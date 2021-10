Samletest Kompakte lydplanker 2021

Små høyttalere, stor lyd: Vi har testet kompakte lydplanker

Syv lydplanker på mellom 30 og 76 centimeter i bredden har vært inne til test.

En lydplanke kan være kjekk å ha om du synes TV-lyden er for kjip, men helst ikke vil fylle stua med høyttalere. Lydplanker kommer i en rekke størrelser, og siden det er såpass lenge siden sist vi testet lydplanker har vi valgt å teste dem i to omganger i høst og vinter.

Vi starter med de mest kompakte lydplankene, hvor vi ga de ulike produsentene en maksbredde på 75 centimeter. Subwoofer lot vi være valgfritt, så lenge det ikke gjorde at prisen skjøt i været og havnet langt over konkurrentene i testen.

Vi ga ellers ingen veldig tydelige prisføringer, men de syv produktene vi har testet legger seg i skrivende stund alle i intervallet mellom 4000 og 7000 kroner.

Mye å velge blant

Våre litt løse kriterier har gjort at vi endte opp med en rekke ulike løsninger – noen med bitte små planker og større basskasser og noen hvor bredden på planken ligger helt opp mot maksgrensen, men hvor subwoofer er tilleggsutstyr. Noen merker måtte også takke nei fordi de rett og slett ikke hadde noen planker som var smale nok til å komme med, men de får komme sterkere tilbake i neste test, hvor vi ikke har det samme kravet til dimensjoner.

Drøyt halvparten støtter Dolby Atmos, som kort fortalt legger til høydeinformasjon i lydbildet og skal gi en mer omsluttende opplevelse. Det kan enten gjøres ved å prosessere lyden på en slik måte at ørene våre «oppfatter» at den kommer ovenfra, eller rett og slett ved å legge til oppadfyrende høyttalere i selve planken som reflekterer lyden til ørene dine via taket. Dette er noe testproduktene i denne omgang løser litt forskjellig – og også med ganske stor forskjell i virkning.

Slik ser Sonos Beam (Gen 2) ut foran en 75-tommers TV. Beam er 65 centimeter bred, og med det akkurat på størrelse med Denon og litt mindre enn Bose, JBL og Samsung. Sistnevnte er cirka 11 centimeter bredere, og er den bredeste planken i testen.

For å få Atmos-lyd må selvfølgelig også kildematerialet være kodet i Atmos, men dette er noe stadig mer av nytt innhold på strømmetjenestene er. Mesteparten av nye titler på Netflix har eksempelvis Atmos-lyd, for eksempel farsotten Squid Game. For å få Atmos på Netflix må du imidlertid ha det mest kostbare Premium-abonnementet.

Noen av produktene støtter ellers stemmestyring, andre ikke. En del har Airplay, noen har Google Cast og noen kan i tillegg kobles sammen med andre høyttalere fra samme merke i et multiromssystem – som for eksempel Sonos. Alle, med unntak av Sonos-planken, har bluetooth.

I tabellen under kan du produktene vi har testet – og ekstra observante lesere vil kanskje legge merke til at Samsung-planken egentlig er halvannen centimeter bredere enn tillatt maksgrense, men det var såpass nært at vi lot det gå. Samsung leverte også med en trådløs subwoofer (SWA-W500) til cirka 3000 kroner, slik at den kombinasjonen til sammen omtrent koster det samme som pakken fra LG og planken fra Denon.

Product Sonos Beam (Gen 2) JBL Bar 5.0 LG QP5 Eclair Denon Home Sound Bar 550 Polk Audio Magnifi Mini Bose Smart Soundbar 300 Samsung HW-S67A annonse Pris 4998 NOK 4257.85 NOK 6990 NOK 6898 NOK 5498 NOK 4790 NOK 3990 NOK Pris testet 4995 kr 4490 kr 6990 kr 6898 kr 4498 kr 4790 kr 3990 kr (+ ca 3000 kroner for subwooferen SWA-W500)) Dimensjoner (H x B x D, kun lydplanken) 69 x 651 x 100 mm 58 x 709 x 101 mm 60 x 296 x 126 mm 75 x 650 x 120 mm 81 x 340 x 109 mm 56 x 695 x 103 mm 68 x 764 x 125 mm Subwoofer Nei (kan kjøpes til) Bytt Krysse av Nei (kan kjøpes til) Krysse av Nei (kan kjøpes til) Nei (kan kjøpes til) Dolby Atmos Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Bytt Bytt Stemmestyring Ja (Google Assistant/Amazon Alexa) Bytt Bytt Ja (Google Assistant/Amazon Alexa) Bytt Ja (Google Assistant/Amazon Alexa) Bytt Tilkoblinger HDMI, ethernet. (HDMI-optisk-adapter følger med) HDMI inn/ut, optisk, ethernet, USB. HDMI inn/ut, optisk, USB HDMI inn/ut, optisk, ethernet, minijack, USB. HDMI, optisk, minijack HDMI, optisk HDMI, optisk Bluetooth Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Trådløst Sonos multirom, Airplay 2, Spotify Connect, Tidal Connect ++ Alexa Multiroom Music, Google Cast, Airplay 2. Ingen. Heos multirom, Airplay 2, Spotify Connect, Tidal Connect ++ Google Cast Bose multirom, Airplay 2, Spotify Connect Airplay 2, Spotify Connect Fjernkontroll Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av

