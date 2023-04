Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste SSD (2022)

Vi har testet tolv SSD-er

Nå oppdatert med Kioxia Exceria Pro.

Oppdatert 06.04.2022: Vi har utvidet testen med Kioxia Exceria Pro. Det totale antall testede SSD-er er nå tolv.

Oppdatert 30.12.2021: Vi har utvidet den originale testen fra mars måned 2021 med Kingston Fury Renegade. Vi har også oppdatert teksten for de mest aktuelle konkurrentene.

For de aller fleste vanlige datamaskiner – være det seg bærbare eller stasjonære – er det per i dag SSD-en som er det foretrukne lagringsmediet.

De «gamle» snurrende harddiskene holder riktignok stadig koken i slikt som servere, NAS-er og i noen tilfeller som sekundær lagring i stasjonære PC-er. Men en SSD er lettere, mer robust og ikke minst raskere.

En SSD kan dessuten ta langt mindre plass. Da tenker vi selvsagt på det stadig mer populære M.2 2280-formatet, der SSD-ens form og størrelse kan minne om en tynn tyggegummipakke. Det er også denne formfaktoren som kan by på de aller kjappeste diskene.

En 2280 M.2 SSD på en tyggegummipakke. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I denne samletesten skal vi se nærmere på ti slike M.2-SSD-er fra syv forskjellige produsenter. Samtlige bruker PCIe-grensesnittet, som tillater langt høyere overføringshastigheter enn SATA – den typiske standarden for harddisker og 2,5-tommers SSD-er.

M.2-spesifikasjonen tillater flere forskjellige bredder og lengder på enhetene, men for SSD-er har bransjen nesten utelukkende valgt å gå for 2280-formatet, som da er 22 millimeter i bredden og 80 millimeter i lengden.

De fleste nyere datamaskiner har en M.2-kontakt eller flere, og disse lar deg feste en slik SSD rett på hovedkortet. I tillegg finnes det M.2-PCIe-adaptere som lar deg bruke slik SSD i et vanlig PCIe-spor.

To generasjoner PCIe-teknologi Datajungelen er full av forkortelser, og PCIe er en av dem. Men det er egentlig ikke så komplisert som det virker. PCI står for «peripheral component interconnect» og spesifiserer en standard for å koble til og overføre data mellom eksterne enheter og et hovedkort. Da den opprinnelige PCI fort ble for treg, fikk vi etter hvert PCI Express, eller PCIe. Du kan tenke på PCIe som en «innvendig» fetter av USB. I likhet med USB har også PCIe kommet i stadig raskere utgaver. PCIe Gen3 eller PCIe 3.0 regnes som det mest vanlige, men her står vi nå foran et generasjonsskifte. Det var AMD som først kom på banen med X570-hovedkort som støttet PCIe 4.0. Dette skjedde samtidig med at Ryzen 3000-serien kom på banen – altså sommeren 2019. Nå har også konkurrenten Intel kommet med PCIe 4.0-støtte på sine nyeste plattformer. På papiret er PCIe 4.0 dobbelt så rask som PCIe 3.0, og det har SSD-produsentene sett sitt snitt til å utnytte seg av. En M.2-SSD er begrenset til fire PCIe-«baner», som med PCI 3.0 betyr en teoretisk maksimal overføringshastighet på 3938 MB/s. Med fjerde generasjon PCIe dobles dette til 7877 MB/s. De aller raskeste SSD-ene er altså bygd etter PCIe 4.0-spesifikasjonen. Men standarden er bakoverkompatibel, slik at disse diskene også vil virke på datamaskiner med PCIe 3.0. En fjerdegenerasjons SSD vil riktignok ikke fungere like godt på en tredjegenerasjons plattform, men forskjellen er ikke nødvendigvis så stor. Jo, sekvensiell lesing og skriving vil naturligvis begrenses til godt under fire gigabyte per sekund, men ifølge et forsøk vi gjorde med WD Black SN850 og PCMark 10s fulle lagringstest, sank ikke poengsummen med mer enn fjorten prosent da vi byttet til en PCIe 3.0-plattform. Da var ytelsen stadig et hakk foran de beste PCIe 3.0-diskene, og sånn sett er det ikke nødvendigvis noe galt i å kjøpe en fjerdegenerasjons PCIe-SSD selv om du ikke har den beste maskinvaren å bruke den på akkurat nå. Men det vil ikke nødvendigvis være det smarteste rent økonomisk. Mer +

Å sammenligne epler, pærer og ananas

Kandidatene i denne testen kan grovt sett deles i tre priskategorier: budsjettklassen, mellomklassen og «jeg vil ha det beste, uansett hva det koster». Det kommer neppe som noen overraskelse at de raskeste diskene hører til sistnevnte kategori, og at de som ikke yter like godt vanligvis er priset tilsvarende lavere.

Litt mindre åpenbart kan det være i mellomsjiktet, der vi både kan finne disker fra tredje og fjerde generasjon PCIe – som ikke nødvendigvis er nødt til å bety helt forskjellige hastigheter.

Med SSD-er fra forskjellige priskategorier blir det naturligvis vanskelig å sammenligne alle SSD-ene direkte. Hvis vi for eksempel tar denne testens treigeste SSD – Kioxia Exceria – og setter den opp mot en god SATA-SSD, vil Kioxia kunne fremstå som den bedre disken. Men følger vi da karakterskalaen og gir toppkarakteren til denne, må vi sprenge skalaen for å yte de andre SSD-ene rettferdighet.

Karaktersystemet vårt tåler ganske enkelt ikke helt å sammenligne en SATA-disk og en PCIe-disk, eller for den saks skyld sammenligne to PCIe-disker fra hver sin ende av karakterskalaen.

Ha dette i mente når du ser på rangering og karakterer i denne samletesten.

