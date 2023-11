Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste vekkerklokke (2023)

Kanskje den verste vekkerklokken som finnes

Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Klokken er 07:40. Etter fire alarmer og en slumre-evne som gjør deg til olympisk mester i «buss-spurting», er du klar for å møte dagen. Om enn med genseren på vrangen, to ulike sko og et hår like flidd som «Weird-Barbie».

Omtrent slik begynte det, da sjefen på sitt mest pedagogiske vis, foreslo overfor undertegnede at «kanskje vi skal teste vekkerklokker?».

For det måtte da vel finnes en vekkerklokke som fikk meg opp av sengen, uten at jeg startet dagen med feil fot.

Derfor har vi testet flere, svært ulike vekkerklokker. Foruten det vi allerede hadde for hånden – en vanlig vekkerklokke, en telefonalarm og en bikkje – hentet vi også inn noen litt rare konsepter. En alarm som skyter opp en vifte, en annen som kjører rundt på gulvet, en tredje som lager kaffe og en fjerde som rauter i soloppgang.

Kunne noen av disse vekke oss, samt gi oss en god start på morgenen?

Svaret er ja.

Mens andre igjen får seg en flygetur på dynga så fort testen er publisert.

Vi fikk også inn en vekkerklokke hvor du måtte skyte fuglen i fuglekassen for å slå av vekkerklokken. Denne viste seg derimot å ikke fungere. Har du andre tips til (vanvittige) vekkerklokker vi kan utsette vår journalist for, send oss en e-post på tips@tek.no, eller skriv det i kommentarfeltet.

Testens kriterier

La oss gjøre det kjempeenkelt. Mitt (og sjefens) ønske for denne testen var å finne en vekkerklokke som:

Fikk meg opp om morgenen. Ikke samtidig fikk meg til å ha lyst til å smadre noe med et balltre. ...som ikke kostet for mye. Både i penger og mental helse der altså.

Den soleklare vinneren: Philips Somneo

Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Morgenstund er gull i grunn. I alle fall hvis du har en Philips Somneo.

Litt av problemet med mørketiden, er at det rett og slett ikke er noe lys som vekker deg. Dette problemet løses med Philips’ Somneo.

Her kan du velge hvilket type lys du ønsker å våkne til (soloppgang, nordisk hvitt eller ingenting overhodet), samt hvor lang tid den skal bruke på å gå fra null- til masse lys, og dens maksstyrke.

I tillegg kan du velge mellom en hel rekke lyder å våkne til når lampen etterhvert når maksstyrke. Du kan få alt fra bølgelyder til buddhistisk tempelmusikk og rautende kyr, men undertegnede falt vel mest for de ulike variantene av fuglekvitter.

Men skulle du være som meg, og helt fint klare å sove gjennom sol og fuglekvitring på en litt ekstra trøtt morgen, kan du i tillegg legge til en «PowerWake», som de kaller det. Dette er en hakket mer brutal oppvåkning, som er ment å gå på noe tid etter «soloppgang» og fuglekvitringen. Da våkner du. Jeg lover.

For å slå det hele av må du enten inn i appen på telefonen, eller slå den av manuelt på selve lampen.

Som om ikke alt dette allerede var nok har den også en rekke andre funksjoner, slik som meditativ pusting visualisert med lys, ladeutgang til telefonen, og sporing av fukt, temperatur, lysstyrke og støy på soverommet.

Med det sagt. Alle disse funksjonene får du kun med den aller dyreste vekkerklokken, som koster over 3000 kroner. Men du får også rimeligere, og enklere varianter, hvor alle ekstrafunksjonene ikke kommer med. Men hvor du fortsatt får de viktigste funksjonene: soloppgang og lyd. For under tusenlappen får du for eksempel Philips sitt Wake-Up Light, som altså kommer uten de ekstra funksjonene, men med soloppgang.

Det skjer nemlig sjelden at alarmen settes på under fridager, men det har vi altså gjort med denne. Bare for å kunne våkne opp hakket mer behagelig, og før solen står opp.

+ Kan velge mellom en rekke mulige oppvåkningslyder

+ Sporer støy, støv, lyd- og lysnivå på soverommet

+ Pusteteknikksinnstillinger

+ Sporer sovetiden din

+ Kommer med en ekstra alarm hvis du ikke klarte å våkne av sol og fuglekvitter

+ Har USB-inngang for telefonlading

+ Enkel tapp på toppen for å få rødlig lys på kvelden Ting å tenke på — Koster en del

Telefonen din - også omtalt som «slumreknappen»

Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Undertegnede var helt klar for å pensjonere telefonalarmen da vi startet testen. Men den er fortsatt bedre enn å våkne med hjertet i halsen og mord i blikket (for forklaring på dette, les om taperne i testen).

Dessuten har du allerede en telefon. Sånn sett er det den billigste alarmen du kan skaffe deg.

