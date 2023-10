Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Toppliste Beste trådløse ørepropper (2023)

De 10 beste øreproppene vi har testet

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim og Stein Jarle Olsen Publisert i går 04:00 Lagre

Skal du ha trådløse ørepropper er forskjellene store. De finnes i mange prisklasser - og med mange ulike kvaliteter. Vi tester de fleste av de viktigste produktene på markedet, og her har vi plukket ut de ti aller beste øreproppene med støydemping.

Proppene i dette utvalget har priser fra knappe 2.000 kroner og opp til omtrent det dobbelte. Vi snakker altså om noen av de dyrere øreproppene på markedet.

Propper «med alt»

Verdt å vite er at det behøver ikke å være så dyrt for å gi deg godlyd. Du kan slippe unna med bare hundrelapper for eksempelvis OnePlus Nord Buds.

Men det er typisk i de øvre prisklassene du finner produktene som kombinerer bra lyd, god støydemping og kompakt formfaktor på aller best måte.

Enkelte av proppene vi har valgt ut har ekstrafunksjoner, så som skjerm til å styre funksjonene rett på etuiet, eller kabler til å koble til flyets underholdningssystem. Også elementer som batteritid og lademetode spiller inn.

Dette er altså klassen for ørepropper «som har alt», men både kvalitet opp mot de aller beste, og hvor fokuset ligger, varierer fra propp til propp.

Under ser du vår vurdering av de ti aller beste helt trådløse øreproppene vi har testet:

1. Apple AirPods Pro (2. gen)

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Apples AirPods Pro troner fortsatt på toppen av vår liste, spesielt om du har iPhone, og det skyldes i hovedsak to ting:

Støydempingen er den beste du finner blant trådløse ørepropper, og kombinasjonen av aktiv og passiv demping er på et nivå som tidligere kun har vært oppnåelig med større hodetelefoner.

Brukeropplevelsen - med en del funksjoner som du kun får når de pares med en Apple-enhet. Det gjelder eksempelvis at telefonen skjønner at proppene ikke er i øret og spiller lyd direkte fra sine egne høyttalere i stedet - og at du enkelt kan bytte mellom avspilling fra iCloud-innloggede enheter.

Vi mener også ganske bestemt at Apple har gjort endringer i lyden siden vi først testet dem, med en litt mindre skrikende diskant og mer bass, fylde og engasjement. AirPods Pro er fortsatt utpreget nøytrale og ganske kliniske i fremtoningen, men de har fått den der ekstra lille varmen som vi savnet i starten - uten at det betyr at det ikke finnes konkurrenter som låter enda bedre.

De er også lette og sitter godt i ørene, er lette å kontrollere ved hjelp av de små flatene på hver «pinne» og har ikke minst den beste omgivelsesmodusen av noen ørepropper. Dette er det tilsynelatende kun Apple som får ordentlig til. Kurant vindfiltrering og IPX4 gjør også at du kan løpe med dem selv med støydempingen på, som også pleier å være utfordrende for ørepropper - og det gjelder kanskje spesielt den nye «Adaptive Audio»-modusen.

At etuiet har høyttaler og innebygget sporing gjør det lett å finne det igjen om du har lagt det fra deg. Om noe kunne vi ønsket oss litt bedre batteritid - og at etuiet hadde litt lavere hvileforbruk med Find My-funksjonen på.

PS: Apple lanserte nylig en ny versjon av AirPods Pro med USB-C-port på ladeetuiet. Utover det - og etter sigende muligheten til å få tapsfri lyd fra Apples Vision Pro-hodesett, er de identiske med den forrige generasjonen, som hadde Lightning-port på etuiet.