Testet kapasitet Minneteknologi Grensesnitt Fysiske merknader Oppgitt hastighet (les og skriv) Garanti MTBF TBW (1TB) 1TB TLC PCIe 4.0 x4 Dobbeltsidig med varmespreder 3900 og 3200 MB/s 5 år 2 millioner timer 740 TB 2TB TLC PCIe 4.0 x4 Dobbeltsidig med kjøleribbe 4950 og 4250 MB/s 5 år 1,7 millioner timer 1800 TB 2TB QLC PCIe 4.0 x4 Dobbeltsidig med kjøleribbe 4950 og 3700 MB/s 5 år 1,8 millioner timer 225 TB 1TB TLC PCIe 4.0 x4 Enkeltsidig med kjøleribbe 7000 og 5500 MB/s 5 år 1,6 millioner timer 700 TB 2TB TLC PCIe 4.0 x4 Dobbeltsidig med tynn varmespreder 7300 og 7000 MB/s 5 år 1,8 millioner timer 1000 TB 1 TB TLC PCIe 3.0 x4 Dobbeltsidig 3500 og 2900 MB/s 5 år 2 millioner timer 600 TB 1TB TLC PCIe 3.0 x4 Enkeltsidig 1700 og 1600 MB/s 5 år 1,5 millioner timer 400 TB 2TB TLC PCIe 3.0 x4 Dobbeltsidig 3400 og 3200 MB/s 5 år 1,5 millioner timer 400 TB 2TB TLC PCIe 4.0 x4 Enkeltsidig 7300 og 6400 MB/s 5 år 1,5 millioner timer 400 TB 1TB TLC PCIe 3.0 x4 Enkeltsidig med «metallklistremerke» 3500 og 3000 MB/s 5 år 1,5 millioner timer 600 TB 2TB TLC PCIe 4.0 x4 Enkeltsidig med «metallklistremerke» 7000 og 5100 MB/s 5 år 1,5 millioner timer 600 TB 1TB TLC PCIe 4.0 x4 Enkeltsidig med «metallklistremerke» 7450 og 6900 MB/s 5 år 1,5 millioner timer 600 TB 1TB TLC PCIe 4.0 x4 Enkeltsidig 7000 og 5300 MB/s 5 år 1,75 millioner timer 600 TB Åpne fullskjerm Mer +

SSD-ene vi har fått til test har kommet i kapasiteter på én og to terabyte, da det typisk er i disse størrelsene at vi også får de høyeste hastighetene. Disker med mindre kapasitet kan altså ha noe redusert ytelse – som regel for skriving.

I noen tilfeller kan også ytelsen synke med høyere kapasiteter, men da snakker vi i så fall sjelden om de store utslagene.

Hele rekka får plass i en hånd. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Hva gjelder tabellen over, har vi «normalisert» prisen og tallet for TBW – total bytes written – til én terabyte kapasitet. Dette gjør det enklere å sammenligne diskene, men det kan også være at utgaver med større eller mindre kapasitet har en pris som gjør den mer eller mindre attraktiv sett mot tilsvarende fra konkurrentene.

Sånn sett kan det være smart å sjekke flere priser før du eventuelt handler, da det er vanskelig å fange opp dette i en slik tabell.

Som vi kan se, har samtlige disker i denne testen en garantitid på fem år fra fabrikken. De er også basert på TLC (triple level cell) minneteknologi, som betyr at hver eneste minnecelle lagrer tre bit med data.

Det eneste unntaket fra dette er Corsairs nye MP600 Core, som bruker QLC-minne. Her står Q for «quadruple», da dette minnet lagrer fire bit. Det gjør minnet rimeligere, men det tåler på den annen side ikke like mange overskrivninger som TLC.

Slik har vi testet Samtlige SSD-er har blitt testet under tilnærmet identiske forhold på en stasjonær PC med Windows 10 Home. Hovedkortet har vært utstyrt med 2 x 8 GB RAM kjørende på 3200 MHz. For å forsikre oss om at det ikke var prosessoren det skulle stå på, brukte vi like godt AMDs 16-kjernede flaggskip Ryzen 9 5950X. Oppsettet støtter selvsagt PCIe 4.0. Testmaskinen var ellers utstyrt med en SATA systemdisk fra Samsung og grafikkort fra Nvidia. De testede SSD-ene har alle vært koblet til som en sekundær disk gjennom hovedkortets raskeste M.2-spor, som er klemt inn mellom prosessoren og grafikkortet. Før testene har vi brukt produsentens egen SSD-programvare for å sørge for at diskene er i orden og oppdatert med nyeste fastvare. Ellers har diskene blitt kjørt som de kommer originalt. For enkelte SSD-er er det mulig å endre noe på funksjonaliteten eller sette dem i en spesiell «ytelsesmodus», men vi har altså hovedsakelig testet dem med opprinnelige innstillinger. For ytelsestester har vi brukt Anvil’s Storage Utilities, CrystalDiskMark, PCMark 8, PCMark 10, 3DMark og RoboCopy. AIDA64 og belastning med ATTO har også vært benyttet for temperaturmålinger. Alle diskene har blitt testet som de kom «rett ut av esken», og det betyr at noen er testet med kjøleribbe og andre ikke. Det skal etter våre erfaringer likevel ikke ha noe å si på resultatene – med unntak av temperaturmålingene. Husk uansett at det finnes flere muligheter for å hjelpe SSD-er med å kvitte seg med varme. Dyrere hovedkort kommer gjerne med matchende varmespredere eller kjøleribber ferdig installert, men gode løsninger kan også kjøpes separat. Ellers vil bedre luftgjennomstrømming i kabinettet alltid være noe å trakte etter. Mer +

Ytelsen følger (som regel) prisen

Dersom målet vårt er å finne SSD-en med den beste ytelsen, er det et knippe disker i denne testen som skiller seg ekstra positivt ut: Corsair MP600, Gigabyte Aorus Gen4 7000s, Kingston Fury Renegade, Samsung SSD 980 Pro og WD Black SN850. Samtlige er basert på PCIe 4.0 og krever altså at du har en nyere PC fra AMD eller Intel for at de skal kunne utnyttes fullt ut.

I alle testene vi har kjørt, finner vi en av disse SSD-ene helt på topp. Samtidig er de gjerne høyt plassert generelt sett.

Resultater og grafer finner du på side to av testen >>>

Men ledende ytelse kommer ikke gratis, så disse diskene skiller seg også ut ved at de fleste har en ganske høy prislapp.

Det er heller ikke slik at de er helt enerådende i det øverste sjiktet. Både Adata XPG Gammix S50 Lite, Kingston KC2500 og Samsung SSD 980 kan stikke seg fram i visse tester. Også Corsair MP600 Core kan glimte til.

Samtidig er disse også å se mot bunnen av tabellene i andre tilfeller.

De to SSD-ene fra Kioxia har gjennom året typisk hatt de laveste prisene, og er også de som kommer med minst overraskelser. De holder ganske enkelt de de lover av hastighet, og det er alltid en god start.

Den rimeligste modellene i denne samletesten kan fort koste under halvparten av det du må ut med for testens heftigste eksemplar. Og i flere tilfeller vil du uansett ikke kunne merke noen praktisk forskjell på hastigheten mellom testens dyreste og rimeligste kandidat.

