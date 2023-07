Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest De heftigste TV-modellene (2019)

Tre av de heftigste TV-modellene du kan kjøpe i høst

Er to OLED mot én QLED feigt parti?

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Ole Henrik Johansen Oppdatert 30. juni Lagre Lagre artikkel

Nå som høsten banker på døren, blir det stadig mer fristende å innta sofaen for å se nye serier eller filmer. Med på laget trenger du en TV, og skulle den du har være moden for utskiftning, har vi samlet tre giganter til kamp.

Vi har nemlig testet tre av de beste TV-modellene du kan kjøpe denne høsten, hvor prislappen ligger i overkant av 35 000 kroner. Felles for alle tre modellene er at de måler 65 tommer i størrelse, som nå er i ferd med å bli den nye folkestørrelsen blant flatskjermer her på berget.

De kommer imidlertid også i mindre (og billigere) varianter, hvis du vil ha noe mindre.

OLED og QLED

I gamle dager var det kampen mellom plasma og LCD som dominerte TV-markedet, hvor førstnevnte til slutt måtte kaste inn håndkleet – selv om den bød på gnistrende god bildekvalitet og sortnivå.

Nå er det LG og Samsung som er i begivenhetenes sentrum, med hver sin teknologi i form av henholdsvis OLED og QLED. LG har i flere år utviklet store OLED-paneler, og er fortsatt den eneste produsenten av disse – som mange av konkurrentene kjøper og bruker i sine beste TV-er.

Kort forklart så består et OLED-panel av organiske dioder som kan gi deg både lys og farger uten noe ekstra baklys. En av de store styrkene til denne teknologien er at du får et bunnløst sortnivå siden diodene kan slås helt av for å vise deg svarte partier. Dette smitter også over på fargene, som ofte er meget gode og naturtro.

Du finner kalibreringsinnstillinger for Samsung- og Sony-TV-ene nederst i artikkelen. LG-TV-en «låser» innstillingene når vi bruker kalibreringsutstyret vårt, så der kan vi dessverre ikke vise dem frem. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

OLED-teknologien har likevel noen begrensninger versus QLED. For eksempel klarer ikke teknologien å utvikle like mye lysstyrke, noe som gjør at det nye HDR-innholdet ikke blir like slående. OLED-skjermene liker seg aller best i et rom uten for mye lys.

På den andre siden står Samsung, som for noen år siden skrinla sin OLED-satsing til fordel for å videreutvikle LCD-teknologien ved hjelp av såkalte kvanteprikker. Resultatet er det selskapet selv kaller QLED, og disse skjermene har tatt store skritt de siste årene hva gjelder blant annet lysstyrke og farger.

Samtidig har Samsung jobbet iherdig med å få sortnivået og presisjonen mellom lyse og mørke partier bedre, hvor de på det aller nyeste QLED-panelet har lagt ved ekstra filtre i konstruksjonen av panelene for å kunne nærme seg OLED på sortnivå.

Hovedfordelen til QLED er lysstyrke. Vil du ha det maksimale ut av HDR, vil denne teknologien kunne skilte med en lysstyrke som er to til tre ganger kraftigere enn hva OLED normalt klarer å yte. Den kraftige lysstyrken hjelper deg dessuten om du har et rom med mye lys i.

Ulempen med QLED er at du fortsatt vil ha noen problemer med presisjonen i baklyset. På de beste modellene begynner problemet å avta betraktelig, men likevel klarer ikke teknologien helt å matche OLED på akkurat dette.

Disse er med

LG OLED65C9 Samsung QE65Q90R Sony Bravia KD-65AG9 Størrelse 65 tommer 65 tommer 65 tommer Paneltype OLED QLED OLED Oppløsning 4K (3840 x 2160) 4K (3840 x 2160) 4K (3840 x 2160) Operativsystem WebOS Tizen Android HDR-støtte Ja, Dolby Vision / HDR10 / HLG Ja, HDR10 / HDR10+ /HLG Ja, Dolby Vision / HDR10 /HLG Antall HDMI 4 stk. 4 stk. 4 stk. Smart-TV Krysse av Krysse av Krysse av Oppgitt strømforbruk min 137 W 97,7 – 255 W 100–490 W Mål (BxHxD) 1449 x 862 x 251 mm 1450 x 921 x 285 mm 1447 x 838 x 255 mm Vekt med fot 33,9 kg 27,8 kg 24,8 kg Pris 34 990,- 36 788,- 37 990,- Åpne fullskjerm Mer +

Slik testet vi

Det første vi starter med å er å se om TV-en er plasseringsvennlig. Utseendet betyr ikke mye i totalen til karakteren, men vi tar det likevel med som en del av totalvurderingen.

