Gaming Tip

Epic Games gir bort et spill hver dag i julen

Ingen grunn til å kjede seg.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Epic Games står ikke bare bak spillmotoren Unreal Engine og landeplagen Fortnite, de har også stablet på beina en ganske habil spillklient og -butikk for oss som trives med gaming på PC.

Noe av suksessen bak Epic Games Store ligger nok også i at de ukentlig deler ut minst ett spill gratis «til evig odel og eie» når du først har lagt det i spillbiblioteket ditt. For noen av oss har det derfor blitt nesten som en vane å stikke innom Epic Games’ butikk hver torsdag kveld for å se hva som deles ut.

Men nå er det straks jul, og i anledning høytiden har Epic Games skrudd opp givertakten. Deres nystartede «15 days of Free Games» betyr nettopp det; at du i dag og i to uker fremover får muligheten til å fylle på spillbiblioteket ditt med assorterte titler.

Akkurat hva som dukker opp de enkelte dagene er ikke godt å si, ettersom dette holdes hemmelig frem til klokken 17:00 hver dag. Dette tidspunktet bør du for øvrig merke deg, ettersom dette også markerer slutten på det «gamle» gratistilbudet.

Det første gratisspillet kom for øvrig klokken fem i går, så du har fremdeles noen timer på deg hvis du ønsker deg to nye spill i dag – altså ett før og ett etter klokken 17:00.

Å motta spill via Epic Games Store krever for øvrig en brukerkonto, men det er også gratis å registrere seg.

Salg, salg

Kamera Epic Games

I tillegg til å gi bort femten spill har Epic Games også salg i forbindelse med julehøytiden. Dette startet i går og varer til 5. januar, og Epic frister også med en kupong på 25 prosent du kan bruke i tillegg til salgsrabatten – så lenge kjøpet er på minst 15 dollar.

Men det er typisk nok ikke bare hos Epic du kan finne gode spill med nedsatt prislapp. Hos konkurrenten Steam nærmer også vintersalget seg, dette skal starte 22. desember og varer også til nettopp 5. januar.

Ellers skal det kanskje godt gjøres å finne en nettbasert spillbutikk som ikke har en eller annen form for salg nå rundt solsnu.

Med både salg og gratis titler er det i hvert fall ingen grunn til å sitte inne og kjede seg i høytiden. Og dersom du er bekymret for strømprisene, har vi noen sparetips til deg med en kraftig PC også.