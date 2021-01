Vi har testet seksten forskjellige smarte lyspærer

Vegar Jansen

1 Juni 2020 07:32

Å gjøre hjemmet sitt noen hakk smartere har nok aldri vært lettere enn i våre dager – men mange er nok likevel usikre på hvor og hvordan de skal begynne. Da må vi kunne si at et av de enkleste grepene du kan ta, er å gå for såkalt «smart» belysning neste gang en lyspære må skiftes ut.

Det flotte med smarte lyspærer er at et slikt oppsett i sin enkleste form ikke krever noen form for installasjon eller investeringer i ekstra maskinvare. Alt som egentlig skal til er selve lyspæra og en gratis app du kan styre den med.

Samtidig er det et flott springbrett for deg som er nysgjerrig på dette med smarte hus. Ut av en lyspære kan det plutselig også bli aktuelt med slikt som taleassistenter og kjekke fjernkontroller. Så kan det lett balle på seg med hjemmesentraler , høyttalere, overvåkningskameraer og rullegardiner om du skulle ønske det.

Et hav av lyspærer

Da vi først testet smarte lyssystemer for nærmere tre år siden, hadde vi kun pærer fra fire produsenter på testbenken vår. Og én av dem igjen var egentlig ikke til å få tak i på det norske markedet.

I dag er situasjonen en ganske annen, både når det gjelder utvalg og pris. I denne testen har vi pærer merket med navnet til en rekke forskjellige produsenter: Calex, Clas Ohlson, Cleverio, Deltaco, Ikea, Ledvance, Lifx, Nedis, Philips Hue, Smartline, TCP Smart, TP-Link, Trust, Vocolinc og Yeelight.

Oppdatert januar 2021: Vi har nå utvidet testen med WiZ.

Totalt sett finnes det hundrevis av forskjellige smarte lyspærer i butikkene nå, så en fullstendig test lar seg vanskelig gjennomføre. I hovedsak er derfor dette en test av systemene og ikke selve lysene, som jo finnes i flere forskjellige former både med og uten farger.

Men noe å teste måtte vi jo ha. Da har vi forsøkt å gå for så like pærer som mulig, slik at det blir et størst mulig fokus på teknologi og funksjonalitet. Så langt det har latt seg gjøre har vi testet fargepærer med E27-sokkel og oppgitt lysmengde på rundt 800 lumen – omtrent tilsvarende 60 watt i «gamle dager».

Noen få produsenter har ikke en slik pære i porteføljen. I disse tilfellene har vi testet en annen modell med lavere lysstyrke eller kun hvitt lys.

Product Trådløs teknologi Smarthusvennlig Egen basestasjon Fungerer godt uten internett Oppgitt lysstyrke (lumen) Hvitt lys, fargetemperatur (Kelvin) Farger Oppgitt levetid (timer) Oppgitt antall tennsykluser (på/av) Pris ved testing Calex Wi-Fi Ja Nei Nei 806 2200 til 4000 RGB 15 000 10 000 149 Clas Ohlson Wi-Fi Nei Nei Nei 806 2700 til 6500 Ingen 15 000 7500 149,50 Cleverio Wi-fi Ja Nei Nei 806 2700 til 6500 RGB 25 000 15 000 230 Deltaco Wi-Fi Ja Nei Nei 810 2700 til 6500 RGB 25 000 ? 136 Ikea Trådfri Zigbee Ja Ja, men ikke påkrevd Ja 600 1780 til 6000 (i 7 trinn) 13 25 000 25 000 199 Ledvance Bluetooth eller Zigbee Ja Nei Tjo 800 2000 til 6500 RGB 20 000 100 000 369 Lifx Wi-Fi Ja Nei Nei 800 2500 til 9000 RGB 25 000 ? 439 Nedis Wi-Fi Ja Nei Nei 470 2700 RGB 25 000 ? 179 Philips Hue Bluetooth og Zigbee Ja Ja, men ikke påkrevd Ja 806 2000 til 6500 RGB 25 000 50 000 549 Smartline Bluetooth Nei Nei Ja 806 2700 til 6500 RGB 25 000 12 500 326 TCP Smart Wi-Fi Ja Nei Nei 810 2700 RGB 25 000 12 500 247 TP-Link Wi-Fi Ja Nei Ja 800 2500 til 9000 RGB 25 000 ? 299 Trust Zigbee Ja Ja, men ikke påkrevd Ja 806 2200 til 6500 RGB 20 000 100 000 707 Vocolinc Wi-Fi Ja Nei Nei 850 2200 til 7000 RGB ? ? 469 Yeelight Wi-Fi Ja Nei Nei 800 1700 til 6500 RGB 25 000 ? 299 WiZ W-Fi Ja Nei Ja 806 2200 til 6500 RGB 25 000 50 000 152

I tabellen over har vi listet lyspærene som har blitt testet, samt noen av de viktigste egenskapene. Med «smarthusvennlig» mener vi her at lyspæren også kan kontrolleres av noe annet enn produsentens egen app. Noen aktører tilbyr også spesialisert maskinvare for å styre pærene, altså en hub eller «basestasjon».

Ingen av lyspærene er avhengige av internett for å bare kunne slå dem av og på, men som vi kan se er det en del som trenger nettilgang for mer avansert funksjonalitet. Et eksempel på dette er å kunne slå seg av og på til bestemte tider.

Forskjell på lyset

Det er i hovedsak to typer teknologi som er i bruk på moderne LED-pærer: SMD og COB . Sistnevnte finner vi gjerne i såkalte filamentpærer – disse har gjerne glasskuppel og ligner på gammeldagse glødepærer.

Men akkurat nå er det SMD-pærene som gir oss flest muligheter for å variere lyset, og for smarte lyspærer kan vi dele disse opp i tre klasser: pærer som gir fast hvitt lys, pærer som gir variabelt hvitt lys og pærer som kan gi oss både hvitt og farget lys.

De enkleste og rimeligste smartlysene kan dimmes, men har en fast fargetemperatur. Det er gjerne 2700 Kelvin, tilsvarende en klassisk lyspære. Går vi opp i pris, kan vi heller velge hvite stemningslys, som både kan dimmes og har justerbar fargetemperatur – altså kan vi veksle mellom varmt og kaldt lys.

Fargede smartlys kan være gjevt, men ikke nødvendigvis så nyttig kostnadene tatt i betraktning. Vegar Jansen, Tek.no

På toppen av rangstigen finner vi lyspærer med fargemuligheter oppå dette igjen, men da må vi igjen opp i pris. Videre kan dette med farger føre til at pæra må ofre noe i gjengivelsen av hvitt lys.

For visse smartlysprodusenter kan det være ganske stor forskjell i pris på en pære som kan farger eller ikke, så du kan spare inn en del kroner ved planlegge litt rundt hva du egentlig trenger. For slikt som boden, gangen og badet trenger du kanskje bare vanlig hvitt lys, og hvor ofte trenger du egentlig å bade kjøkkenet eller stua i grønt og lilla?

Vi har funnet at middelveien med justerbar hvit fargetemperatur gjør susen for de aller fleste hverdagsrom.

Tre trådløse systemer

Selv om en lyspære strengt tatt er en lyspære, må vi nesten dele smarte lyspærer i tre hauger – da basert på hvilken eller hvilke trådløse teknologier som benyttes. Dette kan nemlig påvirke hvordan vi forholder oss til pærene på.

Kort forklart kan lyspærene i denne testen enten kommunisere via det vanlige trådløse hjemmenettverket – altså Wi-Fi – de kan bruke Bluetooth, eller de kan bruke en annen trådløs protokoll kalt Zigbee.

Tre av aktørene i testen har også en egen Zigbee-hub. Fra venstre Ikea, Trust og Philips Hue. Vegar Jansen, Tek.no

Sistnevnte er kanskje den mest spesielle, ettersom vanlig nettverksutstyr ikke kan dette «språket» og vi da trenger en eller annen form for hjemmesentral eller «hub» for å kunne kommunisere med dem.

Det betyr også økte kostnader, noe som fører til at Zigbee ikke akkurat vil være førstevalget for deg som kun trenger en smartpære eller to.

Uansett, det er noen fordeler og ulemper med de forskjellige systemene:

Wi-Fi: Gode, gamle Wi-Fi er perfekt for deg som allerede har god trådløs dekning i huset. Her er det bare å laste ned appen, skru inn pæra og følge instruksjonene. Men det er et par ulemper også: Mange Wi-Fi-pærer er avhengige av en skytjeneste, så de vil ofte ikke fungere optimalt uten internett. Videre krever Wi-Fi relativt mye strøm, så de har et begrenset batteridrevet økosystem. Det vil si at vi sjelden ser slikt som trådløse lysbrytere og bevegelsessensorer i samme serie.