Best i test: Kingston Fury Renegade: En nyere og bedre generasjon PCIe 4.0

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kingston Fury Renegade (sluppet 2021) er en solid oppdatering fra det gamle flaggskipet KC2500 som vi testet tidligere. Ikke bare er Fury Renegade en fullblods PCIe 4.0-SSD, den tilhører også en nyere og bedre generasjon enn flere av de andre PCIe 4.0-SSD-ene i dette selskapet.

På papiret er også Fury Renegade blant raskeste av de testede SSD-ene, med oppgitte sekvensielle hastigheter på opptil 7300 og 7000 MB/s. Men spesifikasjoner er ikke alt, og våre tester – som du finner på neste side – viser at denne disken ikke alltid er helt på topp. Men den er imponerende stabil, og der flere av de andre SSD-ene kan vingle litt i styrken mellom forskjellige testøvelser, er Fury Renegade alltid blant de aller beste.

Jo, varmesprederen på denne SSD-en er ganske så tynn. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

SSD-en kan bli varm under hard belastning, men ikke urovekkende varm. Dette til dels fordi den ifølge produsenten er utstyrt med en «low profile graphene aluminum heat spreader», altså en påklistret varmespreder, som også er tynn nok til at den fint kan fungere sammen med tredjeparts kjøleløsninger.

Varmesprederen er i tillegg relativt dekorativ, og både stylingen og navnet på SSD-en vitner om at Kingston her frir til gamerne. Dette bekreftes ytterligere ved at Fury Renegade oppgis å være «PS5 Ready».

Interessant nok har denne SSD-en også en slags «tvillingbror» i form av Kingston KC3000. Men denne er programmert litt annerledes og hverken høres eller ser like spennende ut.

Om noe ikke står i stil til resten her, må det nesten være SSD-programvaren. Den ser skikkelig gammeldags ut og har ingen spesiell ekstra funksjonalitet å by på – se skjermbilde under KC2500 lenger nede i saken.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Kingston Fury Renegade 2TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1999 hos Komplett Sjekk nå 2639 hos Elkjøp Sjekk nå 9.5 Imponerende Fordeler + 5 års garanti

+ Robust minne

+ Særdeles god og jevn PCIe-ytelse

+ Utstyrt med tynn varmespreder på toppen Ting å tenke på — Kan bli varm ved hard belastning

— Eldre PC-er har ikke nødvendigvis PCIe 4.0

NY 2023! Samsung SSD 990 Pro: Tilbake på pallen

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Egentlig trodde vi at de første SSD-ene basert på PCIe 5.0–teknologi skulle dukke opp i løpet av 2022. Men nå (april 2023) har vi stadig til gode å se noe mer spennende enn SSD-er med PCIe 4.0 i butikkhyllene.

Så mens vi venter på en fremtid med enda høyere hastigheter, har vi valgt å la Samsungs toppmodell 990 Pro prøve seg på testbenken vår. Denne modellen har vært i handelen i et halvt års tid allerede, og var tidligere i 2023 ute i hardt vær etter at en del brukere rapporterte om problemer.

Det første vi gjorde da vi mottok vårt testeksemplar var å oppdatere diskens fastvare gjennom Samsung Magician — som er selskapets egen programvare for å overvåke og optimalisere SSD-er. Dette er for øvrig en kjapp og enkel prosess.

Samsung selv omtaler 990 Pro som deres «ultimate» SSD, og det skulle også bare mangle ettersom forgjengeren 980 Pro allerede er en meget god allrounder. Samtidig benytter 990 Pro seg av nøyaktig samme teknologi – PCIe 4.0 og TLC-minne.

Men noe har selvfølgelig Samsung gjort for å gjøre 990 Pro enda bedre, og mye av æren for dette må nok tilskrives den nye kontrolleren «Pascal» som sørger for at ytelsen på denne modellen er helt i toppsjiktet.

Rene sekvensielle lese- og skrivehastigheter er listet opptil 7450 og 6900 MB/s, mens Samsung selv hevder at 990 Pro kan være opptil 40/55 prosent kjappere enn 980 Pro når det snakkes om tilfeldige lese-/skriveoperasjoner.

Våre egne tester viser også at 990 Pro så avgjort er kjappere enn sin forgjenger, men så stor forskjell som Samsung selv snakker om ser vi ikke. Samtidig skal det nevnes at vi kanskje hadde sett en større differanse i visse disipliner dersom vi hadde fått utgaven med 2 TB kapasitet til test.

Uansett er 990 Pro et solid skritt opp fra forgjengeren, og vi er ekstra begeistret for lesehastigheten. I flere testprogrammer legger den seg også helt i tet, mens vi i andre tilfeller stadig ser Kingston Fury Renegade, WD Black SN850 og Kioxia Exceria Pro stikke seg fram.

Spesielt er det Fury Renegade som stadig holder koken, og med lavere pris i tillegg lar vi konkurrenten fra Kingston få beholde sitt over ett år gamle «best i test»-stempel. Men Samsung 990 Pro er veldig nærme.

I likhet med de fleste små og kjappe SSD-er kan 990 Pro bli varm under vedvarende tung belastning, men samtidig gjør kontrolleren en god jobb med å passe på at den ikke plutselig blir for varm og må slå på bremsene slik at det merkes i særlig grad. I tillegg skal den være å få tak i med kjøleribbe ferdig montert, om du da ikke har hovedkort med slikt integrert.

Med denne modellen viser i hvert fall Samsung at de igjen er å regne med blant de beste SSD-produsentene, og akkurat som lillebror 980 Pro er 990 Pro også egnet for bruk i PlayStation 5.

Per nå er denne SSD-en å få i kapasiteter på én og to terabyte, men det er også snakk om at det skal komme en utgave på 4 TB senere i 2023.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Samsung 990 Pro 1TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2029 hos Elkjøp Sjekk nå 2029 hos Power Sjekk nå 9 Imponerende Fordeler + 5 års garanti

+ Robust minne

+ Svært god og jevn PCIe-ytelse

+ Utstyrt med tynn varmespreder på toppen Ting å tenke på — Kan bli varm ved hard belastning

— Eldre PC-er har ikke nødvendigvis PCIe 4.0

WD Black SN850: Veldig kjapp, veldig heit

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Western Digital er harddiskprodusenten som først relativt nylig fant ut at de også ville fokusere på SSD-er. Sånn sett har de kommet ganske langt på vei på relativt kort tid.