Problemet med telefonalarmen er ikke å bytte til en ny lyd hver gang jeg er blitt immun mot én. Det er mer at jeg uansett alltid trykker på slumre så mange ganger at selve handlingen i seg selv blir en del av drømmen jeg var i. Det blir for enkelt. Trøtte-Vilde vet jo at hvis hun bare holder på telefonen, og trykker inn på siden så fort alarmen går, så forsvinner lyden. Telefonalarmen er ingen match mot trøtte-Vilde.

Det som derimot er en match, er hvis du sammen med telefonalarmen også introduserer en utålmodig hund. Hils på hunden Gunnar. Seierherren over trøtte-Vilde og slumreknappen.

Hvis du tenker at anskaffelse av en utålmodig bikkje med levetid på 12–15 år er litt i drøyeste laget for en alarm, så kan du jo selvsagt heller legge til nye alarmer hvert femte minutt. Hvis alle disse også slumres kommer du deg opp tilslutt. Om enn med en mulig hodepine.

+ Kan slumres

+ Har flere muligheter for alarmlyd Ting å tenke på — Det blir for enkelt å bare slumre i timesvis

Den klassiske vekkerklokken, IKEA Dekad

Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Den vanlige vekkerklokken. Kjøpt til meg av en tidligere sjef fordi telefonen min døde og hun innså at det var null sjanse i havet at jeg våknet uten.

Den fungerer jo helt fint, selv om lyden når den durer er usannsynlig fæl. Men du bråvåkner i det minste.

Minuset er at så fort du har slått av alarmen, kan du enkelt gå og legge deg igjen.

Men den er fin å se på da. Og så koster den heller ikke noe særlig. Hvis du har hakket mer selvdisiplin fungerer den kanskje, men igjen, lyden er fæl.

Barisieur Kaffe-vekkerklokke

Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Hva er vel bedre enn å våkne til nytraktet kaffe? Å ikke våkne med økonomisk angst fordi du har kjøpt en vekkerklokke til 4000 spenn.

For all del, den dyreste varianten av testvinneren koster også en hel del, men ikke så mye som Barisieurs kaffe-vekkerklokke. Og den gir deg også ganske mye mer.

Men, det er deilig med kaffe om morgenen. Og det er enda deiligere om den kaffen er klar når du våkner. Men dette har kaffetrakterprodusenter visst i årevis, hvilket er hvorfor vi har kaffetraktere med tidsinnstillinger. For undertegnedes del er det dessuten mer effektivt om alarmen går på soverommet samtidig som surklingen fra kaffetrakteren kan høres fra kjøkkenet. Da står jeg faktisk opp. Fort.

Så er selvsagt forskjellen at her blir du både vekket av en faktisk alarm, og deretter får traktet kaffe som du ikke trenger bevege deg ut av sengen for å hente. Det er jo kjempedeilig. Men jeg vil jo ikke ut av sengen da.

Du må dessuten tåle å også sovne til lukten av nykvernede kaffebønner (eller kaffepulver, i mitt tilfelle). Samt leve med at det er kaffesprutflekker på veggen rundt, for den kommer ikke med sølegaranti.

Er du likevel villig til å bruke 4000 kroner på en OK kaffetrakter, bare for å slippe å gå ut av sengen for en kopp kaffe? Da kan du jo ta en ekstra titt på testen vi gjorde av den samme vekkerklokken for noen år siden.

Magisk rullende vekkerklokke

Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Det er fint lite magisk med den «magisk rullende vekkerklokken». Med mindre man snakker om den kjipeste form for sort magi i historien.

Du våkner brått. Og kommer deg åpenbart fort ut av sengen. For denne vekkerklokken kjører rundt på hjul med en av tidenes verste vekkelyder. Det høres ut som et høylytt og underfinansiert forsøk på romvesenlyder for en sci-fi-film på 70-tallet.

Lyden alene gir meg lyst til å kaste hele greien ut vinduet. At jeg i tillegg desperat må kave rundt på gulvet for å fange den gjør helt usannsynlig vondt i sjelen.

Det her er det ikke verdt å ofre penger eller tid på. Men du kan sikkert gi den som en omtenksom gave til din verste fiende.

Flygende alarmklokke

Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Dette er ikke en vekkerklokke. Dette er et torturredskap.

Først begynner alarmen å ule. Bare sekunder senere flyr et lite minihelikopter av fra toppen, og i vårt tilfelle klarte den alltid å gjemme seg på verst tenkelige sted.

Alarmen går ikke av før den lille viften plasseres tilbake på plass.

Det vil si. Hvis du klarer å våkne fort nok, vil du kunne stoppe viften fra å fly sin vei. Min erfaring er derimot at vekkerklokkelyden, som høres ut som en flyalarm, gjør at du bråvåkner så raskt at du knapt vet hvor du er. Enda mindre er i stand til å forstå at du må stoppe den viften fra å fly litt brennkvikt.

Dermed skjer det som må skje. Alarmen går, viften flyr, og du krabber rundt på gulvet som en idiot. Innen du har funnet viften, plassert den tilbake og dermed stoppet alarmen, så er du allerede forbanna. Bra start på morgenen.

Den koster ikke så mye penger, men den koster mye mental helse. Sjefen har allerede konfiskert den.