Bluetooth: Hovedproblemet med Bluetooth er rekkevidden, som i verste fall kun er noen få meter. Dette er altså vanligvis ikke et system som brukes i noe annet enn i enkeltstående rom. Men en av aktørene i testen kommer seg rundt dette ved å gå for en Bluetooth-standard som kan lage maskenettverk (mesh).

Zigbee: Krever altså ekstra maskinvare, og har i likehet med Bluetooth nokså kort rekkevidde. Fordelen er at det lager et effektivt maskenettverk – løsningen på rekkeviddeproblemet kan altså være å kjøpe nok en smart lyspære – og har lavt strømforbruk. Det fører til at vi også gjerne finner slikt som fjernkontroller/trådløse lysbrytere og bevegelsessensorer i samme økosystem.

Slik har vi testet og vurdert

Illustrasjonsbilde. Lysstyrketestene ble naturligvis gjort i et mørkt rom. Vegar Jansen, Tek.no

Lys: De fleste produsenter har sluppet flere forskjellige typer lys eller pærer på markedet, og det dukker stadig opp nye og forbedrede modeller. Det kan være stor forskjell på lysene, så vi har ikke lagt altfor mye vekt på den ene lyspæra fra produsenten vi faktisk har testet. Likevel gir det jo en viktig indikasjon på kvaliteten vi kan forvente.

Foruten å vurdere kvaliteten, har vi også brukt en lysmåler for å se hvor mye – og hvor lite – lys pæra faktisk kan gi fra seg. Dette hjalp oss også til å finne den omtrentlige fargetemperaturen der pæra gir fra seg mest lys. Vi gjorde en måling rett fra siden og en måling rett over toppen, begge med en avstand på 50 centimeter.

Disse målingene er ikke tungt vitenskapelige, men igjen gir de indikasjoner på hvordan de forskjellige pærene sprer lyset.

Product Maks lysstyrke over Maks lysstyrke side Minimum lysstyrke over/side Ytelse for farget lys Calex 378 247 17 / 11 Grei nok, om enn ikke så god styrke Clas Ohlson 516 206 26/33 Har ikke farger Cleverio 445 248 52/20 Relativt blasse farger, lite styrke Deltaco 435 222 13/5 Laber styrke, men greie farger ellers Ikea Trådfri 285 177 13/8 Et fåtall farger, men til gjengjeld grei styrke Ledvance 362 220 21/12 Helt i toppen, jevn og god, fin styrke Lifx 348 208 2/1 Testens fargemester Nedis 277 132 14/5 Ikke så galt, men styrken mangler det litt på Philips Hue 446 140 0/0 Vi savner litt mer sprut i blåfargen, ellers god, fin styrke Smartline 378 256 18/11 For det meste gode farger, ikke langt unna toppen TCP Smart 352 208 33/19 Gjør jobben, men ikke noe å skryte av TP-Link 348 210 6/3 Gode og sterke farger Trust 320 160 3/1 Takler ikke gult eller grønt Vocolinc 415 220 4/1 Litt blek for visse farger, men god styrke Yeelight 598 193 21/12 Meget god styrke, meget god på noen farger, ikke så god på andre, spesielt rødt og blått WiZ 390 238 4/2 Klare og jevne farger, selv om lysstyrken ikke er blant de alle beste

App og teknologi: En og annen mindre god pære kan fort fikses på, mens appen og den tekniske plattformen fra produsenten gjerne vil være den samme over mange år. Altså er det viktig at dette fungerer som det skal.

Produsentens økosystem: Det er en fordel om lyspæren og appen også kan fungere godt sammen med andre enheter fra samme produsent, enten det er flere typer lyspærer eller slikt som bevegelsessensorer.

Kompatibilitet med tredjepart: For at en lyspære virkelig skal være smart, bør den kunne kommunisere med annet utstyr – enten direkte eller via annen maskinvare.

Vi har testet pærenes kompatibilitet med forskjellige plattformer, i hovedsak Apple HomeKit , Google Home med en Google Nest Mini og de aktuelle produsentenes Zigbee-huber – altså Ikea Trådfri Gateway, Philips Hue Bridge og Trust ICS-2000.

De gamle er eldst: Philips Hue - Best i test!

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Zigbee, samt Bluetooth på nyere pærer.

Lys: Hues standardpære har en litt spesiell utforming, som gir mindre lys til sidene og mer lys «opp» sammenlignet med flere av de rundere konkurrentene. Pæra er ikke spesielt tung, men virker å være av god kvalitet.

Fargetemperaturen for det hvite lyset går helt ned til 2000 Kelvin, men her er også lysstyrken begrenset. Pæren er som aller sterkest mot den kjøligere enden av skalaen.

Pæren som kalles «white and color» byr i hovedsak også på klare og gode farger med fin styrke. Men hvis farger er det aller viktigste for deg, finnes det enda bedre alternativer.

App/system: Om du kun har hørt om ett eneste system for smartlys, er det en god mulighet for at det er Philips Hue. Philips’ satsing på lys er nå riktignok skilt ut som et eget selskap ved navn Signify, men det er det ingen som bryr seg om.

Uansett var Philips relativt tidlig på ballen med sin smartbelysning. Opprinnelig har det vært satset hardt på den trådløse Zigbee-standarden, men nyere pærer har også støtte for Bluetooth.

Altså får du begge deler, og har muligheten til å velge mellom et enkelt system som kan styres direkte fra mobilen, eller et mer omfattende oppsett med en smarthub som kan kommunisere via Zigbee-protokollen. Det betyr også at du enkelt kan migrere fra et Bluetooth-oppsett til Zigbee uten å måtte bytte lyspærer.

Men det betyr også at Hue opererer med to forskjellige standarder – og dertil to apper. Bluetooth-appen gir oss nærmest en «light»-versjon av det Zigbee-utgaven kan by på av funksjonalitet.

Vegar Jansen, Tek.no

For å ta det enkelt, vil Bluetooth-appen la deg kontrollere opptil ti lys. De enkelte lysene kan justeres for seg og samtlige lys som en gruppe, men det er ingen muligheter for å opprette flere undergrupper. Dette er logisk nok, da Bluetooth som tidligere forklart har begrenset rekkevidde.

I gruppa kan vi lage våre egne scener (lysstemninger) eller velge blant de mange forhåndsdefinerte scenene. Videre kan vi sette rutiner for vekking og innsovning, samt bruke tidsur eller nedtelling for å få lys til å blinke, tenne eller slukke.

Dette høres jo enkelt og greit ut, men mange vil nok ønske å belyse noe særlig mer enn ett eneste rom. Da kan det fort bli mer aktuelt å bytte til Zigbee-protokollen, og selv om pærene da teknisk sett kan kontrolleres direkte med en Hue-lysbryter – altså helt uten app – vil du nok snart ønske å gå «all inn» med en Philips Hue Bridge, som altså kan kommunisere på «zigbeesk».

Da bytter du også over til «fullversjonen» av appen, som nå lar deg dele opp huset i flere rom, gjør det enklere å sette opp forskjellige rutiner, og gir deg full kontroll via nettet – også når du ikke er hjemme.

Du får også mulighet til å legge til slikt som bevegelsessensorer eller smartplugger, for ikke å glemme slikt som lysbrytere fra tredjepart.

Hue Bridge lar oss også koble til lyspærer fra andre produsenter, inkludert Ikea, Ledvance og Trust. Det betyr dog ikke nødvendigvis at disse «gjestene» alltid klarer å følge med i svingene like godt som ekte Hue-pærer.

Bridge-boksen sørger også for integrasjon med Apple HomeKit, om det skulle være ønskelig.

Økosystem: Philips Hue har mengder av lyspærer, lamper, fjernkontroller og diverse relatert tilbehør.

Styring via tredjepart: Kan blant annet brukes med Amazon Alexa, Apple HomeKit (med Hue Bridge), Google Home, Samsung SmartThings, Homey og IFTTT.

Oppsummering: Philips Hue er nærmest å betrakte som standarden de fleste andre smartlysprodusenter strekker seg etter. Det er kanskje ikke her vi finner de aller mest spennende pærene eller funksjonene, men totalinntrykket er svært solid. Med Philips Hue Bridge vil systemet også kunne fungere med lyspærer og tilbehør fra andre produsenter.

