Slik forlenger jeg sykkelsesongen

Tek-Vildes triks er ull, votter og litt mer ull.

Lag-på-lag med klær gjør høsten til den beste delen av sykkelsesongen. Kamera Kristoffer H. Kippernes / Tek.no

Himmelen er skyfri og solen er på vei opp. Perfekt sykkelvær tenker du, helt til du stikker hodet ut av vinduet og får frostskader i viljen.

Men sykkelsesongen trenger absolutt ikke være over. Faktisk er den knapt begynt. Du må bare ha noen lure triks i ermet, prøvde jeg forklare, da den kalde høstvinden meldte sin ankomst og min kollega desperat ba om råd.

Etter å ha sett meg ramle inn på kontoret iført sykkelklær, uavhengig om det var snøstorm eller sol utenfor vinduet, år etter år, måtte jeg da ha noen smarte tips til hvordan forlenge sykkelsesongen, vel?

Så her kommer de. Man trenger mye ull. Samt litt mer ull. Og etterhvert noen piggdekk mot slutten av høstsesongen/ begynnelsen av vintersesongen.

Men den tid den glede, i første omgang må du bare ta på deg mer klær.

Hvem vil vel ikke ha en ledsager på tur? Hils på Frida (hun falt av styret og forsvant på sensommeren - RIP). Lyst på en egen? Hun ble kjøpt på Amazon! Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Hvis du vil ha stilpoeng for bekledning, med påfølgende anerkjennende nikk og en følelse av sykkelpondus på landeveien, så trenger du ikke lese videre. Da anbefales ymse sykkelforumer.

Vil du derimot ha tips og triks fra en helårssyklist, som har en badeand på sykkelstyret og blåser hundre og hardt i stilpoeng så lenge klærne gjør jobben? Da er tipsene nedenfor til deg.

Vi kan ikke love anerkjennende nikk, men vi kan love at du holder deg godt temperert gjennom hele høst- og vintersesongen - uten å kjøpe all verdens nye, dyre sykkelklær.

God tur!

Bruk det du allerede har

Det er ikke alltid nødvendig å kjøpe nye klær. Kamera Kristoffer H. Kippernes / Tek.no

Sannsynligheten for at du allerede er i besittelse av nok klær til å sykle deg langt inn i høstens solnedgang er relativt høy. I alle fall hvis du har bodd i Norge gjennom mer enn én kuldesesong.

Treningsgensere, superundertøy, ullundertøy, ullsokker, regnjakke og regnbukse, vindjakke, kanskje en skijakke og en «hals». Du kommer langt med det som allerede ligger i skuffen. Men noen ting kan det likevel være greit å gå til anskaffelse av hvis du ikke allerede har det. Målet vårt er å begrense storinnkjøpet til de helt essensielle manglene i garderoben.

Nedenfor viser vi tre typiske varianter av påkledning undertegnede journalist har på seg i løpet av en høstsesong - fra tidlig til sen.

Vi har forsøkt å lenke opp til de riktige klesplaggene der vi kan, men i tråd med journalistens eget motto «bruk det du har», så er det mange plagg som både er 2, 3 og 10 år gamle. Derfor er ikke alle tingene lenket opp, men noen ganger har vi lagt inn alternativer.

Varianter av bekledning

#1: «Bergen»: Grei temperatur, men mye vann og vind

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Bekledning for når vinden byr regnet opp til dans. Vilde M. Horvei / Tek.no Bekledning for når vinden byr regnet opp til dans.

Den første kaller vi «Bergen», fordi hver gang sykkelen blir drasset med på toget hjem til mor, blir også absolutt alt av regntøy rasket med i farten. Dette er altså en bekledning for perioder hvor temperaturene ikke nødvendigvis er kjempelave, men hvor vind og vann er bestevenner, og regnet faller opp-ned, sidelengs og i sirkel.

Sykkelshorts (fordi en foret bukse fort blir for varmt)

(fordi en foret bukse fort blir for varmt) Ekstra ben - enten tynne eller foret (for å kunne variere ut i fra vær og vind)

(for å kunne variere ut i fra vær og vind) Ullsokker (fordi alt fortsatt blir vått)

(fordi alt fortsatt blir vått) Regntrekk til skoene (nevnte vi vått?)

(nevnte vi vått?) Buff (evt. ull-hals)

(evt. ull-hals) Ulltrøye (i tilfelle noe blir vått)

(i tilfelle noe blir vått) Regnjakke (min er nyinnkjøpt og dyr, jeg har brukt en ti år gammel Bergans-regnjakke frem til nylig, den kostet en brøkdel og gjorde jobben strålende)

annonse (min er nyinnkjøpt og dyr, jeg har brukt en ti år gammel Bergans-regnjakke frem til nylig, den kostet en brøkdel og gjorde jobben strålende) Regnbukse

Hansker (hvor tjukke hansker avhenger av deg, men for all del hold dem varme)

#2: «Oslo»: Litt kaldt, men greit vær

Tidlig høst i Oslo. Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Den andre er typisk tidlig høst i Oslo. Det er liksom kaldt nok til at du tar på litt ekstra, men fordi du skal være i aktivitet kan du fortsatt slippe unna med litt mindre klær. Vi har lagt med sykkelbuksen på denne listen, men i praksis har undertegnede kjørt på med sykkelshorts og ekstra, uforete ben helt til begynnelsen av oktober uten problem.

