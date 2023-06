Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Spillbærbare med RTX 2060-grafikk

Fra femmer til sterk åtter: Dette er den beste spillbærbare

Oppdatert 20.06.2019: Multicoms Kunshan NH50RD har kastet seg inn i kampen om å bli din neste RTX 2060-spillbærbar. Denne har den aller nyeste Intel-prosessoren og er testens billigste. Vi har justert noe på beskrivelsen og vurderingen av tidligere deltakere basert på det nykommeren tilfører.

Er du på jakt etter ny spillbærbar kan du litt forenklet velge mellom maskiner med tre nivåer av ytelse dersom du også ønsker støtte for nye teknologier som strålesporing og DLSS. De rimeligste og «svakeste» nye spillbærbare har RTX 2060-grafikk, mens de dyrere og kraftigere maskinene har RTX 2070- eller RTX 2080-grafikk.

I denne testen har vi satt fire spillbærbare med den rimeligste RTX 2060-grafikken opp mot hverandre. Maskinene det er snakk om er Multicoms Kunshan NH50RD, MSI GL63, Acer Predator Triton 500 og Asus ROG Strix GL504GV Scar II.

Sammenligning av spesifikasjoner

Modell Multicom Kunshan NH50RD MSI GL63 Acer Predator Triton 500 Asus ROG Strix Scar II GL504GV Pris 14 000,- 16 500,- 21 000,- 21 000,- Skjerm 15,6" Full HD, WVA 144Hz 15,6" Full HD, TN 120Hz 15,6" Full HD, IPS 144Hz 15,6" Full HD, IPS 144Hz Grafikk Nvidia RTX 2060 Nvidia RTX 2060 Nvidia RTX 2060 Nvidia RTX 2060 Prosessor Intel Core i7-9750H (2.6 – 4,5 GHz) Intel Core i7-8750H (2.2 – 4,1 GHz) Intel Core i7-8750H (2.2 – 4,1 GHz) Intel Core i7-8750H (2.2 – 4,1 GHz) Lagring 512 GB (PCIe SSD) (Se ytelse ») 512 GB (PCIe SSD) (Se ytelse ») 512 GB (PCIe SSD) (Se ytelse ») 512 GB (PCIe SSD) (Se ytelse ») 1000 GB Hybrid HD Minne 16 GB (2666 MHz) 8 GB (2666 MHz) 16 GB (2666 MHz) 16 GB (2666 MHz) Batteri 48 Wh 51 Wh 55 Wh 66 Wh Trådløst 802.11ac, BT 5.0 802.11ac, BT 5.0 802.11ac, BT 5.0 802.11ac, BT 5.0 Porter USB-C, 1x USB 3.1/3.0/2.0, HDMI, Mini DisplayPort, LAN, Minijack, mikrofon, kortleser USB-C, 3x USB 3.1, HDMI, Mini DisplayPort, LAN, Minijack, mikrofon, kortleser Thunderbolt 3, 3x USB 3.1, HDMI, Mini DisplayPort, LAN, Minijack, mikrofon USB-C, 3x USB 3.1, HDMI, Mini DisplayPort, LAN, Minijack, mikrofon, kortleser Operativsystem Ingen Windows 10 Windows 10 Windows 10 Vekt og mål 2,1 kg 36,1 x 25,8 x 2,8 cm 2,25 kg 38 x 26 x 2,95 cm 2,2 kg 35,9 x 25,5 x 1,8 cm 2,45 kg 36 x 26 x 2,6 cm Øvrig Ledig M.2-spor for lagring Ledig minnespor – Ledig minnespor Åpne fullskjerm Mer +

Disse skal kunne gi deg god grafikk i selv nye spill og koster mellom 14 000 og 21 000 kroner. Det er selvsagt en anselig sum penger, men de kraftigere RTX 2070- og RTX 2080-baserte maskinene koster enda mer, gjerne opp mot både 25 000 og 30 000 kroner.

