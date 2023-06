Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Vi tester tre ulike SSD-er (2018)

Uansett hvilken du velger av disse tre SSD-ene har du gjort et godt valg

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

27. juni

Tre gode SSD-er

Det er en stund siden vi tok en kikk på SSD-er i den absolutte toppklassen – det var med Samsung 960 Pro og Evo tilbake i desember 2016.

Så da Samsung for en måneds tid siden oppdaterte serien sin, tenkte vi det passet seg å hanke inn et par nylige konkurrenter også.

På testbenken denne gangen er det altså tre SSD-er, alle med nokså heftige spesifikasjoner.

Følger vi alfabetet, starter vi naturlig nok med Adata, som i begynnelsen av april slapp sin XPG Gammix S11. Så har vi altså Samsung 970 Evo og den nye WD Black.

Samtlige bruker 3D-NAND og har en oppgitt lesehastighet på over 3000 megabyte i sekundet.

SSD-ene i tabellen under er listet opp med tall som gjelder for de eksemplarene vi faktisk har hatt til test. De er også tilgjengelige andre kapasiteter, men da har de gjerne også litt andre spesifikasjoner. Her tenker vi spesielt på lese- og skrivehastighet, samt TBW (total bytes written)-grensa.

Adata XPG Gammix S11 Samsung 970 Evo WD Black NVMe Kapasitet 480 GB 1 TB 1 TB Minneteknologi TLC, 64-lags 3D - - Oppgitt hastighet 3200 MB/s les og 1700 MB/s skriv 3400 MB/s les og 2500 MB/s skriv 3400 MB/s les og 2800 MB/s skriv Format og grensesnitt M.2 2280 PCIe Gen3x4 - - Garanti 5 år - - MTBF 2 millioner timer 1,5 millioner timer 1,75 millioner timer TBW 320 TB 600 TB 600 TB Åpne fullskjerm Mer +

TBW-tallet – som altså forteller om hvor mye data disken minst skal tåle å bli skrevet til over sin levetid – skalerer for øvrig ganske jevnt i takt med kapasiteten. Så når vi ser på terabyteutgaven av de tre kandidatene, kommer faktisk Gammix S11 best ut med 640 TB.

Denne SSD-en skilter også med det høyeste MTBF (mean time between failures)-tallet, og er således den av disse som virker mest robust – på papiret, vel å merke.

Heftige hastigheter for nye PC-er

For dere som ikke er helt kjent med begreper som M.2, PCIe og NVMe, har vi tatt for oss dette mot slutten av testens neste og siste side.

Men kort fortalt er dagens testobjekter en type SSD-er som i hovedsak er forbeholdt nyere datamaskiner. I stedet for det aldrende SATA-grensesnittet benyttes PCIe, som åpner for høyere overføringshastigheter.

Nyere PC-er har gjerne ett eller flere M.2-spor på hovedkortet, slik at SSD-en kan plugges rett i denne. Det vil si at du ikke trenger tenke på SSD-ens plassering eller ledninger for data og strøm.

XPG Gammix S11 på venstre side har komponenter på begge sider og varmespreder øverst, så den er litt høyere enn de andre. Men så voldsomt er det da ikke. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Men det du bør ofre en liten tanke eller to er varmeutviklingen. Overoppheting ved vedvarende hard belastning er en av de store svakhetene ved SDD-er av dette kaliberet, altså små og veldig kjappe modeller.

Samtlige har naturligvis innebygde mekanismer for å unngå å bli skadet av varmen, men dette innebærer at de også må senke hastigheten. Altså får vi dårligere ytelse.

For å bøte på dette har produsentene sett på løsninger både i maskinvare, programvare og rent fysisk.

Best i minitest

Samsung 970 Evo 1TB

Det er ikke til å stikke under en stol at Samsung i praksis har vært har vært markedsledende på SSD-fronten de siste årene – i hvert fall når det gjelder forbrukermarkedet.

