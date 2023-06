Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Nvidia GTX 1660 og GTX 1650

Så gode er Nvidias billigkort

Dette får du for omtrent 2000 kroner.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud

Test av Nvidias budsjettkort »

Grafikkortene i RTX 20-serien fra Nvidia fokuserte i stor grad på de nye strålesporing- og DLSS-teknologiene da de kom i fjor høst.

Støtten for dette teknologitospannet har imidlertid ikke bredt om seg i særlig grad ennå, og mange er heller ikke så imponerte over implementeringen.

For det er ikke til å komme bort fra at strålesporing gir betydelig ytelsestap for det som kan være kun marginalt høyere realisme. DLSS, som skal veie opp ytelsestapet med avansert AI-oppskalering, har på sin side slitt med skarphet, artefakter som hakkete linjer og lignende.

Testbenken 2019 CPU: Intel i7-8700K @4,8 GHz

HK: MSI Z370 Gaming Pro Carbon

Minne: G. Skill Trident Z 3600 MHz

Grafikkdriver: GeForce 430.39 Alt om testbenken og testingen vår » Mer +

Noen aksepterer å være litt forsøkskaniner mens Nvidia og utviklere fortsetter å gjøre forbedringer her, mens andre bare vil ha høyere bildeflyt og mer for pengene enn det forrige generasjon ga dem.

I dag er det dere i den sistnevnte gruppen det skal handle om, dere som ikke har funnet et naturlig kort å oppgradere til i RTX 20-serien.

Det er dere Nvidia har påtenkt sin ferske GTX 16-serie. Serien som legger seg mellom GTX 10-serien og RTX 20-serien og som skal huse både nye budsjett- og mellomklassekort, men ingen entusiastkort. Denne serien har allerede fått et medlem som vi likte ganske så godt, nemlig mellomklassekortet GTX 1660 Ti.

I dag er vi klare med tester av de to budsjettkortene GTX 1650 og GTX 1660, som kan fås fra henholdsvis 1700 kroner og 2450 kroner. Vår testmodell av GTX 1650 er signert Asus og inngår i deres påkostede ROG Strix-familie, mens MSI har levert en rimelig variant av sin GTX 1660-kandidat. Vi tar også en rask titt på en dyrere modell fra MSI.

Det gir følgende testmodeller:

Asus GTX 1650 ROG Strix OC til 2300 kroner

ROG Strix OC til 2300 kroner MSI GTX 1660 Ventus XS OC til 2700 kroner

I denne testen skal vi finne svaret på om det var lurt av Asus å lage en så påkostet ROG Strix-modell av Nvidias billigste GTX 16-kort, om MSIs budsjettmodell holder varme og støy unna, om de er gode oppgraderinger fra budsjettkortene i GTX 10-serien, og dessuten: hva AMDs rimeligste har å si om de nye kortene.

Men aller først en liten oppsummering av nyhetene i GTX 16-serien.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

«Gammel» serie – totalrenovert innside

Alle medlemmene i GTX 16-serien er basert på den samme Turing-arkitekturen som kortene i RTX 20-serien. Som du legger merke til har 16-serien fått et GTX- og ikke RTX-prefiks. Det spiller på at Nvidia har strippet Turing-brikken i kortene for både Tensor- og RT-kjernene som håndterer henholdsvis DLSS-supersampling og strålesporing. Glem altså begge deler med disse nye kortene.

Dette er noen av de nye teknikkene som skal gi GTX 16-serien høyere ytelse over GTX 10-serien:

GTX 1660 og GTX 1650 skal begge være mer energieffektive. Sistnevnte, til høyre, kan fås i en utgave uten ekstra strømkontakt også. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Turing-brikken er produsert med en forfinet fabrikasjonsprosess kalt 12 nanometer FinFET Nvidia. I forhold til de gamle Pascal-brikkene til GTX 10-serien, som ble produsert på 16 nanometer FinFET-prosess, gir dette plass til flere transistorer per kvadratmillimeter og lavere energiforbruk.

Shading-ytelsen til hver CUDA-kjerne (streamingprosessor) skal ha økt med inntil 50 prosent.

Forbedrede komprimeringsalgoritmer gjør det mulig å overføre mer informasjon mellom GPU og minne selv der hvor båndbredden ikke er økt.

Den nye teknikken «Variable Rate Shading», som kort fortalt går ut på å bare bruke ressursene til krevende shading (fargelegging, skyggelegging av flater og objekter) hvor og når det er mest hensiktsmessig, er også på plass. VRS kan frigjøre ytelse som gjør spillet lettere å drive eller kan settes inn på å øke detaljnivået for de objektene du legger best merke til.