Med unntak av at Multicoms Kunshan leveres med en nyere og kraftigere prosessor er testdeltagerne ellers ganske likt spesifisert. Det gjør det lettere å sammenligne dem med tanke på ytelse, pris og opplevelse. Selv om alle maskinene har samme grafikkbrikke kan de nemlig fremdeles yte ulikt, og ikke minst: de kan føles helt forskjellige under bruk.

Vi vet fra tidligere tester at noen maskiner kan støye mye, ha en dårlig skjerm som gjør det vanskelig å bli like engasjert når du spiller, eller ha et tastatur som bråker, for å nevne noe. Fallgruvene er altså flere, men her vil vi hjelpe deg med å ta et godt valg når du skal legge en god slump penger i ny spillbærbar.

Oppsummering av egenskaper

Modell Multicom Kunshan NH50RD MSI GL63 Acer Predator Triton 500 Asus ROG Strix Scar II GL504GV Grafikkytelse Svært bra Bra Svært bra Bra Prosessorytelse Svært bra Bra Bra Bra Lagring/minne Bra Middels Bra Svært bra Støy Middels Middels Middels Dårlig Byggekvalitet/design Middels Middels Svært bra Bra Skjerm Middels Middels Svært bra Bra Tastatur Bra Bra Svært bra Bra Pekeplate Bra Dårlig Bra Bra Batteritid Middels Dårlig Bra Dårlig Åpne fullskjerm Mer +

OBS: Ytelsesmålingene og grafene våre ligger nederst i saken!

To skiller seg ut med best ytelse

Det viktigste for en spillbærbar er ytelsen, og da særlig den til grafikkbrikken. Du kan se målingene våre nederst i saken, men oppsummeringen er uansett at spillbærbare med RTX 2060-grafikk absolutt er kraftige nok til å håndtere nye og tunge spill. Så lenge oppløsningen holder seg til Full HD, som skjermene jo er begrenset til uansett, flyter spillene fint selv med høye grafikkinnstillinger.

Bildeflyten ligger oftest godt over 60 FPS, men for å utnytte de raskere panelene på 120 eller 144 Hz som maskinene i testen støtter må du enten skru ned grafikkdetaljene eller fyre opp noen mindre krevende spill. Eksempler på dette er titler som Fortnite, League of Legends, Overwatch eller Apex Legends.

Multicoms Kunshan NH50RD er blant maskinene med best ytelse i testen. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

De to maskinene som skiller seg ut fra de andre når det kommer til spillytelse er Acers Predator Triton 500 og Multicoms Kunshan NH50RD.

Duoen leverer signifikant høyere FPS i begge våre svært krevende testspill enn både MSIs og Asus' kandidater. Dette kommer interessant nok som en konsekvens av at de to førstnevnte leveres med to minnebrikker fremfor bare én. Det er en kjensgjerning at DDR-minne (RAM) yter desidert best når det jobber i tospann.

Begge de to som leveres med bare én minnebrikke har et ledig minnespor inne i maskinen slik at de kan oppgraderes senere. Dette er en enkel prosess og koster under 1000 kroner, men det er jo for ille at ytelsen forblir redusert helt til en oppgradering er på plass.

Ettersom Multicoms Kunshan ble levert et par måneder etter de andre maskinene i denne testen kommer den utstyrt med den helt ferske i7-9750H-prosessoren fra Intels 9. generasjon. De øvrige testdeltagerne har alle en litt eldre i7-8750H-prosessor.

Den nyeste prosessoren har 400 MHz høyere klokkefrekvens, noe Kunshan nyter godt av i form av signifikant høyere prosessorytelse. Det er likevel verdt å merke seg at den kraftigere prosessoren ikke gir deg særlig høyere spillytelse og er mest merkbart under oppgaver som videoredigering og lignende.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dilemma: God byggekvalitet eller spare penger?