Dette har vi vektlagt

Disse plankene vil naturligvis passe best til litt mindre TV-er, men vi har testet dem sammen med en 75-tommer for å se om de kan klare å levere et lydbilde som står i stil med størrelsen på TV-en. Lydkvalitet er naturlig nok hovedkriteriet i testen, og vi har i hovedsak vurdert dem til film og TV, både med og uten Dolby Atmos der det er støttet.

Vi tar også hensyn til lydkvalitet ved musikkavspilling, brukervennlighet, funksjonalitet, tilkoblinger og naturligvis valuta for pengene.

Et ganske vesentlig poeng, spesielt om du har en litt eldre TV, er at de fleste av disse lydplankene lener seg på TV-ens såkalte ARC-tilkobling (Audio Return Channel) for å motta lyd. Med andre ord kobler du eventuelle andre enheter (dekodere, spillkonsoller og lignende) til HDMI-inngangene på TV-en, og så brukes HDMI-kabelen mellom TV og lydplanke for å sende lydsignalet fra TV-en til planken.

Det kan være verdt å ta med i betraktningen når du tenker på kabelhåndteringen rundt TV-en din, spesielt om du har mange enheter som skal kobles til. For enhetene med Atmos er ARC for øvrig erstattet med den nyere eARC (Enhanced Audio Return Channel), som også kan håndtere signaler med langt høyere båndbredde, som Dolby Atmos og det konkurrerende formatet DTS: X.

Slik vurderer vi kort fortalt de ulike lydplankenes kvaliteter:

Product Lydkvalitet film/TV/spill Lydkvalitet musikk Surroundopplevelse Design/plasseringsvennlighet Tilkoblinger Teknologi Sonos Beam (Gen 2) JBL Bar 5.0 LG QP5 Eclair Denon Home Sound Bar 550 Polk Audio Magnifi Mini Bose Smart Soundbar 300 Samsung HW-S67A

I denne testen gjør vi for øvrig noe så uvanlig som å kåre to vinnere. Det er nemlig ganske stor forskjell på de to beste når det kommer til bruksområde: Den ene er en god allrounder som er sylskarp på dialog, mens den andre kanskje ikke er like skarp på dialog, men tegner et større og mer omsluttende lydbilde som er bedre til film og spill, spesielt når du har Dolby Atmos-innhold.

Hva du skal velge handler dermed om hva som er hovedbruksområdet - om du i hovedsak ser på vanlig TV bør klar dialog trumfe resten, men om du verdsetter Atmos-innhold og spiller spill bør du vurdere å prioritere det.

Det største lydbildet: JBL Bar 5.0 Multibeam

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Best i denne testen er JBLs Bar 5.0, som også er blant de rimeligste plankene i utvalget. Den gir først og fremst en overbevisende effekt når du spiller av Dolby Atmos-innhold.

Multibeam-teknologien til JBL bruker tak og vegger til å reflektere lyden rundt i rommet, slik at du får en illusjon av kringlyd selv om du altså bare har én enkelt høyttaler. Om du lukker øynene kommer lyden forfra, ovenfra og fra siden, og hadde vi hatt en teststue hvor bakveggene var litt nærmere, kan det godt hende vi hadde hørt lyden bakfra også. En egen kalibreringssekvens gjør for øvrig at JBL-planken tilpasser seg rommet den er i, for best mulig lyd i sitteposisjonen. Denne starter du med fjernkontrollen, og den tar bare et lite minutt.