Med den nye 970 Evo sikter de mot å beholde den posisjonen. Tenk 960 Evo, men totalt sett er 970 Evo ikke helt overraskende enda litt bedre, og er sånn sett helt i toppklassen av hva vi har testet – med unntak av selskapets egne og dyrere Pro-modeller.

Fysisk sett er det meste som det var på 960-serien, inkludert det kobberbelagte «varmesprederklistremerket» på baksiden av SSD-en. Ifølge Samsung har nå også kontrolleren fått et lag med nikkel for å bli enda bedre til å kvitte seg med varme.

Høye temperaturer kan dog fremdeles bli et problem ved vedvarende tunge belastninger, så det er selvfølgelig lov å spandere på seg en kjøleribbe dersom det oppleves som et problem.

For øvrig har har robustheten blitt bedre enn hos forgjengeren. 970 Evo har som vi ser tøffere konkurranse og skilter derfor med bedre garantitid, pluss at den skal tåle flere overskrivninger.

9 Imponerende

+ Har «varmespreder»

+ Lang garantitid Ting å tenke på — Kan bli ganske så varm ved hard skrivebelastning

Heit, men likandes

WD Black NVMe SSD M.2 1TB

Som en av de aller største harddiskprodusentene ville nok Western Digital kunne klart seg fint på snurredisker alene en god stund til, men de siste årene har de forståelig nok lagt ressurser i å sette sammen SSD-er også.

Hvorvidt dette har fått i gang svetteproduksjonen hos konkurrentene vites ikke, men etter en litt beskjeden begynnelse har WD nå beveget seg opp i tungvektsklassen med sin nye WD Black NVMe SSD, som ikke bør forveksles med den eldre og rimeligere WD Black PCIe SSD.

Fysisk sett har den nye SSD-en for øvrig fått et sort kretskort.

I våre ytelsestester kniver WD Black NVMe støtt med Samsungs kandidat om å være den kjappeste SSD-en i dette segmentet, og i flere tilfeller trekker den også det lengste strået – om enn med en beskjeden margin.

Det er med stor interesse vi observerer at Western Digital på relativt kort tid mer eller mindre har tatt igjen det forspranget Samsung har hatt på de fleste konkurrentene. At de med sin nye WD Black truer Samsungs tetposisjon ser vi på som sunt, ettersom god konkurranse gjør noe med både prisnivået og innovasjonen.

Slik vi ser det er WDs største problem at SSD-en i utgangspunktet er ganske varm. Selv som uvirksom passerer den femti grader på vår åpne testbenk, og det gjør at det ved lange skrivejobber er mindre å gå på før den den setter på bremsene ved 80 grader. Dette er som nevnt ikke noe unikt fenomen – også Samsung 970 Evo blir fort varm – men av de tre i testen er WD den som når den kritiske temperaturen først.

Du kan finne mer informasjon om fenomenet i vår test av HyperX Predator, OCZ RD400 og Samsung 950 Pro.

Når det er sagt, må det i anstendighetens navn også nevnes at overoppheting ikke var noe problem under kjøringen av de forskjellige testene våre.

Løsningen på varmeutviklingen – dersom du føler at det behøves – er selvfølgelig innen rekkevidde via en kjøleribbe eller god lufting.

8.5 Meget bra

+ Lang garantitid Ting å tenke på — Kan bli ganske så varm ved hard skrivebelastning

Kan være et smart kjøp

Adata XPG Gammix S11 480GB

Adatas «XPG»-merkede produkter markedsføres tungt mot gamere, og Gammix S11 er ikke noe unntak. Her er det for øvrig ikke bare behovet for fart som skal dekkes. En kledelig varmespreder på oversiden tjener både til å senke temperaturen og til å gi et visuelt særpreg.

Ifølge selskapet selv skal varmesprederen senke temperaturen med opptil ti grader celsius, og det stemmer også bra med våre observasjoner. Sett mot de to andre i denne lille samletesten betyr det lavere temperatur ved tomgangskjøring og at gradene ikke stiger like raskt ved belastning.