I motsetning til storebroren i GTX 16-serien, 1660 Ti, får verken GTX 1650 eller GTX 1660 det raskere og 20 prosent mindre energikrevende GDDR6-minne. I stedet beholder de den gamle og tregere GDDR5-typen. Verdt å merke seg er imidlertid at det aller billigste kortet, GTX 1650, ikke får den samme NVENC-brikken som øvrige Turing-kortene, som blant annet bidrar til høy ytelse ved strømming av spilløkter.

Spesifikasjoner

Modell Nvidia GTX 1650 Nvidia GTX 1660 Nvidia GTX 1050 Ti Nvidia GTX 1060 6GB AMD RX 570 4GB AMD RX 580 8GB Arkitektur Turing Turing Pascal Pascal GCN 1.3 GCN 4.0 Grafikkpros. TU117-300 TU116-300 GP107-400 GP106-400 Polaris 20 XL Polaris 20 XTX Prosess 12 nm FFN 12 nm FFN 14 nm FinFET 16 nm FinFET 14 nm FinFET 14 nm FinFET Brikkestørrelse 200mm² 284mm² 132 mm² 200 mm² 232 mm² 232 mm² Kjernefrekvens 1458 MHz 1530 MHz 1291 MHz 1506 MHz 1168 MHz 1257 MHz Boost-frekvens 1665 MHz 1785 MHz 1392 MHz 1709 MHz 1244 MHz 1340 MHz Minnefrekvens 8 GHz 8 GHz 7 GHz 8 GHz 7 GHz 8 GHz Minnetype 4 GB GDDR5 6 GB GDDR5 4 GB GDDR5 6 GB GDDR5 4 GB GDDR5 8 GB GDDR5 Minnebus 128-bit 192-bit 128-bit 192-bit 256-bit 256-bit Båndbredde 128 GB/s 192 GB/s 112 GB/s 192 GB/s 224 GB/s 256 GB/s Streampros. 896 1408 768 1280 2048 2304 Transistorer 4,7 mrd. 6,6 mrd. 3,3 mrd. 4,4 mrd. 5,7 mrd. 5,7 mrd. TMU 56 88 48 80 128 144 ROP 32 48 32 48 32 32 Strømkontakt 6-pinner 8-pinner 6-pinner 6-pinner 6-pinner 8-pinner Typisk forbruk 75 W 120 W 75 W 120 W 150 W 185 W Lansert April 2019 Mars 2019 Oktober 2016 Juli 2016 April 2017 April 2017 Pris fra (modeller med aksialvifter) 1700,- 2450,- 1700,- 2400,- 1500,- 2300,- Åpne fullskjerm Mer +

*Testede Asus GTX 1650 ROG Strix OC og MSI GTX 1660 Ventus XS OC skal være noe høyere klokket enn det som er standard og oppgitt i tabellen ovenfor, men ettersom kjernefrekvens og boost-frekvens alltid er dynamisk hos Nvidias kort er det lite poeng i å oppgi denne. Her vil resultatene tale for seg selv.

Et påkostet og et rimelig budsjettkort på testbenken

GTX 1650 med toppmonterte aksialvifter er tilgjengelig fra omtrent 1700 kroner, men Asus tar 600 kroner mer, altså en økning på 35 prosent, for sin ROG Strix OC-modell. Dette virker noe voldsomt, men for prisen får du i alle fall et for kategorien voksent kort med to 95 millimeter brede vifter, solide kjølerør og det som virker som en adekvat varmespreder. En bakplate i anodisert aluminuim gjør dette til et veldig stilig kort å ha i maskinen, men her finner du ingen LED-belysning, om det er din greie.

MSI leverte et billig og et dyrt GTX 1660 til denne testen. Vi konsentrerer oss om den rimelige Ventus i toppen, men tar også en titt på litt dyrere Gaming X i konklusjonen. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

MSIs Ventus XS OC til 2700 kroner er selskapets budsjett-modell i GTX 1660-serien. Dette er faktisk fysisk mindre enn den svakere GTX 1650-modellen til Asus, og kommer med to mindre vifter på 85 millimeter. Også kjølerør og varmesprederen er hakket mindre. Mon tro hvordan dette spiller inn på ytelsen og støyen?

For å sjekke dette har vi lempet MSIs mest påkostede GTX 1660-modell, Gaming X til bare 200 kroner mer, over på testbenken vår for noen målinger i 3DMark samt for å sjekke temperatur og støy. Dette kortet har en dobbelt så tykk varmespreder, større og mer fintfølende vifter og RGB-belysning. Vi kommer tilbake til ytelsesforskjellen mellom disse i konklusjonen.

Slik er ytelsen

Hovedkonkurrentene til GTX 1650 og GTX 1660 er henholdsvis AMDs RX 570 til 1500 kroner og RX 580 til 2300 kroner. De to splitter nye Turing-baserte kortene bør jo knuse disse to år gamle budsjettraverne og gi deg som sitter på rimelige modeller fra den gamle GTX 9- eller GTX 10-serien fine muligheter for oppgradering.