JBL Bar 5.0 leverer skarp dialog og i det hele tatt et ganske velbalansert og naturlig inntrykk. Den har absolutt godkjent basstrøkk til å ikke komme med subwoofer, og når vi aktiverer Atmos for eksempel i Netflix-serien Squid Game kan vi nærmest merke at taket løfter seg foran oss. Ekkoen fra den gamle telefonen som ringer reflekteres rundt i rommet på en meget overbevisende måte, og duringen fra lufteanlegget i hovedrommet flyttes oppover.

I åpningsscenen i filmen The Midnight Sky har du helikoptre som flyr over deg, samtidig det foregår dialog på skjermen. JBL-planken er den i testen som klarer å plassere mest luft mellom de to bestanddelene, samtidig som dialogen fremstår som klar og tydelig. Sammenlignet med for eksempel Sonos har JBL en litt mer brummende bassgjengivelse som kan være et lite minus for dialog, men som er mer effektfullt i actionscener og lignende. Det er nok et bevisst valg.

I det hele tatt er dette en overraskende omsluttende TV- og filmopplevelse fra en såpass liten og rimelig sak. Musikklyden er dessuten blant de beste i testen – åpen, luftig og velbalansert.

JBL-planken har også det meste av det vi kan ønske oss av teknologi. Du kan enten sette opp WiFi ved hjelp av Google Home-appen eller standard Airplay-høyttaler-oppsett på iOS. Så fort det var gjort opplevde vi at planken automatisk gikk rett i oppdateringsmodus, som kanskje er litt uvanlig med tanke på at den ikke har noen tilhørende app. Manualen angir for øvrig at fastvaren skal oppdateres ved hjelp av en USB-pinne, men at dette kun er støttet på amerikanske versjoner av produktet. Ikke til å bli helt klok på, men oppdatert ble den tilsynelatende, i alle fall.

Kjekk er også den lille skjermen i front av høyttaleren, som riktignok er veldig grunnleggende, men praktisk. En liten indikasjon på hva som skjer er kjekt å ha. Det kompenserer også ørlite for at JBL ikke har noen egen app, noe de nesten er alene om i dette utvalget. Litt interessant er det også at JBL har en egen Atmos-knapp på fjernkontrollen som brukes til å aktivere en form for virtuell surroundlyd. Det fungerer helt ålreit på TV-innhold, men kan også låte litt kunstig til tider - som det jo også er.

Alt i alt har JBL Bar 5.0 likevel nesten alt vi vil ha i en kompakt lydplanke, og er det beste produktet i denne testen hvis det du er ute etter er et størst mulig lydbilde.

PS: Det finnes også en variant kalt JBL Bar 5.1. Det er ikke den samme planken med ekstra subwoofer, som kanskje hadde vært nærliggende å anta. Der er lydplanken over en meter bred.

8.5 Meget bra JBL Bar 5.0 annonse 4257.85 NOK Sjekk nå 4490 NOK sitat " Fullspekket med funksjoner og overbevisende Atmos-lyd " Fordeler Krysse av Stort lydbilde både i bredden og høyden, spesielt med Atmos-innhold

Krysse av Kompakt og plasseringsvennlig

Krysse av Airplay 2, Spotify Connect

Krysse av Praktisk liten "skjerm" i front

Krysse av Ganske ålreit musikklyd

Krysse av HDMI passthrough Ting å tenke på Bytt Ikke like skarp dialog som hos enkelte andre

Bytt Når ikke like dypt i bassen som systemer med dedikert subwoofer

Bytt Ingen app for å justere innstillinger

Bytt Ingen taleassistent

Den klareste dialogen: Sonos Beam (Gen 2)

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Sonos minste lydplanke kom akkurat i generasjon to, hvor en av hovednyhetene var Dolby Atmos-støtte. Sonos benytter seg imidlertid ikke av oppadfyrende høyttalerne for å lage høydekanalene, men i stedet en «faset» lydgjengivelse som skal gi oss en illusjon av at lyden kommer ovenfra. Det fungerer ganske middelmådig, vil vi si. Lydbildet foran deg vokser nok litt i høyden med Atmos aktivert, men ikke like mye som hos JBL eller Denon.

Beam tegner ellers opp et ganske bredt lydbilde, men uten noen særlig kringlydseffekt. Den klarer seg imidlertid godt selv sammen med en såpass stor TV som 75 tommer, og Sonos er også de som leverer klarest dialog av alle. Mange av høyttalerne i testen skilter med en form for dialogforbedringsmodus, men hos Sonos låter det som om en slik allerede er aktiv i standardmodusen (som også gjør at den «ekstra» dialogforbedringsmodusen fremstår som litt unødvendig).