Det er definitivt slutt på at spillbærbare trenger spesialdesignede sekker for å få plass. Alle maskinene i testen er nemlig relativt kompakte, men én skinner litt ekstra. Og det gjør den til alt overmål i kategorien byggekvalitet og design også.

Maskinen vi snakker om er Acers Predator Triton 500. Denne er desidert slankest i testen med en tykkelse på knappe 1,8 centimeter og vekten er også lavest. Maskinen har et solid metall-kabinett som gir en veldig helhetlig følelse ettersom det samme materialet er brukt i hele konstruksjonen. Designet er relativt minimalistisk, og på kontoret vil du stort sett bare avsløres av den lysende Predator-logoen i fronten og de spesielle WASD-tastene.

Asus skuffer helle ikke når det kommer til design eller byggekvalitet, men deres Scar II er ikke for alle. Her kjøres det nemlig militær-design for alle penga, med «gun metal» børstet metall på lokket og en silikonbasert overflatebehandling med kamuflasje-preg for basen. Sammen med mer fokus på LED-lys og mer utpregede WASD-taster enn i Acers tilfelle kan den bli litt «mye». Grunnen til at maskinen ikke når helt opp til Acers Predator er imidlertid at den er tykkere og at basen er konstruert av plast.

Annet enn LED-lysene i lokket er Kunshan NH50RD en ganske anonym maskin. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kunshan-maskinen fra Multicom er en merkbar enklere bærbar enn testvinneren fra Acer. Kabinettet består av to deler hardplast som ikke lurer noen selv om det er tydelig at det skal se ut som basen er laget av metall. Rent byggemessig imponeres vi ikke, men det er ikke noe som taler for at maskinen skal tåle mindre enn andre i prissegmentet, og det bør selvsagt ikke komme som et sjokk at Multicom har måtte spare inn et sted for å tilby så mye kraft for pengene som de gjør her.

Selve designet er uinspirerende og svært enkelt, men noen vil nok også kunne sette pris på at dette dermed blir en ganske minimalistisk maskin uten mye «bling» annet enn LED-lyset i tastaturet og i lokket.

En annen positiv ting med Kunshans design er at du relativt enkelt (dog ved å skru ut hele 13 skruer) kan åpne den og få tilgang til komponentene. For eksempel for å legge til en ekstra M.2-lagringsenhet.

MSIs GL63 også blant de rimeligste maskinene i testen. Vi tilskriver en liten tusenlapp til redusert minnemengde, men en del penger er også spart inn på byggekvalitet og design. GL63 er MSIs rimeligste modell, så her får du et kabinett i plast, laget på enklest mulig måte og ingen spennende designgrep.

Vi legger merke til at lokket kan åpnes med én hånd for Acer- Asus- og Multicom-maskinene, mens du trenger to hender for å åpne MSI-maskinen. Dette høres kanskje trivielt ut, men sier ofte mye om innsatsen som er lagt ned i bygget og selve konstruksjonen. Og ikke bare for skjermhengselen.

En skjerm du bør styre unna

Tre av de fire skjermene vi ser på utmerker seg med en gang. Både Acer- og Asus-maskinene er nemlig utstyrt med IPS-paneler, mens Multicom har valgt et WVA-panel.

MSIs TN-paneler er kanskje ørlite raskere enn disse og har noe dypere sortnivå, men sliter dessverre med plagsomt svak innsynsvinkel og et voldsomt blåstikk, noe som gjør det til en klar taper.

WVA-panelet til Multicoms Kunshan er en slags mellomløsning som gir bedre farger, kontrast og ikke minst innsynsvinkel enn TN-panelet, men det er også – i alle fall i teorien – tregere enn IPS-paneler flest.

Alle skjermene har høy oppdateringsfrekvens der MSIs panel kan vise inntil 120 bilder i sekundet og de tre andre støtter inntil 144 bilder i sekundet.

Panelene til Acer, Asus og Multicom er de beste alternativene, men det er heller ikke hipp som happ hvilke av dem du velger.