WD Black SN850 er i skrivende stund selskapets M.2-toppmodell. I likhet med Samsung lager WD alle komponentene på SSD-ene selv – også NAND-minnet og kontrolleren.

Når vi kikker gjennom testene våre, er det vanskelig å konkludere med noe annet enn at SN850 leverer varene. I de aller fleste ytelsestestene havner den på en av de to øverste plasseringene.

Dens største svakheter er nok prisen og varmeutviklingen. Disken blir fortere varm enn noen av de andre SSD-ene i denne samletesten, og WD anbefaler også at du kjøper versjonen som inkluderer en kjøleribbe dersom du skal bruke den i en vanlig stasjonær PC.

Hvis disken blir for varm, er det i det minste enkelt å se i Western Digitals SSD-programvare.

Men vi ble altså tilsendt utgaven uten noen form for kjøleløsning. Heldigvis er det uansett snakk om en standard 2280 M.2 SSD, så det burde ikke være vanskelig å finne en tredjeparts kjøleribbe som passer – om du da ikke allerede har det inkludert på hovedkortet.

Foruten vanlig bruk, har WDs SSD-programvare for Windows en knapp som setter disken i såkalt «Gaming Mode». Etter hva vi forstår sørger denne for at disken ikke lenger går i hvilemodus, og i visse tilfeller skal kunne reagere kjappere. Men den vil også kunne bruke litt mer strøm og bli hakket varmere.

Vi synes det er kjekt at forbrukerne får en mulighet til å klemme litt ekstra ut av SSD-en, selv om vi selv ikke kunne merke noen nevneverdige forskjeller i ytelsene på de to modusene. Her kan det jo ha noe å si at vi har et testoppsett som allerede er i toppklassen.

Uansett er Western Digitals lille svarte totalt sett en av de aller kjappeste SSD-en vi har vært borti. Men ikke glem behovet for kjøling.

9 Imponerende fjerne Sammenlign WD Black SN850 1TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende Fordeler + 5 års garanti

+ Robust minne

+ Spesielt god PCIe-ytelse

+ Har «Gaming Mode» Ting å tenke på — Blir fort varm ved hard belastning

— Eldre PC-er har ikke nødvendigvis PCIe 4.0

Gigabyte Aorus Gen4 7000s: Fet ytelse og ditto kjøleribbe

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Gigabyte er nok ikke blant de første produsentene som dukker opp i hjernebarken når du tenker «SSD», men dette taiwanske selskapet har mange jern i ilden. Deres gamingfokuserte undermerke Aorus har nylig kommet med en ny M.2-disk basert på PCIe 4.0, og spesifikasjonsmessig er den helt i toppsjiktet.

Aorus har også tatt hensyn til at raske SSD-er gjerne utvikler en del varme, og har skrudd på en solid kjøleribbe på denne disken. Kjøleløsningen bygger ikke like mye i høyden som hos Corsair MP600 (og Core), men gir tilsvarende i bredden og legger enda en millimeter på undersiden av SSD-en. I tillegg er kjøleribba plassert nærmere M.2-kontaktpinnene.

Har du et hovedkort med en lav M.2-tilkobling, vil ikke SSD-en få plass slik denne kjøleribba sitter. På vårt testoppsett har vi heldigvis kontaktpunkter som har god avstand til hovedkortet, men da måtte vi også ta bort en gummikloss som egentlig skulle hatt jobben som SSD-støtte.

Denne kjøleribba gjør jobben sin, men pass på at det er plass til den. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Nå kan selvsagt kjøleribba fjernes, om det skulle være ønskelig eller nødvendig, men da kan det kanskje være mer økonomisk å gå for en modell som kommer uten en slik løsning.

Med kjøleløsningen påmontert har på den annen side Aorus Gen4 7000s testens klart laveste temperaturer. Samtidig er vi litt skeptiske til nøyaktigheten, ettersom temperaturen sensorene avleverer begynner et par grader under romtemperatur når vi starter opp. Så her har Gigabyte om ikke annet vært spandable med slingringsmonnet.

Når det gjelder ytelse, er som nevnt denne SSD-en svært rask. Som regel ligger den høyt oppe og kniver hovedsakelig med WD Black SN850 og Samsung 980 Pro i flere av testene vi har kjørt den gjennom.

Aorus-diskens største svakhet er åpenbart at den mangler muskler når det gjelder mange tilfeldige og små leseoperasjoner, kjent som «random read IOPS». Her skal utgaven på 2 TB visstnok ha langt mer å gi.

Samtidig er vårt eksemplar blant testens kjappeste på tilsvarende øvelse når det gjelder skriving, så den er litt spesielt balansert.

Likevel vil vi si at Aorus Gen4 7000s kan være et meget godt valg – om du da klarer å finne den til en ålreit pris.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Gigabyte Aorus Gen4 7000s SSD 1TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra Fordeler + 5 års garanti

+ Robust minne

+ Meget god PCIe-ytelse

+ Kommer med kjøleribbe Ting å tenke på — Kjøleribba tar mye plass under SSD-en

— Eldre PC-er har ikke nødvendigvis PCIe 4.0

Samsung SSD 980 Pro: Ganske enkelt god til alt

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Samsung 980 Pro er ikke helt ny på markedet, men det var først i vinter at den også dukket opp i kapasitet på 2 TB – med enda litt bedre skriveytelse. Her er det selvsagt PCIe 4.0 som gjelder, og med en oppgitt leseytelse på 7000 megabyte i sekundet hører den til blant de aller kjappeste diskene på markedet.

Nå er ikke Samsungs «Pro»-modeller lenger så enerådende på toppen som de en gang var. Forgjengerne – som 970 Pro og 960 Pro – hadde 2-bit MLC-minne, mens 980 Pro benytter seg av 3-bit TLC-minne. Fordelen med dette er at prisen har gått kraftig ned. Ulempen er at minnet er mindre robust.

Et TBW-tall på 600 terabyte er fremdeles mer enn hva folk eller datamaskiner flest vil kunne skrive i løpet av den typiske levetiden til en slik SSD. Men det er altså halvparten av hva 970 Pro kunne by på.

Men nå er heller ikke dette noe Samsung legger skjul på. Bakgrunnen for valget ligger i selskapets egne undersøkelser, som sier at 99 prosent av brukerne skriver mindre enn 156 TB over en femårsperiode.

Samtidig er altså 980 Pro langt rimeligere og raskere enn forgjengeren 970 Pro. Den har også fått en ny kontrollerbrikke. Som vanlig produserer Samsung selv alle komponentene på sine SSD-er.

