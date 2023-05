Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Løpesko med karbon (2023)

Supersko eller gimmick? Vi tester løpesko med karbon

Utviklingen innen løpesko med karbon går stadig fremover. Vi har testet de nyeste modellene, inkludert en «forbudt» sko. Kamera Dag Yngve Dahle, Tek.no

Mye vann har rent i havet siden Eliud Kipchoge brøt totimers-grensen på maraton og Karsten Warholm sprengte grenser på 400 meter hekk – begge i sko med karbon.

Å bruke karbon i løpesko har vært en real innovasjon, riktignok noe omstridt siden enkelte har sett det som juks, men like fullt en innovativ teknologi som har endret løpesko markant.

Både eliteutøvere, supermosjonister og trimmere vil ha det, og de aller fleste løpeskoprodusenter har utviklet sko med karbonplate eller annet karboninnlegg. En god del har skjedd på de to årene siden sist vi testet slike løpesko.

Dette har skjedd

Sist var det stort sett sko ment for konkurranser på vei og bane som hadde karbon i mellomsålen, og «superskoene» var laget for rask løping. Nå ser vi flere og flere karbonsko som er myntet på mengdetrening og raskere trening. Karbon brukes nå ikke bare i konkurransesko, og selv mange terrengsko har nå fått karbonsåle.

Karbon brukes dessuten i økende grad i det vi kan kalle maksimalistiske sko, altså sko med mellomsåle på mer enn 40 millimeters høyde – såkalt «stack». Det er faktisk blitt forbudt å bruke sko med tykkere mellomsåle enn dette i konkurranser. Men til trening kan de brukes, og modellene med mellomsåler tykkere enn 40 millimeter er myntet på nettopp det.

Slik testet vi I denne testen ble skoene vurdert opp mot sitt primære bruksområde. Karakteren reflekterer hvor vellykket vi mener de er innen det aktuelle bruksområdet. Skoene ble i hovedsak testet på asfalt over en periode på tre – fire uker. Én modell uten karbon, men med nitrogenbehandlet skum, er med i testen. Vi er tre testere: Testløper A - supermosjonist: Er i meget god form, trener daglig og deltar i konkurranser innen gateløp, terrengløp, orientering, langrenn og sykkel. Lander på hælen. Vekt: 68 kilo.

Er i meget god form, trener daglig og deltar i konkurranser innen gateløp, terrengløp, orientering, langrenn og sykkel. Lander på hælen. Vekt: 68 kilo. Testløper B – lat mosjonist: Avdanket. Trener et par ganger i uka, litt mer i sommerhalvåret. Løper mest på skogsvei og sti. Lander på midtfoten. Vekt: 84 kilo.

Avdanket. Trener et par ganger i uka, litt mer i sommerhalvåret. Løper mest på skogsvei og sti. Lander på midtfoten. Vekt: 84 kilo. Testløper C - aktiv mosjonist: Er i god form. Løper et par ganger i uka, primært på asfalt. Spiller og trener ellers mye volleyball / sandvolleyball. Lander på forfoten. Vekt: 75 kilo. Mer +

NB: Siden vi tester sko med såpass forskjellige fokusområder, velger vi å ikke dele ut noen best i test i denne omgang. Vi forsøker heller å fremheve hvilke kvaliteter de ulike skoene har, og hvilke løpere de passer for.

NB 2: Noen vil kanskje savne Nike i denne testen. Vi var ikke i stand til å få tak i Nike-organisasjonen i tide til publisering, men skal prøve å få hentet dem inn og oppdatert testen før sommeren er omme. Hoka ønsket ikke å delta.

Slik oppsummerer vi kjapt de ulike skoenes egenskaper:

9 Adidas Adizero Prime X Bytt 8.5 Salomon S/Lab Phantasm CF Bytt 8.5 Asics Metaspeed Sky+ Bytt 8 Saucony Endorphin Pro 3 Bytt 7.5 Brooks Hyperion Max Bytt 7 New Balance FuelCell Super Comp Trainer v2 Bytt 6 Scott Speed Carbon RC Bytt 6 Altra Vanish Carbon Bytt

Beste innovasjon: Adidas Adizero Prime X Strung

Forrige Neste Dag Yngve Dahle, Tek.no 49,5 millimeter med løpeglede. Dag Yngve Dahle, Tek.no Testløperne var imponert. Dag Yngve Dahle, Tek.no Adidas viser frem en av karbonspilene under skoene. Åpne fullskjerm

«Ulovlig» mye støtdemping og litt smal passform kan fort gi styltefølelse. Men vi ble svært positivt overrasket over denne Adidas-modellen.

Hvordan får de til dette? Det var spørsmålet som ble stilt under en av testernes felles løpeøkter med disse skoene. For Adidas har klart kunststykket å kombinere svært mye støtdemping, relativt god fartsfølelse og lav vekt – i utgangspunktet en vanskelig øvelse. Og det attpåtil i en relativt smal sko.

Vi snakker støtdemping som løfter løperen nesten fem centimeter over bakken, godt over de 40 millimetrene som er tillatt i gateløp. I utgangspunktet skal det bety at en del av effekten i frasparket forsvinner i dempematerialet, noe som gjør skoene uegnet for raskere løping. Testerne opplevde derimot at dette ikke var tilfelle. Fartsfølelsen er riktignok ikke på høyde med rene konkurransesko, men fartsfølelsen er relativt god samtidig som støtdempingen er bunnsolid.

Det skyldes nok primært to faktorer: Dempematerialet, som består av tre lag med Lightstrike Pro-skum, er såpass mykt og responsivt i seg selv at det fremmer løpsfølelse og gjør at effekten av karbonspiler og karbonplate blir tydelig og god. Her snakker vi solid energiretur.

Legg til relativt lav vekt på rundt 250 gram, dropp på 8,5 millimeter og rocker-geometri og resultatet er en unik kombinasjon av støtdemping og løpsfølelse. Vi applauderer.

Et par ankepunkter må nevnes. For å redusere vekten er mer eller mindre overflødige deler skåret bort, noe som også gjelder lest og støtdemping. Konsekvensen er at dette er løpesko med relativt smal passform, spesielt i hælpartiet.

Kombinasjon av høy og smal støtdemping kan gi styltefølelse, ustabilitet og fare for overtråkk. Testerne bemerket også dette første gangen de fikk skoene på beina, men det interessante var at ustabiliteten ikke var spesielt merkbar da de kom i gang med løpingen. De noterte dog ett tilfelle av lett ankelvrikk, men det var av det harmløse slaget.