Best for: Deg med flere Apple-enheter, deg som vil ha aller best støydemping

Les hele testen >>

2. Sony WF-1000XM5

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sonys WF1000-serie er toppmodellene blant deres ørepropper. De skiller seg fra propper flest ved å bruke skumtupper. Det bidrar til at proppene klemmer seg fast inni øret, uten å måtte helt inn i øregangen. Det betyr også at den passive dempingen blir særdeles god. Legg til meget god demping også for brå, lysere lyder og sedvanlig god demping for dypere dur og bråk - og du får en særdeles skjermet lytteopplevelse i disse proppene.

Dette er også blant de aller mest musikalske øreproppene vi vet om, og uten at de er veldig bassige, blir likevel opplevelsen en som virkelig setter foten i gang på de rette låtene. Enormt og flott stereoperspektiv har de også.

Vi kommer ikke utenom å nevne middels minus samtalekvalitet og en omgivelsesmodus som låter litt som å høre på verden gjennom et Pringles-rør. Appen er en blanding av nyttig og teit, men totalt sett er den et pluss for proppene. Du får trådløs lading, fuktsikring og alt som hører med til dyre ørepropper. Men så er de altså også noen av de dyreste du kan kjøpe.

Best for: Deg som vil ha det beste kompromisset mellom størrelse, støydemping og lydkvalitet.

Les hele testen >>

3. Sennheiser Momentum True Wireless 3

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sennheisers Momentum-serie har vært kjent for knallgod lyd, og det gjelder i høyeste grad også for versjon tre. De klarer kunststykket å være både engasjerende, detaljerte og nøytrale på samme tid, og er du spesielt opptatt av lyd bør disse være høyt på lista.

I versjon tre ble også støydempingen kraftig forbedret, og selv om ikke Momentum-serien er helt der oppe med de aller beste på akkurat dempingen, er det et fint tillegg også her - med en kombinasjon av aktiv og passiv demping som helt fint lar deg oppnå «boble»-effekten når du har musikk spillende.

Momentum 3 kommer også med små «haker» for å holde proppene på plass i øret, de har en egen vindmodus for støydempingen og de er ikke minst IPX4-sikret, så det bør være grei skuring å jogge eller trene med dem.

Sennheiser-proppene kan også konfigureres stort sett etter eget ønske, både når det gjelder lyd og kontrollmuligheter. Det er kjekt. Sju timers batteri er også bra, men samtalekvaliteten når det er støyete rundt deg er det andre som gjør bedre.

Best for: Deg som vil ha best mulig - og mest mulig nøytral - lyd.

Les hele testen >>

4. Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det er lite som skiller de seks-sju beste i denne lista, og også Samsungs mest påkostede propper har en naturlig plass helt oppe i toppen her.

Passformen er vi litt delte om - i redaksjonens «standardører» sitter disse veldig godt, mens våre litt trangere testører sliter veldig med å få disse til å sitte på plass (og vi har også sett en del tilbakemeldinger på Samsungs nettsider om akkurat det). De er også såpass små og kompakte at det er lite som trekker dem ut av øret når de først er inne, og det gjør dem komfortable å ha på.

Samsungene skiller seg ut med å ha doble høyttalerelementer, hvor det ene tar seg av bass og det andre av resten. Det gir en veldig balansert, fyldig og luftig fremtoning som kler det aller meste - og en slags variant av tapsfri lyd er også støttet om du har en nyere Samsung-telefon. De største basshodene vil nok imidlertid kunne savne litt mer punch helt i bunn.

Støydempingen er også god - et ørlite hakk under Apple og Bose, men ikke mer enn at du må sammenlikne direkte for å høre forskjell. Samsungene er spesielt gode på å dempe de litt mer høyfrekvente tonene.

Åtte timers batteritid er også meget bra, og du får ytterligere 30 timer i etuiet - som i sum blir helt i toppklasse. Vannsikring med IPX7 er også solid, og akkurat som på AirPods hos Apple får du automatisk bytting mellom Samsung-enhetene dine - selv om vanlig multipoint ikke er støttet.