Sykkelbukse med foring

Løpetrøye (hey, jeg gidder ikke alltid påspandere meg dyre sykkeltrøyer jeg heller)

(hey, jeg gidder ikke alltid påspandere meg dyre sykkeltrøyer jeg heller) Sykkeljersey (utenpå trøyen der ja. litt ekstra «padding», kunne brukt en tynn vest, men det har jeg heller ikke giddet å kjøpe)

(utenpå trøyen der ja. litt ekstra «padding», kunne brukt en tynn vest, men det har jeg heller ikke giddet å kjøpe) Vindjakke

Sykkelsokker treningssokker (hvor tjukke sokker du vil/ må ha er helt opp til deg)

annonse (hvor tjukke sokker du vil/ må ha er helt opp til deg) Hansker (igjen, tykkelsen bestemmer du)

#3: «Kuldesjokket»: Nå er det kaldt!

Når kulden kommer og tar deg. Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Og så klassikeren da. Kuldesjokket. Når det å sykle til jobben fremstår som tortur mer enn en morgenøkt. Og ditt påfølgende forsøk på lete frem sykkelmotivasjonen er som å vente på at Apple selv finner ut at USB-C-lading er en bra ting - det skjer ikke, du må bare tvinges til det.

Sykkelbukse med foring (eventuelt - avhengig av kuldegrader - kan du ta på deg en sykkelboksershorts eller sykkelshorts med padding og kjøre lag på lag med ull, samt en skallbukse eller lignende)

(eventuelt - avhengig av kuldegrader - kan du ta på deg en sykkelboksershorts eller sykkelshorts med padding og kjøre lag på lag med ull, samt en skallbukse eller lignende) Vind- og vanntett jakke med foring

Ulltrøye (evt flere lag)

(evt flere lag) Ullhals

Ull-lue (tynn, tynn lue som går under hjelmen)

(annonselenke) (tynn, tynn lue som går under hjelmen) Ullsokker

Neopren-trekk til skoene (jeg driter i hvor «schtøgg» de er, de funker)

(jeg driter i hvor «schtøgg» de er, de funker) Hansker (typen tjukke)

NB: Sykkelskoene på bildet er landeveissko. Sannsynligheten for at undertegnede har byttet foretrukket sykkel til jobb - og derav sko - innen vinterkulden kommer er forholdsvis stor - på med piggdekk på grussykkelen, og helst et par vintersykkelsko.

Hele listen med «typiske ting Vilde kler seg i»

Alt. Absolutt alt. Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

For å gjøre det hele enda mer oversiktlig, kommer et typisk utvalg av klær, hentet rett ut fra journalistens garderobe. Kanskje blir du inspirert til kuldesykling du også, det trenger jo faktisk ikke være spesielt vanskelig (eller dyrt).

Alle bildene som følger med listen finnes i galleriet.

Mange av plaggene er som nevnt ikke kjøpt hverken i år, i fjor eller en gang for fem år siden. Å lenke opp til nøyaktig plagg blir derfor vanskelig, men noen forslag er likevel forsøkt lagt opp flere steder.

Forrige Neste Vilde M. Horvei / Tek.no Sykkelbukse eller sykkelshorts - hva velger du? Vilde M. Horvei / Tek.no Forete ben til venstre, vanlige tynne ben til høyre. Vilde M. Horvei / Tek.no Skotrekk ser mildt sagt ulekkert ut, men det gjør jobben.

Vindjakke, skijakke, vinterjakke, regnjakke

Den der skijakken, eller vindjakken du har liggende funker også utmerket som sykkeljakke på høsten. Åpenbart avhengig av hvorvidt det er tidlig eller sent.

Det gjør også regnjakken din. Hvis du ikke har en passende vinterjakke å sykle i, så tar du enten skijakken eller regnjakken og et ekstra lag ull under. Ferdig snakket. Kan jeg, kan du.

Vindjakke: Craft Essence

Skijakke: Ikke i salg lenger, men Bjørn Dæhlie Kikut er et alternativ.

Senhøst/vinterjakke: Ikke i salg lenger, men Rapha har flere andre vinterjakker.

Regnjakke: 7mesh Skypilot. Den er til gjengjeld kjempedyr. Min gamle Bergansjakke gjorde susen i ti år og ble kun nedgradert fordi min mor synes den så stygg ut med alle oljeflekkene den hadde fått (og tapen som flasset). Funker fortsatt (relativt sett) fint. Sammenlignbar med denne.