Samsungs M.2-SSD-er har et «klistremerke» på baksiden som også fungerer som varmespreder. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Ytelsesmessig er 980 Pro blant de aller beste diskene i de fleste testene vi jager den gjennom. Men hastigheten sørger også for at den kan bli fort varm, på tross av en diskret varmespreder i kobber på baksiden og et lag nikkel på kontrolleren. Om mulig, ville vi paret denne SSD-en med en eller kjøleløsning.

Samsungs SSD-programvare Magician støtter også en modus kalt «Full Power Mode». Denne sørger for at disken aldri går i dvale, og således skal kunne reagere raskere. I den fulle PCMark 10-testen opplevde vi at dette ga oss en ytelsesøkning på omtrent fem prosent.

Totalt sett er 980 Pro en knakende god disk.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Samsung SSD 980 Pro 2TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2990 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra Fordeler + 5 års garanti

+ Robust minne

+ Meget god PCIe-ytelse

+ Har «Full Power Mode» Ting å tenke på — Blir varm ved hard belastning

— Eldre PC-er har ikke nødvendigvis PCIe 4.0

Kioxia Exceria Pro: Sen til festen, men god

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kioxia – i gamle dager hadde vi kjent det som Toshiba Memory Corporation – kom på banen i 2021 med et par M.2-SSD-er som brukte PCIe 3.0-teknologi og ikke akkurat kunne konkurrere i toppklassen: Exceria og Exceria Plus. Men de var gode nok til sin pris, og derfor kan du også lese mer om dem litt lenger ned i denne samletesten.

Exceria Pro er Kioxias kandidat til eliteserien. Omsider, får vi si – SSD-er med PCIe 4.0 har vært på markedet i flere år allerede, og i løpet av 2022 får vi trolig se de første minnediskene basert på PCI 5.0.

Sånn sett kommer Kioxia på banen lovlig sent, men til gjengjeld har de også hatt tid på seg til å lage et godt produkt. Både på papiret og i praksis har Exceria Pro god nok ytelse til å kunne hevde seg blant de aller beste SSD-ene på markedet.

Tallene sier opptil 7300 MB/s lesing og 6400 MB/s skriving, og det stemmer godt med våre målinger. I tillegg gjør den det fra bra til meget bra i alle testene vi har kjørt mot den.

Som raske disker flest blir denne SSD-en fort varm. Under vår lille stresstest med ATTO nådde den 74 grader celsius, som betyr nedsatt skriveytelse da disken begrenser seg selv ved 70 grader.

Men dette er for det første ikke typisk bruk, og for det andre er alle komponenter samlet på én side, så det vil være enkelt å forsyne denne SSD-en med en kjøleribbe som løser et varmeproblem. Slike kjøleløsninger er for øvrig inkludert på en rekke moderne hovedkort.

Ellers skulle vi gjerne sett at minnet var hakket mer robust, men et TBW-tall på 400 terabyte er ikke noe en gjennomsnittlig bruker skal bekymre seg over – av samme grunn som nevnt i omtalen av Samsung 980 Pro.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Kioxia Exceria Pro 2TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2468 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra Fordeler + 5 års garanti

+ Meget god PCIe-ytelse Ting å tenke på — Blir varm ved hard belastning

— Eldre PC-er har ikke nødvendigvis PCIe 4.0

Corsair MP600: «Gammel», men usedvanlig robust

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Den originale Force Series MP600 fra Corsair er den eldste SSD-en med PCIe 4.0 vi vet om, og det gjør den også til testens eldste disk. Egentlig skal den komme med kjøleribbe – akkurat som «fetteren» MP600 Core – men det hadde ikke dette eksemplaret da den kom ramlende inn på testlaben vår for noen år siden.

Her må du altså regne inn at temperaturmålingene våre ikke vil stemme sammenlignet med det vi ville fått med et nytt eksemplar med kjøleribbe montert.

Grunnen til at vi på tross av relativt høy alder ønsket å ha med MP600, er selvsagt for å se den an mot den nye MP600 Core, som har en annen type minne. Samtidig er den opprinnelige MP600 stadig i salg, og prisforskjellen er ikke avskrekkende – i skrivende stund tre hundrelapper ekstra for én terabyte.

På papiret er den største forskjellen mellom den vanlige MP600 og Core-varianten at førstnevnte har et åtte ganger så høyt TBW-tall, som betyr at den i teorien skal kunne tåle å bli skrevet til åtte ganger så mye. Ja, det er en ganske massiv forskjell, og 1800 terabyte er uansett nesten dobbelt så høyt som noen andre i denne samletesten.

I tillegg har MP600 jevnt over bedre ytelse enn Core-utgaven.

Ser du for deg at din SSD må kunne tåle ekstra hard og lang bruk, burde egentlig Corsair MP600 seile opp mot toppen av lista di. Ytelsesmessig er den ikke helt på par med de aller sterkeste konkurrentene, men stadig er det en av de bedre SSD-ene på markedet – gitt at den kan finnes til en ålreit pris.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Corsair MP600 2TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra Fordeler + 5 års garanti

+ Ekstremt robust minne

+ God PCIe-ytelse

+ Kommer med kjøleribbe Ting å tenke på — Eldre PC-er har ikke nødvendigvis PCIe 4.0

Samsung SSD 980: Uten DRAM, men god likevel

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Det kan være fort gjort å gå litt i surr med modellbetegnelser, og det er det også fare for når Samsung trår til med sin nyeste modell: SSD 980. Den er basert på tredjegenerasjons PCIe-teknologi og bør helst ikke forveksles med toppmodellen 980 Pro – som jo har PCIe 4.0.

SSD 980 hører til mellomklassen og er etterfølgeren til 970 Evo og 970 Evo Plus. Sistnevnte har vi dessverre ikke testet, men 970 Evo er en tidligere testvinner her hos oss.

Samtidig er SSD 980 bygd litt annerledes enn de fleste relativt kjappe SSD-er. Den kommer nemlig uten sin egen DRAM-brikke, og bruker i stedet 64 megabyte av datamaskinens hovedminne for å få fart på sakene. Teknologien er kjent under bokstavene HMB, som er kort for host memory buffer.

Nå har riktignok SSD-er uten egen DRAM sjelden vært noe å skryte av. De har typisk hatt dårligere garantivilkår og virket mindre robuste enn disker med egen DRAM-brikke, samtidig som det ikke har vært så veldig mye penger å spare på å gå for en slik disk. Men med den nye SSD 980 mener altså Samsung at HMB-teknologien nå er god nok til å være konkurransedyktig.