Dette er antagelig ikke sko for folk som over- eller underpronerer mye og trenger stabilitet, og de egner seg nok best til jevne asfaltflater uten for mange svinger. Grus- eller skogsvei anbefales ikke.

Men skoene er ikke videre ustabile i bruk – spesielt ikke når farta ble skrudd opp - og det er ytterst positivt.

NB: Det finnes to versjoner av dette produktet, Prime X og Prime X Strung, hvor sistnevnte har en strikket overdel og er den vi har testet. Mellomsålen er den samme.

Passer best for: Løpere som liker mye støtdemping. Løping på asfaltunderlag, ikke brostein eller grus. Rask trening, restitusjonsløping og noe mengdetrening. Ikke for over-/ underpronerere med svake ankler.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Adidas Adizero Prime X Strung annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Maksimalistisk støtdemping, lav vekt og solid karboneffekt laget for ren asfaltløping. Fordeler + Suveren støtdemping

+ God fartsfølelse tross dempingen

+ Bredt bruksområde

+ Moderat vekt for sko med så mye støtdemping Ting å tenke på — Noe ustabil i hælpartiet

— Ikke tillatt å bruke i konkurranser

— Høy pris

Mest for pengene: Salomon S/Lab Phantasm CF

Forrige Neste Dag Yngve Dahle, Tek.no Testløperne var fornøyd med passformen. Dag Yngve Dahle, Tek.no Salomon leverer helgummiert yttersåle. Åpne fullskjerm

Innlegg av ren karbon er det store i dag, men Salomon viser at et komposittmateriale bestående av plast og karbon også fungerer godt.

Phantasm CFs fremste forse er at de sitter som en sokk på foten og fremmer fotens bevegelse gjennom løpesteget på svært effektivt vis. Lav vekt på rundt 200 gram, solid dropp på 9 millimeter og en tydelig rocker-konstruksjon bidrar.

Her ruller foten naturlig, noe særlig testløper A, som lander på bakfoten, satte pris på. «Jeg kunne fint løpt maraton med disse», var hans kommentar. Dette er altså lette og responsive sko som inviterer til fart, og de vil fungere godt til konkurransebruk og intervalltrening.

Støtdempingen er, som i en del andre Salomon-sko, noe hardere enn hos noen av konkurrentene. Ingen av testerne syntes dette var et stort problem, men testløper C bemerket at han foretrekker litt mer komfort – også på raskere løpeturer. «Disse gir meg ingenting «gratis», slik flere av de andre gjør», sa han.

De som lander midt på foten eller forfoten kan oppleve at skoene har litt for lite støtdemping. Lesten er smal og løpere med brede føtter vil kanskje ønske seg litt mer plass. Testløper B, som har høy vrist, opplevde at overdelen var trang og presset mot vristen.

Samtidig er skoene overraskende stabile til tross for den smale lesten, noe som antagelig kommer av at hele undersiden av skoene er gummiert og at ingenting var skåret bort fra lesten eller støtdempingen. Gummieringen ga også godt grep på asfalten. Vi merker oss også at dette er testens rimeligste sko. Her får du mye for pengene.

Passer best for: Lette løpere, hælfotløpere, erfarne løpere som tåler hardt underlag godt, konkurranser, rask trening.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Salomon S/Lab Phantasm CF annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Sokkeliknende sko med vekt på god løpsfølelse og et naturlig løpesett. Fordeler + Sitter som sydd på foten

+ Inviterer til fart

+ Stabile tross smal passform

+ Godt grep mot underlaget

+ Moderat pris Ting å tenke på — Noe smal passform

— Kan presse mot vristen

— Hælgrepet kunne vært bedre

— Litt hard demping

Favorittsko for fart: Asics Metaspeed Sky+

Forrige Neste Dag Yngve Dahle, Tek.no Metaspeed Sky+ vakte begeistring. Dag Yngve Dahle, Tek.no Bred lest og god plass til tærne. Åpne fullskjerm

Asics leverer en svært vellykket kombinasjon av energiretur, fartsfølelse og komfort.

To av tre testere var svært begeistret for Metaspeed Sky+, og hadde disse som sine favorittsko. Hovedgrunnen til det er at skoene gir fartsfølelse og et solid karbonløft samtidig som komforten er relativt god.

Dette er ikke sko med maksimalistisk støtdemping a lá Adidas Prime X Strung, men i mye større grad sko laget for konkurranser eller rask trening. De veier ikke mer enn rundt 200 gram, har et markant rocker-design og fem millimeter dropp – de innbyr rett og slett til fart. «Det føles som konstant å bli løftet fram», sa testløper C. «Umulig å løpe langsomt med disse», sa testløper B.

Testerne var også begeistret for passformen, som er meget god. Lesten er relativt bred og tåboksen er romslig. Løpere med smale føtter kan oppleve skoene som for romslige, men det opplevdes ikke som et problem her.

Hva så med støtdempingen? Skoene fremsto med litt mer støtdemping under forfoten enn forrige utgave av skoene. Ifølge Asics er det kun fire prosent mer skum i denne utgaven enn i forrige versjon, så det kan hende det skyldes at Asics har flyttet karbonplata litt nærmere foten, altså oppover i mellomsålen, slik at det er mer skum mellom karbonet og yttersålen.

Støtdempingen oppleves som noe mykere enn i Salomon Phantasm CF, og hardheten kan sammenliknes med Saucony Endorphin Pro 3.

Testløper C mente skoene gir «fabelaktig komfort og relativt bra kick fra karbonet». Også testløper B var begeistret: «Fartsegenskaper med komfort». Testløper A, som lander på bakfoten, syntes hælpartiet hadde litt lite støtdemping og dette skapte en viss ubalanse sammenliknet med støtdempingen i forfoten. Bakfotløpere kan med fordel vurdere andre sko.

I likhet med flere andre karbonmodeller er skoene litt ustabile i hælpartiet. Testerne opplevde litt slitasje på undersålen etter noen uker, noe som indikerer moderat holdbarhet, men dette har vi ikke testet.

Passer best for: Lette til middels tunge løpere, midt- og forfotløpere, asfalt og annet hardt underlag, konkurranser og rask trening.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Asics Metaspeed Sky+ annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Rask sko med høy komfort og solid karboneffekt. Fordeler + Lav vekt

+ Innbyr til fart

+ Meget god passform

+ Spesielt god demping i forfoten Ting å tenke på — Lite støtte i hælpartiet

— Litt ubalansert demping i hæl versus forfot

— Høy pris

Best for lettvektere: Saucony Endorphin Pro 3

Forrige Neste Dag Yngve Dahle, Tek.no Saucony leverer høy komfort. Dag Yngve Dahle, Tek.no Forfoten har en relativt kvadratisk form. Dag Yngve Dahle, Tek.no Saucony leverer svært mye dempemateriale under midtfoten. Åpne fullskjerm

Saucony var en gang kjent for støtdemping av det hardere slaget. Slik er det ikke lenger. Dette er 200 gram med vellykkede løpesko. Testerne erfarte at lav vekt, dropp og rocker-effekt propellerte dem framover. Skoene inviterer med andre ord til fart.