Sykkelbukse- eller shorts

Sykkelbukse med foring, eller vanlig sykkelshorts? Kommer helt an på hvilken del av høsten man er på. På den lettere, mindre kalde delen holder det med en vanlig shorts, men ta gjerne med tynne eller forete «ben» hvis du skal sykle etter at solen har lagt seg.

Etterhvert vil uansett behovet for ymse andre varianter melde seg. Slik som paddet undertøy, ullundertøy og en skallbukse.

Alt jeg eier er for gammelt til å listes opp, men blant merkene med paddete sykkelbukser/shorts er Craft, Assos, Castelli, 7mesh, POC og Rapha, for å nevne noen. Finn noen som passer akkurat din kropp.

Ekstra ben

For den tidlige høsten, eventuelt bare Bergen og andre regnfulle kystbyer frem til november/ desember, kan man ofte slippe unna med en variasjon av forete og ikke-forete ben.

Her finnes flere, blant de forete (som er mest aktuelle om dagen), er blant annet benvarmerne til Pearl Izumi.

Overdel - med eller uten ull?

Hvilken kombinasjon av trøyer du velger kommer jo helt an på hvor fort du fryser. For en vanlig syklist en tidlig høst holder det kanskje med en løpetrøye, eller en sykkeltrøye med armer. Mens den samme årstiden kan kreve litt mer påkledning for en el-syklist, som rett og slett ikke trør seg like varm som syklister hvor selve motoren sitter i kroppen.

Undertegnede kjører en variant av lag på lag med superundertøy, ull og sykkelskjorter. Kunne jeg kjøpt meg en god vest, eller en tynn sykkelgenser? Helt klart. Gidder jeg utgiften når det jeg eier fungerer? Helt riktig, nei.

Regnbuksen - stort sett unyttig, bortsett fra på kysten

Bor du i Bergen, Stavanger, Tromsø, eller andre byer hvor vinden pisker opp regnværet til dans? Da overlever du ikke uten regnbuksen. Helst en regnbukse som kan strammes inn i beina, så du ikke sørger for å sette fast buksen og ta saltomortale ut i veikanten.

Alle mine regnbukser er «hundre» år gamle. Bruk hva enn du selv har (bortsett fra hvis det eneste du har er en oljebukse, det blir for tett), bare stram den inn nederst med et refleksbånd eller to.

Sokker er ikke bare sokker

Fra og med oktober kan du egentlig bare legge igjen de der nydelige sykkelsokkene du stolt syklet rundt med på sommerstid, og heller hive på deg et par tynne ullsokker som ingen kommer til å se uansett. Hold varmen, spesielt på beina.

Hold hodet varmt

Etterhvert må du også sørge for at ørene holder varmen, og etterhvert hele hodet også. Hodebånd eller tynn lue i ull har holdt meg varm i en årrekke.

Tynn merinolue fra Devold

Tynt hodebånd fra Norrøna

Hiv på deg en hals

Frem til november pleier det å holde med en tynn buff for undertegnedes del, før ullhalsen kommer og overtar. Det viktigste er i alle fall å holde vinden unna å forsure hele turen.

Mange sverger også til en balaklava på vinterstid. Det hadde sikkert jeg også gjort, hadde det ikke vært for at undertegnede har årtusenets minste hodekrets, hvilket gjør at alle balaklavaer faller ned i øynene. En vakker dag skal jeg få en kompis til å sy en til meg.

«Live long and prosper». Kamera Kristoffer H. Kippernes / Tek.no

For all del ikke glem de frosne fingrene

Fra tynne hansker, til tjukke Star Trek-hansker (eller hummer-hansker som alle andre kaller det), hold fingrene dine varm. Det er lite som er så fælt som stive, kalde fingre som knapt klarer å holde inn bremsen på vei ned en bakke.

Skotrekk

De ser dritstygge ut, men gjør jobben. Og undertegnede blåser jo, som nevnt, i alle stilpoeng så lenge man holder seg tørr og varm.

Lykt, reflekser og piggdekk

På et eller annet tidspunkt må du også over på piggdekk. Hvilke dekk du trenger avhenger helt av sykkel og bruk. Vi har ikke testet (nesten) en million piggdekk, men det har vennene våre borte på Landevei.no (bak betalingsmur).

Regelen om å se mest mulig ut som en nødlampe av reflekser gjelder selvsagt også, samt å alltid ha baklykt og frontlykt.

Lezyne 1300 xxl (dette er en utgått modell, men generelt er jeg veldig fornøyd med Lezyne sine lykter. Som pendlersyklist på delvis opplyst vei trenger du heller ikke så mye mer enn ca. 1000 lumen)

Avslutningsvis går det ut en stille bønn fra meg til deg med korg på sykkelstyret: Vær så snill å ta den av nå som det er mørkt. Med mindre du ser ut som en lampeskjerm av reflekser, så er du i praksis usynlig, for den lykten du har gjemt på siden av korgen der? Den ser jeg ikke. Vi vet begge hvordan det kan ende.

Hold deg varm og synlig - sees på veien!