I det hele tatt går du glipp av ganske mye om du ikke har en Samsung-enhet: Samsungs app er for eksempel ikke tilgjengelig på iOS i det hele tatt, så du får ingen konfigurasjonsmuligheter der. Dermed vil nok disse i hovedsak være egnet for deg med en Samsung, eller eventuelt en annen Android-telefon.

PS: Disse har vært et hull i vårt testutvalg, og vi har derfor ingen vanlig test å lenke til - men vi har testet dem som vanlig i forbindelse med denne lista. Testet løst ville karakteren landet på 8,5.

Best for: Deg med flere Samsung-enheter.

5. Bose QuietComfort Earbuds II

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Boses støydempingspropper er helt der oppe med Apple og Sony på nettopp støydempingen, og de har også flott og engasjerende lyd.

De er imidlertid fortsatt litt større i ørene enn de fleste av konkurrentene, og det er kanskje ikke uten grunn at det nylig ble vist frem en ny (og enda dyrere) oppfølger. Likevel sitter de stort sett godt på plass, ikke minst takket være de små «hakene» som gir ekstra friksjon mot den lille vika over ørekanalen.

Bose skiller seg i likhet med Jabra også ut på formen på selve øreputene. De er ovale, og går ikke like langt inn i øregangen som hos de andre. Det gjør dem nok mer komfortable for mange.

Seks timers batteritid er bra, og du får ytterligere tre fulladinger i etuiet, som gir totalt 24 timers batteritid. Samtalekvaliteten er ålreit, men det er lite støydemping i selve mikrofonene, så hvis du befinner deg i bråkete omgivelser vil motparten høre det ganske lett.

To små minus er at etuiet ikke har støtte for trådløs lading og at de mangler multipoint. Foreløpig støtter de heller ikke Aptx, kun AAC og SBC. Bose har imidlertid varslet at Aptx Adaptive og Lossless skal komme i en senere oppdatering.

QuietComfort Earbuds II har uansett en utmerket kombinasjon av lyd, støydemping og batteritid, og bør definitivt med i vurderingen - kanskje spesielt om du synes AirPods Pro låter litt for «kjedelig».

Best for: Deg som vil ha best mulig støydemping og ikke propper som går helt inn i øregangen.

Les hele testen >>

6. Jabra Elite 10

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Jabras nye topp-propper forbedrer det aller meste danskene har drevet med siden starten - kanskje med unntak av passformen. Disse er nemlig litt større enn noen tidligere Jabra-propper, og sitter ikke hundre prosent like godt hos oss.

Jabra skiller seg også fra mange ved at de har det de kaller et semi-åpent design, som betyr at proppene ikke lager full forsegling mot øregangen - bare nesten. Det kan gjøre dem bedre egnet for deg som ikke liker vanlige kanalpropper.

Ellers er det meste på plass. Lyden er god, støydempingen god (men akkurat litt mindre hvass enn hos de aller beste), de har god batteritid (seks timer i proppene + 21 timer i etuiet) og er veldig enkle å kontrollere med de utvendige knappene.

I likhet med AirPods Pro og Galaxy Buds 2 Pro har også Elite 10 støtte for romlyd med hodesporing, de støtter multipoint og har IP57-sertifisering, som gjør at du kan miste dem i bassenget uten at de skal ta skade av det. Samtalekvaliteten er også bedre enn hos de fleste andre.

Totalt sett bra greier fra Jabra. Men de koster også nesten 3000 kroner.

Les hele testen >>

7. OnePlus Buds Pro 2

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus sine ørepropper pleier å være svært prisgunstige. Også Buds Pro 2 slåss med vesentlig dyrere propper, selv om det må nevnes at prisen her har gått litt opp og ned. Akkurat nå går de for knappe 2000 kroner.

For den prisen får du fuktsikret pakke fra innerst til ytterst, med trådløs lading og veldig fin og kompakt formfaktor.