Videre ser vi på tilkoblingsmuligheter. Ofte trenger du flere HDMI-porter, aller helst av nyeste versjon, og samtidig er det kjekt å ha gode muligheter for å koble skjermen mot hjemmenettverket ditt. Samtidig tar vei en rask kikk på hvordan tilkoblingene er plassert med tanke på at TV-en kan henges på veggen.

Før vi vurderer de neste punktene oppdaterer vi TV-ene slik at de har den nyeste versjonen av programvaren den bruker.

En annen faktor vi ser nærmere på er hvor brukervennlig TV-en er. Her er det viktig med en god fjernkontroll og en meny som er lettfattelig. Samtidig er det et pluss om TV-en er kjapp i bruk, slik at du enkelt kan bruke apper til å kjøre forskjellige tjenester. Antall apper betyr også en del for dette punktet.

Vi bruker CalMAN til å kalibrere TV-ene våre. Her ser du at Dynamisk-modusen til LG ikke gir deg noe spesielt presist bilde, hvor blant annet alt av farger er unøyaktig.

Etter kalibrering blir bildet på LG-en langt per riktig.

Bildekvaliteten veier tyngst i vår test. Her er alle TV-ene testet under kontrollerte former, der vi ser på kvaliteten både med lyset på og helt av. Her sjekker vi hvor godt sortnivå, farger, skarphet og bevegelser henger sammen. Vi bruker kalibreringsprogrammet CalMAN Ultimate med bildegenerator og meter fra Portrait Displays. Med dette utstyret kan vi måle nøyaktig hvor gode farger, sortnivå og kontrastnivå TV-ene gir deg. I denne testen har alle tre modellene støtte for autokalibrering, og derfor er alle justert ved hjelp av denne funksjonen.

Når TV-ene er kalibrert slik at bildet er så riktig som mulig, går vi igjennom en rekke demosnutter for å se hvor godt de ulike modellene løser forskjellige utfordringer. Vi bruker materiale som spenner fra 720p til 4K med HDR. Med andre ord det meste innenfor det folk flest vil se på via dekodere, apper og Blu-ray-spillere.

To av modellene har såkalt AI, eller maskinlæring, for å forbedre bildekvaliteten, og denne funksjonen har vi også gått nærmere etter i sømmene.

Vi ser også på hvordan skjermene er å bruke til spill ved å måle inputlagen til skjermene. Altså hvor lang tid de bruker fra signalene sendes til skjermen til endringene er gjort. Desto raskere dette skjer, jo bedre egnet er TV-en til spill.

Lydkvaliteten i flatskjermer er som regel ganske dårlig, så vi tar også dette med som en liten del av totalkarakteren. Er for eksempel lyden grei nok til at du fint kan se nyhetene uten å måtte slå på et ekstern anlegg?

Pris er også noe vi tar med i vurderingen. I utgangspunktet kostet disse skjermene over 35 000 kroner da vi hentet de inn til test. Men med tiden vil nok disse variere en del, men vurderingen er altså tatt på det tidspunktet vi hentet de inn.