I den nevnte The Midnight Sky-scenen er det ingen som klarer å gjengi dialogen mens helikoptrene flyr over på en like skarp og detaljert måte som Beam, selv om det altså er andre som tegner opp et mer ekspansivt lydbilde.

Sonos er heller ikke de ivrigste på bass: Beam fremstår som ganske stram og veldisiplinert her, som bidrar til det detaljerte og klare inntrykket. Det betyr samtidig at det nok er andre som har større slagkraft når det er snakk om skudd, smell og andre actionfylte scener, men det er selvfølgelig en avveining. At de holder igjen betyr heller ikke at ikke Beam er i stand til å gjengi dypbass når det er påkrevd, selv om det selvfølgelig er langt unna trøkket du får fra en dedikert subwoofer.

Sonos tilbyr også muligheten til å utvide med sin Sonos Sub, men den koster 8000 kroner og er således nesten dobbelt så dyr som planken i seg selv. Det tviler vi kanskje på at så veldig mange vil koste på seg. Mer aktuelt er kanskje å koble på et sett (identiske) Sonos- eller Symfonisk-høyttalere som bakhøyttalere i systemet. Det har vi imidlertid ikke hatt anledning til å teste i denne omgang.

Musikklyden er kanskje ikke like imponerende som filmlyden, som kanskje er litt overraskende med tanke på at det er Sonos som står bak. Beam er helt ålreit, men sammenlignet med andre Sonos-høyttalere som Sonos One og Five mangler den åpenheten og luftigheten vi er vante med fra den kanten. Her er det faktisk flere andre i testen som er minst like gode, kanskje spesielt Bose-planken.

Ellers er selvfølgelig Beam fullt integrert i Sonos-systemet, og du får Airplay 2, Spotify Connect og stemmestyring med Google Assistant eller Amazon Alexa. Alt det viktigste, med andre ord. Et irritasjonsmoment kan være at den eneste tilkoblingen lydplanken har er HDMI, men det følger i det minste med en optisk-adapter i tilfelle du har en eldre TV uten ARC eller eARC. Sonos er også de eneste som ikke leverer med noen fjernkontroll. Alle innstillinger styres fra Sonos-appen, mens volum enklest styres fra TV-en. Sonos-planken er også den eneste uten bluetooth.

Totalt sett er det vanskelig å komme unna Beam i sammenheng med at den er såpass detaljert og skarp på dialog, som jo naturligvis er en veldig vesentlig del av film- og TV-opplevelsen. Den støtter også Dolby Atmos, men uten at det egentlig tilfører så mye som vi kanskje hadde håpet. Både JBL og Denon tegner større enn hva Beam klarer å gjøre, og musikklyden kunne også vært et lite hakk bedre.

Likevel: Er du allerede i eller vil inn i Sonos-systemet er det lite feil med å velge Beam, og den er også den soleklart beste i testen på å gjengi klar og tydelig dialog. Ikke er den avskrekkende dyr, heller.

8.5 Meget bra Sonos Beam (Gen 2) annonse 4998 NOK Sjekk nå 4998 NOK 4999 NOK sitat " Sonos' minste har fått Dolby Atmos, uten at det tilfører så voldsomt mye " Fordeler Krysse av Støtter Dolby Atmos, eARC

Krysse av Liten og kompakt, lav høyde gjør at den passer under de fleste TV-er

Krysse av Flott lyd til størrelsen, spesielt til TV og film

Krysse av Fullt ut kompatibel med resten av Sonos-systemet

Krysse av Stilrent og pent design

Krysse av Stemmestyring med Google Assistent eller Alexa Ting å tenke på Bytt Forskjellen med og uten Atmos er ikke veldig stor

Bytt I praksis ingen surroundeffekt

Bytt Kun én HDMI-inngang

Bytt Ingen bluetooth

Bytt Iblant litt i overkant glad i å skarpe opp stemmer

Bytt Musikklyden er ikke like god som TV-lyden

Fyldig og god: Denon Home Sound Bar 550

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Denons nyeste lydplanke er også veldig nært å nå helt til topps i denne testen. Også denne har en ganske overbevisende kringlydseffekt, og tegner et lydbilde som er både bredt og høyt. I enkelte scener kan du også få et visst inntrykk av at lydeffektene flagrer over og rundt deg i rommet. Heller ikke denne klarer imidlertid å få lyden til å sprette inn i ørene bakfra.