Det myke dempematerialet bidrar også til god fartsfølelse. For tyngre løpere kan støtdempingen oppleves som for myk, mens lettvektere antagelig ikke vil oppleve det på den måten.

Du får nesten 40 millimeter med støtdemping i hælpartiet, noe som er mer enn de sammenliknbare modellene Salomon Phantasm CF og Brooks Hyperion Max. Skoene har svært mye dempemateriale under midtfoten, noe som kan være uvant for noen. Testløper A påpekte dette.

Avslutningen av dempematerialet i forfoten er relativt brå, noe som ifølge testløper B forsterker rulleeffekten forover og kan bidra til snert i frasparket og kjappere stegavvikling, men testløper A opplevde at det forstyrret fotens naturlige bevegelse, spesielt i avslutningen av løpesteget Her er det nok litt individuelt hva man liker, og interesserte bør prøve skoene på tredemølle før innkjøp.

Testløper C var imponert over passformen. «Det kjennes ut som de er sydd til foten min», var hans kommentar.

Testløperne bemerket at skoene ikke er fullt så stabile som andre modeller, og at dette er et mulig ankepunkt. Samtidig er dette raske sko for rask løping der hensynet til stabilitet kommer i andre rekke. Stabiliteten var dog ikke fullt så god her som i de sammenliknbare modellene fra Salomon og Brooks, noe som muligens skyldes mye støtdemping midt under forfoten og at karbonplata er S-formet.

Til gjengjeld var skoenes fartsegenskaper eminente, som nevnt, og effekten fra karbonmaterialet i støtdempingen var tydelig – det ga et ekstra løft. «Disse gir svært godt skyv framover», sa testløper C.

Passer best for: Lette løpere, midt- og forfotløpere, konkurranser, rask trening.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Saucony Endorphin Pro 3 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Høy komfort og god løpsfølelse for løpere som ikke trenger mye stabilitet. Fordeler + God støtdemping

+ Gir et ekstra kick i frasparket

+ Svært lette

+ Luftig overdel Ting å tenke på — Kunne vært mer stabile

— Litt lite støtdemping fremst

— Vel myk demping for noen

— Høy pris

Et alternativ uten karbon: Brooks Hyperion Max

Forrige Neste Dag Yngve Dahle, Tek.no Brooks leverer ikke karbon, men solide fartsegenskaper. Dag Yngve Dahle, Tek.no Overdel uten sømmer reduserer risikoen for irritasjon og gnagsår. Dag Yngve Dahle, Tek.no Mange produsenter sparer vekt på å redusere gummimengden i yttersålen. Åpne fullskjerm

Hyperion Max er en helt ny modell, som Brooks sier gir mer trening av leggmuskulaturen enn for eksempel karbonskoen Hyperion Elite (som vi testet sist).

Dette stemmer nok, siden støtdemping med karbon letter belastningen på leggene. Testerne var imidlertid mer opptatt av hvordan skoene var i bruk, og om de opplevde stor forskjell mellom disse og sko med karbon. Svaret er både ja og nei.

Først og fremst er dette lette, raske og responsive sko som egner seg best til konkurranser og rask intervalltrening. Åtte millimeter dropp og rocker-geometri bidrar til det. «Disse oppfordrer til fart», sa testløper B i løpet av testingen.

Skoene lager litt lyd mot asfalten under løpingen. Det vitner om at lesten er litt stivere og mellomsålen er litt hardere enn hos noen av konkurrentene, men ingen av testløperne opplevde dette som et problem.

Mellomsålen av såkalt DNA-skum tilført nitrogen gir en viss energiretur, slik at skoene har noen av egenskapene fra sko med karboninnlegg. Men skoene har ikke den samme fjærende effekten som gode karbonsko har. Det er altså snakk om en viss energiretur, men ikke på samme nivå som med karbon.

Men det kan til en viss grad skyldes at støtdempingen ikke er så myk som for eksempel hos Adidas og Asics. Virkelige lettvektere vil muligens ønske seg litt mykere støtdemping, men skoene fungerte samtidig godt for den letteste testløperen på 68 kilo.

Testerne likte den sømløse overdelen. Skoene har ingen sømmer eller andre designmessige finurligheter som kan skape irritasjon og gnagsår under løping.

Passformen opplevdes som meget god. Testerne påpekte dog en noe brå avslutning av dempematerialet i hælpartiet. Særlig testløper A, som lander på hælen, mislikte dette.

Alt i alt en relativt vellykket sko med flere gode kvaliteter.

Passer best for: Lette til middels tunge løpere, ikke hælløpere, konkurranser, rask trening.

(Denne skoen er altså uten karbonsåle, men det var denne skoen Brooks sendte inn til testen. Prismessig er den innenfor resten, så vi valgte å ta den med)

7.5 Bra fjerne Sammenlign Brooks Hyperion Max annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Mangler karbonkick, men dette er raske sko som innbyr til fart. Fordeler + Veier svært lite

+ God fartsfølelse

+ God passform (lest)

+ Fast demping for dem som liker det

+ Flott design Ting å tenke på — For fast design for noen

— En tanke stiv såle

— Lager litt lyd mot asfalten

— Brå avslutning av støtdempingen i hælpartiet

Komfort for tungvektere: New Balance Fuelcell Supercomp Trainer V2

Forrige Neste Dag Yngve Dahle, Tek.no New Balance løfter hælen fire centimeter over bakken. Dag Yngve Dahle, Tek.no Kvistbiter og småstein kan sette seg fast i hulrommet under skoen. Åpne fullskjerm

I likhet med Prime X Strung fra Adidas er dette sko med maksimalistisk støtdemping, noe som vil si en mellomsåle på mer enn 40 millimeter og solid demping av slagene kroppen får fra underlaget under løpingen.

Testerne satte pris på den omfangsrike, myke og komfortable støtdempingen, spesielt til roligere løping. «Gode restitusjonssko», mente testløper A.

Lette løpere kan oppleve at støtdempingen blir i meste laget. Det skyldes delvis at løpsfølelsen bare er moderat her – det er forståelig at dette ikke er konkurransesko – men noe av effekten i frasparket kan bli borte i skummet i mellomsålen. Sagt på en annen måte: Siden lettvektere veier lite, kommer de ikke ordentlig i kontakt med underlaget.