Resultatene raskt oppsummert

LG OLED65C9 Samsung QE65Q90R Sony Bravia KD-65AG9 Plasseringsvennlighet God. TV-en seg selv liten og nett. Men merk at en rekke porter står plassert ut rett bakover på baksiden. Et minus om du vil henge TV-en tett på veggen. Meget god. Selve TV-en er litt større enn de to andre. Men den har en egen løsning som lar deg henge TV-en klistret inntil veggen. Meget god. TV-en er i seg selv liten og nett, og har i tillegg en smal fot som passer på det meste av TV-benker. Tilkoblingsmuligheter Meget god. 4 HDMI, og alt du trenger av støtte for nettverk mm. Meget god. One Connect-boks gir bare én kabel opp til TV-en om du skal henge den på veggen. Meget god. Godt med HDMI-porter og generell støtte via hjemmenettverket ditt. Brukervennlighet God. WebOS legger seg over det du ser på, og pekekontrollen gir deg gode navigeringsmuligheter. Meget god. Tizen syr sammen det du har koblet til TV-en på en mesterlig måte. Rask og kvikk i responsen. God. Android begynner å ta god form, men er fortsatt noe tregere i bruk enn de to andre alternativene. Samtidig må du avslutte en app for å navigere i hjem-menyen. Inputlag (spillmodus) 12,1 ms 14,8 ms 26,7 ms Lydkvalitet Middels. Blir litt spe i lyden sammenlignet med de andre. Grei. AI-funksjonen bedrer resultatet merkbart til det bedre. Grei. Har ikke like godt fokus på stemmer som Samsung, men kompenserer med en varmere klang. Bildekvalitet Meget god. AI-funksjonen til LG gir deg et bedre resultat, spesielt når du ser på lavere oppløsning. Solide og presise farger, men mangler litt lysstyrke for å tukte Samsungen når vi ser på HDR-innhold. Meget god. AI-funksjonen er vel verdt å ta i bruk. Meget presise farger, spesielt på SDR. Rå lysstyrke og overbevisende sortnivå til LCD å være. Meget god. Har noe mer støy i bildet enn de to andre konkurrentene med AI. Mangler litt på å være like god på hudtoner. Ellers meget god på farger og sortnivå. Også meget god til å håndtere bevegelser. Pris Testens billigste, men det er fortsatt snakk om 35.000 kroner. Nest billigst, men forskjellen er liten. Dyrest, men fortsatt ikke avskrekkende dyrere enn de andre. Åpne fullskjerm Mer +

Og vinneren er:

Beste allrounder

Samsung QE65Q90R

Kampen mellom disse tre TV-ene viste seg å bli svært jevn. Likevel stikker Samsung knepent av med seieren, og tilbyr den beste pakken for de fleste scenarioer.

Denne skjermen er meget brukervennlig, og viderefører en god trend som Samsung startet for flere år siden da de tok i bruk Tizen-plattformen. Brukervennligheten er helt på topp og appstøtten har bare blitt bedre over årene. Vi digger for eksempel at du kan få opp serieforslag til Netflix-appen ved å bare markere logoen i menyen, uten å trykke deg inn. At du også kan gjøre dette mens du bruker en annen app gjør livet enda enklere.

Samsung før kalibrering. (filmmodus)

Samsung etter kalibrering.

One Connect-boksen er også en hendig sak vi liker godt, som lar deg samle alt av kabler og videreføre strøm og signal videre til selve skjermen via én nokså liten kabel. Da kan du for eksempel henge TV-en på veggen og gjemme kabelen ved å for eksempel lage et spor i gipsveggen din og sparkle den inn. Eventuelt kan du også male over denne og kamuflere kabelen på den måten. Selve boksen har imidlertid blitt ganske stor, og betydelig større enn den var for noen år siden.

Som spillskjerm kan Q90R skilte med den nest laveste inputlagen, og i tillegg har du støtte for AMDs FreeSync, slik at du kan få kontroll på eventuelle feil i grafikken. Dette er en teknologi som passer på at bildeoppdateringen er synkronisert med kilden, for å forhindre såkalt «tearing» eller riving i bildet. Dette var tidligere bare å finne i dedikerte spillskjermer, men kommer nå også i noen TV-er.

Når det kommer til bildekvalitet har Samsung sin skjerm en rekke egenskaper som det er verdt å merke seg. Blant annet er dette en TV som takler bedre å stå i opplyste rom enn konkurrentene. Mye takket være kraftigere lysstyrke og ikke minst et meget habilt antirefleksbelegg.

Etter at TV-en er kalibrert er den dessuten meget presis på standardsendinger, eller SDR om du vil. Når vi måler kvalitetene ved fremvisning av HDR, er fortsatt TV-en meget habil, selv om LG-en har marginalt mer presis gråskala å skilte med.