Vi velger nemlig å plassere Acer-skjermen foran den til Asus ettersom den er mer lyssterk. Og ekstra lys er alltid godt å ha. Selv om Multicom-skjermen er best kalibrert av hele hurven ser den seg akkurat slått av Asus' panel, ettersom dette ikke har samme antydninger til lysblødning i kanten som WVA-panelet.

Om det er én ting vi savner fra alle panelene i testen er det støtte for Nvidias G-Sync-teknologi. Dette kunne redusere plagsom riving i bildet for alle som vil spille uten V-Sync-innstillingen (som gir høyere forsinkelser) aktivert.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Gode spilltastaturer

Alle tastaturene i testen er ganske gode. De er typiske spilltaster med litt lenger vandring, glatt overflate, god demping og (om ønskelig) diverse lyseffekter.

Acer- og Asus-tastaturet kan konfigureres med en trillion ulike lysinnstillinger. Du kan leke deg med alle regnbuens farger og enten velge en statisk palett eller profiler som gir deg bølge- eller regnbueeffekter, responderer på lyd og lignende. Multicoms Kunshan har en enklere palett på 14 forhåndsdefinerte farger, mens MSI sitt tastatur lyssettes av røde LED-dioder, punktum.

Selv om alle får godkjent vil vi trekke frem Acers tastatur som et ørlite knepp bedre enn det til Asus og Multicom, som igjen har noen knepp ned til MSI. Vi liker førstnevnte best fordi det er enda litt mindre støyende enn Asus- og Multicom-tastaturene, men dette vil være en smakssak og er absolutt flisespikkeri av verste sort.

En tydeligere forskjell er at både Asus- og Multicom-maskinene har et numerisk talltastatur på høyresiden, noe som kan være utslagsgivende for deg som jobber i kontorprogrammer.

Styr unna denne pekeplaten

Pekeplaten er ikke så viktig på en spillbærbar. Du bruker jo uansett en skikkelig spillmus når du spiller. Av og til er det likevel praktisk å kunne bruke pekeplaten når du bare surfer litt rundt, og da bør du styre langt unna MSI-maskinen. Pekeplaten dens er nemlig helt håpløs.

I motsetning til hos for Acer, Asus og Multicom er ikke MSI-platen av den såkalte presisjonstypen. Det legger en rekke begrensninger på hvilke oppgaver og snarveier du kan utføre på den. Mer alvorlig er det at graden av respons justeres dynamisk basert på hvor raskt du akselererer fingeren din over den. Dette gjør at musepekeren stadig «girer om» til en høyere eller lavere hastighet. Vi opplever dermed at pekeren enkelte ganger står på stedet hvil når vi flytter fingeren forsiktig for å gjøre pirkearbeid. Denne funksjonen kan ikke slås av og vil drive deg til vanvidd.

Acer, Asus og Multicom har full kontroll på sine pekeplater, som gir et vell av muligheter, er ganske presise og generelt greie alternativer til de tilfellene der du ikke gidder å plukke frem musen. Noen vil nok foretrekke Asus' og Multicoms dedikerte valgknapper, mens andre vil like Acers alternativ hvor hele pekeplaten må trykkes ned eller berøres. Vi har ikke noen fasit for deg.

Dette gjør støyen med opplevelsen

Både av hensyn til deg selv og andre som måtte befinne seg i rommet når du spiller bør du tenke på hvor mye støy som kommer fra maskinen. Under testingen vår opplevde vi at alle maskinene støyet mer enn det vi egentlig er komfortable med og skulle ønske oss.

Likevel var det særlig én av maskinene som utmerket seg spesielt negativt på dette området. Viften i Asus-maskinen holdt nemlig svært ujevn hastighet under spilling. Det var utrolig forstyrrende. Vi forsøkte å endre bort fra «Balanced» til «Turbo»-modus. Dette hjalp på jojo-viften, men totalinntrykket ble absolutt ikke noe bedre ettersom støynivået steg fra allerede høye 51 dBA til vanvittige 57 dBA - og det uten at ytelsen ble nevneverdig høyere i prosessen. Her har Asus en stor utbedringsjobb foran seg. Og når de først er på saken bør de også bli kvitt den høyfrekvente elektroniske støyen som kommer når maskinen står tilkoblet strøm mens den er i Balanced- eller Turbo-modus.