Sjekk de detaljerte spillmålingene våre på neste side »

Som du ser av ytelsesmålingene våre i grafen over...eller, vent litt. Vi gnir oss i øynene en gang til før vi fortsetter.

Fortsatt samme resultat for deg også?

Dessverre. For som vi ser av ytelsesmålingene ovenfor er Asus GTX 1650 ROG Strix OC ikke på langt nær så rask som AMDs rimeligere RX 570, som er hele 51 prosent raskere i Full HD-oppløsning. Det er også bare på håret at kortet stamper seg forbi det straks 2,5 år gamle GTX 1050 Ti, som kostet fra lave 1500 kroner da det var nytt!

Noe av forklaringen på den lave snittytelsen er at GTX 1650 slettes ikke likte et av testspillene våre, Wolfenstein II The New Colossus, hvor det var helt nede i henholdsvis 13- og 10 FPS i Full HD og ved 1440p-oppløsning takket være for lite minne. Det er uansett ingen unnskyldning ettersom GTX 1050 Ti taklet dette spillet langt bedre.

MSIs GTX 1660 Ventus XS OC yter på sin side 7,6 prosent bedre enn det gamle GTX 1060 6GB og et par prosent bedre enn nærmeste konkurrent, RX 580 fra AMD. Det tar imidlertid ikke innersvingen på AMDs nye våpen, RX 590, som vi kanskje kunne ha forventet. Kanskje kan likevel Nvidias variant være å foretrekke om det støyer mindre eller bruker mindre strøm? Det kommer vi tilbake til.

I grafen over viser vi kostnad per FPS for de to testede grafikkortene fra henholdsvis Asus og MSI. For moro skyld har vi også antatt at de rimeligere variantene av GTX 1650 og GTX 1660 har omtrent samme ytelse og regnet ut kostnad per FPS for de billigste modellene med to vifter. Dette kan hjelpe deg å vurdere om du bør gå for en av de testede modellene, eller søke deg til rimeligere utgaver, om noen.

Men én ting kan vi fortelle deg her og nå, uten at du trenger å fundere på saken selv: Asus ROG Strix-utgaven av GTX 1650 bør du styre langt unna. Hver FPS koster deg nemlig nesten like mye som hos Nvidias toppmodell, RTX 2080 Ti, og Asus' utgave koster dessuten 35 prosent mer per FPS enn andre rimeligere modeller som bør være omtrent like «kraftige». At Nvidia (og Asus) er på ville veier her illustreres ytterligere av at GTX 1660 koster mindre per FPS enn GTX 1650 gjør. Slik skal det ikke være.

Når det kommer til GTX 1660 ser vi at MSIs Ventus XS OC-modell ikke koster særlig mye mer enn de absolutt rimeligste modellene med to vifter. Vi ser også at det ikke koster mer enn de billigste GTX 1060 6GB-kortene, noe som er ok ettersom ytelsen er litt bedre.

Konkurrenten AMD leverer imidlertid mer verdi for pengene med sin RX 580 8GB og RX 590.

Det eneste som kan redde noe av stumpene til det dyre ROG Strix GTX 1650-kortet er mindre støy, mindre strømforbruk og lavere temperaturer enn konkurrenten RX 570 (om vi kan kalle det overlegne RX 570 for det) eller forgjengeren GTX 1050 Ti

Og endelig viser Asus-kortet noe av styrken sin. For deres GTX 1650 ROG Strix er aldri hørbart og det blir aldri mer enn litt lunt i toppen.

Men, det er jo likevel slik at det like raske GTX 1050 Ti trekker mindre strøm og er like stille. Så da er vi tilbake til start, og skjebnen sementeres ytterligere av at det kraftigere RX 570 også presterer godt på alle parameter med unntak av strømforbruk – hvor det forsyner seg grovt.

MSIs Ventus XS OC oppfører seg på sin side eksemplarisk. Det er nesten ikke hørbart på vår åpne testbenk, blir aldri skrekkelig varmt og kan endelig notere seg en stor fordel over både kortet det skal erstatte (GTX 1060 6GB) og AMD-konkurrent RX 580 og RX 590. Takket være den mer effektive Turing-arkitekturen trekker det nemlig vesentlig mindre strøm enn ytelsen skulle tilsi.

Konklusjon

Helbom fra Nvidia

Asus GeForce GTX 1650 ROG Strix Gaming OC 2xHDMI 2xDP 4GB

Når vi ser på hvordan Nvidias billigste kort fra den budsjettorienterte GTX 16-serien yter, både i forhold til de billigste kortene i GTX 10-serien og den nærmeste konkurrenten fra AMD, forstår vi ikke hva i huleste Nvidia har tenkt på med GTX 1650.