Samsung har også tatt kvantesprang hva gjelder sortnivå i år. Selv med rommet omtrent fritt for lys, er sortnivået denne skjermen produserer imponerende godt. OLED-TV-ene er fortsatt et bitte lite knepp hvassere på akkurat dette, men med mindre du har dem ved siden av hverandre, slik vi hadde, vil du ikke tenke over det. Q90R har forøvrig marginalt med såkalt blooming mellom mørke og lyse objekter. Rett og slett meget imponerende til å være en LCD-TV.

I et helt bekmørkt rom vil vi fortsatt holdt en liten knapp på OLED-teknologien, men til alt annet viser Samsung at QLED-teknologien er blitt godt voksen. Det er også verdt å merke seg at AI-funksjonen på både denne modellen og LGs alternativ bidrar til at du får et langt bedre bilde når du ser på for eksempel lavere oppløsning via en dekoder.

Alt i alt er Samsung totalt en verdig vinner.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Samsung QE65Q90R 9.5 Imponerende sitat Total sett den beste allround TV-en som også puster OLED i nakken på sortnivå. Fordeler + Meget god brukervennlighet

+ Egne seg godt til spill

+ One Connect-boksen gir god fleksibilitet

+ Meget god bildekvalitet

+ Meget god på reflekser

+ Overbevisende fargegjengivelse, spesielt i SDR

+ AI er en nyttig og nødvendig funksjon – hjelper betydelig på standardsendinger

+ Overnevisende lysstyke – egner seg godt i rom med mye lys i. Ting å tenke på — Fortsatt noe blooming å spore

— Noe dyrere enn LG

Mørkets mester

LG OLED65C9

På en god andreplass finner vi LG C9.

C-serien til selskapet har i flere år vært en yndig modell for dem som ønsker seg et meget godt bilde, men som kanskje ikke vil betale ekstra for det eksklusive designet til den dyrere E-serien.

Når det er sagt så er ikke C9 noe stygt skue, den heller. Langt ifra. Som OLED-TV-er flest er den tynn og elegant, selv om selve foten bygger litt ut på baksiden. Fremsiden har en enkel, men ganske bred fot, så det kan være verdt å ha i baktankene om du skal ha den stående på en benk. Resten av TV-en er én og samme stilrene flate.

LG før kalibrering. (dynamisk)

LG etter kalibrering.

Også denne TV-en har godt med tilkoblinger, og disse er for det aller meste samlet på baksiden av TV-en. Men: Noen av portene stikker rett ut fra baksiden, slik at du neppe får hengt denne TV-en så flatt på veggen som Samsungs alternativ.

Når det kommer til brukervennlighet så kommer WebOS på en god nummer to i denne testen. Pekekontrollen er en grei løsning for å gjøre det hele litt enklere å navigere, men likevel er ikke grafikken og menyene like godt sammenkoblet og brukervennlige som tilfellet er for Samsungs Tizen-plattform.

Akkurat som ventet imponerer C9s bildekvalitet, omtrent på hva som helst. Det gnistrende sortnivået er som alltid like fengslende, og ikke minst hjelper også AI-løsningen til selskapet godt til med å forbedre innhold med lavere oppløsning.

Også fargene er gode på LG, selv om hvitbalansen heller ørlite grann mot grønt. Men marginalt nok til at det ikke er noe stort problem, men i alle fall bør nevnes.

Om du ser på HDR-innhold, som begynner å bli stadig vanligere, gjør fortsatt det rå sortnivået sitt for å gi en imponerende effekt. Stående ved siden av Samsungs QLED-skjerm synes det likevel ganske godt at OLED-teknologien mangler en del lysstyrke for å henge med helt i svingene. LG gjør imidlertid stadige fremskritt her, og vi målte skjermen til rett over 800 nits i et 10 % vindu. Igjen, det er ikke på QLED-nivå, men for å være OLED er slik lysstyrke imponerende.

Det kan være også verdt å merke seg at denne TV-en er godt egnet til å spille på, hvor LG har tatt gode grep for å senke inputlaggen sammenlignet med tidligere modeller. Faktisk nok til at den også tukter og slår Samsungen, som i fjor var det klart beste alternativet.