Testløper B og C, som ikke er blant de absolutte lettvekterne, opplevde ikke dette som et stort problem. De opplevde en viss fartsfølelse med disse – også grunnet solid dropp (8 millimeter) og en ganske aggressiv rocker-geometri. «En god balanse av alt», mente testløper C.

Alle testerne var dog enige i at «karboneffekten» med fordel kunne vært mer markant. En bedre energiretur ville vært på sin plass. Mer kick, takk! Dette inntrykket blir muligens understreket av at den betydelige mengden av Fuelcell-skum i mellomsålen føles en tanke «deigete» i bruk, spesielt for lette løpere.

Høy mellomsåle og tildels smalt hælparti gir i likhet med liknende sko en viss ustabilitet, men testerne syntes ikke det var veldig merkbart. Skoene har en langsgående splitt under i skoenes lengderetning, sannsynligvis for å spare vekt. Dette reduserer antagelig stabiliteten litt. Verre var det at småstein flere ganger festet seg i dette hulrommet under løpingen, noe som ikke er gunstig.

Tåboksen smalner inn en del, noe løpere med brede føtter ikke vil sette pris på. Overdelen i sokkeliknende materiale er meget komfortabel.

Passer best for: Middels tunge og tunge løpere, ulike typer trening, restitusjonsløping, asfalt.

7 Bra fjerne Sammenlign New Balance FuelCell Super Comp Trainer v2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Komfortable maksimalistsko med moderat karboneffekt. Fordeler + Myk og komfortabel støtdemping

+ Super restitusjonssko

+ Luftig overdel

+ Ikke altfor dyr Ting å tenke på — Litt "svampete" dempemateriale

— Moderat karboneffekt

— Litt ustabil

— Litt smalt tåparti

Mer enn terrengsko: Scott Speed Carbon RC

Forrige Neste Dag Yngve Dahle, Tek.no Fast støtdemping karakteriserer denne modellen fra Scott. Dag Yngve Dahle, Tek.no Forfotløpere vil sannsynligvis ha glede av denne modellen. Åpne fullskjerm

Hvor myk støtdempingen i løpesko bør være handler litt om personlige preferanser.

Disse skoene fra Scott, som er mer kjent for terrengsko, er best tilpasset sistnevnte kategori. For de to lagene med såkalt Kinetic Foam-skum i to hardhetsgrader gir en noe fastere mellomsåle enn det noen av konkurrentene tilbyr. Testerne savnet litt mer komfort. «Det blir i hardeste laget for meg», sa testløper C. Lesten ser også ut til å være en smule stiv.

Samtidig er det fart i skoene. De er relativt lette og har rocker-geometri, noe som, tross moderat dropp på 5 millimeter, propellerer løperen forover. De maner til fart.

Testløper C, som lander på forfoten, merket denne effekten godt. «Mye å hente på korte distanser med disse», sa han. Testløper A, som lander på hælen, opplevde ikke denne effekten.

Scott skal bruke det samme karbonmaterialet i karbonplata som Adidas bruker, noe som bør tale til skoenes fordel – grunnet testernes begeistring over Adidas Adizero Prime X Strung.

Dog etterlyste testerne en tydeligere «karboneffekt» her. Energireturen og responsiviteten kunne med fordel vært bedre. Antagelig blir mye av effekten borte i det faste dempematerialet.

Overdelen er svært luftig og fin, men to tynne sorte bånd på innsiden kan skape irritasjon mot foten. Litt løst hælgrep, men en skumkant på innsiden av hælkappa gjør at de likevel sitter greit.

Passer best for: Tyngre løpere, løpere som ikke krever myk støtdemping, konkurranser og rask trening.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Scott Speed Carbon RC annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Raske og lette sko med fast støtdemping og moderat karboneffekt. Fordeler + Fast demping for dem som liker det

+ Svært luftig overdel

+ Moderat pris Ting å tenke på — I overkant fast støtdemping

— Merker lite "karbon-effekt"

— Stiv lest

— Litt hælglipp

Nulldroppsko med karbon: Altra Vanish Carbon

Forrige Neste Dag Yngve Dahle, Tek.no Altra leverer nulldroppsko med karbon. Dag Yngve Dahle, Tek.no Altra leverer god plass til forfoten. Åpne fullskjerm

Altra er en av få skoprodusenter som leverer sko med null dropp eller nesten null dropp, altså at sålen er horisontal og hæl og forfot er på samme nivå. Slik er også Altra Vanish Carbon.

Tanken er å stimulere et naturlig løpesett uten «hjelp» fra en fallende vinkel fra hæl mot tå.

I bruk erfarte vi at mangelen på dropp gjorde at vi ikke ble propellert framover. Det er som forventet med slike sko. Vanish Carbon har en moderat rocker-geometri, noe gjør at skoene heller ikke «ruller» så godt som andre sko. Testløper B sa det slik: «Jeg ønsker meg en mer aggressiv rocker-effekt».

Nå er dette litt vanskelig å vurdere, siden selve ideen med slike sko er at føttene nettopp ikke skal få hjelp fra konstruksjonen.

Men nulldroppsko krever tilvenning og belaster muskulatur i legg og føtter litt annerledes enn sko med dropp, og en tydeligere rocker-effekt kunne ha gjort skoene snillere mot leggene.

Den lave vekten og den pustende overdelen er et klart fortrinn. Det samme kan sies om passformen, som er romslig, men ikke for romslig. Noen elsker Altras karakteristiske brede tåboks. Testerne hatet den ikke, men satte pris på at tærne fikk bevege seg fritt. Testløper A var dog litt i tvil om den vinklede avslutningen på tåboksen.

Ett felles ankepunkt fra alle testerne var den moderate «karboneffekten». Disse skoene gir ikke den samme energireturen – det samme løftet - som mange av konkurrentene gir. Energireturen er nok der, men den merkes ikke så mye. «Disse gir meg ikke så mye», sa testløper C.

Noe av forklaringen er nok at Altra bruker karbonplate bare i den fremre delen av mellomsålen. Det skal gi mer effektiv stegavvikling, men karbon også i hælpartiet er ønskelig. I dette ligger det at forfotløpere i teorien vil ha godt utbytte av skoene.

Vi tenker at moderat bruk av karbon og rocker-geometri er i tråd med Altras filosofi om å fremme et naturlig bevegelsesmønster. Løpere som ikke trives med aggressiv «karboneffekt» vil kunne trives godt med disse.

