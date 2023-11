De ti mobilene vi ønsker å anbefale, med fokus på mest og best funksjoner - samtidig som vi holder rene gimmicks og de mest ekstreme produktene litt utenfor. Dette er mobiler vi kunne anbefalt til hvem som helst. Høy pris står ikke i veien, men da må mobilen være god nok.

1 Apple iPhone 15 Pro Max 5G 8GB RAM 256GB iPhone 15 Pro Max er den råeste telefonen du kan kjøpe akkurat nå. Her får du mest av alt i en av markedets aller dyreste telefoner. Her får du markedets første telefon som er laget i betydelige mengder titan, for en svært så uvanlig og god kvalitetsfølelse - selv om det nok gjør liten forskjell for den faktiske slitestyrken. Du får en skjerm av meget god kvalitet, og du får maskinvare som er raskest på markedet. Et hav av økosystemfordeler på grunn av den skyhøye markedsandelen får du også - deriblant tilgang på det utmerkedet Find my-nettverket, enkel kontaktdeling og Air Drop for å nevne noe. I år har du USB C som en ekstra bonus, slik at du endelig slipper Apples irriterende ladekabel til telefonen alene.

2 Google Pixel 8 Pro Det er hardt å velge mellom Pixel 8 Pro og iPhone 15 Pro Max for tiden. Taster du mye og setter pris på en silkesmooth brukeropplevelse? Da kan Pixel 8 Pro faktisk være bedre enn Apples telefon. Du får også tipp topp ytelse, og en velbygget telefon. Skjermen er enda litt mer lyssterk enn Apples - vel, avhengig av hvordan du måler. I praksis er begge "en toppmodell" på det området. Vi elsker det ekstremt lange oppdateringsløpet Google legger opp til, og at du får en så komplett telefon til det som er en toppmodell pris fra et par år tilbake er også tiltalende - selv om vi aldri vil beskylde Pixel 8 Pro for å være billig. Det skiller kun småplukk i totalopplevelsen fra gjeveste Pixel til gjeveste iPhone i år - men det skiller ganske mye på pris. Så ny toppmodell uten å være ferdig gift med Apples økosystem? Prøv en Pixel. Du blir neppe skuffet.

4 Samsung Galaxy Z Fold5 Okei, noen kommer til å kjøpe Galaxy Z Fold5 nær utelukkende for å ha den mest spesielle telefonen å slenge på bordet i jobbmøtet eller i strikkeforeninga. Og du får ikke mer rett telefon å gjøre akkurat det med. Her får du absolutt alt Samsung har å by på, men - da inkluderes også ting som fortsatt er litt "eksperimentelle" for Ola Dunk. En litt sårbar foldeskjerm på innsiden er forholdsvis greit beskyttet av en telefon som foldes helt flatt og attpåtil er vanntett. Det er pennestøtte på innerskjermen i tillegg, og du har masse plass til å redigere Excel-dokumentet ditt, eller jobbe med PowerPointen. Ålreite kamera pryder utsiden, det er trådløs lading her og lukket oppfører den seg omtrent som en vanlig S23-modell, om enn uten kameraene fra Ultra-utgaven. Du får ikke mer telefon i én dings om du leter, men gitt den litt spesielle formfaktoren er ikke Fold5 for alle. Ennå.

5 OnePlus Open Open er en annerledes foldetelefon - en du ikke nødvendigvis må åpne for å bruke til det fulle. En stor, bred ytterskjerm oppfører seg som en helt vanlig OnePlus-telefon når den er lukket. Kontrasten til Samsungs smale ytterskjerm som ikke er bred nok til alle typer bruk er stor. Men det er andre forskjeller her også. OnePlus Open er den foldetelefonen som lader raskest, men den kan ikke lade trådløst. Den har hakket kvassere zoomkamera enn konkurrenten fra Samsung, men den er bare sprutsikker og ikke vanntett - slik Samsungs telefon er. Du mister også anledningen til å tegne når du forklarer med Open, siden den ikke støtter digital penn - det må du til Samsungs Fold for å få. Men OnePlus sin telefon veier merkbart mindre, og det er en stor seier - hvis du klarer å leve med den svært store kamerahumpen på baksiden, altså.