Skal du ha en TV til et mørkt kinorom, er dette den beste TV-en du kan velge, og som utenom dét også er en meget god modell til det aller meste.

9 Imponerende fjerne Sammenlign LG OLED65C9 9 Imponerende sitat Denne TV-en er et meget godt alternativ for deg som liker å se film i mørke rom. Fordeler + OLED gir det beste sortnivået

+ Enkel å bruke

+ Godt egnet for spill

+ Tynn og nett design

+ Meget gode farger

+ Hyggeligere pris enn de to andre

+ Solid og riktig fargegjengivelse

+ AI - maskinlæring gir deg bedre bildekvalitet, spesielt på lavere oppløsning

+ Meget god bildekvalitet Ting å tenke på — Fortsatt for svak lysstyrke til å matche QLED på HDR-innhold

— En del dårligere lyd enn de to andre

— Flere innganger står rett ut fra baksiden av skjermen

Rå på bevegelser

Sony Bravia KD-65AG9

Testens «taper» blir Sony, selv om det blir feil å kalle noen TV i denne testen for noe annet enn strålende. For Sony AG9 er på ingen måte en dårlig TV, men det er et par detaljer som gjør at den blir hengende litt etter de to koreanske produsentene.

Blant annet er Android-plattformen fortsatt ikke like enkel og sømløs å bruke som konkurrentenes operativsystem. Du kan for eksempel ikke skrolle gjennom menyer mens du ser på noe i bakgrunnen. Du er nødt til å lukke en appen helt, og deretter skrolle deg gjennom alle menyene før du finner destinasjonen din. Både LG og Samsung takler dette bedre.

Sony før kalibrering. (filmmodus)

Sony etter kalibrering.

Samtidig er ikke programvaren helt stabil. Noen ganger opplevde vi at enkelte apper brukte uforholdsmessig lang tid på å starte. Når TV-en trenger lange tenkepauser for å åpne opp enkle apper, uten noen logisk grunn, lover det dårlig for fremtiden. De to andre to modellene klarte samme operasjon langt raskere.

Designmessig er Sony AG9 en flott TV å se til. Sony har på ingen måte gjort seg bort, og dette er en flatskjerm som fint tåler å stå fremme i enhver stue. Baksiden består av en del deksler som enkelt skjuler og samler kablene dine slik at de i det minste kommer samlet ut fra baksiden.

Når det kommer til bildekvalitet er Sony helt på høyde med både LG og Samsung på flere ting. Den bruker tross alt et OLED-panel laget av LG. Spesielt er Sonys TV god på bevegelse og kontrast. Ser du mye på sport kan dette være TV-en for deg – spesielt hvis det er noe med raske bevegelser – som fotball eller hockey.

Denne TV-en er ikke like god til å gjengi hudtoner. Ofte blir mennesker litt vel «solbrente» i ansiktet sammenlignet med de to andre. Og denne TV-en har heller ikke AI-funksjonen de to andre har. Det betyr at det blir noe mer støy i bildet når den skal oppskalere dårlig eller gammelt videoinnhold.

TV-en er heller ikke like god til å spille på. Over 26 ms inputlag blir i meste laget for de aller mest ihuga spillerne, men klart, skal du kose deg med spill i et litt mer bedagelig tempo via konsollen din, så det heller ingen stor krise.

Det kan også være verdt å merke seg at dette er den dyreste TV-en i testen, og du får ikke noe ekstra med på kjøpet for prisen du betaler sammenlignet med de to andre modellene.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Sony Bravia KD-65AG9 8.5 Meget bra Fordeler + Ren og enkel design

+ Meget god bildekvalitet

+ Rå på bevegelser

+ God skarphet i bildet

+ God lysstyrke til å være OLED Ting å tenke på — Dyrest i testen

— Noe unøyaktig på hudtoner

— Android er ikke like brukervennlig som konkurrentenes alternativ

Forrige Neste

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Samsung QE65Q90R Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse LG OLED65C9 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Sony Bravia KD-65AG9 Forrige Neste

Oppdatert 30. juni 2023, 16:21