Den kanskje største ulempen med Philips Hue er prisen på produktene, som ofte kan ligge langt over de rimeligste konkurrentene. Vårt tips er å ikke handle dyrere pærer enn du trenger og se etter «startpakker» med flere produkter – å kjøpe Hue-pærer enkeltvis er det aller minst lønnsomme.

9 Imponerende Philips Hue annonse Sjekk prisen Philips er fortsatt kongen på smartlyshaugen. Fordeler Godt og fyldig økosystem

Både Bluetooth- og Zigbee-støtte

Full funksjonalitet uten internett

Kompatibel med de fleste smarte plattformer

Kompatibel med visse tredjeparts Zigbee-pærer

Testet pære har et anstendig spenn i hvitt lys og gode farger Ting å tenke på Høy pris, spesielt på fargepærer

Krever basestasjon for de mest avanserte funksjonene

Smarthus på tilbud: Ikea Trådfri

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Zigbee

Lys: Denne lyspæren ser ikke spesielt eksklusiv ut, men fargepæren har en god tyngde og virker solid. I motsetning til de typiske «millioner av farger» kan Ikea kun skryte av 13 forskjellige farger og 7 varianter av hvitt – og såpass med muligheter får vi kun når huben (Ikea Trådfri Gateway) er inne i bildet.

annonse Ikea Trådfri Gateway Sjekk prisen

Ikeas fargepære er oppgitt til å gi fra seg 600 lumen, altså er den et hakk mindre lyssterk enn de fleste andre pærene i denne testen. Dette stemmer med våre målinger, der vi for øvrig fikk høyest lysstyrke ved 2700 Kelvin. Pæra kan dog gå helt ned til 1780 K og opp til 6000 K gjennom syv faste trinn.

Selv om fargepaletten er begrenset – pæren er ikke i stand til å vise like «rene» nyanser av eksempelvis rød, blå, gul og grønn som fargepærer flest – er likevel lysstyrken tilfredsstillende. Imponerende er det ikke, men selskapet er i det minste dønn ærlige om begrensningene i farger.

App/system: Å bruke Ikeas lyspærer krever at du har en Trådfri-fjernkontroll som minimum, men vi vil helt klart anbefale å også investere i selskapets Trådfri Gateway. Dessuten kan lyspærene benyttes sammen med visse andre smarte hjemmesentraler og Zigbee-huber.

Ikeas egen app kan kun benyttes dersom du har deres Gateway, og i tillegg er du nesten nødt til å ha en fjernkontroll – som må brukes når lyset skal pares med huben.

Appen er enkel og oversiktlig. Fra startskjermen har vi kjapp tilgang på lysstyrke, fargetemperaturer eller «scener» – som vi også kan sette opp selv.

Vegar Jansen, Tek.no

Som standard er lyspærene gruppert i rom, og da kan vi velge å styre alle pærene i rommet eller hvert enkelte lys. Å gruppere noe mer enn dette er ikke mulig, og å opprette fiktive rom for dette er lite praktisk da hvert lys kun kan knyttes til ett rom.

Appen har også støtte for tidsplaner, eller «tidsur» som Ikea kaller det. Her finner vi også enkel «fade-inn»-funksjonalitet for litt mer skånsom oppvåkning, og dette kan dessuten kombineres med kontroll over Ikeas egne elektriske rullegardiner .

Det er også mulig å bruke visse andre smarte pærer med Ikeas system – vi fikk koblet til både Zigbee-pærer fra Ledvance og Philips Hue. Men merk at appen setter klare begrensninger på slikt som fargebruk, og at pærer fra Ikea trolig vil være det rimeligste alternativet uansett.

Økosystem: Med Ikeas smarthub er det fritt fram å bruke ting fra Ikeas stadig voksende samling av Trådfri-produkter – inkludert lysbrytere, snarveisknapper , bevegelsessensorer, smarte stikkontakter og fjernkontroller for lyd . Ja, Sonos-høyttalere kan også til en viss grad styres med Ikea-appen.

Ellers kan altså mange av produktene – også pærene – altså kontrolleres med kun fjernkontroll også, men det blir det jo ikke noe smarthus av.

Når det gjelder smart belysning har Ikea både pærer med flere forskjellige sokler, lysstyrker og fargetemperaturer, samt vanlige tak-/vegglamper og lyspaneler.

Styring via tredjepart: Med Trådløs Gateway er det enkelt å styre Ikea-belysningen fra andre apper og hjemmesentraler også. Vi nevner støtte for Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Samsung SmartThings og Homey.

Oppsummering: Lyset vi har testet her – i skrivende stund Ikeas eneste fargelys – imponerer på ingen måte, men vi er ikke akkurat skuffet heller. Den store styrken ligger dog i Ikeas Trådfri-system, som innbefatter en rekke forskjellige lys med en behagelig pris.

Ved siden av en fjernkontroll, mener vi også at Trådfri Gateway nærmest er å regne som obligatorisk tilbehør. Det gjør at det blir litt mer styr å komme i gang med Ikeas løsning, men når det først er stablet på beina er det enkelt og rett fram å bruke. Utvalget innen belysning er også ganske bra – om da ikke millioner av farger er høyt prioritert.

Siden Ikea kom i gang med sin smarthussatsing for noen få år siden, har flere av barnesykdommene blitt luket ut, og systemet er i stand til å fungere med flere enheter – også fra andre produsenter. Derfor har vi ingen betenkeligheter med å anbefale Ikeas løsning.

8.5 Meget bra IKEA Trådfri annonse Sjekk prisen Ikke den mest sofistikerte løsningen, men allsidig og rimelig. Fordeler Stadig voksende økosystem

Relativt prisgunstig Zigbee-løsning

Basestasjon gir full funksjonalitet uten internett

Kompatibel med de fleste smarte plattformer

Kompatibel med visse tredjeparts Zigbee-pærer Ting å tenke på Testet pære har svært begrenset med farger

Krever basestasjon for det meste av funksjoner

Det beste Wi-Fi-systemet: WiZ

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Wi-Fi

Uten noen form for hub og med Wi-Fi som teknologi er det lett å forestille seg WiZ som nok en «kinapære». Men dette Hongkong-selskapet har sterke franske røtter og ble i fjor kjøpt opp av Signify – tidligere kjent som Philips Lighting.

Ja, det er altså samme Signify som står bak testvinner Philips Hue. At disse i tillegg har funnet på å erverve WiZ kan vel sees på som et kvalitetsstempel for sistnevnte.

WiZ fortsetter dog å utvikle sitt eget system under sitt eget varemerke. Dette er forståelig nok, da Philips Hue bruker den trådløse Zigbee-standarden, mens WiZ altså fullt og helt er basert på vanlig Wi-Fi.

Sett for seg selv, er Philips Hue og WiZ sånn sett ikke å betrakte som direkte konkurrenter. Men de kniver litt mot hverandre dersom du har planer om å bruke pærene med et tredjeparts system. På det punktet henger WiZ for tiden litt bakpå, men det kan fort forandre seg.

Lys: Det er ikke noe spesielt med denne lyspæren – bortsett fra logoen er det lite som skiller den fra de fleste andre pærer i denne testen. Kvaliteten virker grei, og spesifikasjonene er på linje med det vi også kan finne på langt dyrere smartpærer.

Her har vi «millioner av farger», og styrken er oppgitt til 806 lumen – som skal tilsvare de gamle typiske 60 watt. Pæra gjør det også jevnt over godt i våre tester. For hvitt lys begynner det litt svakt i den varme enden av skalaen, men vi er tilfreds med ytelsen fra varmhvit glød rundt 2700 Kelvin. Aller mest lys får vi ut av pæra i den kaldeste enden ved 6500 Kelvin.

Vi må også si oss godt fornøyd med fargene. Den troner ikke aller øverst når det kommer til fargelysstyrke, men så snakker vi også her om en pære som koster under halve prisen av flere sammenlignbare konkurrenter.

Den testede lyspæra støtter også en rekke dynamiske lysmodi, som vil si at pæra varierer på farge og/eller intensitet i stedet for å bare by på et jevnt lys.

App/system:

Som med så mange andre smartlyssystemer er WiZ’ mobilapp viktig for å ta i bruk pærene. Men i motsetning til mange andres systemer er det ikke slik at du absolutt må registrere deg og opprette en sentral profil – det er egentlig valgfritt.

Likevel må vi si at det er en stor fordel å ha en profil når flere personer eller enheter som skal bruke samme system.

