Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Det beste grafikkortet

Finn det som passer for deg i denne listen.

Store og små, kraftige og svake, dyre og rimeligere. Utvalget av grafikkort er stort, og her finner du forhåpentligvis et du blir fornøyd med. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 11:00 Lagre

Grafikkortet har nesten alt å si for hvor god bildeflyt og grafikk gaming-PC-en din kan levere.

Her tar vi for oss de nyere og mest aktuelle grafikkortene på markedet, og rangerer dem fra kraftigst til svakest.

Du får kort info om hvilken ytelse du kan forvente med høyeste grafikkinnstillinger ved de mest aktuelle oppløsningene som 1080p, 1440p og 4K.

Der det er direkte konkurranse mellom to kort peker vi på hvilket som kan passe best i ulike situasjoner.

Saken er basert på grafikkorttestene våre, og støtter seg blant annet på ytelsesgrafen nedenfor. Du kan se langt mer ytelsesdata i oversiktssaken vår.

Nvidia RTX 4090

Gir i snitt 193 FPS i 1440p, og 125 FPS i 4K-oppløsning.

RTX 4090 24 GB er verdens desidert kraftigste grafikkort. Referanseutgaven fra Nvidia, kalt Founders Edition, imponerte dessuten med god kjøling og svært lite støy i vår test.

Kortet er beregnet på deg som vil ha det aller beste, og spiller på en virkelig lynrask skjerm i 1440p-oppløsning (144+ Hz), eller en 120+ Hz 4K-skjerm.

Kortet tilbyr relativt effektiv strålesporing, men enda viktigere er det at det nyter godt av Nvidias oppskaleringsteknologi samt AI-baserte bildegenerering for enda høyere bildeflyt i mange titler.

Prisen er svært høy, men kortet tilbyr like god ytelse per krone som lillebroren og er derfor ikke noe dårligere valg om du trenger ytelsen.

RTX 4090 koster fra 20.500 kroner. Nvidias Founders Edition koster 21.500 kroner.

Nvidia GeForce RTX 4090 annonse Utvalgte butikker 21490 hos Nvidia Sjekk nå

AMD RX 7900 XTX

Gir i snitt 165 FPS i 1440p, og 99 FPS i 4K-oppløsning.

RX 7900 XTX 24 GB er AMDs beste, men kan ikke måle seg med Nvidias toppkort. Det går heller etter RTX 4080, og med lavere pris og hakket høyere ytelse i rasterbaserte Krysse av Bytt rasterbaserte spill der du ikke har slått på strålesporing-teknologien.titler er kortet interessant for deg som ikke er opptatt av strålesporingens økte realisme.

Det anbefales for deg som forventer topp grafikk, men ikke har ubegrenset budsjett, og en rask 1440p-skjerm eller en 120 Hz 4K-skjerm.

Kortet har mer videominne enn rivalen og støtte for neste generasjon DisplayPort-tilkobling. Sistnevnte kan være viktig for deg som spiller kompetitive spill i høy oppløsning og svært høy bildeflyt – gjerne over 300 FPS.

Merk at RTX 4080 har overlegen strålesporingytelse og at mange flere spill støtter Nvidias oppskalering og bildegenerering. AMDs konkurrerende teknikker kom mye senere på markedet slik at støtten ikke er like god enda.

RX 7900 XTX koster fra 12.000 kroner.

ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC annonse Billigste hos Se alle priser 10990 hos Minerblock Sjekk nå

Nvidia RTX 4080

Gir i snitt 159 FPS i 1440p, og 94 FPS i 4K-oppløsning.

RTX 4080 16 GB er beregnet på deg med en svært rask 1440p-skjerm, eller 120 Hz 4K-skjerm.

Gitt at det slås av RX 7900 XTX på pris og rasterytelse, samt har mindre videominne og forrige generasjons tilkoblingsporter, er det vanskelig å anbefale mot rivalen nå.

Vi kommer likevel ikke unna at vårt testeksemplar var svært energieffektivt, ekstremt stillegående og hadde lave temperaturer. Det er også overlegent rivalen når det kommer til strålesporingytelse, der teknikkene for oppskalering og bildegenerering også er implementert i mange flere spill. Det kan være verdt å ta hensyn til.