6 OnePlus 11 Topp ytelse med massevis av spesifikasjoner for en ikke helt avskrekkende pris. OnePlus er tilbake på en gammel og vinnende oppskrift. I tillegg er DNA-et med, i form av en fysisk skyvebryter for å skru av og på varslingslyder. Et stort batteri med lynrask opplading får du også, og du får siste generasjon maskinvare i alt som har med ytelse å gjøre. At OnePlus har blitt med Apple, Google og Samsung på å love minimum fem års oppdateringer betyr også gode ting for fremtiden til en telefon som er knall på alle måter. Den er sjelden best, men for rett under 10 tusinger er det også sjelden du merker at den ikke er det. De to viktigste ulempene er at den mangler trådløs lading og at den ikke er vanntett.

8 Samsung Galaxy Z Flip5 Samsungs fliptelefon er fortsatt alene om å være vanntett i denne formfaktoren på det norske markedet. Og i årets utgave har den en stor ytre skjerm som gir plass til mer. Den er dog ikke til "fri benyttelse" på samme måte som Motorolas variant, så her må du i utgangspunktet bruke funksjonene Samsung selv gir tilgang på. Det er imidlertid mange nyttige her, inkludert Google Maps som gir lettvint navigasjon. Det er mulig å tilpasse ytterskjermen mer med tredjeparts programvare. Ellers er det som alltid lekkert når Samsung lager flip, og nytt av året er at den folder helt flatt - for bedre beskyttelse av innerskjermen og et mer symmetrisk inntrykk. Topp ytelse og god brukervennlighet i Samsungs menysystem. Kameraene her er ikke fullt på topp, men gode nok - og å bruke telefonen som sitt eget kamerastativ er et pluss i boka de vanlige telefonene ikke får. Fem år med garanterte oppdateringer hører til.

11 Nothing Phone (2) 12GB RAM 256GB Noen ganger blir det som høres ut som en gimmick til en veldig god telefon. Nothing har sluppet to telefoner, og begge har vært innom listen over beste mobiler uansett pris - til tross for relativt lav pris. Også årets er billigere enn flertallet i listen, om vi tar høyde for at prisene generelt har gått opp. Og for den lavere prisen får du en telefon med meget god og rask OLED-skjerm, du får flott design som er rundere denne gangen enn i Phone (1), og du får en videreutviklet variant av "glyph"-lysene på baksiden, som både kan vise deg hva telefonen holder på med og fungere som ringlys når du tar bilder av deg selv eller andre. Det loves fire års oppdateringer av Phone (2).

12 Asus ZenFone 10 Asus har blitt svært gode på å lage mobiltelefoner, og ZenFone 10 er en telefon som bygger videre på 9-erns nyskapende utforming og innmat. Her er det særdeles kraftig videostabilisering på innsiden av en telefon med både uvanlig design og årets nye kraftige maskinvare. Telefonen er dessuten meget kompakt og passer derfor mange hender, i motsetning til konkurrenter flest som helst krever store pailabber. Trådløs lading er endelig på plass, og du får lang batteritid i en tett mobil som også har hodetelefonkontakt. Største ulempe i år er at prisen har økt.

13 Motorola Edge 30 Pro Meget bra skjerm, ålreit kamera og fantastisk ytelse. Motorola begynner endelig å hevde seg i toppen med sin siste Edge-serie, der det aller meste er på plass. Produsenten har nedprioritert metallramme til fordel for plast, og Victus-glasset andre toppmodeller satser på er Gorilla Glass 3 og 5. Men foruten snakker vi ekte toppmodell på alle andre områder, og for tusenlapper billigere enn de du tenker på når du hører ordet. Den er god i sin egen rett, og et ekstra godt valg fordi den er rimelig. Og som alle Motorolaer tåler den fuktighet uten å trenge å være vanntett.