Samtidig er vi ikke fullstendig avhengige av det som skulle ligge i nettskyen. Med appen på mobilen er det fullt mulig å kommunisere med pærene også direkte, så vi er ikke nødvendigvis hjelpeløse selv om internettet skulle bli borte.

Appen er i hovedsak både oversiktlig og forklarende, selv om den enn så lenge ikke støtter norsk språk. Samtidig har den muligheter for relativt avanserte oppsett for den som ønsker dette.

Fra startskjermen kan vi raskt veksle mellom forskjellige rom, hvor vi har kjapp tilgang på lysstyrke, fargetemperaturer og knapper for å slå lysene av og på – samt sette på nattlysmodus.

Ett trykk unna er også en diger liste med forskjellige andre lysmodi. Hva som dukker opp i den lista kommer selvfølgelig an på lyset som er i bruk, men for fargepærene er det ganske lang liste, med både enkle og dynamiske modi. Så ja, her finner vi muligheter både for den som liker fest og den som savner blafringen fra peisen på hytta.

Vegar Jansen, Tek.no

Forskjellige pærer eller lamper i ett rom kan for øvrig settes i forskjellig modus og lagres sammen i en «scene», slik at det blir enkelt å hente fram den samme stemningen senere.

Appen lar oss også sette opp « rytmer » slik at lysets temperatur forandrer seg ti faste tider gjennom døgnet. For mindre strenge oppsett finnes det en vanlig kalender- eller tidsplanfunksjon – som for eksempel kan brukes for å våkne opp til lys som gradvis blir sterkere.

I tillegg til alt dette beregner også appen hvor mye strøm pærene bruker, og kan vise hvilket rom som trekker flest watt når det gjelder belysning. Men sett mot hva som går med av strøm til oppvarming, er dette sjelden noe å bry seg med for moderne LED-lyspærer.

Økosystem: Med Wi-Fi-pærer er det ikke så vanlig å dure på med ekstrautstyr, men med WiZ er det litt annerledes. De kan skilte med blant annet en fjernkontroll som både kan dimme og sette på forskjellige lysmodi.

Vi kan også nevne en smartplugg og en batteridrevet bevegelsessensor. Hvor lenge batteriene vil holde ut er vi ikke sikre på, men den drives i det minste av helt vanlige AA-batterier.

Av lys har WiZ pærer med og uten farger i forskjellige størrelser og sokler. For den som ønsker finnes også spotpærer og filamentvarianter. LED-remser har de også.

Styring via tredjepart: Har du en hjemmesentral med et visst fokus på Wi-Fi, er det en mulighet for at WiZ står på lista over støttede enheter. Men Homey er snodig nok ikke med på moroa ennå. Vi finner dog støtte hos blant annet Samsung SmartThings, Google Home, Alexa og IFTTT.

Oppsummering: Det var Signifys oppkjøp av WiZ som fikk denne aktøren til det norske markedet i fjor høst. Og her har vi så avgjort fått et meget verdig tilskudd i jungelen av smartpærer. Prisene er det heller ikke så mye å si på.

Lyspæren vi har testet her er kun en blant en rekke forskjellige modeller, men vi er godt fornøyd med det vi har sett. Også appen er oversiktlig og ganske intuitiv å bruke.

Ettersom WiZ’ produktportefølje er rettet mot Wi-Fi, konkurrerer som nevnt ikke disse pærene direkte med Philips Hue. Dersom sistnevntes økosystem med hub og høye pærepris ikke skulle friste, kan WiZ være et fint alternativ for den som i hvert fall har grei Wi-Fi-dekning i huset.

Vi skulle gjerne sett at enda flere tredjeparts smarthuber allerede støttet WiZ-pærene og tilhørende utstyr, men det forhindrer oss uansett ikke i å helhjertet kunne komme med en anbefaling. Både lyspærer og app holder fint mål for seg selv også.

8.5 Meget bra WiZ annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Meget god og relativt rimelig Wi-Fi-løsning Fordeler Pålogging/konto er valgfritt

God funksjonalitet uten internett

Kompatibel med noen smarte plattformer

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem

Testet pære er både ganske rimelig og gjør en god jobb

Visse pærer støtter dynamiske scener Ting å tenke på Ikke norsk språk i appen

Fargemesteren: Lifx

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Wi-Fi

Lys: Pærene fra Lifx kommer i sirlig innpakket og har en spesiell stil. Det gjelder også for fargepæren Lifx kaller «mini», men som i praksis er på størrelse med A60-pærer flest (der 60 står for millimeter i diameter). Med sine 140 gram er pæren relativt tung, og kvaliteten virker god.

Det er dog ikke bare i utseende og tyngde at Lifx skiller seg litt ut. For hvitt lys går fargetemperaturen helt opp til 9000 Kelvin, mens 3000 Kelvin gir oss den høyeste lysstyrken.

Når vi går over til farger, er denne pæren i en klasse for seg selv. Fargemetningen er jevnt over bedre, og den lyser ganske enkelt sterkere enn konkurrentene i fargemodus. Totalt sett er dette den suverene fargemesteren i dette selskapet.

App: Lifx slapp en remodellert versjon av appen sin tidligere i år. App 4, som den nye kalles, sikter på å la brukerne kunne gjøre mer med færre trykk. Det er en filosofi vi gjerne støtter.

Samtidig betyr dette at appen fort kan virke litt kompleks, og det tar litt tid å lære seg alle triksene. Heldigvis har appen også en egen «discover»-fane utstyrt med ganske grundige guider som kan lære deg å bruke appen og lysene mer effektivt.

Vegar Jansen, Tek.no

Fra startsiden er det mulig å slå av og på alle lysene i huset, alle lys i en gruppe eller enkelte lys innenfor en gruppe. For hver gruppe går det også raskt og enkelt å justere lysstyrke og farger eller fargetemperatur. Appen forteller oss for øvrig også Kelvin-verdiene, noe vi savner på flere andre apper.

Appen har en mengde temaer og effekter som kan settes på forskjellige lys. I tillegg kan man lage sine egne «scener» og tidsplaner – det være seg for å få lysene til å følge en naturlig døgnrytme eller for å vekkes skånsomt rett før soloppgang.

Alt i alt er det lite å savne her, og appen fungerer da greit nok når vi først blir vant til hvordan den virker.

Økosystem: Lifx lager kun lys av forskjellig kaliber.

Styring via tredjepart: Lifx-pærene er kompatible med nesten alle kjente smarthussystemer: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Homey, Samsung SmartThings og IFTTT.

Oppsummering: Skulle vi hatt ett eneste smartlys i huset, ville vi gått for Lifx. Fargemessig er dette i en egen liga, og lysene snakker med nesten alt som er verdt å nevne av tredjepartsaktører. Appen er kanskje ikke så lett å få dreisen på, men etter litt trening går det seg til. Dessuten trenger du jo egentlig ikke bruke appen så mye, ettersom du trolig vil bruke noe slikt som HomeKit eller Google Home for daglig styring og kontroll.

Det sies at kvalitet koster, og prisen er nok den største ulempen med Lifx-lyset. Vi skulle gjerne ønsket oss muligheten for å sette opp slikt som tidsplaner uten å være avhengige av en skytjeneste også – men i så fall kan dette gjøres via HomeKit.

Husk for øvrig at Lifx-pærer også er å få i utgaver uten farger til lavere pris.

8 Meget bra Lifx annonse Sjekk prisen Testens fargekonge er egentlig god på det meste annet også. Fordeler Kompatibel med de fleste smarte plattformer

Den testede pæra imponerer på de fleste måter

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem Ting å tenke på Høy pris

Litt tung

Avhengig av internett for full funksjonalitet

Solid og samarbeidsvillig: TP-Link

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Wi-Fi

Lys: I likhet med Lifx har TP-Link lagt litt flid i selve designen, og her finner vi også tilsvarende spenn i fargetemperatur – fra 2500 til 9000 Kelvin. Tyngden – og kvaliteten – er også på samme nivå, men TP-Link kan ikke skilte med den samme rå lysstyrken i fargemodus.

Men går vi over på hvitt lys, blir det straks mer jevnt. Pæren dytter ut mest lys ved omtrent 2700 Kelvin, altså ved tradisjonell og litt varm «lyspæreglød».

App: TP-Link lar oss slå av og på hvert enkelt lys fra startskjermen – eller alle pærene i en gruppe. Vi kan selv opprette grupper med valgfrie lys, noe som også gjør det mulig å sette lysstyrke, fargetemperatur og eventuell farge på flere pærer samtidig. Ellers må vi klikke oss inn på hvert enkelt lys for full kontroll.