Det må nevnes at Asus-maskinen har en «Silent»-modus støyallergikere kan bruke. Denne er svært effektiv (vi målte lave 38,5 dBA), men i våre tester ble også ytelsen redusert med omtrent 33 prosent, noe som er betydelig. Vi savner en mellomting.

Vi må også ta med at støynivået for Multicoms Kunshan-maskin er testet i «Performance»-modus, som gir merkbar høyere ytelse i svært prosessorintensive programmer. Vi fant imidlertid ut at støynivået sank til 50 dBA og spillytelsen forble omtrent uendret da vi valgte «Entertainment»-modusen, som er den vi anbefaler for spilling og generell bruk.

Konklusjon

Best i test

Acer Predator Triton 500 (NH.Q50ED.016)

Acers Predator Triton 500 er testens beste spillbærbare. Den leverer blant testes høyeste spillytelse, men dette alene sikrer ikke seieren.

Acer har nemlig demonstrert at de ikke firer på byggekvaliteten, som fremstår som særs solid. Det slanke designet vil dessuten falle i smak hos de aller fleste, og er tidløst og ganske minimalistisk, slik at maskinen kan være med innom kontoret en tur om det kniper.

Fremst av alt er likevel Predator Triton 500 en fryd å bruke. Skjermen kan åpnes med en hånd og er god å se på. Tastaturet er herlig å skrive og spille på, og byr på flere tilpasningsmuligheter. Pekeplaten byr ikke på ubehagelige overraskelser, og enten du vil koble til en spillmus, en ekstra harddisk eller en ekstern skjerm står det ikke på tilkoblingsmulighetene.

Ingen av maskinene i testen er direkte stillegående. Men det vi liker med kjølesystemet til Acer er at det velger et gir og blir liggende der. Det gir jo en slags ro i seg selv. Som en liten bonus for en spillbærbar å regne utnyttes for øvrig batteriet veldig godt.

Det eneste vi savner, ved siden av enda mindre støy, er muligheten for G-Sync.

Acers Predator Triton 500 er dyrere enn enkelte konkurrenter, men ordtaket «du får det du betaler for» passer perfekt her.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Acer Predator Triton 500 (NH.Q50ED.016) 8.5 Meget bra sitat En gjennomtenkt pakke med høy ytelse og solid byggekvalitet. Fordeler + Best spillytelse

+ God prosessorytelse

+ God skjerm

+ Pent design

+ Solid byggekvalitet

+ Kompakt

+ Behagelig tastatur

+ God pekeplate

+ Lang batteritid

+ Flust av tilkoblinger Ting å tenke på — Støyer fremdeles noe mer enn ønskelig

— Mangler G-Sync

— Skjermen kunne vært mer lysterk

Mest ytelse for pengene

Multicom NH50RD-CFB2

Multicom Kunshan er ikke like velbygget og raffinert som Acers Predator Triton 500, men om du er en spiller på budsjett er dette det klart beste valget for deg.

For der førsteplassen kan konkurrere med Kunshan NH50RD når det kommer til spillytelse, har den ingen sjanse når det kommer til ytelse for pengene. Multicom har nok en gang presset masse kraftige komponenter inn i en hyggelig priset bærbar.

Så kan en kanskje spørre om Multicom har «jukset» seg inn i testen flere måneder etter de andre, med en kraftigere og nyere prosessor? Kanskje det. Men artig nok er det ikke den kraftigere prosessoren som sørger for at Kunshan stikker av med andreplassen. Den er snarere en bonus. For den økte prosessorkraften betyr lite i våre testspill.