Passer best for: Midt- og forfotløpere, erfarne løpere som liker minimalistisk støtdemping, konkurranser og rask trening, ulike typer hardt underlag.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Altra Vanish Carbon annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Lette nulldroppsko med moderat karboneffekt. Fordeler + Veier lite

+ Romslig tåboks

+ Pustende overdel

+ Null dropp fremmer naturlig løpesett Ting å tenke på — Ikke så mye "karbon-effekt"

— Lite fartsfølelse

— Tåboks-designet er ikke for alle

— Noen savner dropp og mer rocker-effekt

Priser og spesifikasjoner

Product Adidas Adizero Prime X Altra Vanish Carbon Asics Metaspeed Sky+ Brooks Hyperion Max New Balance FuelCell Super Comp Trainer v2 Salomon S/Lab Phantasm CF Saucony Endorphin Pro 3 Scott Speed Carbon RC annonse Pris 2949 2299 2600 1799 2009 1499 2319 1427 Oppgitt vekt (str 42) 255 gram 206 gram 205 gram 214 gram 320 gram 228 gram 206 gram 250 gram Dropp 8,5 mm 0 mm 5 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm 5 mm Sålehøyde hæl/forfot 49,5/41 mm 33/33 mm 33/28 mm 30/22 mm 41/33 mm 35/26 mm 39,5/31,5 mm 35/30 mm Teknologi Skum, karbonplate, rocker Skum, karbonplate, rocker Skum, karbonplate, rocker Skum, rocker Skum, karbonplate, rocker Skum, karbonplate, rocker Skum, karbonplate, rocker Skum, karbonplate, rocker Åpne fullskjerm Mer +

Dette er karbonteknologien

Hovedpoenget med å bruke karbon i sko er at materialet gir det vi kaller energiretur. I stedet for at en del energien fra frasparket går tapt i dempematerialet, tilbakeføres energien til løperen.

I praksis har karbon sammen med støtdempende skum en fjærende effekt – det fungerer litt som en liten trampoline eller et springbrett som gir løperen et løft for hvert steg som tas. I tillegg har karbonplater en stabiliserende effekt, siden sko med dagens skum alene kan bli ustabile.

Teknologien bedrer den såkalte løpsøkonomien, som vil si at løperen bruker mindre krefter, muskulaturen i leggene belastes mindre og det går i teorien fortere.

Karbonplater er relativt stive, og derfor er karbonsko stivere enn andre sko. Prøv å brette dem dobbelt – det er ikke enkelt.

For å kompensere for stivheten bruker produsentene det vi kaller en rocker-geometri, som vil si at lesten er lett bøyd for at foten lettere skal rulle framover i steget. Vi kan sammenlikne det med en gyngestol og en vanlig stol. Det krever mye mindre innsats å få en gyngestol til å gynge enn en vanlig stol. Rocker-geometri gjør altså at foten beveger seg effektivt fra landingsfasen til frasparkfasen, og reduserer i tillegg belastningen på hælen og akillessenen.

Dropp er at annet triks skoprodusentene bruker. For å propellere foten framover ytterligere er hælen ofte plassert litt høyere enn forfot og tær, slik at vinkelen blir nedadgående. Skoene i denne testen har opptil åtte millimeter dropp, som vil si at det er åtte millimeters høydeforskjell på hælen og forfoten.

Karbonmaterialet er kapslet inn i støtdempende skum. I dag er man i stand til å utvikle lettere og mer responsivt skum enn tidligere, da de fleste sko hadde tradisjonell EVA (Etylen-vinyl-acetat) som støtdempende materiale. Dagens skum bidrar derfor også til den fjærende effekten som sko med karbon har. Vi kan si at karbon og skum sammen skaper denne effekten.

Skummet som brukes er betydelig lettere enn EVA, noe som har gjort løpesko lettere enn de var tidligere. Mange av karbonskoene i testen veier bare 200 gram, og selv maksimalistsko holder seg rundt 250 gram.

Dagens lette skum gjør det også mulig å bruke mye dempemateriale i mellomsålen uten at skoene veier en halv kilo. Mange løpesko av i dag har følgelig solid støtdemping, noe som reduserer belastningen på muskulatur og ledd. Løpesko er altså blitt både mer effektive og mer skånsomme.

PS: Vil du lese testen fra 2021, finner du den under her:

Vis innhold Vi har sett Eliud Kipchoge løpe verdens første maraton under to timer. Vi har sett Jakob Ingebrigtsen løpe seg inn i verdenstoppen og ta OL-gull. Vi har sett Karsten Warholm bli best i verden på 400 meter hekk og VM- og OL-gull. Alle med nye såkalte «supersko», som i realiteten er sko med en karbonfiberplate eller et karbonfiberinnlegg som en del av støtdempingen. Da Nike lanserte modellen Vaporfly 4% i 2018, var det omtrent umulig for vanlige dødelige å få tak i de nye «superskoene». Slik er det ikke lenger. Fritt tilgjengelig I dag tilbyr de fleste løpeskoprodusenter med respekt for seg selv og egen markedsposisjon sko med karbonsåle. Karbonsko har nådd folket, og det åpner for flere spørsmål. Ett av dem er om teknologien er «teknologisk doping», slik kritikere mener. Nå er det riktignok kommet regler for hvor «teknologiske» slike sko kan være når de brukes i internasjonale konkurranser, men i denne testen er vi ikke opptatt av de etiske sidene ved teknologien. Siden folk fritt kan kjøpe slike sko er vi kun opptatt av hvordan de fungerer i bruk. Da er det flere spørsmål som krever svar: Gir teknologien det ekstra løftet i frasparket som lovet? Har skoene den omstridte «fjærende» effekten? Siden karbonsko koster mer enn andre sko – er de verdt pengene? Å teste slike sko i coronaens tidsalder er ikke helt enkelt. Planen var å teste flere modeller enn de seks vi har testet, men flere importører sliter med å få produktene til Norge. Derfor er ikke sko fra aktører som New Balance og Puma med. Derfor har vi måttet teste «forrige» versjon av skoene fra Adidas og Nike, som siden er kommet i versjon to - riktignok med relativt små endringer. Dette er skoene vi har testet: Product Saucony Endorphin Pro 2 (Herre) Nike ZoomX Vaporfly Next% (Unisex) Adidas Adizero Adios Pro Hoka One One Rocket X (Unisex) Brooks Hyperion Elite 2 (Unisex) Asics Metaspeed Sky annonse Pris 2000 - - 899 2600 - Passform Herre Herre, Dame Herre Herre, Dame Herre, Dame Dame, Herre Tilgjengelige farger Sort, Hvit, Blå Sort, Hvit, Grå, Blå, Rød, Gul, Oransje, Grønn, Rosa Sort, Hvit, Gul, Oransje, Rosa Sort, Hvit, Turkis, Blå, Rød, Gul, Grønn Sort, Hvit, Sølv, Grå, Gul Sort, Hvit, Rød Dropp (høydeforskjell fra hæl til tå) 8 mm 8 mm 8,5 mm 5 mm 8 mm 5 mm Produktvekt 213 gram 187 gram 227 gram 213 gram 213 gram 210 gram Åpne fullskjerm Mer + Karbonfiber i skoene skal gjøre at du løper mer effektivt. Noen har kalt det for teknologisk doping, men skoene er tillatt for gateløp og liknende så lenge de tilfredsstiller visse kriterier. Kamera Dag Yngve Dahle, Tek.no Teknologien Bruken av karbonfiber er altså det som skiller denne typen løpesko fra andre sko. Forskning viser at en karbonplate i løpesko må ha en viss stivhet, men ikke være for stiv. Denne plata gjør at energitapet ved hvert steg blir mindre og løperen får mer kraft i hvert fraspark. I praksis kapsler de fleste produsentene karbonplata inn i en relativt tykk mellomsåle på opptil fire centimeter med lett, mykt støtdempende skum. Dagens skum returnerer mer av energien fra tråkk og fraspark enn skummet som ble brukt tidligere – en viktig faktor. Kombinasjonen av en karbonplate og mer fjærende støtdempende skum er det som gir karbonsko den ønskede fjærende trampoline-liknende effekten. Det tykke støtdempematerialet kan dessuten hjelpe sliten muskulatur, særlig mot slutten av lange løp. Høyt «dropp» gir stor rulleeffekt når du løper, og skal bidra til å løfte deg ut av steget. Kamera Dag Yngve Dahle, Tek.no Gynger Mange produsenter sverger i tillegg til det som kalles høyt dropp, altså stor avstand mellom den fremste delen av tåboksen og hælen. Det får foten til å gynge fremover og dermed rulle lettere, mer uanstrengt og ikke minst raskere gjennom steget. Dette gir bedre løpsøkonomi, mer snert i frasparket og økt fart. I tillegg veier skoene lite. Lettere materiale gjør at løpesko generelt er lettere i dag enn de var for 10 – 15 år siden, men karbonsko utmerker seg med at de er lette selv etter dagens standard. Den letteste skoen i denne testen veier godt under 200 gram, mens den tyngste veier 235 gram. Hvor godt fungerer det? Nike hevdet tidlig at deres sko med buet karbonplate i snitt bedrer løpsøkonomien med fire prosent, mens forskningsprosjekter viser en gevinst på to til seks prosent. Den reelle bedringen er fortsatt noe omdiskutert, men de fleste ser ut til å være enige om at den nye teknologien gir raskere tider. Slik testet vi Tre løpere testet skoene. Skoene ble for det meste testet på asfalt, men litt innslag av grusvei. Alle testmodellene er kategorisert som konkurransesko både av produsenter og sportskjeder. Derfor ble deres fartsegenskaper tillagt ekstra vekt i vurderingene, men også andre kriterier ble vurdert. En av testerne er aktiv løper og deltar jevnlig i konkurranser både på vei og i terreng, mens de to andre løper flere ganger i uka og er middels aktive. Vi har ulike typer føtter og ulikt løpesett. Mer + Slik oppsummerer vi de ulike egenskapene til testskoene. (Utvid tabellen for å se teksten). 9 Asics Metaspeed Sky Bytt 8.5 Saucony Endorphin Pro 2 (Herre) Bytt 8 Nike ZoomX Vaporfly Next% (Unisex) Bytt 7 Adidas Adizero Adios Pro Bytt 7 Hoka One One Rocket X (Unisex) Bytt 7.5 Brooks Hyperion Elite 2 (Unisex) Bytt Best i test: Asics Metaspeed Sky Kamera Dag Yngve Dahle, Tek.no Testerne var både overrasket og begeistret over denne modellen: Asics har nemlig

klart kunststykket å kombinere en svært komfortabel støtdemping med et effektivt løft fra karbon og skum. Metaspeed Sky har relativt solid støtdemping der karbonplata er kapslet inn i to lag støtdempende skum. Mens Asics-modellen Metaracer har mindre støtdemping og er beregnet for kortere konkurranser, er denne modellen utviklet med tanke på lengre distanser som halvmaraton og maraton. Det ligger fornuft i dette, siden slitne bein og muskulatur trenger demping mot slutten av lange løp. Støtdempingen er samtidig relativt myk, særlig sammenliknet med Brooks Hyperion Elite 2. Mykheten bidrar til følelsen av høy løpskomfort. Tyngre løpere vil dog kunne ønske seg litt fastere demping enn de får her. Det var også de to letteste testerne (i antall kilo) som ivrigst applauderte støtdempingen her. Men testerne var samstemte om at støtdempingen ikke er så myk at den oppleves som svampete. Dropp-tallet på fem millimeter lyver egentlig litt for Asics-skoene, siden hælen også er litt løftet fra bakken. Kamera Dag Yngve Dahle, Tek.no Komfort er en ting, men hva med skoenes fartsegenskaper? Høy komfort er ikke

alltid forenlig med fartsfølelse over gjennomsnittet. Metaspeed Sky er som nevnt

ikke skreddersydd for høy fart på kortere distanser, men har gode fartsegenskaper i sko som er tilpasset lengre distanser. De innbyr til fart, ikke minst fordi karbon og skum gir et merkbart løft. Høyt dropp gir en bedre rulle-effekt enn med Saucony Endorphin Pro 2. I tillegg veier skoene uhyre lite - de utgjør såvidt få gram at de knapt merkes på beina. Til sammen gjør disse faktorene at skoene innbyr til fart. Passformen er middels bred til bred med en romslig tåboks. Løpere med høy vrist

kan også bruke disse uten bekymringer. Hælgrepet er middels godt. Bred lest til

tross – dette er ikke de mest stabile skoene i testen. Det skyldes at skoene smalner inn noe bakover og at støtdempingen er høy. Men direkte ustabile er skoene likevel ikke. Samlet sett er dette svært vellykkede sko som vakte begeistring blant testerne. Et

par svake punkter til tross – her er det bare å applaudere. 9 Imponerende fjerne Sammenlign Asics Metaspeed Sky annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Skyhøy komfort, kombinert med et markant karbon-kick Fordeler + Svært komfortabel støtdemping

+ Solid karboneffekt

+ Effektiv dropp

+ Veier lite, føles svært lette Ting å tenke på — Muligens noe myk støydemping for enkelte