Det er et enormt lydtrykk og kjellerdyp bass i disse proppene. Det kan nok delvis tilskrives at dette er blant relativt få helt trådløse ørepropper som har to separate drivere for å dekke over hele frekvensområdet. Proppene gjør det jevnt over greit på det aller meste, men hverken støydemping eller samtalekvalitet er best i klassen.

De er dog mer enn bra nok også på demping til at den daglige bussturen glir fint inn i bakgrunnen for både podcaster og musikk. Til prisen er disse en favoritt.

Les hele testen >>

8. Google Pixel Buds Pro

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Googles ørepropper hører hjemme i Pixel-universet, og har dermed design som matcher mange av Googles andre produkter. Det er runde former og forsiktige pasteller ytterst på øreproppene - mens det meste er hvit plast. Det ser rett og slett Google ut.

Og det låter meget bra også. Av proppene i dette feltet er dette noen av de rimeligere, med pris fra rett over 2000-merket. De gjør en god jobb på demping, og en midt i (dette) feltet bra jobb på lydkvalitet også.

Vi liker at selve proppene er svært kompakte, og selv om ladeetuiet ikke er like kompakt - er det avrundet, så det forholdsvis lett dyttes ned i lommer. Passformen er «middels», og siden proppene ikke er store og tunge, tror vi de fleste foruten de vanskeligste ørene vil få en «grei+»-opplevelse med Pixel Buds Pro, men som alltid med universalpropper er det vanskelig å garantere. Det finnes propper som sitter bedre enn disse og.

Skal du ha enkle og ærlige propper som gjør akkurat det som står på esken er Pixel Buds et godt valg. Det er ikke altfor mange finesser eller spennende logoer på utsiden, men det trenger de ikke.

Les hele testen >>

9. B&W Pi7 S2

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

B&W er legendariske for godlyd, og lyden i andre generasjon Pi7-propper er også meget god. Det samme er støydempingen. Du får dessuten et partytriks her som få andre trådløse ørepropper kan; ladeetuiet kan videresende kablet lyd.

Løsningen her fungerer via en kabel som går fra minijack til USB-C, og kan for eksempel brukes på flyet, eller andre plasser der du har utstyr uten Bluetooth. Den fungerer helt utmerket etter vår erfaring. Samtidig er det verdt å vite at vanlige Bluetooth-sendere til å koble til ørepluggene dine ofte kan kjøpes for få hundrelapper på en flyplass nær deg. Du er altså ikke nødt til å ha B&W for å få brukt flyunderholdningen med dine egne plugger.

Pi7 S2 gir deg ellers voldsomt god samtalelyd, og pen design. Solid bass i bånn, og det brede stereoperspektivet til åpne hodetelefoner preger lydbildet til musikk. Men vi avslutter med to store ulemper; den fantastiske prisen på rett oppunder 4.000 kroner, og en passform og vekt på proppene som krever store ører.

Les hele testen >>

10. JBL Tour Pro 2

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

JBLs Tour Pro 2 skiller seg fra bermen ved at de er de første øreproppene som kommer med et etui med egen skjerm. Det gjør at du kan justere på de fleste innstillinger uten å ha tilgang til mobilen, som jo kan være praktisk i en del sammenhenger.

Samtidig: Nytteverdien er ikke enorm, vi må si det. Heldigvis står JBL-proppene godt på egne bein, med omtrent alt av teknologi du kan tenke deg i et sett ørepropper. De kan måle hørselen din og justere lyden deretter, støtter romlyd og har en egen videomodus for å redusere forsinkelsen, for å nevne noe.

Med justert lyd blir det også veldig bra, passformen er god og batteritiden på åtte timer (ti timer uten støydemping) er i toppklassen. Samtalekvaliteten er også god, takket være totalt seks mikrofoner, men støydempingen et stykke under de beste.

Det er nok også hovedgrunnen til at disse ikke plasseres enda lenger opp i denne rangeringen: For nesten 3000 kroner forventer vi tipp topp støydemping - skjerm eller ei.

Les hele testen >>