«Full Power Mode» gir litt ekstra ytelse og er tilgjengelig på både SSD 980 og 980 Pro.

I denne samletesten skiller heller ikke denne disken seg spesielt fra konkurrentene med PCIe 3.0. Garanti og robusthet i TBW er på linje med den dyrere 980 Pro. Resultatene i de enkelte ytelsestestene går fra høyt til lavt, og typisk nok er det skriving som er SSD 980s svakeste disiplin. Spesifikasjonene lover 3000 MB/s, men i testene vi har brukt ser vi ikke helt det tallet i praksis.

I likhet med 980 Pro støtter SSD 980 også «Full Power Mode» med Samsung Magician. Dette øker ytelsen i PCMark 10s lagringstest med omtrent fem prosent.

Alt i alt er det totale inntrykket ganske så godt. PCMark 10 gir faktisk denne SSD-en en habil plassering i den fulle lagringstesten – og det er altså i helt vanlig modus.

Kingston KC2500: Slett ikke dum, men litt anonym

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Én ting skal Kingston ha – de skryter ikke unødvendig av sine egne produkter. KC2500 er blant de mer anonyme SSD-ene i sin klasse, uten spesielt fjong innpakning, bruk av farger eller andre elementer for å pynte opp.

Modellen gir sånn sett et inntrykk av en solid og robust SSD. Den gjør jobben sin uten å bli unødvendig varm, og sammenlignet med de andre tredjegenerasjons diskene i testen tenker vi at den i hvert fall er «god nok».

Riktignok er det visse 4K-operasjoner den ikke trives spesielt godt med, og i rene lese- og skrivetester imponerer den heller ikke akkurat, men så gjør den samtidig en ganske god figur i den fulle PCMark 10-testen.

Dette kan gjøres litt mer spenstig, Kingston.

Når det er sagt, sliter vi kanskje egentlig mest med å finne en god grunn til å plukke Kingston KC2500 fremfor en av de andre SSD-ene i mellomklassen. Den er testens dyreste PCIe 3.0-disk – om enn med beskjeden margin – og selskapets SSD-programvare trenger sårt trengt en ansiktsløftning. Jo, den virker, men stilen er skikkelig 2015. Eller enda eldre.

Egentlig er KC2500 en SSD vi ikke har noe særlig negativt å si om. Og det er jo bra. Dessverre er det ikke så mye som trekker spesielt i en positiv retning heller. Den blir ganske enkelt litt anonym.

Men bevares – ramler du over denne til den rette prisen, er det faktisk en ålreit SSD.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Kingston KC2500 1TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + 5 års garanti

+ Robust minne Ting å tenke på — Ikke noe spesielt

Corsair MP600 Core: Med både PCIe 4.0 og QLC-minne

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

MP600 Core er en ny modell fra Corsair, og testens eneste med QLC-minne. Q står for «quadruple», altså snakker vi om 4-bit minneteknologi. Core har også en ganske kraftig (én centimeter høy) og stilig kjøleribbe som sørger for at temperaturen ikke stiger for raskt og holder seg på et anstendig nivå.

Samtidig er det greit å være klar over at en slik kjøleribbe legger til vekt og tar opp mer plass – ikke bare i høyden, men også litt i bredden og på undersiden av SSD-en. Men når det er sagt, opplevde vi ikke å ha noen problemer med å plassere MP600 Core, slik vi gjorde med Aorus Gen4 7000s.

Kjøleribben på denne SSD-en kan også fjernes, men uten denne – eller en annen måte å bli kvitt varmen på – risikerer du at SSD-en setter ned hastigheten hvis den blir for varm. Ifølge Corsair skjer dette hvis temperaturen passerer 68 grader.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Ytelsesmessig gjør MP600 Core en ganske god figur i flere av testene. Unntaket er den fulle PCMark 10-testen, som absolutt ikke liker denne SSD-en og gir den jumboplassen. Altså er den et stykke unna toppklassen, men er også priset deretter.

Diskens QLC-minne gir seg også utslag i at denne modellen har et betydelig lavere TBW-tall (total bytes written) enn konkurrentene, for ikke å glemme «fetteren» MP600 med TLC-minne som er listet til å tåle hele 1800 terabyte, eller åtte ganger så mange skriveoperasjoner.

Men nå er det egentlig heller ikke slik at MP600 Cores 225 terabyte er spesielt lite. Sett over diskens garantitid på fem år, skal den da klare drøyt 126 gigabyte med skriving hver bidige dag.

I praksis vil en SSD i en «kontor-PC» typisk få skrevet mellom 10 til 40 GB per dag, så selv QLC-minnet til en 1 TB MP600 Core burde holde koken i tre ganger garantitiden – minst. Altså, med mindre du har spesielle behov eller vaner, burde du ikke være for bekymret over denne diskens TBW-tall.

Husk for øvrig at TBW-tallet dobler eller halverer seg i takt med SSD-ens kapasitet, men for akkurat Corsair MP600 Core er faktisk 1 TB den minste kapasiteten.

Alt i alt tenker vi at denne SSD-en slett ikke er så gal, men når modeller med mer robust minne og bedre ytelse finnes i samme prisleie, må vi si at de alternativene frister mer.

Kioxia Exceria Plus: Et solid steg opp fra «lillebror»

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kioxia er representert med tre SDD-er kalt Exceria i denne testen, og denne «Plus»-utgaven er en slags gyllen middelvei.

Den kan ikke måle seg med storebror Pro, men samtidig er den jevnt over kjappere enn den «vanlige» Exceria – faktisk til tider nærmest dobbelt så rask. Dette merkes spesielt under sekvensielle lese- og skriveoperasjoner.

I tillegg er den å få i kapasiteter på opptil to terabyte, mens «lillebror» Exceria stopper på én terabyte.

I tillegg blir ikke Plus-varianten like varm, men det kan også ha med å gjøre at denne utgaven har spredd elektronikken over begge sider av kretskortet, mens den vanlige Exceria er enkeltsidig – altså er det kun den ene siden som har synlige komponenter.

Uansett holder vi altså en knapp på denne Plus-utgaven, som vi absolutt vil mene er verdt noen hundrelapper mer enn lillebror. Men det er vanskelig å si akkurat hvor den grensen går.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Kioxia Exceria Plus 2TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4995 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + 5 års garanti

+ Adskillig raskere enn en SATA-SSD Ting å tenke på — Ikke noe spesielt

Kioxia Exceria: Når prisen teller mest

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kioxia Exceria befinner seg kanskje langt nede på denne lista, men så koster den også under halvparten så mye som noen av toppkandidatene.