Vegar Jansen, Tek.no

I tillegg har hvert lys fire kjapt tilgjengelige snarveier for veksle mellom forskjellige favorittinnstillinger eller -farger. Disse kan vi altså velge og justere på selv, og appen gir oss detaljer som Kelvin-verdier. En femte snarvei gir dessuten «autohvit» der lysstyrke og fargetemperatur justerer seg automatisk gjennom dagen (og kvelden).

Appen kan også fortelle oss hvor mye pæra har vært påslått og hvor mye strøm den har brukt – uten at vi kan si noe om hvor nøyaktig dette er.

Videre kan vi sette opp tidsplaner – med en litt «hakkete» fade-inn og -ut om ønskelig – men da kun for enkelte lys og ikke for grupper. Men vi kan sette forskjellige «scener» i appen der vi kan forhåndsbestemme lyset for de pærene vi ønsker å ha med. Disse scenene kan pares med en form for automasjon, da fortrinnsvis ved hjelp av tidsstyring eller andre smarte dingser fra TP-Link.

Økosystem: TP-Links smarthjemssatsing kalles «Kasa» og appen gir også muligheter for styring av smarte strømplugger, kameraer, lysbrytere og sensorer fra samme produsent. De skal ha en smart ruter også, men den har vi ikke sett på det norske markedet.

Av smartlys har TP-Link også LED-striper og filamentpærer tilgjengelig, men her hjemme har vi i hovedsak kun sett pærer av den testede typen i butikkene.

Styring via tredjepart: TP-Links smartlys fungerer godt sammen med en rekke andre aktører: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Samsung SmartThings, Homey og IFTTT – men ikke HomeKit.

Oppsummering: Lyset i seg selv er upåklagelig, mens appen gir god styring på hvert enkelte lys og har anstendige muligheter for gruppering. Den store styrken ligger dog i at disse lysene samarbeider godt med en rekke andre smarthjemsløsninger, så du trenger ikke nødvendigvis styre så mye i Kasa-appen.

Ønsker du å spare noen kroner, finnes også TP-Links smartpære i utgaver som kun kan dimmes og med justerbar fargetemperatur innen spekteret av hvitt lys, men uten RGB-farger.

8 Meget bra TP-Link annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Ganske enkelt en stor og kjekk Wi-Fi-smartpære. Fordeler God funksjonalitet uten internett

Kompatibel med flere smarte plattformer

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem

Testet pære gjør en meget god jobb Ting å tenke på Litt stor og tung

Ikke spesielt rimelig

Lyspærer til nesten alt: Ledvance

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Bluetooth eller Zigbee

Ikke hørt om Ledvance, sier du? Jo, dette er den oppkjøpte lyspæredivisjonen til Osram, så denne gjengen har all grunn til å kunne dette med belysning. Til en viss grad bruker de stadig Osram-navnet også, og for full forvirring er pærene også kjent under merkenavnet Sylvania i visse andre deler av verden. Men her går vi altså for Ledvance.

Det spesielle med dette selskapet er at de dytter ut pærer med to forskjellige trådløse teknologier innabords. Og da er det ikke begge deler, slik som med de nyere pærene merket Philips Hue, men enten eller. Så enten går du for pærer med Bluetooth eller med Zigbee.

For sistnevnte er poenget at du skal bruke lyset sammen med en tredjeparts smarthub som kan «snakke zigbeesk». Osram hadde riktignok sin egen Zigbee-hub gående under «Lightify»-paraplyen, men alt dette fases nå ut .

Ledvance tror at «hvermansen» heller vil satse på pærer med Bluetooth, men her har du altså valget.

Lys: Lyspærene fra Ledvance virker å være av god kvalitet. Vårt testeksemplar med farger har god tyngde og ellers tradisjonell utforming. Av hvitt lys klarer den seg ned til 2000 Kelvin, men da med ganske begrenset lysstyrke. Best styrke får vi allerede ved rundt 2700 Kelvin, og da holder den koken godt over resten av registeret, altså opp til 6500 K.

Vegar Jansen, Tek.no

Fargepæren vi fikk til test leverte også varene uten å nøle, med jevne og gode farger over hele spekteret, og lite å savne når det gjelder styrke.

App: Selskapets egen app fungerer altså kun med Ledvances blåtann-pærer og -enheter, og gjør oss da i stand til å kontrollere disse. Vi kan – eller må, er vel mer riktig å si – opprette forskjellige grupper slik at vi kan kontrollere flere lys samtidig, men fra startskjermen er det kun mulig å slå dem av og på.

For å justere fargetemperatur og lysstyrke må vi navigere oss et trinn videre inn for gruppa, eller to trinn for å kontrollere ett bestemt lys.

Videre brukes appen til å oppdatere lysenes fastvare, og der slutter egentlig funksjonaliteten. Her er det ingen muligheter for å bestemme når lys skal tennes eller slukkes, og appen bruker dessuten nesten irriterende lang tid på å starte opp av og til – i hvert fall på vår iPad.

Hadde vi vært avhengige av å bruke Ledvances app til daglig, ville vi vært ganske skeptiske til hele greia, men poenget med disse pærene er at de kan – ja, faktisk bør – brukes med andre apper og hjemmesentraler. Da kan vi fint leve med at selskapets egen app er ganske kjip.

Økosystem: I tillegg til en mengde forskjellige lyspærer, tilbyr Ledvance lamper og LED-remser, samt smarte stikkontakter og lysbrytere.

Styring via tredjepart: Siden Ledvance baserer seg på å lage lys som kan kontrolleres av andre systemer, har vi også god og bred støtte her. Bluetooth-lysene virker med blant annet Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Home, mens Zigbee-pærene fungerer fint med tredjepartshuber som Philips Hue Bridge, Ikea Trådfri Gateway eller Samsung SmartThings.

Ifølge Ledvance selv har også disse produsentene fri tilgang til Ledvances oppdateringsfiler og kan velge å implementere disse gjennom sine egne systemer. Hvor godt dette virker i praksis er vi dog usikre på. Ellers blir vi opplyst om at datakyndige også kan «hacke» til dette selv. Uansett ser vi ikke dette som noe problem, ettersom pærer relativt sjelden trenger oppdateringer for å fungere normalt.

Oppsummering: Ledvances lys er ment å brukes med apper og hjemmesentraler tilhørende andre produsenter, og da gjør det egentlig ikke noe at selskapets egen app er ganske begrenset.

Vi liker muligheten til å velge mellom Zigbee og Bluetooth, men vi ser også for oss at det kan gjøre det vanskelig å velge for noen som først skal komme i gang med smarte lys. Da er det kanskje et mer opplagt og bra valg for folk som ønsker å bygge på et eksisterende smartlyssystem – naturligvis avhengig av pris.

8 Meget bra Ledvance annonse Sjekk prisen Det kan være smart med lyspærer som ønsker seg til andre produsenters løsninger. Fordeler Kompatibel med de fleste smarte plattformer

Lyspærer har Bluetooth- eller Zigbee-støtte

Zigbee-pærer fungerer med flere andre systemer

Bluetooth-pærer lager maskenettverk for bedre rekkevidde

Testet pære viser mange gode egenskaper Ting å tenke på «Egen» app mangler god funksjonalitet

Må belage seg på tredjepart for oppdatering av Zigbee-pærer

Helt lysende: Yeelight

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Wi-Fi

Med tette bånd til Xiaomi var disse lysene tidligere kjent som «Xiaomi Yeelight», men offisielt er det altså bare Yeelight som er navnet på selskapet.

Lyspæren vi har testet er andregenerasjons fargepære (V2), men nylig har det også kommet en ny utgave (1S), som vi forstår skal bruke litt mindre strøm. Funksjonaliteten skal dog stort sett være den samme.

Lys: Med nesten 180 gram er dette testens tyngste pære, og det gir et inntrykk av kvalitet. Den har også en helt distinkt stil. Pæra kan gi oss hvitt lys helt ned til 1700 K, men der er det ikke så mye styrke å snakke om. Maks lysstyrke ligger likevel på den varmere siden av spekteret.

Som tilfelle også er med Hue, har pæra en form som gjør at lysstyrken oppover er betydelig sterkere enn ut mot sidene.

Vegar Jansen, Tek.no

Pæra gir oss stort sett anstendige farger, og i visse deler av paletten kan den til og med konkurrere med Lifx Mini Colour når det gjelder ren lysstyrke. Mot andre farger – spesielt mot rødt og blått – blir den tammere og kjedeligere. Selve «fargevelgeren» i appen virker også ganske ufølsom, altså blir det i praksis ikke så mange faktiske fargenyanser å velge mellom.

