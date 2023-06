Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Spill-PC under 10 000 kroner

Du får imponerende grafikk fra vinneren

Og én bør du styre langt unna.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

27. juni

For noen uker siden gikk det brev ut til både varehus og nettbutikker i vårt langstrakte land. Klarer dere levere Norges beste spill-pc under 10 000 kroner, spurte vi.

Ja, lød svaret fra de aller fleste, før vi så valgte ut fem av de mest relevante tilbudene til en grundig gjennomgang.

Varehusene og nettbutikkene som tevler om å få pryde nettopp sin maskin med vår flunkende nye «Beste PC-tilbud»-logo, er Digital Impuls, Multicom, Komplett, NetOnNet og Power.

Mens Digital Impuls, Komplett og Multicom stiller med maskiner de selv har skrudd sammen for hånd, sender NetOnNet og Power masseproduserte maskiner fra henholdsvis Asus og HP.

Spennende komponentmiks

Samtlige maskiner til test legger seg tett opptil 10 000-kronersgrensen vår, og nedenfor tar vi et overblikk over de viktigste egenskapene.

Den viktigste egenskapen til en spill-PC er selvsagt at den kan vise god grafikk med en høy og jevn bildeflyt, og dette er det i hovedsak maskinens grafikkort som bestemmer. Her har Powers PC-tilbud en soleklar fordel ettersom du her får med et Nvidia GTX 1070-grafikkort fremfor det svakere GTX 1060-kortet som konkurrentene leverer sin maskiner med.

Kompletts Gamer Premium a120 har meget ryddig kabelføring, som gir et luftig kabinett. Bilde: Vegar Jansen, Tek.no

Også prosessoren kan imidlertid påvirke spillytelsen, og det er spennende at vi har fått inn maskiner med såpass ulike prosessorer. Digital Impuls og Multicom har plukket overklokkbare prosessorer med fire kjerner fra Intels siste generasjon – og førstnevnte har faktisk overklokket den for oss – mens NetOnNet og Power velger det som på papiret er mye svakere prosessorer fra Intels forrige generasjon. Komplett setter sin lit til AMDs Ryzen med seks kjerner, som også er overklokkbar.

Ellers legger vi merke til at de ferdigbygde maskinene fra NetOnNet og Power kommer med en helt standard kjøleløsning for prosessor, mens øvrige maskiner har fått langt større og kraftigere løsninger. Alle leveres også med 8 GB minne, men som vi kommer tilbake til i konklusjonen er noen oppsett mer oppgraderingsvennlige enn andre.

I tillegg til store lagringsdisker på 1 TB, eller 1000 GB som en også kan skrive, kommer alle maskinene med en SSD som Windows 10 er installert på for bedre ytelse. De masseproduserte maskinene fra NetOnNet og Power byr imidlertid på mindre SSD-lagring enn resten.

Strømforsyningen til Power-maskinen er ikke mer enn hva GTX 1070-grafikkortet og de andre komponentene dens sammen bør ha, men de øvrige maskinene har på sin side godt med rom for å fore også kraftigere grafikkort og flere nye disker eller utvidelseskort med strøm.

Legg merke til at mATX-maskinene fra Digital Impuls, NetOnNet og Power er mer kompakte enn de tradisjonelle ATX-byggene fra Komplett og Multicom.

Powers HP Omen 870-270NO DT. Bilde: Vegar Jansen, Tek.no

Slik testet vi

De fem mest interessante spillmaskinene vi fikk tilbudt ble tatt med inn på testlaben vår for en grundig sjekk. Her fikk maskinene bryne seg i populære spill så vel som i de syntetiske måleprogrammene Cinebench og 3DMark for henholdsvis prosessor- og 3D-ytelse.

Spillene vi tester i er det tunge «AAA»-spillet Deus Ex: Mankind Divided, årets mest populære spill – Playerunknown Battlegrounds – og den lettere esport-titlen Overwatch. Vi tester ytelsen i alle de tre viktigste oppløsningene, med detaljnivået satt til «High».

Ved siden av ytelse har vi undersøkt hvor mye maskinene støyer når vi spiller, hvor varme de blir og hvor raske lagringsdiskene som sitter i dem er.

Vi vurderte hver maskin med særlig tanke på spillytelse, men også kvalitetsfølelse og muligheter for oppgradering i fremtiden.