Selv uten subwoofer klarer den å gjengi drønn og smell på en god måte, selv om bassen gjerne blir litt løssluppen og «buldrete» i uttrykket. Til film og TV passer det imidlertid godt. Dialogen er i utgangspunktet ganske skarp, men stemmer kan iblant fremstå litt hule i standardmodusen. Planken har imidlertid en egen dialogforbedringsmodus, som skal hjelpe med å fremheve dialog på bekostning av lyden rundt, men den opplevde vi at forsvant etter en mislykket fastvareoppdatering.

Da forsvant også muligheten til å velge lydmodus (film, musikk og «pure»), sammen med informasjon om hva slags lydformat du lytter til – til tross for at oppdateringen tilsynelatende startet igjen av seg selv og fullførte etter det mislykkede forsøket. Appen til Denon er fortsatt ganske dårlig, og ingenting ser ut til å ha skjedd her siden vi testet multiromshøyttalere i fjor sommer.

Designet er utdatert, den er ikke spesielt intuitiv å navigere i og funksjonaliteten er tynn – i tillegg til at den altså ikke klarte å få oppdatert fastvaren på høyttaleren på riktig måte. Her har Denon-eier Sound United mye å lære fra merker som Sonos og Bose.

Musikklyden er også god. Denon leverer varm, fyldig og engasjerende lyd, akkurat som de gjorde med Home 150, 250 og 350. Stereoseparasjonen kunne nok vært litt bedre, og vi synes også Pure-modusen er bedre for musikk enn den litt i overkant bassfokuserte Music-profilen. Pure-modusen er faktisk ganske fin å lytte til, og Denon-planken gjør absolutt nytten som høyttaler i et multiromsanlegg – eller bare som stuehøyttaler. Du kan enten gruppere høyttalerne rett i Denon-appen eller bruke Airplay 2 eller Spotify Connect.

En søt liten fjernkontroll gir deg mulighet til å styre det aller meste, men vi tviler egentlig litt på at du kommer til å trenge den så veldig ofte. Volum styres enklest fra TV-fjernkontrollen selv. Vi kunne også ønsket oss litt tydeligere statusindikasjoner på selve planken – den har en enkelt lysdiode som skal fortelle alt du trenger, men det er lettere sagt enn gjort å vite hva alle fargene betyr. Det hadde for eksempel vært kjekt å kunne finne ut hva slags innstillinger som er aktive uten å måtte inn i den svake Denon-appen.

Totalt sett likevel en god lydplanke som ikke trenger subwoofer for å låte godt. Vi synes nok JBL-planken har hakket mer overbevisende romlyd, og ikke minst koster den betydelig mindre.

8 Meget bra Denon Home Sound Bar 550 annonse 6898 NOK Sjekk nå 6898 NOK sitat " God, men har verken det største lydbildet eller den klareste dialogen " Fordeler Krysse av Fyldig og fin lyd med bredt og stort lydbilde

Krysse av Atmos tilfører en viss følelse av at ting skjer over deg

Krysse av Det meste du kan ønske deg av teknologier og tilkoblinger

Krysse av Ganske fin lyd også til musikk

Krysse av HDMI passthrough Ting å tenke på Bytt Ikke like skarp dialog som de beste

Bytt Litt brummende bass

Bytt Denon-appen er ikke spesielt god

Bytt Vi hadde problemer med å oppdatere fastvaren

Enkelt og greit kvalitet: Bose Smart Soundbar 300

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Boses minste lydplanke er i det store og hele veldig lite spektakulær, og vi sier det på den aller mest positive måten som går an.

Smart Soundbar 300 har nemlig veldig få svake sider. Den har ikke det største eller bredeste lydbildet, men likevel en meget velbalansert, fin lyd med god dialogklarhet og detaljnivå. Uten subwoofer er det selvfølgelig litt begrenset hvor mye og dyp bass den klarer å produsere, men det henger likevel sammen på en god måte.

Boses lydplanker kan jo også utvides med subwoofer og eventuelt bakhøyttalere, men det er blir en ganske kostbar løsning, og følgelig ikke noe vi vurderer her. Atmos er selvfølgelig også et savn når man har hørt lydplankene fra JBL og Denon, ved at Bose-høyttaleren ikke klarer å lage et like tredimensjonalt lydbilde.