App: Yeelight-appen gir oss stort sett god kontroll på lyset. Startskjermen gir oss en liste med rom, der vi umiddelbart kan justere lysstyrken eller slå pærene av og på for hvert av rommene. Klikker vi oss videre inn på det enkelte rommet, kan vi velge å justere enkelte pærer eller sette «scener» for rommet under ett.

Appen kommer med en rekke scener – altså forskjellige lysstemninger – fiks ferdig, og du kan selvsagt opprette dine egne slike. For hvert lys eller rom kan du ellers velge fargetemperatur eller farge – om du da ikke bare ønsker at lyset skal skifte farge kontinuerlig.

I god kinesisk stil har også appen en rekke egenskaper som du kanskje eller kanskje ikke finner spesielt nyttig, som nedtellingstidtaker (der lysene slukkes etter så og så mange minutter), en fargevelger gjennom kameraet på mobilen eller nettbrettet, og «music flow» der appen får lyset til å reagere på lyder og musikk.

Det er også støtte for vanlige tidsplaner, og den som har lyst kan sette opp sine egne animasjoner eller «customizations» der det er mulig å detaljstyre hvordan lyset skal oppføre seg.

Økosystem: Yeelight har kun et fåtall lyspærer, og da kun med E27-sokkel. Ellers har de en mengde med lamper og slikt som LED-remser, men ikke alt er tilgjengelig her i Norge.

Styring via tredjepart: Pæra har gode relasjoner til andre systemer som Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, IFTTT, Samsung SmartThings og Xiaomi Mi-systemet.

Oppsummering: Yeelights smartpære er relativt rimelig og byr på god funksjonalitet. Lysstyrken er meget god, også i fargemodus, selv om fargene noen ganger kan oppleves som litt unøyaktige.

Pæra fungerer fint frittstående med egen app og kan dessuten samarbeide med en rekke eksisterende systemer.

7.5 Bra Yeelight annonse Sjekk prisen En tungvekter som treffer på mer enn den bommer. Fordeler Testet pære har meget god lysstyrke og sterke farger

Kompatibel med de fleste smarte plattformer

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem Ting å tenke på Ganske stor og tung

Laber fargekontroll i appen

Usmart med vilje: Smartline

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Bluetooth

Lys: Smartline «The Spectrum Bulb» har fin tyngde og virker solid, om enn tradisjonell. Men den lyser jevnt og godt i alle retninger, med best styrke på 2700 Kelvin.

Pæra overrasket også positivt med sterke og gode farger – helt i toppsjiktet er den ikke, men så langt unna er vi faktisk ikke.

App/system: Svenske Smartline har en ganske spesiell tilnærming til smart belysning, og det er å gjøre den så lite smart som mulig. Det er ikke nødvendigvis så dumt som det høres ut til, for det betyr i det minste at produktene skiller seg litt ut.

Systemet baserer seg på Bluetooth – og ikke noe annet. Her er det ingen innlogging, ingen skytjeneste og ingen behov for Wi-Fi eller spesiell maskinvare. Jo, du er fremdeles avhengig av å ha en mobil eller et nettbrett for oppsett og kontroll, men med Smartlines matchende fjernkontroll/lysbryter kan du klare deg fint uten i det daglige også.

Vegar Jansen, Tek.no

Skulle du ønske det, er det altså likevel mulig å styre pærer via app, både enkeltvis og i grupper. Appen åpner også for tidsplanlegging og å sette «scener» – altså forhåndsdefinerte innstillinger for lysene.

Her stopper også funksjonaliteten, men for mange vil også dette være nok.

Økosystem: Smartline har en bråte forskjellige lyspærer og en kjekk fjernkontroll eller trådløs lysbryter. Appen kan også brukes med selskapets smarte stikkontakt.

Styring via tredjepart: Ikke som vi kjenner til.

Oppsummering: Med begrenset rekkevidde for fjernstyring og ingen muligheter for å samarbeide med andre løsninger, er dette å betrakte som smart belysning for deg som egentlig ikke ønsker deg et smartere hus. Eller for å ha på hytta hvor du uansett ikke har fast Wi-Fi eller internettlinje.

Produktene i seg selv virker å være av god kvalitet, og systemet i seg selv er enkelt og samtidig passe funksjonelt.

Men samtidig er det altså en «løsrevet» løsning som ikke vil samarbeide med andre smarte dingser.

Se for øvrig opp for gode pakketilbud, og husk at ikke alle trenger fargepærer.

7 Bra Smartline annonse Sjekk prisen En halvsmart pære som heller vil være god å bruke enn å være smartere. Fordeler Full funksjonalitet uten internett

Krever ingen Wi-Fi eller innlogging

Et lite, men ukomplisert økosystem

Testet pære har godt lys Ting å tenke på Kommuniserer ikke med andre kjente systemer

Begrenset rekkevidde for Bluetooth

Heier på HomeKit: Vocolinc

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Wi-Fi

Lys: Vocolinc L3 er testens eneste A67-pære, altså har den en litt større diameter enn de andre. Hvis dette blir for stort, kan vi nevne at den har en mer vanlig utformet «lillebror» i Vocolinc L1. Denne er nesten identisk, men har lavere lysstyrke.

Med sine 85 gram er dette en passe tung pære, og vi har ikke noe spesielt å utsette på kvaliteten – heller ikke på selve lyset, som er på sitt sterkeste mot den kaldere delen av skalaen.

I likhet med én annen lyspære i denne testen har Vocolinc L3 et bittelite problem med elektronisk støy. Nå er ikke dette direkte uvanlig, men på pærer flest er dette så svakt at du nærmest må legge øret inntil. Folk med god hørsel i et stille rom vil dog muligens kunne plukke opp «kvitringen» fra denne pæra om de er i umiddelbar nærhet – eksempelvis om den står på nattbordet.

Vegar Jansen, Tek.no

Det må legges til at dette ikke er noe vi har lagt merke til i det daglige, selv om vi vanligvis har det svært stille og rolig i stua (midlertidig testlab). For øvrig virker det ikke som om slektningen L1 har dette lille problemet.

App: Her har vi muligens samletestens mest glorete app. På Android kan vi kun kontrollere Vocolinc-merkede lys med denne appen, mens iOS-utgaven baserer seg tungt på sin HomeKit-støtte. Dette gjør at alle enheter som dukker opp i Apples Hjem-app også dukker opp i Vocolincs app.

Fordelen med dette er at vi kan bruke iOS-appen til å styre andre lyspærer også, men i hvert fall iOS-versjonen er såpass ustabil at det frister mer å kun bruke Apple Hjem i stedet. Sånn sett kan vi nesten si at Vocolincs iOS-app er mer begrenset Hjem-app med en alternativ design.

For Andriod har vi den samme designen, men altså ingen HomeKit-støtte. Funksjonaliteten for pærene er dog stort sett den samme, med muligheter for å ha kontroll på lysene enkeltvis, eller vi kan opprette grupper for å styre flere pærer samtidig.

Appen har også en enkel tidsplanlegger, og det er mulig å sette på en liten håndfull effekter eller animasjoner.

Økosystem: Ved siden av å kun ha tre forskjellige lyspærer, lager Vocolinc en LED-remse og smarte stikkontakter.

Styring via tredjepart: Vocolinc spiller stort på Apple HomeKit-støtte, men er også kompatibel med Amazon Alexa og Google Home.

Oppsummering: Vocolinc L3 er en anstendig lyspære, men produsentens egne apper er ikke stort å skryte av. Heldigvis er det enkelt å kontrollere den via tredjepart, men det er den heller ikke alene om.

Med dagens pris på nærmere fem hundre kroner er det derfor et par andre lyspærer vi heller hadde plukket oss ut. Ja, også «lillebror» Vocolinc L1 er sånn sett mer aktuell, og da trenger heller ikke folk med eksepsjonelt god hørsel å bekymre seg om potensiell elektronisk støy.

«Tuya-gjengen»: Møt Calex, Cleverio, Deltaco, Nedis og TCP Smart

Fem ganske rimelige smartpærer merket Calex, Cleverio, Deltaco, Nedis og TCP Smart. Vegar Jansen, Tek.no

Calex, Cleverio, Deltaco, Nedis og TCP Smart bruker alle varianter av samme smarthjemsløsning. Det er en viss forskjell på pærene – selv om flere av dem sikkert er snekret sammen på de samme fabrikkene – men vi merker fort at de er basert på den samme IoT-plattformen fra Tuya . I tillegg til tilhørende skytjenester tilbyr dette selskapet også tilpassede apper.