Betyr det at denne SSD-en er dobbelt så dårlig? Vel, det spørs på hvilke tall du ser på. Den kan fint bruke dobbelt så lang tid og vel så det på visse operasjoner, mens forskjellen i andre instanser knapt vil kunne måles eller merkes.

Og dersom du bare er ute etter en M.2-SSD som en sekundær lagringsplass for slikt som filmer, musikk eller spill, trenger du sjelden noe stort mer enn en disk som dette.

Faktisk vil den i mange tilfeller være langt raskere enn en vanlig SATA-SSD, og til denne prisen – hvor vi også får fem års garanti fra fabrikken og anstendig robusthet – kan vi ikke akkurat klage.

7 Bra fjerne Sammenlign Kioxia Exceria 1TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra Fordeler + 5 års garanti

+ Raskere enn en SATA-SSD

+ Billigere enn visse SATA-SSD-er Ting å tenke på — Ikke spesielt kjapp til å være PCIe-disk

Adata XPG Gammix S50 Lite: Ingen PCIe 4.0-magi

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Adatas eget «gaming-merke» XPG liker å mikse gode spesifikasjoner med et friskt utseende – en oppskrift vi ofte synes fungerer bra. Men med XPG Gammix S50 Lite synes vi ikke selskapet helt har klart å sikte seg inn mot sentrum av blinken.

For all del, her har vi en moderne SSD basert på PCIe 4.0, men egentlig byr den ikke på så veldig mye bedre ytelse enn de beste SSD-ene med tredje generasjon PCIe. Og til tross for en frontplate i metall som bør fungere som varmespreder, er dette en av testens varmeste disker.

Varmesprederen er i tillegg klistret fast og lar seg ikke fjerne sånn uten videre. Siden den heller ikke er spesielt tynn, kan dette gjøre det litt problematisk å kombinere SSD-en med en tredjeparts kjøler eller kjøleribbe som sitter på hovedkortet.

Sammenlignet med de andre diskene i denne samletesten, ligger ytelsen for det meste sånn omtrent midt på treet. Unntaket er «hurtigtesten» i PCMark 10, der Gammix S50 Lite av en eller annen grunn tar en soleklar jumboplass.

Totalt sett byr ikke Adata XPG Gammix S50 Lite på det vi vil kunne forvente av PCIe 4.0-SSD – selv om den strengt tatt også er priset deretter. Nei, her er det flere alternativer som er bedre.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Adata XPG Gammix S50 Lite 1TB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit Fordeler + 5 års garanti

+ Robust minne Ting å tenke på — Blir varm ved hard belastning

— Varmesprederen er klistret fast

— Eldre PC-er har ikke nødvendigvis PCIe 4.0

Les også PS5 har så rask SSD at spillmotor måtte skrives om 4. juni 2020

Ytelsestester

Før vi gjennomførte denne testen ble det klart at vi trengte nye og bedre testrutiner for SSD-er. Den aldrende PCMark 8 fra UL (tidligere Futuremark) gjorde en god jobb med å skille mellom harddisker eller SSD-er med SATA- kontra PCIe-grensesnitt, men gjorde det vanskelig å få til en god innbyrdes rangering.

Denne gangen har vi derfor snarere satset på PCMark 10, som fikk på plass nye og bedre tester av lagringsmedier for et par år siden. Men også gamle PCMark 8 er representert, slik at det til en viss grad er mulig å sammenligne med eldre disker for den som skulle ønske dette.

Våre tidligere SSD-tester er riktignok gjort med svakere maskinvare, men det skal i teorien ikke utgjøre den helt store forskjellen.

I tillegg til PCMark har vi har vi altså testet med en rekke andre programmer vi også til en viss grad har benyttet oss av tidligere.

Vi starter med Anvil's Storage Utilities, der det gjøres flere målinger og vi får servert en totalsum basert på lesing og skriving av forskjellige typer og størrelser med data.

Totalt er det Kioxia Exceria Pro som gjør den beste figuren i akkurat denne testen. Men sistemann ut, altså Samsung 990 Pro, viser seg å være den som skårer best i rene leseoperasjoner. Ellers gjør WD Black SN850, Corsair MP600, Samsung 980 Pro, Kingston Fury Renegade og Aorus Gen4 7000s gode figurer her.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Skulle du ha ønske om å dykke dypere ned i tallene bak disse resultatene, finner du skjermbilder fra Anvil-testene i billedgalleriet over.

PCMark 10 har flere tester som er spesielt utviklet for lagringsmedier, og her har vi kjørt både den kjappere «Quick System Drive Benchmark» og «Full System Drive Benchmark».

Den hurtige testen skriver totalt 23 GB med data og tar omtrent et kvarters tid. Den fulle testen skriver 204 GB og tar nærmere en time – og skal totalt sett være mer krevende.

Ifølge UL, som altså lager denne testen, passer hurtigtesten til disker som går fra gammeldagse harddisker (HDD) til SSD-«innstegsmodeller» med PCIe. Testen måler ytelse under slikt som kopiering av billedfiler, bruk av Excel og Adobe Illustrator, samt lett Photoshop-arbeid.

En teknisk guide til PCMark 10 finner du her.

Den fulle testen er i større grad ment for å utfordre raskere SSD-er, med slikt som oppstart av Windows 10 og en rekke Adobe-programmer, oppstart av spill, bruk av Excel og Adobe – også tyngre bruk – samt kopiering av større filer.

Her er det interessant nok ganske mange disker i vår test som går ned eller opp flere plasser når vi bytter mellom Full og Quick test. Men det tre plassene i toppen går til Samsung 990 Pro, som utmerker seg foran Western Digitals SN850 og Kingston Fury Renegade. Disse ender opp med en poengsum som gjør at de skiller seg ut fra resten.

Vi tar også med båndbreddemålingene fra PCMark. Dette speiler i stor grad resultatene over, men noen forskjeller er det likevel.

I denne ganske enkle, men også litt krevende testen lager vi en kopi av en mappe med ti ISO-filer på til sammen 30,9 GB. Dette skjer internt på disken som testes, og vil si disse 30,9 gigabytene skal leses fra og skrives til testobjektet samtidig. Her får vi 50/50 prosent lesing og skriving, og det er en operasjon som vi naturligvis vil ha unna så fort som mulig.