Dette er likevel en av de beste høyttalerne i testen når det kommer til musikk, og kanskje også den aller beste. Den balanserte fremtoningen fungerer veldig godt til musikk, og det låter stort, luftig og naturlig – ikke ulikt de andre høyttalerne i Boses Smart-serie. Grunninnstillingen kan hende at er litt i overkant diskantfokusert, men Bose-appen har også en equalizer som kan brukes til å justere på dette. Uheldigvis gjøres ikke dette per kilde, men kun for høyttaleren som helhet, så om du justerer ned diskanten for musikk, vil det også gjelde for film og TV.

Teknologimessig er Bose-høyttaleren rimelig godt utstyrt, med alle de viktigste trådløse standardene. Har du andre av Boses Smart-høyttalere kan du bruke dem sammen i et multiromssystem, men den støtter også Airplay 2 for mulig multirom sammen med høyttalere fra andre merker. Bose har også noen smarte funksjoner, som at du kan koble inn selskapets bluetooth-høyttalere i systemet, i tillegg til at du kan koble hodetelefoner direkte til lydplanken med bluetooth.

Alt i alt er Bose Smart Soundbar 300 et grunnleggende godt produkt. Det er synd Bose ikke har fått plass til Dolby Atmos, som ville ha løftet opplevelsen enda et par hakk.

8 Meget bra Bose Smart Soundbar 300 annonse 4790 NOK Sjekk nå 4790 NOK sitat " Kvalitet på den minst spektakulære måten " Fordeler Krysse av Balansert, fin og luftig lyd

Krysse av Skarp og fin dialog, fin kontroll selv om det skjer mye

Krysse av Meget god til musikk

Krysse av Taleassistent-støtte, Spotify Connect og Airplay

Krysse av Litt ekstra finesser med andre Bose-produkter Ting å tenke på Bytt Ingen Dolby Atmos

Bytt Kun én HDMI og optisk inngang

Samsung HW-S67A

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Samsungs lydplanke er kanskje den peneste i testen, med sitt tøytrekk. Den er imidlertid også den bredeste, om enn ikke med veldig mange centimeter. Til 4000 kroner er den også den rimeligste, men det er litt irriterende at den ikke har innebygget strømforsyning, så du må ha en adapterkloss mellom planken og stikkontakten.

Har du en nyere Samsung-TV (som undertegnede), vil denne være litt tettere integrert med TV-en enn de andre, blant annet ved at du får volumnivå på skjermen og kan velge lydmodus direkte i TV-ens hurtiginnstillinger.

Om du ikke bruker Samsungs Smartthings-app (som du bør for å sette opp høyttaleren mot WiFi og få Spotify Connect, Airplay og så videre) kan du for øvrig endre på de ulike innstillingene med innstillings-knappen på fjernkontrollen, men siden lydplanken ikke har noen skjerm leser høyttaleren opp hvilken innstilling du prøver å endre, og så kan du endre med opp- og ned-knappene. En finurlig løsning, men appen er nok mye enklere å forholde seg til.

Samsung-planken har ikke like skarp og veloppløst dialog som enkelte av de andre, kanskje spesielt Sonos. Her er imidlertid en egen stemmeforbedringsfunksjon, men den drar nesten på litt i overkant, som gjør filmlyden litt slitsom å høre på. Ellers er det balansert og relativt detaljrikt, men S67A går kanskje ikke helt like dypt som høyttalerne fra Denon og JBL. Samsung-planken har sidefyrende høyttalere som gjør at lyden reflekteres fra veggene, og effekten er rimelig god.

Du får dessverre ingen Atmos her, og dermed ikke høydekanalene vi satte stor pris på hos blant annet testvinneren, men utover det er surroundeffekten ålreit – i alle fall hvis vi snakker i bredden og ikke bakfra. Som nevnt tidligere testet vi også Samsung-planken både med og uten subwooferen SWA-W500, som definitivt legger til litt ekstra bunn i lydbildet. Samsungs basskasse er langt fra like ivrig på drønn og smell som kassene som følger med hos LG og til dels Polk, men har en litt mer nøktern og balansert fremtoning som komplementerer resten av lydbildet på en god måte. Du kan imidlertid også skru opp volumet på den med fjernkontrollen om du vil ha litt mer trøkk.

