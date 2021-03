Samtlige SSD-er har blitt testet under tilnærmet identiske forhold på en stasjonær PC med Windows 10 Home. Hovedkortet har vært et Asus ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) med siste BIOS og 2 x 8 GB RAM kjørende på 3200 MHz. For å forsikre oss om at det ikke var prosessoren det skulle stå på, brukte vi like godt AMDs 16-kjernede flaggskip Ryzen 9 5950X .

Oppsettet støtter selvsagt PCIe 4.0. Testmaskinen var ellers utstyrt med en SATA systemdisk fra Samsung og grafikkort fra Nvidia .

De testede SSD-ene har alle vært koblet til som en sekundær disk gjennom hovedkortets raskeste M.2-spor, som er klemt inn mellom prosessoren og grafikkortet.

Før testene har vi brukt produsentens egen SSD-programvare for å sørge for at diskene er i orden og oppdatert med nyeste fastvare. Ellers har diskene blitt kjørt som de kommer ut av esken. For enkelte SSD-er er det mulig å endre noe på funksjonaliteten eller sette dem i en spesiell «ytelsesmodus», men vi har altså hovedsaklig testet dem med opprinnelige innstillinger.

For ytelsestester har vi brukt Anvil’s Storage Utilities, CrystalDiskMark, PCMark 8, PCMark 10 og RoboCopy. AIDA64 og belastning med ATTO har også vært benyttet for temperaturmålinger.

Alle diskene har blitt testet som de kom «rett ut av esken» , og det betyr at noen er testet med kjøleribbe og andre ikke. Det skal etter våre erfaringer likevel ikke ha noe å si på resultatene – med unntak av temperaturmålingene.

Husk uansett at det finnes flere muligheter for å hjelpe SSD-er med å kvitte seg med varme. Dyrere hovedkort kommer gjerne med matchende varmespredere eller kjøleribber ferdig installert, men gode løsninger kan også kjøpes separat. Ellers vil bedre luftgjennomstrømming i kabinettet alltid være noe å trakte etter.