RTX 4080 koster fra 14.500 kroner. Nvidias Founders Edition priser seg etter vår mening ut med sine 16.190 kroner.

Nvidia GeForce RTX 4080 annonse Utvalgte butikker 16190 hos Nvidia Sjekk nå

AMD RX 7900 XT

Gir i snitt 148 FPS i 1440p, og 86 FPS i 4K-oppløsning.

RX 7900 XT 20 GB var ikke like interessant etter at konkurrenten lanserte sitt RTX 4070 Ti i vinter. Nå koster imidlertid de to det samme, og AMDs kort har endelig fått omtrent like god oppskalering. Og støtte for bildegenerering.

Med betydelig høyere rasterytelse, samt mer videominne, er kortet verdt å vurdere selv for deg som egentlig hadde bestemt deg for RTX 4070 Ti.

Det som taler imot kortet er at det bare skiller en drøy tusenlapp opp til storebroren, samt at færre spill støtter AMDs oppskalering- og bildegenereringsteknikker foreløpig. Kortet har også svak strålesporingytelse.

Du kan regne med å fylle en 144 Hz 1440p-skjerm med topp grafikk, og du kan spille flere titler i 4K-oppløsning med god flyt. Men, har du en rask 4K-skjerm og spiller de siste og lekreste spillene, ville vi gått for storebroren selv om det innebærer å strekke budsjettet.

RX 7900 XT koster fra 11.000 kroner.

XFX Radeon RX 7900 XT Speedster MERC310 Ultra annonse Billigste hos Se alle priser 11325 hos Proshop.no Sjekk nå

Nvidia RTX 4070 Ti

Gir i snitt 132 FPS i 1440p, og 75 FPS i 4K-oppløsning.

RTX 4070 Ti 12 GB har god nok rasterytelse til å fylle raske 1440p-skjermer og kan takle mange spill i 4K også, selv om det vil slite med de tyngste der. Effektiv strålesporing skiller det fra kortene i RX 7900-serien, og det samme gjør den gode støtten for oppskalering og bildegenerering.

Vi har testet modeller fra Gigabyte og MSI, og vil på grunn av den gode kjøleløsningen trekke frem sistnevntes Gaming X Trio som det beste. Det er imidlertid svært dyrt for tiden.

Til prisen synes vi uansett AMD har mer attraktive tilbud, særlig for deg som bryr deg mest om tradisjonell rasterbasert ytelse. Enten i form av det kraftigere RX 7900 XT til samme pris, eller RX 7900 XTX som for en tusenlapp ekstra gir deg nok krefter til å drive «alt» i 4K-oppløsning. Begge kortene har mye videominne, som gjør dem mer fremtidssikre.

RTX 4070 Ti koster fra 11.000 kroner.

MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio annonse Billigste hos Se alle priser 12495 hos Digital Impuls Sjekk nå

AMD RX 7800 XT

Gir i snitt 122 FPS i 1440p, og 70 FPS i 4K-oppløsning.

RX 7800 XT 16 GB er blant de mest fornuftige kjøpene for deg som vi ha god ytelse uten å bruke altfor mye på hobbyen din. Det passer godt for spilling på 1440p-skjermer, men takler også litt lettere titler i 4K-oppløsning om du firer litt på det visuelle.

Rasterytelsen er bedre enn rivalen, det har mer videominne og god oppskaleringsytelse og kvalitet – selv om du må vente før AMDs bildegenerering finnes i like mange spill som Nvidias.

Modellen vi testet fra Asus, TUF Gaming OC, gir mye ytelse for pengene og er svært god kjølt med lite støy.

RX 7800 XT koster fra 7000 kroner.

Nvidia RTX 4070

Gir i snitt 110 FPS i 1440p, og 62 FPS i 4K-oppløsning.

RTX 4070 12 GB er et godt kort for 1440p-skjermer, og takler mange spill i 4K om du setter ned innstillingene et hakk.

Om favorittspillene dine støtter Nvidias oppskaleringsteknikk og bildegenerering, og du ikke har noe imot å bruke disse teknikkene for å eksempelvis gå god flyt med strålesporing aktivert, er det en verdig rival til RX 7800 XT.

Ellers ville vi valgt AMDs kandidat, som er raskere på rasterbasert ytelse, er rimeligere og har mer videominne for bedre fremtidssikring.