Musikklyden er også ålreit. Det er velbalansert og luftig, om enn litt i overkant skarpt og syntetisk-låtende i diskanten. Ikke helt på nivå med de beste, med andre ord. Det låter også som om Samsung-planken prøver å mikse opp musikken til en slags surroundvariant ved at også sidehøyttalerne brukes her. Resultatet er et litt unaturlig inntrykk ved at stemmer og annet reflekteres i sideveggene, uten at det hjelper å bytte til musikkmodus. Her burde man kanskje nøyd seg med å bruke høyre- og venstrekanalene.

Et irritasjonsmoment er også at Samsung-planken ikke prioriterer TV-lyden automatisk. Om du har spilt musikk fra en annen kilde må du manuelt bytte til TV-inngangen for at lyden skal havne riktig.

Til 4000 kroner er Samsung HW-S67A en helt ålreit lydplanke. Den tegner et bredt og fint lydbilde med egne sidehøyttalere som reflekterer lyden i veggene rundt deg, men mangelen på Atmos gjør at den ikke når helt opp – bokstavelig talt. 3000 kroner for den tilhørende subwooferen er en fin oppgradering, men da havner vi også i et annet landskap prismessig. Vil du gjerne ha trøkket en subwoofer kan lage, er imidlertid dette en pakke som ikke blir så altfor kostbar og som absolutt gjør nytten.

7.5 Bra Samsung HW-S67A annonse 3990 NOK Sjekk nå 3990 NOK 3990 NOK sitat " En lydplanke helt på det jevne " Fordeler Krysse av Pent design

Krysse av Sidefyrende høyttalere gir et ganske bredt og omsluttende lydbilde

Krysse av Ekstra velintegrert om du har en Samsung-TV

Krysse av Smartthings-appen til Samsung er pen og enkel å bruke

Krysse av Airplay 2 og Spotify Connect

Krysse av Relativt rimelig, og det koster heller ikke allverden å legge til en trådløs subwoofer Ting å tenke på Bytt Kun én HDMI og optisk inngang

Bytt Ingen taleassistent

Bytt Ikke like skarp dialog som enkelte av de øvrige

Bytt Musikk låter litt flatt og syntetisk

Bytt Ingen Dolby Atmos

Bytt Ekstern strømforsyningskloss er irriterende

Polk Audio MagniFi Mini

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Polk Audio er også et merke under Sound United-paraplyen, der vi også finner Denon. De to produktene kunne imidlertid ikke vært mer ulike.

Her får du nemlig en bitte liten «lydplanke» som knapt er større enn en middels stor bluetooth-høyttaler, paret med en relativt sett ganske stor subwoofer. MagniFi Mini skiller seg også fra de andre ved at den har Google Cast, ikke Airplay eller andre multiromssystemer. Du bruker derfor Google Home-appen til å sette den opp mot wifi-nettverket ditt.

Lydmessig er det imponerende hvor stort og bredt lydbilde en såpass liten høyttaler klarer å lage, og sammen med subwooferen får du definitivt mye lyd for pengene – selv om det er andre som tegner enda bredere og mer omsluttende. Polk-pakken fremstår også hakket mer balansert enn pakken fra LG, selv om de er av omtrent samme format. Den koster også en god del mindre.

Du får ingen Atmos-støtte, som selvfølgelig er et visst minus, men det er naturligvis også begrenset hvor stor høydeeffekt en såpass minimal lydplanke kan klare å få til, så sånn sett er det muligens ikke noe stort tap. Dialogen er relativt skarp og høyttaleren klarer å beholde kontrollen selv om det skjer mye på en gang. En egen sportsmodus forsøker også å gi inntrykk av et enda større og mer stadionaktig lydbilde, i tillegg til at det legges mer fokus på kommentatorstemmene. Det fungerer greit, og aktiveres fra fjernkontrollen.

Det gjør også alle andre innstillinger, ettersom Polk ikke har noen tilhørende app. En smart rekke av dioder foran på høyttaleren forteller for eksempel noe om hvor kraftig dialogforbedring eller hvor mye bassvolum du har valgt. Så enkelt kan det gjøres.

MagniFi Mini er også helt OK til musikk. Den er fyldig og fin, men mangler litt luftighet i lydbildet og litt skarphet og oppløsning i diskanten. Omtrent som man kanskje kan forvente fra en såpass liten høyttaler, men likevel helt passabelt til litt ukritisk lytting innimellom.

