp som lyser og indikerer batteritid Ting å tenke på Bytt Koster en del

Godt kjøp: Birk Spot mini 1000 lumen

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Birk Spot mini er en av to sykkellykter vi har hatt inne som kommer med eksternt batteri, som man fester på stangen. Det den også kommer med er muligheten til å gjøres om til en hode- eller hjelmlykt. Og det teller absolutt positivt for oss.

Selve lykten festes på styret med en gummistrikk. Selv om det er en enkel nok montering må du også sørge for å ikke miste det strikken. For da får du ikke festet den i det hele tatt.

Lysstyrkemessig holder denne lykten seg også svært godt. Mot flatt lerret målte vi 1500 lux, men dens mellominnstilling ligger på 830 lux, hvilket burde være mer enn nok lys for pendlere på normalt- til delvis opplyst sti.

Plassert ute på mørklagt sti var den blant dem vi opplevde som best da den bredte seg godt fremover og til sidene.

Den har tre lysstyrker som går fra lavest til høyest før den slår seg av. I praksis betyr det at det ekstra trykket mørklegger hele stien foran deg. Trenger du strobefunksjonen må du holde knappen inne i noen få sekunder. Kontraintuitivt kanskje, men sånn er det.

Lykten har en lang batteritid, men helt nøyaktige tall har vi ikke fordi den senket lyset så jevnt at overvåkningskameraet ikke klarte å plukke det opp. Men den holdt ut i alle fall et par timer på det sterkeste, og rundt 18 timer på nedjustert styrke.

Den blir derimot glovarm rimelig fort, hvilket ikke er helt optimalt for testing innendørs, men ute er det ikke like kritisk.

Av våre topp fire kandidater er dette lykten som kommer best ut prismessig med en normalpris på 549 kroner. Den har det lille ekstra som en kombinasjonslykt og lyser sterkt og lenge. Alt i alt et kupp.

8 Meget bra Birk Spot mini 1000 lumen sitat " En god sykkel- og hodelykt til en rimelig pris " Fordeler Krysse av Høy lysstyrke og god bredde på lyset

Krysse av Koster ikke allverdens

Krysse av Lang batteritid

Krysse av Kombinasjonslykt. Er både sykkel- og hodelykt

Krysse av Av/på-knapp som lyser og indikerer batteritid Ting å tenke på Bytt Noe klønete med batteripakken på stangen

Bytt Blir veldig varm, veldig fort

Anbefalt: Iiglo Front Bike Light 1600LM

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den lille ugleøyne-aktige lykten til Iiglo er i likhet med Birk Spot mini en kombinasjonslykt. Den kommer med egen batteripakke som festes på rammen, og kan i tillegg til vanlig sykkellykt på styret brukes som hode- og sykkelhjemlykt.

Dens målte lux ligger på 1400 på det sterkeste, hvilket er bedre enn testvinneren, men slår seg av etter 3,5 timer når satt på det sterkeste. Det er ikke det verste, men langt fra det beste.

Den har derimot tre nivåer, hvorav det mellomste nivået ligger på gjennomsnittlig 650 lux og således er et godt nok lys for de fleste steder.

I likhet med Birk Spot mini blir også Igloo sin lykt glovarm på veldig kort tid. Den vil naturlig nok kjøles noe ned når du er ute, men det trekker likevel noe ned.

Alt i alt en god sykkellykt, tross varmen den avgir.

8 Meget bra Iiglo Front Bike Light 1600LM annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " En god kombinasjonslykt med stilig design " Fordeler Krysse av Enkel å montere

Krysse av Kan brukes som hodelykt - eget feste kommer med

Krysse av Skarpt og godt lys

Krysse av Av/på-knapp som lyser og indikerer batteritid Ting å tenke på Bytt Noe klønete med batteripakken på stangen

Bytt Blir veldig varm, veldig fort

Anbefalt: Exposure Lights Sirius

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Lenge leve monteringer som er så enkle som å trykke en lykt på plass i en allerede montert holder. Spesielt når du er så kald på fingrene at kollegaen din lurer på om det er noe blod igjen i «istappene».