Ulempen er at varmesprederen bygger litt på i høyden, men i de fleste tilfeller er det helt greit. De gangene det ikke er greit, som når du har et hovedkort med innebygd M.2-varmespreder eller ønsker å bruke en annen kjøleløsning, får du dog et lite problem. Den er nemlig klistret fast.

Vi ser for oss at det er mulig å få løs sprederen med litt tålmodighet og en tynn kniv, men hvorvidt dette er innenfor garantien er vi ikke sikre på – her venter vi på tilbakemelding fra Adata.

Ytelsesmessig har Gammix S11 ikke noe spesielt å skamme seg over. Selv om testens to andre kandidater kan skilte med bedre skriveytelse, er lesehastigheten og ytelsen generelt stort sett på et bra nivå. Når vi samtidig tenker på robusthet, bedre kjøling og lavere pris for versjonen på rundt en halv terabyte, seiler Adatas kjappeste XPG-SSD fram som en attraktiv kandidat.

Uheldigvis finner vi nok en gang at prisingen av Adatas SSD-er er ganske ujevn. Utgaven på 480 GB er nemlig betydelig rimeligere enn de to andre med omtrent samme kapasitet, mens terabyte-versjonen faktisk er dyrere enn de to andre SSD-ene i denne testen. Da blir det naturligvis heller ikke noe anbefalt kjøp i den klassen.

Altså: Sjekk prisene før du kjøper.

8 Meget bra

+ Lang garantitid

+ Inkluderer varmespreder Ting å tenke på — Varmesprederen er limt fast

Konklusjon

De tre SSD-ene i denne lille samletesten er blant de heftigste diskene produsentene har for forbrukermarkedet akkurat nå. Den eneste SSD-en vi faktisk har testet som totalt sett kan hamle opp med denne gjengen er Samsungs 960 Pro, men den koster også en del mer.

Sånn sett vil vi tro at den nyere Samsung 970 Pro også vil være et enda bedre valg for deg som vil ha det aller, aller beste, men igjen snakker vi da om et betydelig påslag i pris.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Uten tvil vil alle de tre kandidatene gjøre en anstendig jobb i din nye PC, og sånn sett er det nesten synd å være nødt til å velge den ene fremfor den andre.

Dersom vi måtte velge kun én og legger mest vekt på lommeboka, ville vi uten tvil plukket Adatas røde og sorte kandidat – spesielt om vi også visste at den skulle inn i en PC uten spesielle kjølemuligheter for SSD-en.

Ytelsesmessig er den ikke helt på høyde med Samsung 970 Evo og WD Black NVMe, men vi er jammen ikke så sikre på om vi hadde merket forskjellen uten å kjøre unormalt tunge skriveoperajoner.

Men skulle du være av typen som driver mye med slikt, vil altså både 970 Evo og WD Black gjøre en enda kjappere jobb. Og får du dessuten en av disse til lavere pris enn en tilsvarende XPG Gammix S11, er det strengt tatt ikke så mye å lure på.

Da er det verre å skille mellom de to førstnevnte, ettersom de ytelsesmessig følger hverandre svært tett. Men så lenge Samsungen både klarer å holde en lavere temperatur og ser ut til å koste noen hundrelapper mindre, tipper vektskålen i retning av Samsung 970 Evo.

Likevel er vi uforskammede nok til å anbefale WD Black også. For svingende, vi liker jo faktisk alle tre.

Ytelse og teknologi

Det var ikke helt uten visse forventninger vi gikk i gang med testene av våre tre nye SSD-er.

Samtlige har altså en oppgitt leseytelse på over 3000 megabyte i sekundet, og selv om kandidaten fra Adata ikke var helt på høyde med de andre når det kom til skriving, forventet vi likevel at den skulle sparke greit fra seg.

For å ha noe å sammenligne SSD-ene med har vi også tatt for oss resultatene fra tidligere tester.

Både Samsung 960 Pro og 960 Evo måtte være med for å representere forrige generasjon fra den kanten.

Vi tok også med WDs tidligere toppmodell WD Black PCIe SSD.