Etter den første målingen dobler vi datamengden til 61,8 GB. For de beste SSD-ene fører ikke dette til noe annet enn at de bruker dobbelt så lang tid. For de mindre avanserte diskene – i dette tilfellet SSD-ene fra Kioxia med PCIe 3.0-teknologi – tar det lengre tid år mer data må behandles.

Her hadde vi egentlig regnet med at Samsung 990 Pro ville holde stilen ved dobling av datamengden, men her slapp den nok ganske enkelt opp for DRAM (hurtigminne), som for øvrig er på 1 GB for 1 TB-varianten og 2 GB for 2 TB-varianten av disken.

SSD-en som virkelig går mot strømmen her er Corsair MP600, som er betraktelig kjappere med den større datamengden. Vi har ikke funnet noen virkelig god forklaring på hvorfor den oppfører seg slik – det kan være at den bare er litt gammel og sliten.

CrystalDiskMark er et program som kjører litt forskjellige typer tester. Vi har valgt å dele resultatene, og starter da med de sekvensielle operasjonene. Her skrives eller leses større mengder data jevnt og trutt, og det er disse testene som forteller oss hvor kjapt det faktisk kan gå under optimale forhold.

Under disse testene leses og skrives sekvensielle datafiler på én megabyte (Seq1MQ8) og 128 kilobyte (Seq128KQ32). Her indikerer Q-en kødybden, som vil si hvor mange oppdrag eller jobber diskkontrolleren får. En større kø tillater kontrolleren å i større grad optimalisere arbeidet, og gjør det enklere for disken å oppnå en høyere hastighet.

De beste er her Samsung 990 Pro og Kingston Fury Renegade, som sammen med Kioxia Exceria Pro tilhører en ny generasjon SSD-er som nærmer seg den teoretisk maksimale overføringshastigheten for PCIe 4.0-disker. Den er på 7877 MB/s.

Samsung har i hvert fall den kjappeste lesehastigheten, mens Kingston så vidt tar teten når det gjelder skriving.

Foruten Samsungs, Kingstons og Kioxias toppmodeller er det tre andre disker som også skiller seg tydelig ut, med Corsairs MP600-par som et lite mellomtrinn før vi kommer til SSD-ene med PCIe 3.0. Og så har vi i tillegg XPG Gammix S50 Lite, hvis ytelse ligger nærmere PCIe 3.0 enn det vi ser på de andre diskene med PCIe 4.0.

Helt nederst på tabellen finner vi Kioxia Exceria. Men selv om 1700 og 1600 megabyte i sekundet ser litt stusslig ut i dette selskapet, skal vi huske at selv de beste SATA-diskene ikke klarer mer enn 560 og 530 MB/s.

CrystalDiskMark kan også måle tilfeldig (random) lesing og skriving av små filer, her i størrelsesorden 4 KB. Der forrige test i større grad demonstrerte ytelsen ved lesing og skriving av slikt som video, bilder, musikk, arbeidsdokumenter og andre filer med litt størrelse, gir 4K-ytelsen en indikasjon på en annen type effektivitet.

Lesing og skriving av såpass små filer i store kvanta er noe vi normalt ser hos slikt som operativsystemer og eksempelvis i databaser. Øvelsen er spesielt tung for tradisjonelle harddisker, men selv om SSD-er gjør det langt bedre, må vi vanligvis se langt etter noe tilsvarende topphastigheten.

Her har vi også kjørt et køtungt testløp med dybde på 32 og 16 samtidige tråder (Q32T16) – noe som virkelig gir disken noe å jobbe med. I tillegg har vi sett på ytelsen når kontrolleren bare får ett og ett oppdrag (Q1T1), da arbeidsbelastningen for en SSD i et «vanlig» hjemmedatamiljø normalt sett er på den lettere siden. Tung købelastning er noe vi snarere pleier å se i servere og/eller arbeidsstasjoner.

I denne testen har vi stort sett «de vanlige mistenkte» på toppen, men visse unntak er det. Spesielt merker vi oss at Aorus Gen4 7000s har relativt lav ytelse under tung lesebelastning av slike småfiler, mens vi ikke kan si det samme om skrivingen. Disken gjør dog en bedre figur under mer «normale» belastningsforhold.

For det aller tyngste leseløpet ser vi at det er Samsung 990 Pro som utmerker seg, mens vi kan si at den jevneste 4K-ytelsen kommer fra Kingston Fury Renegade, som konstant ligger på en av de fremste plassene.

3DMark storage benchmark er en ganske ny test, som da ifølge selskapet selv er rettet mot gamere. Dette testprogrammet er nå en del av 3DMark-suiten og skal måle faktisk ytelse med spill som Battlefield V, Overwatch og The Outer Worlds. Med ytelse snakker vi om operasjoner som oppstart, installering og lagring. Nærmere detaljer finner du på ULs hjemmesider.

Siden 3DMark storage benchmark først kom senere, var ikke dette med i den originale samletesten fra våren 2021, men vi har ettertestet med de mest aktuelle SSD-ene.

Uansett ser vi at WD Black SN850 legger seg på topp, og rett bak finner vi Kingston Fury Renegade. Dette passer jo bra ettersom disse to diskene også markedsføres spesielt mot gamere. På en solid tredjeplass har vi Samsung 990 Pro.

Temperaturmålingene våre ble gjort med diskenes egen sensor for dette. Å unngå overoppheting er viktig, da varme sliter på komponentene. Moderne SSD-er senker farten i stedet for å bli for varme – et fenomen kjent som «throttling».

Blir SSD-en for fort varm, må den altså «slå på bremsene».

Her har vi gjort to målinger. Den første målingen er gjort mens SSD-en i hovedsak er helt uvirksom («idle»), det vil si at den bare slapper av og venter på oppdrag. Romtemperaturen der datamaskinen står er på omtrent 21 grader.

Den andre målingen er tatt umiddelbart etter at disken har fått tatt en runde med testprogrammet ATTO. Over omtrent tre og et halvt minutt gjør den mange kjappe lese- og skriveoperasjoner til SSD-ene, noe som får opp temperaturen – spesielt på de raskeste diskene.

Merk for øvrig at temperaturen etter slik hard jobbing ikke vil være typisk for mer normal bruk. Under den fulle lagringstesten for PCMark 10, registrerte vi for eksempel en maksimumstemperatur på 52 grader for WD Black SN850 – som altså kan sies å være denne samletestens heiteste disk.