Mye av poenget med å spille på en PC fremfor en konsoll er nettopp muligheten til å oppgradere enkeltkomponenter som grafikkort og prosessor, eller legge til mer minne og lagring, ettersom behovet melder seg. Slik kan du stadig holde hele maskinen i tipp topp stand for en liten sum i året heller enn å måtte kjøpe alt nytt hvert femte år eller så.

Raskt oppsummert

Vi presenterer her resultater og konklusjoner raskt, og så kan du scrolle ned hvis du vil se alle ytelsesmålinger og underlag for testen.

Konklusjon

Power

HP OMEN 870-270NO DT

HP Omen-maskinen Power sendte oss som sin kandidat til «Beste PC-tilbud» i kategorien spill-PC går helt til topps og tar hjem seieren på første forsøk.

Her er det først og fremst det kraftige GTX 1070-grafikkortet dens som hjelper den med å hale i land førsteplassen, ettersom det byr på en ytelse ingen av konkurrentene kan matche. Vi er egentlig ganske imponerte over at så mye grafikkrefter har fått plass i prisklassen under 10 000 kroner, en prisklasse hvor samtlige konkurrenter prøver seg med svakere GTX 1060-kort.

Med et GTX 1070-kort innabords kan du spille selv de nyeste stortitlene på raske Full HD-skjermer eller tregere, men mer høyoppløste, 1440p-skjermer. Du har også nok kraft til at du bør klare deg uten oppgraderinger av noen sort i et par år. 4K-oppløsning blir imidlertid for kraftig kost selv for et GTX 1070, i alle fall i de fleste nyere spill.

Vi skulle gjerne sett en prosessor fra Intels nyeste prosessorgenerasjon heller enn den forrige, for i enkelte spill, som PUBG, er prosessorytelsen en flaskehals for Power-maskinen. Mulighetene for oppgradering er også relativt sparsomme. Takket være maks to strømkabler og ingen M.2-plass på hovedkortet er det for eksempel ingen mulighet for å legge til flere lagringsdisker enn de to som allerede sitter i maskinen. Kombinasjonen av en liten ikke-modulær strømforsyning og maks 8+6-strømpinner for grafikkortet betyr dessuten at du ikke kan installere de aller kraftigste grafikkortene som krever mye strøm.

Uansett får Power-maskinen pluss i boka for integrert WiFi og blåtann, og ettersom bare ett av de to minnesporene er i bruk er det enkelt å smette inn en ekstra minnebrikke siden.

Byggekvaliteten er god, og selv om maskinen ikke kan konkurrere med oppgraderingsmulighetene til flere av konkurrentene, står i alle fall ikke designet dens tilbake for noen. Her får du et kompakt, lekkert og minimalistisk kabinett med aluminiumsfront og elegant LED-belysning som du kan styre etter alle viljens lyster.

Selv om viftene er mindre enn de vi finner i tradisjonelle og større ATX-bygg er Powers PC-tilbud med mATX-formfaktor ganske snilt mot ørene, selv under spilling, og varmen holdes også i sjakk.

Alt i alt er Powers spill-PC-tilbud skreddersydd for å gi deg så god spillytelse som mulig rett ut av esken. I prosessen ofres muligheten til omfattende oppgraderinger senere, men det er slettes ikke helt håpløst om du senere finner ut at du vil ha et nytt grafikkort om noen år, erstatte en disk med en større eller legge til mer minne.

Og det er nettopp det som gjør at den vinner: Den soleklart beste spillytelsen.

9 Imponerende

+ Mye for pengene

+ USB Type-C-port

+ Stilig kabinett

+ WiFi og blåtann integrert Ting å tenke på — Ikke veldig oppgraderingsvennlig

— Ikke modulær strømforsyning

Multicom

Multicom Noox i620C

Fra Multicom har vi en av de aller stiligste PC-ene i dette selskapet. LED-belyste vifter bak fronten i herdet glass gir et godt førsteinntrykk, og glassdøra viser fram et ryddig og luftig interiør med god plass.

Et vanlig ATX-hovedkort gjør en eventuell oppgraderingsjobb til en fornøyelse, enten du vil ha på plass mer RAM, Wi-Fi eller en ekstra M.2-SSD. I tillegg er det god plass til 3,5- eller 2,5-tommers disker.

Hovedkortet har også et brikkesett som lar deg overklokke Core i3-prosessoren, for øvrig tilhørende siste generasjon (Coffee Lake) som sitter under prosessorkjøleren fra Cooler Master.