Av andre kvaliteter enn høy spill- og prosessorytelse kan vi nevnte lynrask lagring, mulighet for å installere en ekstra M.2-SSD senere og god batteritid. I tillegg er tastaturet behagelig og utstyrt med «helnorske» taster, og pekeplaten er jevn og presis nok.

Skjermen er godt kalibrert og ettersom den er helt matt sliter den ikke med refleksjoner. Vi savner faktisk heller ikke høyere lysstyrke. Panelet er dessverre noe plaget av lysblødning langs kantene, men dette er selvsagt mest merkbart kun under svært mørke scener i spill og filmer.

Vær obs på at Kunshan er en ganske enkel maskin bygg- og designmessig. Kjedelig vil mange si, vi kaller den uinspirert.

Konklusjonen er likevel at du får svært mye ytelse for pengene om du ikke bryr deg veldig om ting som design og tykkelse.

OBS: Maskinen leveres uten Windows 10 installert som standard. Det koster rett over tusenlappen å få dette lagt inn under bestilling.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Multicom NH50RD-CFB2 7.5 Bra sitat Desidert mest ytelse for pengene i testen. Fordeler + Rimelig

+ Best prosessorytelse i testen

+ God spillytelse

+ Behagelig tastatur

+ God batteritid

+ Mange tilkoblinger

+ Klar og godt kalibrert skjerm

+ Rask lagring

+ Oppgraderingsvennlig

+ God pekeplate Ting å tenke på — Plastkabinett med middels kvalitet

— Mangler G-Sync

— Uinspirerende design

— Lysblødning fra skjerm

— Mye støy i «Performance»-modus

Au! Ørene mine!

Asus ROG Strix SCAR II GL504GV-ES029T

Stort sett er inntrykket av Asus' ROG Strix Scar II godt, men det er særlig én ting som stikker alvorlige kjepper i hjulene dens. Det er selvsagt støyen. For Asus har rett og slett ikke kontroll på viften. Enten må du leve med en maskin som konstant underpresterer på ytelse, som sender viften opp og ned i hastighet som en jojo, eller sette den i konstant «Take off»-modus. Altså, det er fint med en ekstra ytelsesmodus, men når vi måler 57 dBA og ørene våre holder på å falle av, da føler vi Asus like gjerne kunne droppet den. Den konstante høyfrekvente elektroniske støyen som kommer når maskinen står i ladeporten er ikke særlig tillitvekkende heller.

Byggekvaliteten er ikke like høy som for Acers Predator Triton 500, og selv om vi setter pris på masse ekstra lagring som Asus har fått plass til i det litt tykkere kabinettet, ville vi heller valgt Acers kandidat og vært mer selektive på hvilke spill vi hadde installert.

Å levere maskinen med én stor minnebrikke fremfor to mindre gjør det enkelt å oppgradere minnet senere, men dessverre også helt nødvendig dersom du vil ha full ytelse i spill.

Videre har Asus et større batteri i sin maskin enn noen andre i testen, men klarer ikke utnytte dette på en god måte.

Resultatet er halvgjort og halvgodt.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Asus ROG Strix SCAR II GL504GV-ES029T 6.5 Helt greit sitat Ytelsen når ikke helt opp og støyen er svært plagsom. Fordeler + Takler de fleste spill

+ God prosessorytelse

+ God skjerm

+ Tøft design

+ Grei byggekvalitet

+ Behagelig tastatur

+ God pekeplate

+ Godt med tilkoblinger

+ Masse lagringsplass

+ Har egen «stillemodus» Ting å tenke på — Sliter med mye og plagsom støy

— Elektronisk støy når lader står i

— Skjermen kunne vært mer lyssterk

— Lider i mangel av to minnebrikker

— Mangler G-Sync

MSI GL63 8SE-060NE

MSIs GL63 er nest billigst i testen og betydelig billigere enn testvinneren med samme grafikkløsning. Det er godt spillere på budsjett har valgmuligheter, særlig ettersom spillbærbare er blitt ganske så dyre de siste årene. Men når du får Multicoms Kunshan NH50RD enda rimeligere og med langt høyere ytelse mister MSI sin kandidat all relevans.