Hvis det du trenger er en mest mulig kompakt lydplanke får du mye lyd og mye moro hos Polk. Men de fysiske dimensjonene gir naturlig nok visse begrensninger, så hadde vi hatt plass hadde vi nok valgt en litt større sak enn denne. Subwooferen må jo tross alt også plasseres noe sted.

PS: Prisen i skrivende stund er 5498 kroner. Vi får opplyst at denne blir permanent senket til 4498 kroner fra og med uke 42, altså 18. oktober.

7 Bra Polk Audio Magnifi Mini annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Bitteliten, men sannsynligvis en massiv oppgradering fra TV-lyden. " Fordeler Krysse av Veldig kompakt og plasseringsvennlig lydplanke

Krysse av Tegner et mye større lydbilde enn størrelsen skulle tilsi, ganske skarp og fin dialog

Krysse av Subwoofer følger med

Krysse av Støtter Google Cast Ting å tenke på Bytt Størrelsen gir naturligvis begrensninger i hvor stort lydbilde som går an å lage

Bytt Ingen Dolby Atmos

Bytt Ingen Airplay eller Spotify Connect

LG QP5 Eclair

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

LGs QP5 følger i praksis samme oppskrift som Polk MagniFi Mini, med en svært kompakt planke kombinert med en ganske stor subwoofer. Den tøykledde planken er pen, enkel og minimalistisk, men den blankhvite plast-fjernkontrollen skriker kanskje ikke kvalitet og lekkert design.

Det er også litt underlig å lansere et høyttalerprodukt i våre dager som ikke er tilkoblet internett. Her får du hverken Airplay, Spotify Connect, stemmestyring eller noe annet som mange av de andre kan skilte med. Bluetooth er eneste alternativ, og det gir også tilgang til LG Sound Bar-appen.

Det er heller ingen tvil om hvor det lydmessige fokuset ligger hos LG. Her er det drønn, smell og trøkk for alle penga, og et fullstendig annerledes lydbilde enn på nesten alle konkurrentene. Det gjør uheldigvis også at QP5 er merkbart svakere på dialog enn alle de øvrige – det låter innelukket og ullent, spesielt når det skjer mye annet i lydbildet. I den nevnte helikopterscenen i The Midnight Sky er det nærmest vanskelig å høre hva som blir sagt, delvis takket være en overveldende drønning fra subwooferen og delvis på grunn av den litt utydelige dialogen.

Når det ikke skjer så mye er den helt ålreit, men når det blir mye å holde styr på blir den lille høyttaleren fort overveldet. QP5 støtter Atmos, og LG omtaler systemet som 3.1.2, altså tre frontkanaler, subwoofer og to høydekanaler. Effekten av høydekanalene er imidlertid lite imponerende, tross at den altså har oppadfyrende kanaler. Du kan for øvrig skru opp effekten av disse i appen, men selv med volumet skrudd til maks er det andre i testen som leverer et mer overbevisende vertikalt lydbilde.

Musikklyden er helt ålreit, men kombinasjonen av planke og subwoofer gir et litt usammenhengende inntrykk – som om bassen er litt løsrevet fra resten av musikken. Også her gjelder for øvrig equalizer-innstillingene uansett hvilken kilde du har valgt, som betyr at hvis du har skrudd opp effekten på de oppadfyrende elementene for film, så vil det også gjelde for musikk via bluetooth. Det gir et kunstig inntrykk vi ikke vil ha.

LG QP5 Eclair er utvilsomt for deg som vil ha mest mulig trøkk fra minst mulig høyttaler, men det er synd LG ikke har klart å skape en litt mer balansert lyd. Om du i hovedsak verdsetter drønn, smell og moro og ikke bryr deg så mye om skarp dialog er det utvilsomt mye moro å hente også her, men for folk flest vil nok alle de andre høyttalerne i testen være bedre valg.

6 Helt greit LG QP5 Eclair annonse 6990 NOK Sjekk nå 6990 NOK sitat " Bitteliten lydplanke med mye lyd. Mye muskler og lite finesse " Fordeler Krysse av Selve lydplanken er svært kompakt

Krysse av Dolby Atmos-støtte

Krysse av Stor og kraftig subwoofer følger med

Krysse av Ganske pen og praktisk app

Krysse av HDMI passthrough Ting å tenke på Bytt Ullen og iblant utydelig dialog

Bytt Atmos-effekten er ikke spesielt stor

Bytt Subwooferen er i overkant dominerende, bassen henger ikke helt sammen med resten av lydbildet

Bytt Ingen nettilkobling, kun bluetooth