Det er ingen spesielle feil eller mangler som gjør at Multicom ikke kommer høyere opp på lista med denne PC-en. Det er bare at de andre er noen hakk kjappere der det teller mest.

7 Bra

+ Overklokkbar prosessor

+ USB Type-C-port

+ M.2-spor på hovedkort

+ Stilig kabinett

+ Pent kabelarbeid

+ Modulær strømforsyning Ting å tenke på — Litt mye støy på tomgang

— Svakere grafikkytelse enn konkurrentene

NetOnNet

Asus ROG G11CD-NR061T

NetOnNet og Asus med sin stasjonære G11-variant tar jumboplassen i denne sammenligningen.

Ettersom den kommer med slikt som Wi-Fi, optisk drev og minnekortleser inkludert, er dette et av de mest komplette alternativene. Men så var det dette med prioriteringer da, det er jo ikke så mange som trenger en DVD-brenner i dag, og dette er penger som kanskje heller skulle vært brukt på bedre komponenter. Her er det nemlig ikke noen spesielle skrytepunkter når det gjelder ytelse.

Innvendig er det heller ikke så mye å juble over, ettersom denne PC-en er ment for deg som aldri kommer til å åpne den eller oppgradere den. Skal du ha mer RAM må eksisterende minne fjernes, da det kun er plass til to moduler på hovedkortet. Det er ingen ledige PCIe- eller M.2-spor for å sette inn tilleggskort eller en SSD. Det er heller ingen naturlige plasser til å sette inn en ekstra harddisk.

Også var det støyen. Under last gir denne maskinen fra seg en utrolig irriterende høyfrekvent støy som varierer i intensitet ettersom lasten på grafikkortet går opp eller ned. Det betyr at du aldri glemmer støyen, men hele tiden blir vitne til at den girer et hakk opp eller ned i støyregisteret. Dette er i seg selv grunn nok til å styre unna NetOnNets Asus-maskin, og vi ser i alle fall ikke noen store grunner til å velge akkurat denne maskinen fremfor noen av de andre alternativene i kåringen.

5.5 Middelmådig

+ USB Type-C-port

+ Minnekortleser Ting å tenke på — Plagsom støy under last

— Ikke veldig oppgraderingsvennlig

— Svakere grafikkytelse enn konkurrentene

— Ikke modulær strømforsyning

Målinger og resultater

Alle maskinene i testen takler godt spilling ved den desidert mest brukte skjermoppløsningen, som er Full HD. Dersom du har en skjerm med høy oppdateringshastighet, som 120 Hz fremfor de mer vanlige 60 Hz, har imidletid Power-maskinen med Nvidias GTX 1070-grafikkort et stort overtak.

Ved 2560x1440-oppløsning ser vi at de færreste av maskinene klarer å holde en stabil bildeflyt nær den magiske 60-FPS-grensen. I enkelte lettdrevne spill, som Overwatch, er ytelsen fortsatt god, men for typiske AAA-titler som Deus Ex trenger man sterkere skyts som vi bare finner hos Power-maskinens GTX 1070-kort.

Som enkelte vil legge merke til kommer ikke GTX 1070-kortet i Power-maskinene noe bedre ut enn de øvrige GTX 1060-kortene i Playerunknown Battlegrounds-testen. Dette er både fordi dette (fortsatt uferdige) spillet er svært dårlig optimalisert, men også fordi det er veldig prosessorintensivt. Power-maskinens prosessor tar rett og slett ikke arbeidet unna raskt nok og blir en flaskehals for grafikkortet.

4K-målingene våre avslører at ingen av spillmaskinene vi har til test er noe å satse på dersom du er så heldig å sitte på en 4K-skjerm. I typiske AAA-spill vil du selv med Powers GTX 1070-baserte maskin oppleve FPS-fall ned mot 20 FPS, mens du i snitt vil vake rundt 30 FPS. Det er ikke med en slik lav FPS PC-spill skal oppleves.

Lettdrevne spill som Overwatch flyter mye bedre, men husk på at du også her kan en oppleve FPS-fall ned mot vel under 60 FPS. Det er ikke heldig når du konkurrerer mot andre spillere over nettet.

3DMark bekrefter at maskinen fra Power, med GTX 1070-grafikk, er den klart beste til spilling ut av esken. Vi ser også at de GTX 1060 6GB-baserte maskinene fra Komplett og Digital Impuls gjør det bedre enn de GTX 1060 3GB-baserte maskinene fra Multicom og NetOnNet.