For ikke bare er ytelsen dårligere enn konkurrentene, her merker man at produsenten har firt på kravene til både byggekvalitet og design. Det går i plast, og detaljer som RGB-lys er det ikke snakk om. Skjermen har de også spart inn på, og resultatet er en skjerm med upresise farger, et voldsomt blåstikk og svært dårlig innsynsvinkel.

Det er kanskje ikke aller viktigst for en spillbærbar, men pekeplaten er dessuten helt «krise». Den justerer følsomheten og hastigheten dynamisk, og mens det kan høres ut som en god idé enkelte ganger, fungerer ikke dette i praksis. Og denne giringen kan ikke slås av.

Noe annet som kanskje ikke er kritisk er den svake batteritiden, men vi synes jo at det er litt spesielt at den ble så dårlig til tross for at MSIs svært aggressive energisparefunksjon var i aksjon. Denne senker nemlig ytelsen så mye at selv det å åpne vinduer i Windows Explorer tar flere sekunder.

I likhet med Asus' kandidat lider ytelsen fordi bare er én minnebrikke er installert. Sett inn en til, og spillytelsen bør bli på nivå med testvinneren. Et bedre tips er imidlertid og rett å slett droppe denne og velge Multicoms Kunshan i stedet.

For alt i alt kan selv ikke et god tilbud gjøre opp for at MSIs GL63 mangler enhver «finish» og kjærlighet.

Oppdatert 20.06.2019: Karakteren er satt ned fra 5,5 til 5 av 10. Grunnen er at Multicoms rimeligere Kunshan NH50DR overgår MSIs kandidat på både ytelse og interaksjon.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign MSI GL63 8SE-060NE 5 Middelmådig sitat Mangler mye «finish» og når ikke opp ytelsesmessig. Fordeler + Takler de fleste spill

+ God prosessorytelse

+ Behagelig tastatur

+ Godt med tilkoblinger Ting å tenke på — Dårlig innsynsvinkel for skjerm

— Én minnebrikke gir svakere spillytelse

— Mangler G-Sync

— Plastkabinett med middels kvalitet

— Ingen RGB i tastaturet

— Svak batteritid

— Elendig pekeplate

Litt om hvordan vi har testet (Trykk for å vise)

Alle maskinene kom med hvert sitt program for styring av ytelse og strømsparing. Med mange ulike profiler å velge mellom landet til slutt på at det mest rettferdige var å teste på den høyeste ytelsesmodusen så lenge denne ikke var tydelig merket med «overklokking». Om den kraftigste modusen bar preg av å være en overklokking-modus valgte vi profilen som lå like under denne.

Dette er ikke for å «straffe» enkelte av deltakerne i testen, men heller fordi vi av erfaring vet at OC-modus oftest gir kraftig økt støy og generelt ikke signifikant høyere ytelse. Et godt eksempel på dette er at den såkalte Turbo-modusen til Asus kun ga én FPS mer i Far Cry 5-testen enn Balansert-modusen deres, men latterlig mye mer støy (57 dBA vs. 51 dBA). Tilsvarende ga MSI GL63 kun to FPS mer i Deus Ex:MD når vi gikk fra «Sport» til «Turbo»-modus, men vesentlig mer støy.

For MSI testet vi på «Sport Mode» heller enn den kraftigste «Turbo Mode», for Acer testet vi på «Rask»-modus heller enn i «Raskere» modus. For Asus testet vi som nevnt med «Balanced Mode» heller enn «Turbo Mode» og for Multicoms kandidat på den raskeste «Performance»-modusen.

Ved test av batteriet er modusen satt til den som klinger mest energisparende-aktig. I tillegg er strømstyringen i Windows da satt til «bedre batteri».