— Bred tåboks

— Littegrann ustabile Anbefalt: Saucony Endorphin Pro 2 Kamera Dag Yngve Dahle, Tek.no Endorphin Pro 2 vakte også umiddelbar begeistring hos testerne. Skoen har solid støtdemping gjennom hele sålen, et ekstra kick fra karbon og skum og veier såvidt over 200 gram. For sko som skal brukes til fart er lav vekt viktig, og disse skoene er sanne lettvektere. Samtidig er støtdempingen vellykket. Saucony er kjent for fastere støtdemping enn en del andre produsenter (som Nike og Hoka), men her er støtdempingen balansert: Ikke for hard, ikke for myk. Vi applauderer. Siden skoene har en del støtdemping også under forfoten vil noen kunne oppleve at løpsfølelsen er litt dårligere enn med andre sko, spesielt sammenliknet med Nike Zoom Vaporfly. Men dette er individuelt. Hva så med karbonet? Endorphin Pro 2 har en kurvet karbonplate og noe Saucony kaller Speedroll, hvis felles misjon er å få foten til å rulle raskere gjennom steget og dermed øke effektivitet og fart. Denne rulle-effekten er der, men den er ikke voldsomt merkbar. Karbon og skum gir et godt ekstra «løft» til steget, men det er ikke fullt så merkbart som for eksempel med Asics Metaspeed Sky. Sammenliknet med et par andre modeller i testen er denne modellen relativt stabil, noe som ikke-eliteløpere vil sette pris på. Det er selvsagt ikke en stabilitetssko for folk som overpronerer mye, men den har en viss stabilitet – særlig til fartssko å være. Passformen er tilpasset gjennomsnittsføtter. Skoen er middels bred og har en middels stor tåboks. Ingen av testerne opplevde at skoene presset mot føttene og skapte ubehag. Null gnagsår her. Grepet rundt ankelen er bedre enn på andre modeller. Samlet sett viste dette seg å være en sko uten svake punkter og flere klare fordeler. Vi anbefaler disse skoene varmt, spesielt til asfaltrunder på 5 og 10 kilometer og kanskje også til halv- og helmaraton. 8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Saucony Endorphin Pro 2 (Herre) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En sko som gir deg et ekstra kick og innbyr til fart. Fordeler + Balansert støtdemping

+ Karbonet gir et ekstra løft

+ God passform

+ Veier lite

+ Godt hælgrep Ting å tenke på — Ikke av de billigste

— Litt dårligere løpsfølelse enn de beste Nike ZoomX Vaporfly Next% Kamera Dag Yngve Dahle, Tek.no Vi var spente på disse skoene etter å ha sett Ingebrigtsen-brødrene og en rekke andre løpestjerner bruke dem. Det ble raskt klart hvorfor eliten bruker Vaporfly: De veier nesten ingenting, gir meget god fartsfølelse og legger til rette for stor fart. Testerne var samstemte om at støtdempingen befinner seg omtrent i skjæringspunktet mellom beskyttelse og fartsfølelse. Nike ser ut til å truffet godt med denne balansen – skoene har ikke så mye støtdemping at det står i veien for fartsegenskapene, men har samtidig ikke så lite demping at det går utover komforten og øker skaderisikoen. Karbonet i mellomsålen gir sammen med sprettent Pebax-skum et tydelig løft uten å ha hoppestokk-kvaliteter, noe som – bokstavelig talt – underbygger det balanserte inntrykket. Skoene har mye dropp, altså hvor høyt tåboksen er over bakken før bruk, noe som gir en merkbar rulle-effekt. Størst begeistring vakte Vaporfly hos den av testerne som er aktiv løper. Han opplevde skoene som spesiallaget for fart. Aktive løpere på et visst nivå vil antagelig ha stort utbytte av disse skoene, mens mosjonister muligens vil betakke seg – kanskje også fordi dette er de dyreste skoene i testen. For Vaporfly er ikke spesielt stabile i bruk. Det skyldes at mellomsålen er høy, hælen er smal og litt spiss og skoene er relativt minimalistiske i den forstand at de ikke har noen stabiliserende elementer. Dette vil sannsynligvis ikke tiltale mosjonister. Manglende stabilitet gjør skoene mindre egnet til gateløp med mange svinger enn til annen løping der man løper mer rett frem. Passformen er smal og skoene har en innersokk som gjør at de sitter som sydd på foten. Det gir kontroll, men folk med brede føtter bør nok velge andre sko. Vi opplevde ikke press eller gnagsår tross den smale passformen, men det er ikke utenkelig at det kan skje. Tåboksen er dog romslig nok for de fleste. Generelt er dette meget vellykkede sko for målgruppen, som er aktive løpere som løper gateløp av ulik lengde og trener mye intervall på vei. Andre vil antagelig ha større glede av andre sko. PS: Disse er altså nylig lansert i ny versjon , Next% 2. Her er det bare overdelen som er noe endret. 8 Meget bra fjerne Sammenlign Nike ZoomX Vaporfly Next% (Unisex) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Lynrask, men kanskje ikke noe for mosjonister Fordeler + God løpsfølelse, innbyr til fart

+ Fin rulleeffekt

+ Veier svært lite

+ Ikke alle liker innersokk Ting å tenke på — Ganske ustabile

— Smal passform

— Høy pris Nike ZoomX Vaporfly Next% 2 (Herre) annonse Sjekk prisen Brooks Hyperion Elite 2 Kamera Dag Yngve Dahle, Tek.no Testpanelet hadde litt ulik opplevelse av disse skoene. Noen opplevde dem som meget gode, mens andre mente de manglet fartsegenskaper. Dette er i grunnen en god oppsummering. Hyperion Elite er den modellen i testen hvor karboneffekten var størst – karbonplate og skum gir et tydelig og ganske merkbart løft i steget. De mest positive testerne var begeistret og syntes dette gjorde dem mindre slitne i muskulaturen mot slutten av løpeøkter - samt at det muliggjorde fart over lengre distanser. Skoene har ganske høy mellomsåle og mye dropp, noe som gir en fin rulle-effekt der løpere får «hjelp» til å gjennomføre løpesteget. Høy mellomsåle kunne ha gjort skoene ustabile, men lesten er så bred at det ikke er et problem. Sålen er så bred at den stikker ut på begge sidene av skoene, noe som gjør dem mindre strømlinjeformet og fartsvennlige enn Nike Vaporfly. Det virker også som karbonplata og/eller dempematerialet er litt stivere enn ønsket, noe som også reduserer kontakten med underlaget og dermed løpsfølelsen noe. Dette er ikke en utpreget fartssko. Samtidig gir den høye droppen en viss snert i frasparket. Det sies at holdbarheten på karbonmateriale i slike sko er moderat, men vi vil faktisk si at Hyperion Elite egner seg godt også som mengdetreningssko for lette til middels lette løpere. Det var en glede å gjennomføre lengre asfaltøkter med disse på beina. Passformen er bred og tåboksen romslig. Løpere med smale føtter vil kunne oppleve at dette ikke er skoene for dem. Hælkappa har ikke det samme grepet som andre sko – den sitter ganske løst rundt hælen. Samtidig presser skoene litt mot foten der reimene begynner nederst, noe som kan gi ubehag for løpere med høy vrist. Også dette er en vellykket sko med en markant karboneffekt, men de er ikke utpregede fartssko. 7.5 Bra fjerne Sammenlign Brooks Hyperion Elite 2 (Unisex) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Vellykket, både til mengdetrening og fart Fordeler + Tydelig fjærende støtdemping