Prosessortesten vår (Cinebench) viser at Komplett-maskinen med den sekskjernede AMD Ryzen 1600X-prosessoren er et beist når alle prosessorkjernene utnyttes godt.

Fordi den har flere kjerner enn de andre Intel-baserte maskinene kan du i mye større grad multitaske mens du spiller. For eksempel kan en sekskjernet prosessor være et bedre valg om du strømmer eller tar opp mange av spilløktene dine eller dersom du holder på med videoredigering når du ikke spiller.

Det er imidlertid greit å være klar over at få spill utnytter flere enn fire kjerner i dag og at klokkefrekvensen oftest spiller mer inn på spillytelse. Det er altså ingen automatikk i at seks kjerner er bedre enn fire, så en nyere Intel-prosessor med fire høyt klokkede prosessorkjerner kan gjøre en minst like god jobb i spill.

Vi ser at Multicom- og Digital Impuls-maskinens prosessor – Intel Core i3-8350K – leverer god ytelse per kjerne, og særlig ved overklokking (som i Digital Impuls' tilfelle). Vi ser også at denne prosessoren ikke blir en flaskehals for prosessorintensive spill som PUBG, noe som ikke kan sies om Intel Core i5-7400-prosessoren i NetOnNet- og Power-maskinen. Særlig for Power-maskinen med kraftig grafikkort er det synd at prosessoren kan bli en flaskehals for denne.

Power og NetOnNet-maskinene leveres med SSD-er som er mye raskere enn tradisjonelle harddisker, men spesielt skrivehastigheten er ganske svak. Installasjon av programmer og lagring av store filer vil dermed ta noe lenger tid enn på de andre maskinene med raskere lagringsløsninger. Komplett (og til dels Multicom) får ekstrapoeng for en svært rask PCIe-basert M.2-SSD som fikser alle filoperasjoner umiddelbart.

Om du forsvinner inn i spillverdenen med lukkede hodetelefoner på ørene eller ei er det viktig at stua eller kontoret ikke gjøres om til en testbase for jetmotorer mens du spiller. Du deler jo gjerne rommet med noen, eller foretrekker åpne hodetelefoner, og som vår lydmåling avslører er det store forskjeller i hvor stille de ulike maskinene er mens de kvitter seg med overskuddsvarmen grafikkortet og prosessoren produserer.

Fra grafen ovenfor ser det kanskje ikke ut som forskjellene i støynivå er spesielt dramatiske, men det er fordi lydmåleren vår ikke plukker opp høyfrekvent og ujevn hvining like godt som lavfrekvent og mer søvndyssende sus. Og det er nettopp høyfrekvent, hvinende og «knitrende» støy Asus-maskinen fra NetOnNet sliter skikkelig med. Mest når vi spiller – ettersom vi har identifisert grafikkortet som den store synderen – men faktisk også til dels når vi ikke belaster den. NetOnNet-maskinen går oss rett og slett på nervene og ender på en desidert jumboplass i denne testen. Digital Impuls leverer på sin side en maskin som er like stillegående som det anonyme kabinettet gir inntrykk av og kommer klart best ut.

De øvrige maskinene kommer også ganske bra ut med balanserte kjøleløsninger, men vi nevner at Multicoms kandidat støyer noe mer når vi ikke belaster maskinen enn Komplett og Power-maskinene.

Når prosessoren i de ulike maskinene blir bedt om å jobbe på høygir ser vi at temperaturen blir høyest for maskinen fra Digital Impuls, som også leverer den mest kompakte kassa i testen. De 75 gradene prosessoren når under testen er noe høyt, men med tanke på at den er overklokket og at støynivået holder seg lavt har du absolutt ikke noe å frykte her. Til sammenligning holder samme type prosessor som vi finner i Multicoms maskin, bare uten overklokking, omtrent 9 grader lavere temperatur under last – men da med noe høyere støynivå.

Prosessoren i Komplett-maskinen melder om 71 grader uten overklokking, mens NetOnNet- og Power-maskinene melder om temperaturer på 50-tallet.

Kanskje trenger du bare bytte grafikkortet ditt?

Forrige Neste Vegar Jansen, Tek.no Kompletts Gamer Premium a120 har meget ryddig kabelføring, som gir et luftig kabinett. Vegar Jansen, Tek.no Multicoms Noox i620C Vegar Jansen, Tek.no Powers HP Omen 870-270NO DT.

27. juni 2023