Men gleden over monteringens enkelhet gikk fort over i irritasjon over den lille metallknappen som er dens av/på-knapp. Den går jo på greit nok, men det kommer noen gloser når fingrene er frossen og du ikke klarer trykke riktig på den altfor lille knappen i et forsøk på å lokalisere blinklysene. For de er der, det er bare det at intuitive innstillinger tydeligvis ikke er «IN» i år. For ordens skyld: du må holde inne av/på-knappen. Og så må du holde den samme knappen inne for å ta av og på lyset helt.

Ser vi forbi kløningen og den lille knappen, så er det en god nok lykt tross alt. Den har et skarpt og godt lys, som vi målte til 960 lux, og den har tre lysstyrke-nivåer i tillegg til blinkemuligheten.

Derimot har den ikke verdens lengste batteritid når vi testet dem på full styrke. Den forsøkte å annonsere – med iherdig blinking – at den skulle spare strøm ved å jenke ned lysstyrken. Men den kan ikke ha spart mye strøm på nedjusteringen, for den holdt kun ut 2,5 time før den takket for seg.

7.5 Bra Exposure Lights Sirius annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Superenkel montering og høy lysstyrke " Fordeler Krysse av Svært enkel og kjapp montering

Krysse av God styrke og bredde på lyset

Krysse av Grønt og rødt lys bak lykten som indikerer batteritid Ting å tenke på Bytt Noe klønete knapp for å styre lysstyrke

Bytt Er den dyreste i testen

Birk Spot 1000 lumen

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Denne sykkellykten ga lysmåleren vår en saftig hikke, og var umulig å få en presis lesning av. Den ligger og varierer et sted mellom 500–900 lux på det sterkeste. Det er hverken det beste eller det verste, hvilket også oppsummerer denne lykten ganske godt.

Lykten krever forhåndsmontert stativ, hvilket er en smal sak når monteringen innebærer å skru den på plass. Lykten sklir du inn på skinnen.

Den har en batteritid på 2 timer på høyeste lysstyrke, hvilket er greit nok, men ikke noe mer enn det.

Hvorvidt det lille «taket» over lykten er ment å forhindre blending av møtende trafikk, eller er en designmessig finurlighet vites ei. Men er det førstnevnte er effekten ganske liten.

Alt i alt er lykten helt grei. Den har ikke det sterkeste lyset, ei heller det svakeste. Den vil kunne gi det ekstra lyset som behøves for opplyste- og delvis opplyste veier og stier.

Den vil også kunne lyse opp ganske mørklagte partier greit nok, men det er ikke en lykt for pendlerpartier hvor mørklagte partier er i flertall.

7 Bra Birk Spot 1000 lumen annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Enkel lykt med sterkt nok lys til helt eller delvis opplyste veier " Fordeler Krysse av Enkel montering

Krysse av Grei lysstyrke for helt til delvis opplyste veier

Krysse av Av/på-knapp som lyser

Krysse av Viser tydelig batteritid Ting å tenke på Bytt Ikke fullt så god i mørke områder

Magicshine Allty 1000

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Magicshine er den eneste lykten som krever en unbrakonøkkel for montering til sykkelstyret. Denne følger med i esken. For oss som monterer av og på et styre på grunn av en test er det et sant mareritt. For alle andre, hvor monteringen er et engangstilfelle og lykten tas av og på separat, er dette trolig null problem.

Lykten har to lyskilder, som på det sterkeste måles til 870 lux, og det svakeste 190 lux. Den har også en markeringslysfunksjon hvor kun den øverste lyskilden er på, men denne er så svak at måleren ikke klarte å fange opp styrken engang.

I tillegg til tre nivåer har den både en normal blinkefunksjon, og en vi kun noterte som «paranoid blinking».

Dette er en god lykt for enkelt pendlerføre hvor noe lys er tilgjengelig, og vil også gjøre en god jobb på kortere partier hvor mørket er fullstendig. Men det er som flere i testen ikke nødvendigvis en lykt for lange, mørklagte områder.