Asus skal selvsagt ha sin del av «skylda» for at de tar hele 600 kroner ekstra for sin ROG Strix-modell med ekstra kraftig kjøleløsning, men uansett hvilken GTX 1650-utgave du velger er én ting krystallklart: du gjør ingen god deal her.

GTX 1650 er for dyrt og leverer knapt på nivå med gamle GTX 1050 Ti som kostet fra 1500 kroner da det kom for 2,5 år siden. Det egner seg heller ikke særlig godt til strømming, takket være at kortet ikke får den nye NVENC-brikken resten av Turing-familien har.

AMDs RX 570 4GB krever mer strøm, men det er vesentlig rimeligere, over 50 prosent kraftigere og omtrent like stillegående og kjølig som vårt GTX 1650. Det er dermed RX 570 du bør oppgradere til om du eksempelvis sitter på et gammelt GTX 950, GTX 960 eller tilsvarende fra AMD og vil ha bedre ytelse.

GTX 1650 er rett og slett helbom og et av Nvidias verste kort på lang tid. Med prisen de tar klarer ikke Asus gjøre noe for å redde i land lanseringen heller, selv om ROG Strix OC i seg selv oppfører seg pirkefritt på testbenken.

4 Svakt fjerne Sammenlign Asus GeForce GTX 1650 ROG Strix Gaming OC 4 Svakt sitat En hån mot spillere på budsjett. Fordeler + Svært stillegående

+ Energieffektivt

+ Kjølig under last Ting å tenke på — Skuffende ytelse

— Svært høy pris per FPS

— RX 570 koster mindre og yter langt bedre

— Kommer uten brikke som øker ytelsen ved strømming

Godt og rimelig

MSI GeForce GTX 1660 Ventus XS OC HDMI 3xDP 6GB

Det er synd at ikke Nvidia leverer bedre i det virkelige budsjettsegmentet og i praksis tvinger PC-spillere over til konkurrentens to år gamle kort eller til å bla opp minst 2000 kroner for et nytt grafikkort.

Men, MSI gjør i alle fall sitt til at opplevelsen av noe nytt like over 2000 kroner smaker bra, for deres GTX 1660 Ventus XS OC viser at utviklingen tross alt går fremover også for alle som ikke kan brenne flerfoldige høvdinger på jevn basis eller bryr seg om strålesporing.

Vi skulle aller helst sett at deres GTX 1660 var raskere enn AMDs beste Polaris-baserte kort, RX 590, men det danker i alle fall akkurat ut RX 580 8GB og sikrer deg samtidig langt penere energieffektivitet og mye mindre støy enn begge disse. Det er også et bedre valg enn GTX 1060 6GB både når det kommer til ytelse og alle øvrige eksterne egenskaper. Ikke at det er noe å skryte av, men når vi like over her ser at det faktisk er mulig å lansere et nytt kort som ikke er nevneverdig bedre enn det det erstatter kan vi i alle fall nevne det.

Det er absolutt ikke nødvendig, men om du har et par hundrelapper ekstra å bruke, og vil ha et mer energieffektivt og stillegående kort enn det kraftigere RX 590, kan du vurdere MSIs GTX 1660 Gaming X. Dette har en dobbelt så kraftig kjøleløsning, to 90 millimeter vifter, et svært stilig design og RGB-belysning. Ikke minst er dette enda mer stillegående, med omtrent 36 dBA under last og pene temperturer på maks 64 celsius. Kraftigere enn Ventus XS OC er det imidlertid ikke, så dette er mest et alternativ om du liker det visuelle og har en allerede svært stillegående PC.

8 Meget bra fjerne Sammenlign MSI GeForce GTX 1660 Ventus XS OC 8 Meget bra sitat Et kompakt og balansert kort med mye for pengene. Fordeler + Bedre ytelse enn «forgjenger» GTX 1060 6GB

+ God balanse mellom ytelse og pris

+ Stille under last

+ Svært kompakt

+ Energieffektivt Ting å tenke på — AMDs RX 590 yter bedre

Detaljerte spillgrafer »

På denne siden finner du detaljerte ytelsesmålinger med snitt- og min-FPS for alle våre seks testspill i de mest aktuelle oppløsningene.

I tillegg har vi kjørt grafikkortene gjennom krevende syntetiske målinger i 3DMark.

Lurer du på hvordan vi tester grafikkortene våre finner du informasjon om det i denne artikkelen.

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Asus GeForce GTX 1650 ROG Strix Gaming OC Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse MSI GeForce GTX 1660 Ventus XS OC Forrige Neste

Oppdatert 27. juni 2023, 16:33