+ Effektiv rulle-effekt

+ Høy komfort

+ Bredt bruksområde Ting å tenke på — Litt stive

— Ikke så godt hælgrep

— Litt lave over vristen for noen

— Ikke 100 % fartsfølelse Hoka OneOne RocketX Kamera Dag Yngve Dahle, Tek.no Vi er blant de mange som stortrives med Hoka-sko på beina. Fartssko med karbon er ikke vanlig kost fra Hoka, så vi var spente på disse skoene. Vi noterte også raskt at dette er testens i skrivende stund billigste sko. RocketX har en smal karbonplate i sålen - antagelig smalere enn i andre sko - og inntrykket hos testerne er at vi gjerne skulle sett et litt større løft fra karbonteknologien enn det vi får med disse. Effekten av karbon og skum er moderat, for å si det sånn. Samtidig har disse skoene mindre støtdemping enn andre modeller – sålen er synlig lavere enn på andre modeller. Samlet sett gjør dette at kontrasten til for eksempel Brooks Hyperion Elite er ganske så stor. En av testerne opplevde at støtdempingen ble for snau og hadde problemer med å trives i disse skoene. Rulle-effekten fra det Hoka kaller Metarocker er også mindre enn ventet – vi får ikke følelsen av å bli hjulpet gjennom steget her. Samlet sett gjør dette at fartsfølelsen blir noe mindre enn med andre sko, for eksempel Nike Vaporfly. En annen måte å se dette på er at RocketX gir et visst løft (selv om vi ønsker oss mer) uten å endre for mye på et naturlig løpesett. Noen vil foretrekke det. I klassisk Hoka-stil er dette relativt smidige sko, som også legger til rette for et naturlig løpesett. Skoene er ikke utpreget stabile, men er med sin relativt lave mellomsåle ikke så ustabile som Vaporfly. En fordel med dette er at vekten er lav; vi snakker såvidt over 200 gram. Passformen er relativt smal, uten at vi syntes det var et problem. Tåboksen er liten til middels stor. Vi merket ikke noe til tranghet eller sømmer som skapte gnagsår eller annet ubehag. Hælkappa sitter middels godt rundt hælen. Samlet sett er dette i utgangspunktet sko tilpasset fart – de passer ikke så godt til mengdetrening – men karboneffekten er tydeligere med andre modeller. 7 Bra fjerne Sammenlign Hoka One One Rocket X (Unisex) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Leverer varene, men vi savner tydeligere karboneffekt Fordeler + Inviterer til et naturlig løpesett

+ Veier lite

+ Lav pris sett opp mot resten av de testede skoene

+ Bredt bruksområde Ting å tenke på — Ikke så høy komfort

— Moderat karboneffekt

— Mindre støtdemping enn andre

— Ruller ikke så effektivt Adidas Adizero Adios Pro Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no Adidas overrasker med denne modellen: Selskapet kombinerer karbonfiber med støtdemping og komfort vi forbinder med solide mengdetreningssko. Adizero Adios Pro har en karbonplate i hælen, men ikke i forfoten – der har skoen karbonfingre inne i en solid dose støtdempende skum. Hvordan det fungerer? Testerne syntes det var vanskelig å legge merke til karboneffekten når skoene ellers har så maksimalistisk og myk støtdemping, men den er nok der. Vi merket et visst løft fra støtdempingen, særlig under forfoten, men mindre enn med andre sko i testen. Skoene har faktisk mye dropp og gir i teorien god rulle-effekt og følgelig effektiv steg og fraspark. I praksis? Testerne opplevde at denne effekten forsvant litt som følge av den solide støtdempingen. Støtdempingen er også utpreget myk og noen løpere vil kunne oppleve den som en smule «svampete», men her vil individuelle preferanser spille inn. Det de fleste vil være enige om, er at disse skoene på langt nær har den samme fartsfølelsen som Nike Vaporfly. Mengden støtdempende skum er stor, og skoene tilfredsstiller såvidt kravene fra World Athletics til maksimal sålehøyde. Komforten er følgelig skyhøy med disse skoene, og vi mener de uten problemer kan fungere som mengdetreningssko (holdbarheten ikke tatt med betraktning). Disse skoene vil også være velegnet til lange gateløp som maraton, der den solide støtdempingen vil komme særlig til nytte. Løpere med småskader eller knetrøbbel vil også ha stor nytte av den høye komforten. Sålehøyden til tross: Stabiliteten er ikke dårlig, snarere middels god. Passformen er smal til middels bred i hele skoens lengde. Hælgrepet er greit, men kunne fint ha vært bedre. Ingen irritasjoner eller sår oppsto under testing. Samlet sett befinner denne skoen seg litt i andre enden av skalaen fra Nike Vaporfly, men har kvaliteter som Vaporfly ikke har. PS: Også her er det kommet en versjon to, med ytterligere 1,5 millimeter dropp. Ellers er forskjellene mest kosmetiske. 7 Bra fjerne Sammenlign Adidas Adizero Adios Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Svært komfortable, men fartsegenskapene forsvinner litt Fordeler + Svært høy komfort

+ Kurant stabilitet

+ Moderat pris

+ Solid støydemping Ting å tenke på — Karboneffekten forsvinner noe

— Ikke så god løpsfølelse

— Støtdempingen kan oppleves som litt svampete Adidas Adizero Adios Pro 2.0 (Unisex) annonse Sjekk prisen Obs: I første versjon av denne saken kom vi i skade for å beskrive konseptet dropp som avstanden fra fremre del av tåboksen til bakken. Det korrekte er forskjellen i høyde fra fremre del av tåboksen til hælen. Vi beklager feilen. Feilen ble rettet lørdag 2. oktober klokken 16.12.

Oppdatert: 28. mai 2023, 22:01 2. oktober 2021, 12:00