7 Bra Magicshine Allty 1000 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Enkel lykt og kraftig nok lysstyrke for helt til delvis opplyste veier " Fordeler Krysse av Helt grei lysstyrke

Krysse av Av/på-knapp som lyser og indikerer batteritid

Krysse av Grei batteritid Ting å tenke på Bytt Krever montering med unbraconøkkel

Lezyne Hecto drive 500 lumen

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det gode og enkle gummifestet fra Lezyne er like godt, om ikke bedre, på Lezyne 500 som Lezyne 1300. Bedre hovedsakelig fordi den er enklere å feste, ettersom Lezyne 500 er halvparten av dens storesøsters størrelse.

Den har også den desidert enkleste lademetoden. Den er en USB-plugg, og kan således plugges rett i lade-adapteren.

Men det kan bli nødvendig med kortere turer, på greit opplyste veier, da lykten ikke holder ut lenger enn en time på høyeste styrke (målt til 400 lux).

På den annen side er ikke dette en lykt vi ville tatt med oss på veier med sterkest lysbehov på grunn av lav lysstyrke og begrenset lengde på lysstrålen. Til greit opplyste veier er den derimot god nok.

6.5 Helt greit Lezyne Hecto drive 500 lumen annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Enkel sykkellykt for greit opplyste områder " Fordeler Krysse av Veldig enkel montering

Krysse av Trenger ikke noe ekstra for å lade annet enn en ladeadapter

Krysse av Av/på-knapp som lyser og indikerer batteritid Ting å tenke på Bytt Lav batteritid

Bytt Relativt svak lysstyrke

Birk Spot 3 LED 1600 lumen

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Birk Spot 3 LED ser solid ut med sine tre lyskilder og enkle oppsett, men funksjonsmessig skuffet den.

Den lover 1600 lumen, men målt lux når ikke høyere enn 300. Selv om lumen og lux ikke er direkte sammenlignbare er dette en såpass betydelig forskjell at vi ble genuint overrasket.

Til gjengjeld har den en batteritid på fem timer, men når lyset er såpass svakt som det er på det høyeste nivået er det også begrenset hvor mye du får ut av den som sykkellykt.

5 Middelmådig Birk Spot 3 LED 1600 lumen annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Lang batteritid, men svak lysstyrke " Fordeler Krysse av Enkel montering

Krysse av Lang batteritid

Krysse av Av/på-knapp som lyser og indikerer batteritid Ting å tenke på Bytt Svak lysstyrke

Exposure Lights Trace

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den er liten og nett, enkel å montere og har lang batteritid. Den har en mildt sagt klønete av/på-knapp, men det er ikke dette som er grunnen til at den likevel ikke blir med oss på sykkeltur.

Det er enkelt og greit lysstyrken som er grunnen til det. Den har to nivåer. Klart lys, som måler 100 lux, og blinkende varsellys. Varsellyset er kan hende den mest brukbare funksjonen, da den kan være grei varsling.

Batteritiden er kanskje det mest bemerkelsesverdige med denne lykten. Den holdt ut nærmere et halvt døgn på første test og seks timer på siste, selv om det var rimelig svakt de siste timene.

Men å få ladet den i utgangspunktet er ikke superenkelt. For mikro-USB-inngangen ligger gjemt under den beskyttende gummiringen rundt lykten. Den har en slags gummihank som - i teorien - skal hjelpe deg å dra den ganske stramme ringen ut. I praksis tar det en rekke gloser, forsøk på å dra den opp med tennene og spekulasjoner om kniv er løsningen, før du får dratt den opp. Det var sekunder før den endte ut vinduet.

Hadde den lyst opp bedre hadde det kanskje vært verdt det, men den gjør jo ikke det. Da hjelper det heller ikke at den ikke koster all verdens når det helelr ikke er all verdens den kan brukes til.

4.5 Svakt Exposure Lights Trace annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Størrelsen på lykten er synonymt med hvor lite lys den avgir. " Fordeler Krysse av Enkel montering

Krysse av Så liten at den enkelt går i lommen Ting å tenke på Bytt Svak lysstyrke

Bytt Vanskelig å komme til ladeinngangen

Bytt Klønete av/på-knapp