Disse appene er dog bygd på samme lest, så de er ganske så like når det gjelder utseende og funksjonalitet.

Du vil kanskje stille deg spørsmålet om hva som er poenget med å dytte ut ganske så like produkter – om enn med forskjellige navn – på denne måten. Svaret er at dette er en kjapp og billig måte å stable på beina en «smart» produktlinje på.

Dette er en fremgangsmåte som brukes av flere butikkjeder og forhandlere, og føres da gjerne som mer eller mindre eksklusive «husmerker». Et annet fellestrekk med disse pærene er derfor at de har en relativt lav pris.

Appene som styrer disse fem pærene er altså er snekret over samme mal, og selv appnavnene hinter til et felles opphav: Calex Smart, Deltaco Smart Home, Nedis SmartLife, TCP Smart og Smart Life. Sistnevnte er Cleverios app.

Det er i hovedsak kosmetiske forskjeller på disse appene, og vi velger derfor å behandle dem under ett.

Fra startskjermen kan vi umiddelbart slå hvert enkelte lys av og på, og det er kjapt å stille på lysstyrke. Videre kan vi klikke oss inn på lysene for å justere på slikt som farger og temperatur. Appene har også et knippe ferdige scener, eller vi kan opprette våre egne. Det er dessuten støtte for nedtelling og det å sette tidsplaner.

Vi finner ingen enkel måte å gruppere flere pærer på, men det finnes en egen «smartscene»-fane der vi i tillegg kan sette ett eller flere lys til å gjøre ting automatisk eller når vi klikker. En slik snarvei kan settes opp for å kontrollere flere lys samtidig, men spesielt enkelt og elegant er det jo ikke.

Calex

Vegar Jansen, Tek.no

Lys: Calex’ pære er en lettvekter med sine knappe femti gram, og spennet i hvitt lys er ikke blant de største. Men den lyser greit opp i det hvite sjiktet, og gjør da mest ut av seg på 4000 Kelvin.

I likhet med de andre «Tuya-pærene» er det ikke stort å skyte av når det gjelder fargeegenskapene til Calex’ lyspære. Fargene i seg selv er gode nok, problemet er lysstyrken i fargemodus – full fargestyrke på denne pæra er stort sett som å se Lifx’ kandidat på 30 prosent av kapasiteten.

App: Som beskrevet under «Tuya-gjengen» lenger oppe.

Økosystem: Calex har en mengde forskjellige lyspærer i alskens former og farger, samt smarte strømplugger, batteridrevne sensorer (også bevegelsesdetektor) og i hvert fall én fjernkontroll. Vi er dog usikre på hvor ofte man må bytte batterier, ettersom vi jo snakker om et system basert på Wi-Fi.

Styring via tredjepart: Her er det støtte for Amazon Alexa og Google Home.

Oppsummering: «Tuya-appen» er ikke blant de beste, men til sitt forsvar må vi jo peke på at Calex’ pærer også kan styres gjennom Alexa eller Google Home. Lysmessig er det totalt sett ikke noe mer enn helt greit, men for mange vil da dette også holde i massevis. Det virkelig fine her er utvilsomt prislappen, som jo er blant de laveste i denne testen for en enkelt smartpære.

6.5 Helt greit Calex annonse Sjekk prisen En smartpære med anstendige egenskaper prisen tatt i betraktning. Fordeler Relativt lav pris

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem Ting å tenke på Trenger internett for full funksjonalitet

Deltaco

Vegar Jansen, Tek.no

Lys: Denne lyspæra er beviset på at relativt rimelige smartpærer på ingen måte trenger å se eller føles «billige» ut. Deltacos fargepære veier inn på litt over hundre gram og virker solid nok. Selskapet opererer for øvrig med en garantitid på fem år for alle sine smartpærer.

SH-LE27RGB, som pæra faktisk heter, gir oss hvitt lys 2700 til 6500 Kelvin, og er aller sterkest på sistnevnte fargetemperatur.

Pæra leverer også vanlige farger. Som for rimelige lyspærer flest er det da lysstyrken som får lide mest.

App: Som beskrevet under «Tuya-gjengen» lenger oppe.

Økosystem: I tillegg til et lite knippe lyspærer og LED-remser, har Deltaco også noen smarte stikkontakter og overvåkningskameraer.

Styring via tredjepart: Deltaco har støtte for Amazon Alexa og Google Home.

Oppsummering: Dette er smartpæra for den prisbevisste. Men husk, den vil ikke fungere med alle mulige smarthjemsystemer og trenger nettilgang for slikt som automatikk og tidsplaner.

6.5 Helt greit Deltaco annonse Sjekk prisen Samletestens rimeligste pære har grei kvalitet, og er ikke så dum heller. Fordeler Relativt lav pris

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem Ting å tenke på Trenger internett for full funksjonalitet

Cleverio

Vegar Jansen, Tek.no

Lys: Med sine 85 gram har denne pæra en grei tyngde, og den gir oss dessuten et spenn i hvitt lys mellom 2700 og 6500 Kelvin. Mest lys lager den i den kjøligere delen av skalaen.

I fargemodus leverer pæra ganske laber lysstyrke. Den treffer for så vidt greit på de enkelte fargene, men vi sitter igjen med et litt tamt fargeinntrykk.

En annen liten svakhet vi har merket oss, er at pæra alltid først går opp til full styrke når vi tenner den med lampas fysiske bryter. Den går riktignok deretter straks ned til styrken som var satt da den ble slukket, men dette kan fremdeles være lenge nok til å skremme en lyssky stakkar.

Dette skjer selvsagt ikke når pæra tennes via appen eller lignende.

App: Som beskrevet under «Tuya-gjengen» lenger oppe.

Økosystem: Cleverio ser ut til å være husmerket til butikkjeden Kjell & Co, som har en mengde forskjellige Cleverio-produkter i sitt sortiment. Foruten lyspærer, har butikken også slikt som batteridrevne sensorer og bevegelsesdetektor som fungerer over Wi-Fi. Men pass på – andre Cleverio-sensorer igjen kommuniserer over Z-Wave , så ikke tro at ett Cleverio-produkt nødvendigvis vil kunne fungere med et annet.

Styring via tredjepart: Som hos de fleste «Tuya-pærer» er er det støtte for Amazon Alexa og Google Home.

Oppsummering: En grei smartpære som vil kunne fungere med Alexa eller Google Home, men det finnes enda rimeligere alternativer med tilsvarende – og faktisk hakket bedre – kvaliteter.

6 Helt greit Cleverio annonse Sjekk prisen En helt grei smartpære, men ikke noe mer enn det. Fordeler Relativt lav pris

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem Ting å tenke på Trenger internett for full funksjonalitet

Nedis

Vegar Jansen, Tek.no

Lys: Nedis’ fargepære veier inn under femti gram, noe som egentlig er helt greit, ettersom den også bruker mindre strøm enn de fleste andre lyspærer i denne testen. Pæra er oppgitt til å gi fra seg 470 lumen, mens de fleste andre her ligger på rundt 800 lumen.

En annen ting som gjør at denne lyspæra fra Nedis skiller seg ut, er at den har en fast fargetemperatur på 2700 Kelvin.

Nedis’ kandidat overrasket oss ved å flere ganger gi oss like god eller hakket bedre fargeytelse enn de andre billige pærene i testen.

App: Som beskrevet under «Tuya-gjengen» lenger oppe.

Økosystem: Nedis har et lite utvalg av smarte lyspærer og lamper, samt slikt som smartplugger, sensorer, overvåkningskameraer og vifteovner. Vi fant en bevegelsessensor også, da av typen med kabel.

Styring via tredjepart: Amazon Alexa og Google Home.

Oppsummering: Denne smartpæra har kun én fargetemperatur i det hvite spekteret og byr ikke på like god lysstyrke som de andre «Tuya-pærene», så dette ville ikke vært vårt førstevalg.

6 Helt greit Nedis annonse Sjekk prisen På linje med tilsvarende konkurrenter, selv med begrenset lysstyrke. Fordeler Relativt lav pris

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem Ting å tenke på Trenger internett for full funksjonalitet

TCP Smart

Vegar Jansen, Tek.no

Lys: Denne smartpæra fra TCP Smart bidrar ikke til noe spesielt nytt i dette selskapet. Også her har vi en lettvekter av en lyspære – den veide inn til 43 gram på vår vekt – med fast varmhvit fargeprofil på 2700 Kelvin.