For å illustrere avstanden til vanlige SATA-disker tok vi også med den relativt ferske «budsjettkongen» Samsung 860 Evo. Det blir altså mye Samsung i dette feltet, men så er de jo også markedsledende på mange måter.

Testresultater

Som sin forgjenger benytter Samsung 970 Evo seg av Samsungs egen NVMe-driver, som i anledningen har kommet ut i versjon 3.0. De to andre SSD-ene ble testet med Windows' standarddriver.

Vi begynner som vanlig med testprogrammet ATTO, hvor vi får en pekepinn på maksimal overføringsytelse. Her ser vi at alle de tre nykommerne kan skilte med lesehastigheter på over 3000 megabyte i sekundet. For skriving er forskjellene større, da XPG Gammix S11 også henger etter Samsungs gamle 960-serie.

Anvil's Storage Utilities gjør flere målinger og serverer en totalsum basert på lesing og skriving av forskjellige typer og størrelser data. I denne testen kommer Adatas kandidat best ut i leseøvelsen, men havner igjen litt bakpå når det kommer til skriveoperasjonene.

Totalt sett er det Samsung 970 Evo og den nye WD Black gjør det best, da med en poengsum som også sender dem foran 960 Pro.

Skulle du ønske å vite detaljerte resultater inkludert IOPS og responstider, kan du lese dette fra det aktuelle skjermbildet fra Anvil-testen: Adata XPG Gammix S11, Samsung 970 Evo, WD Black NVMe.

CrystalDiskMark er også et program som kjører litt forskjellige tester. Vi har valgt å dele resultatene, og starter da med de sekvensielle operasjonene.

Dette programmet tester som standard med en kødybde («queue depth») på både 1 og 32. En kødybde på 1 tilsvarer normal, lett bruk, der diskkontrolleren kun har ett «oppdrag», som da er å lese eller skrive en bestemt fil.

Med en kødybde på 32 får kontrolleren 32 oppdrag på en gang. Selv om den da vanligvis kun kan gjøre én ting om gangen, vil den ha muligheten til optimalisere rekkefølgen den skal lese eller skrive filene, og kan på den måten oppnå høyere hastigheter.

Også her utmerker Samsung 970 Evo og WD Black NVMe seg. Adatas SSD legger seg dog foran når vi snakker om lesing med en blokkstørrelse på én megabyte («Seq»). Men under lesing og skriving av 128 KB med kødybde på 32 («Seq Q32T1») er det altså Samsung og Western Digital som gjør det best.

Tilfeldig (random) lesing og skriving av små filer, her i størrelsesorden 4 KB, er en øvelse hvor de fleste harddisker virkelig sliter. SSD-ene gjør det langt bedre på dette punktet, men normalt sett må vi se langt etter noe tilsvarende topphastigheten.

Her har vi også kjørt et testløp med kødybde på 32 og 8 samtidige tråder (Q32T8) – noe som etter sigende skal sørge for full belastning i 4K-testene. Det er også her at de nye SSD-ene virkelig skinner.

Med færre tråder eller kortere køer er det interessant nok den gamle 960-serien som er noen hakk sterkere.

Et poeng å ta med seg her er at arbeidsbelastningen for en SSD i et «vanlig» hjemmedatamiljø sjelden går dypere enn tre-fire – tung købelastning er noe vi snarere pleier å se i servere og/eller arbeidsstasjoner.

I denne forholdsvis primitive, men krevende testen lager vi en kopi av en mappe med ti ISO-filer på til sammen 30,9 GB. Dette skjer internt på disken som testes, og vil si disse 30,9 gigabytene skal leses fra og skrives til testobjektet samtidig. Her får vi 50/50 prosent lesing og skriving, og det er en operasjon som vi naturligvis vil ha unna så fort som mulig.

Her gjør alle de tre nykommerne en meget god jobb. Hvorvidt den «gamle» 960-serien ville gjort det bedre med den nye NVMe-driveren vet vi dessverre ikke da vi ikke har disse SSD-ene for hånden.