RTX 4070 koster fra 7400 kroner. Nvidias Founders Edition koster 8100 kroner.

Nvidia GeForce RTX 4070 annonse Utvalgte butikker 8090 hos Nvidia Sjekk nå

AMD RX 7700 XT

Gir i snitt 138 FPS i 1080p, 102 FPS i 1440p og 55 FPS i 4K-oppløsning.

RX 7700 XT 12 GB er et passende kort for deg med en rask Full HD-skjerm eller en 120 Hz 1440p-skjerm. Særlig om du ønsker å fokusere på rasterytelsen fremfor strålesporing, noe vi også anbefaler at du gjør.

Det kunne levert bedre ytelse for pengene, men så lenge du finner en av de rimeligste modellene som er tilgjengelig er du innafor. I testen vår av Gigabytes Gaming OC-modell ble det også tydelig at det er stor forskjell på hvor god kjølt de ulike modellene er, så alt vi kan gjøre er å be deg styre unna deres kort i serien. De er skikkelige bråkebøtter.

RX 7700 XT koster fra 6100 kroner.

Nvidia RTX 4060 Ti 8 GB

Gir i snitt 121 FPS i 1080p og 84 FPS i 1440p-oppløsning.

RTX 4060 Ti 8 GB er et av de dårligste kjøpene du kan gjøre.

Full HD-ytelsen kan være grei, men i flere moderne spill ser vi tegn på at det ikke vil eldes med verdighet.

Det har kun 8 GB minne og en svært liten minnebuss. Førstnevnte gjør det umulig å bruke de mest realistiske teksturene i mange spill. Sistnevnte fungerer som en propp i informasjonsflyten mellom videominnet og grafikkbrikken, og gir mer hakking enn sammenlignbare kort.

Det finnes en dyrere versjon av kortet med 16 GB minne, men minnebussen holder likevel ytelsen nede.

AMD har ingen oppdatert utfordrer, så vi anbefaler enten et kraftigere (og dyrere) RX 7700 XT, eller et RX 6700 XT fra forrige generasjon med sammenlignbar rasterytelse og mye lavere pris.

Strålesporingytelsen er lite å bry seg om i denne prisklassen, og oppskalering- og bildegenereringsmessig skilter konkurrenten med gode teknikker som bare trenger tid til å bre seg ut.

RTX 4060 Ti 8 GB koster fra 5200 kroner.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB annonse Utvalgte butikker 5249 hos Nvidia Sjekk nå

Nvidia RTX 4060

Gir i snitt 101 FPS i 1080p, og 69 FPS i 1440p-oppløsning.

RTX 4060 8 GB er myntet på deg som spiller på en Full HD-skjerm.

Vi liker ikke dette kortet særlig godt. Både fordi det ikke leverer særlig mye bedre ytelse enn AMDs rimeligere RX 7600, og fordi prisen isolert sett er høy for et kort med 8 GB minne. Minnemengden legger begrensninger i enkelte spill allerede i dag.

Dessuten støyet vår testmodell fra Inno3D mer enn vi likte, så unngå i det minste det kortet.

RTX 4060 (med to vifter!) koster fra 4100 kroner.

MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X annonse Billigste hos Se alle priser 4147 hos NetOnNet Sjekk nå

AMD RX 7600

Gir i snitt 98 FPS i 1080p, og 66 FPS i 1440p-oppløsning.

RX 7600 8 GB er det mest fornuftige, oppdaterte, budsjettkortet du kan kjøpe.

Det gir god ytelse i Full HD-oppløsning, og kan takle mange spill i 1440p-oppløsning om du firer noe på detaljnivået.

Nvidias rival er dyrere, men gir bare høyere ytelse med strålesporing samt i titler der AMDs oppskalering og bildegenerering ikke er på plass.

I dette budsjettsegmentet bør rasterytelsen veie tyngst, og finner du en rimelig modell blir du nok fornøyd med det RX 7600 gir deg.

Om du har litt større budsjett kan et tips være å sjekke ut forrige generasjons RX 6700 XT. Det koster enn så lenge fra 4400 kroner nytt, men yter mye bedre og har mer minne, slik at det vil holde seg bedre fremover.

RX 7600 koster fra 3600 kroner.