Pæra har også en fargemodus, men de forskjellige fargene oppleves fort som litt blasse og kjedelige i sammenligning med mange av de andre pærene. Styrken er heller ikke noe å skryte av.

App: Som beskrevet under «Tuya-gjengen» lenger oppe.

Økosystem: I skrivende stund ser det ut til å finnes tre TCP Smart-merkede lyspærer, en LED-remse og en «downlight». I tillegg har den gjengen litt ymse sikkerhetsutstyr, inkludert en bevegelsessensor som ligner veldig på et par andre bevegelsessensorer vi har sett fra denne «Tuya-gjengen».

Styring via tredjepart: Ja, du gjettet det: Amazon Alexa og Google Home.

Oppsummering: Med kun én fargetemperatur og lite futt i fargene, kommer vi ikke på en eneste grunn til å plukke denne pæra fremfor en av de andre «Tuya-pærene».

6 Helt greit TCP Smart annonse Sjekk prisen Når ikke opp sammenlignet med sine nærmeste konkurrenter. Fordeler Relativt lav pris

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem Ting å tenke på Trenger internett for full funksjonalitet

Egentlig ganske lite smart: Clas Ohlson

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Wi-Fi

Lys: Clas Ohlson er den eneste produsenten i dette selskapet som ikke har en smartpære med farger i sitt sortiment. Faktisk har de kun ett annet smartlys med sitt eget navn på, og det er en lignende pære med E14-sokkel og lavere lysstyrke.

Selve pæren er helt grei, og vi har ikke noe spesielt å utsette på lyset heller. Lysstyrken er aller best ved 6500 Kelvin, altså mot den kaldere enden av skalaen, men den lyser faktisk godt over hele registeret ned til 2700 K.

Vi irriterer oss litt over at pæra alltid går opp til full styrke når vi tenner den med en fysisk bryter. Pæra modererer seg så fort ned til riktig styrke og fargetemperatur, men dette kan likevel være nok til å ødelegge litt for stemningen.

Et annet problem som må nevnes er svak elektronisk støy, spesielt i form av en høyfrekvent pipelyd når pæren er slått av. Vi legger ikke merke til dette i det daglige, men for eksempel på et stille soverom kan det tenkes at noen vil la seg plage.

En løsning vil da kunne være å slå av lyset med den fysiske lysbryteren, men dette vil ikke være optimalt dersom lyset er satt til å slå seg automatisk av eller på, eksempelvis i forbindelse med morgenrutinene.

App: Akkurat som Clas Ohlson ikke akkurat har et spesielt spennende produkt i selve lyspæra, kan vi heller ikke si at appen er fullstappet av muligheter. Men det er i og for seg helt greit.

Vegar Jansen, Tek.no

Pærene kan slås av og på med et trykk på startskjermen, men for kontroll på lysstyrken eller fargetemperatur må vi klikke oss inn på den enkelte lyspære. CO skal ha skryt for å oppgi fargetemperaturen i Kelvin. Lyset har seks «hurtigmodi» for kjapt å sette forskjellige stemninger – kjekt nok – men det er ikke mulig å gi disse nye verdier i form av hverken lysstyrke eller temperatur. Det er heller ikke mulig å legge til nye modi med andre verdier.

Foruten dette er det mulig å opprette tidsplaner for å skru pæren av eller på. Det finnes også en «hjemmesimuleringsmodus» som etter sigende skal slå lyset av og på med varierende intervaller, men under testingen vår var alle disse intervallene på nøyaktig 20 minutter.

Økosystem: I tillegg til denne lyspæren og E14-utgaven, har Clas Ohlson et par smarte strømplugger som styres med samme app.

Styring via tredjepart: Ingen som vi har funnet.

Oppsummert: Om vi skal si noe positivt her, er det at Clas Ohlsons smartpære fungerer som avertert. Den er dog ikke i stand til å kommunisere med noen hjemmesentraler vi kjenner til, og den har et potensielt støyproblem. Relativt lav pris hjelper jo litt, men i denne prisklassen finner vi også andre pærer med både farger og slikt som Google Home-støtte.

5 Middelmådig Clas Ohlson Home Wifi Smart Bulb annonse Sjekk prisen Clas Ohlsons plattform er ikke spesielt smart, og ikke er pæra god heller. Fordeler Nokså lav pris

Med Wi-Fi kan pæra enkelt ta plass i de fleste hjem

Appen fungerer med visse andre enheter fra Clas Ohlson Ting å tenke på Kommuniserer ikke med andre kjente systemer

Trenger internett for full funksjonalitet

Elektronisk støy kan forstyrre noen

Til dels fargeblind: Trust

Vegar Jansen, Tek.no

Teknologi: Zigbee

Lys: Fra Trust mottok vi både fargepærer og et eksemplar som bare kunne justeres over hvit fargetemperatur. Fargepærene hadde merker og flekker der de kom rett ut av esken, noe som vitner om manglende kvalitetskontroll. Den andre pæra ga oss heldigvis et bedre inntrykk.

Men det er fargepæra som skal bedømmes her, og selv om kvaliteten for øvrig virker grei, og den gjør en anstendig jobb innenfor hvitt lys, er den en liten katastrofe rent fargemessig.

Rent kosmetisk sliter pæra med tydelige sjatteringer på selve kuppelen, men dette har lite å si for fargegjengivelsen rent praktisk. Da er det langt verre at den ikke er i stand til å gjengi farger som grønt og gult – vi er ikke engang i nærheten.

Nei, her er det nok best (og billigst) å holde seg til Trusts andre pærer med kun hvit fargetemperatur.

App: Som hos de andre alternativene med Zigbee-teknologi, vil ikke appen kunne styre lyspærene direkte – kommunikasjonen må gå via en smart hjemmesentral eller hub som kan «snakke zigbeesk».

For Trusts del er det visst et par muligheter, men vi ble tilsendt et produkt som kalles Octopus Control Station eller ICS-2000. Ved siden av Wi-Fi og Zigbee, kan denne også kommunisere over radiofrekvenser på 868 og 433 MHz . Dette gjør at denne huben også kan brukes med Trusts eget alarmsystem og andre smarte dingser.

Vi har dog kun brukt den til å styre selskapets lyspærer, og vi kan vel ikke akkurat si oss imponert. Fra startskjermen får vi opp våre rom, men vi må klikke oss inn i hvert rom for å kunne slå av og på lys eller forandre på lysstyrke med mer.

Vegar Jansen, Tek.no

Det er også mulig å opprette grupper og få til en viss form for automatikk ved å sette opp «begivenheter» og «regler», men vi kan ikke akkurat beskylde denne appen for å være elegant og intuitiv. Det virker heller ikke som om Trust ICS-2000 er i stand til å oppdatere fastvaren til sine egne lys.

Huben kan for øvrig fint takle lyspærene fra Ledvance og Philips Hue også, men Ikea klarte vi ikke å få koblet til. Det gikk begge veier – Ikeas hub var heller ikke begeistret for Trust-pærene.

Med tanke på at Trust Octopus Control Station både har en dårligere app og en høyere prislapp enn Philips Hue Bridge, er sistnevnte å foretrekke for å kontrollere disse pærene.

Økosystem: Trust har en liten haug med forskjellige smarte dingser, sensorer og kameraer. Hadde vi vært tungt inne i dette, eller interesserte i selskapets sikkerhetssystem, kunne ICS-2000 vært et mer logisk valg.

Av belysning har Tust kun en liten håndfull smarte lyspærer akkurat nå.

Styring via tredjepart: Pærene kan i hvert fall brukes sammen med Philips Hue Bridge.

Oppsummering: Trusts Zigbee-fargepærer gjør ingen spesielt god figur ettersom de ikke klarer å gjengi flere vanlige farger – noe de på papiret skal klare fint. Koblet til selskapets hub ICS-2000, endte vi dessuten opp med et system som både var dyrere og mer knotete å bruke enn alternativene Philips Hue og Ikea Trådfri.

I seg selv kan altså pærene også brukes sammen med en Philips Hue Bridge, men det vil nok ikke være aktuelt med mindre du kan plukke dem opp til sterkt rabattert pris.

4 Svakt Trust annonse Sjekk prisen Trusts plattform leverer ikke spesielt godt, og sett for seg selv er ikke pæra noe bedre. Fordeler Kompatibel med visse andre Zigbee-systemer

Basestasjon gir funksjonalitet uten internett Ting å tenke på Testet pære er ikke i stand til å gjengi alle farger

Krever basestasjon for det meste av funksjoner

Kostbart system

Uelegant app