PCMark 8

PCMark 8s Storage Test følger et lese- og skrivemønster som er typisk for kjøring av et par spill, kontorprogrammer fra Microsoft og kreative programmer fra Adobe. Således kan vi også få et inntrykk av hva slags forskjeller vi kan forvente under kjøring av «vanlige» applikasjoner.

Resultatene er oppgitt i sekunder, og lavere resultat er bedre. Altså, jo kjappere SSD, jo fortere blir den ferdig med jobben. Mer om PCMark 8 og Storage-testen finner du via FutureMarks hjemmesider.

Testen har mye lesing og skriving av små filer (4K-ytelse), så det er ikke så merkelig at 960-modellene ligger godt framme i feltet på disse testene. Men det er svært lite som skiller her – i de fleste tilfellene er det snakk om tideler av et sekund over minutters arbeid. Det er ikke noe du vil kunne merke.

Er målet å øke den generelle PC-ytelsen under slikt som spill eller jobbing med vanlige programmer, trenger du altså ikke blakke deg på en dyr SSD. En vanlig SATA-modell vil kunne gjøre en god nok jobb med dette.

Båndbredden blir visstnok kalkulert ut av hvor mange byte som blir lest og skrevet delt på hvor mye tid kontrolleren har minst én oppgave i køen. Med andre ord vil båndbredderesultatet bli høyere når disken er mer effektiv med å få unna lese-/skriveoppgaver som køer seg opp.

Her er det Pro-SSD-en fra Samsung som utmerker seg, mens Evo-modellene og den nye WD Black ligger tett sammen i neste klynge. XPG Gammix S11 havner litt etter disse igjen.

Den totale poengsummen er beregnet ut av resultatet av de enkelte testene. Her ser vi igjen at det egentlig ikke er den store forskjellen mellom disse SSD-ene under vanlig, praktisk PC-bruk.

Teknologibegreper – ordliste

Vi avslutter med å forklare noen aktuelle forkortelser.

SATA: Serial ATA er både en teknologisk grensesnittstandard og en fysisk standard med egen kontakt og strømplugg. De siste femten årene har harddisker og optiske drev til vanlige PC-er i hovedsak benyttet seg av SATA til å kommunisere med hovedkortet.

SATA-hastigheten økte frem til omtrent 2010, og har stått stille siden. Gjeldende standard er SATA 6 Gbit/s eller SATA III.

PCIe: PCI Express (PCIe) er den samme databusstandarden som brukes mellom grafikkortet ditt og hovedkortet. Moderne PCIe har langt mer båndbredde å gå på enn SATA 6 Gbit/s, og er en av grunnene til at dette grensesnittet har overtatt for de raskere SSD-ene.

M.2: En fysisk standard for interne tilleggskort. Standarden tillater kort med forskjellig størrelse, både i lengde, bredde og til dels høyde. SSD-er i M.2-formatet er normalt sett i størrelsen 2280 eller 2260, som betyr en bredde på 22 millimeter og en lengde på henholdsvis 80 og 60 millimeter – men de kan også være kortere eller lengre.

En 2280 M.2-SSD er like bred, langt tynnere og litt lenger enn en vanlig pakke tyggis. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Uansett er det utvilsomt 2280 som er aller mest populært, og det betyr at disse «SSD-pinnene» ikke er mye større enn en pakke tyggegummi. Og da snakker vi om en veldig tynn pakke.

En M.2-SSD kan benytte seg av enten PCIe- eller SATA-grensesnittet.

NVMe: Mye av eksisterende diskteknologi med drivere og spesifikasjoner kommer fra «gamle dager», da snurredisker og SATA var normen. NVMe eller NVM Express (bokstavene NVM kommer fra Non-Volatile Memory) er enkelt og greit en diskspesifikasjon lagd spesielt for SSD-er koblet til over PCI Express.

Det er verdt å merke seg at NVMe må støttes av datamaskinens BIOS/UEFI dersom den skal starte opp fra en slik disk. De fleste nyere PC-er har dette, men det finnes også eldre hovedkort som mangler slik støtte. Da må SSD-en normalt sett brukes som sekundærdisk.

Oppdatert 27. juni 2023, 14:27