Stjernetips: Du kan være én lyspære unna nabolagets nydeligste adventsstjerne

Rosa, grønn eller blå julestemning? Med den rette lyspæren kan du si «ja takk, og mer til». Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen

Noen steder er vinteren mørk, lang og kald, men i desember har vi i det minste trøsten med at det er helt greit å bruke litt ressurser på å lyse opp tilværelsen. Ikke koster det stort heller, selv om strømprisene i skrivende stund ligger godt nord for det vi synes er kjekt i et samfunn der oppvarming med elektrisitet er normen.

En av julebelysningens store klassikere er selveste jule- eller adventsstjernen i vinduet. Ikke bare lager den stemning i stua eller på kjøkkenet – den kan også skape litt glede for folk som tusler forbi.

Eller misunnelse hos naboen, som ikke helt skjønner hvordan vår litt kjedelige papirstjerne til maks et par hundrelapper kan funkle og lyse som en million kroner når mørket senker seg.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Trikset er selvfølgelig smarte lyspærer. Så lenge du har en adventsstjerne med lys vil denne nemlig som regel kunne byttes ut med en annen lyspære med E14-sokkel, og da er det flere produsenter av smarte lyspærer som kan være aktuelle.

Ikke bare kan du da for eksempel sette opp en tidsplan for når disse skal slå seg av eller på. De mer forseggjorte pærene vil også la deg velge mellom varmt eller kaldt hvitt lys (fargetemperatur) eller til og med vidt forskjellige farger.

Hvit stjerne, allsidig pære

Du får tak i adventsstjerner i forskjellige farger, men mest fleksibelt er å gå for en hvit stjerne og heller plukke en lyspære som kan jobben med farger. På den måten kan du enkelt gå fra en rød stjerne den ene kvelden til en grønn stjerne dagen etter. Eller kanskje du ønsker deg en stjerne som funkler – det er fullt mulig det også.

Kåkens største adventsstjerne hadde også fint kunnet ta en vanlig rund E14-pære. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Men det er som kjent ikke gratis å være kongen på julelyshaugen, så du må nesten regne med at en slik smartpære vil kunne koste deg mer enn selve adventsstjernen. Heldigvis vil den trolig også gi deg mange år med god stemning, og du trenger selvfølgelig ikke pakke ned pærene når bobler og raketter er konsumert en gang på nyåret. Her på bruket kjører vi i hvert fall stemningslys året rundt når vi ønsker det.

Det greieste er å se etter smartpærer med E14-sokkel og fortrinnsvis smal, avlang form – såkalte mignonpærer. Med slike er du sikret at de får plass i de fleste adventsstjerner, selv de små som står på fot. Men har du en diger stjerne som skal henge i vinduet, vil du sikkert fint kunne bruke en vanlig rund pære også. Så lenge det da er riktig sokkel.

Som regel billigst: Lyspærer med variabelt hvitt lys

Da lyspærer med LED-teknologi først kom på markedet, var det mange som med god grunn foretrakk de gamle pærene med glødetråd. Disse hadde gjerne et «varmere» lys, og har å gjøre med at hvitt lys finnes i forskjellige fargetemperaturer.

Denne temperaturen oppgis i Kelvin (K) og sier noe om hvor rødt (varmt) eller blått (kaldt) lyset er – jo lavere tall, jo rødere og mer «stemningsfullt».

Belysning som selges for vanlig innebruk varierer typisk mellom 1500 K og 9000 K. Den klassiske glødepæren hadde gjerne en fargetemperatur på omtrent 2700 Kelvin, så for mange LED-pærer er dette standarden.

Et sammensatt illustrasjonsbilde som viser en del av spekteret man kan få av hvitt lys – fra varmt til venstre, nøytralt i midten til kaldt til høyre. Merk at øynene og hjernen vår omstiller seg til lyset, så i virkeligheten oppleves det ikke like oransje og blått som dette. Kamera Kristoffer Møllevik / Tek.no

De rimeligste LED-pærene har ofte en fast og relativt kald fargetemperatur – typisk 3000 til 4000 Kelvin. Dette er ikke nødvendigvis så dumt, ettersom slike lys synes godt i mørket. Men for innestemningens skyld ønsker vi oss helst 2700 Kelvin, og gjerne muligheten for å gå enda lavere.

Noen smartlys med variabelt hvitt lys støtter også visse effekter. Pærene fra Philips Hue kan for eksempel simulere vokslys, slik at du ikke bare kan gi stjernen et varmt eller kaldt lys etter behov, men også få den til å funkle der den henger.

Disse LED-pærene koster også mindre enn de som i tillegg kan vise farger. I hvert fall innenfor samme produsent. Har et trangt budsjett, men er ellers kvalitetsbevisst, vil det derfor ofte være smart å velge slike pærer.

Det dyrere alternativet: Friske farger

De enda dyrere smartpærene gir deg ikke bare muligheten for vanlig hvitt lys, men også om du vil ha en mengde forskjellige farger.

Slike pærer har et stort spenn i pris. De rimeligste får du ned mot en hundrelapp. Da får du som regel en fast hvitfarge og farger i tillegg. Dyrere fargepærer vil både ha variabelt hvitt lys og farger. Her kan prisen komme opp i over fem hundre kroner. Ja, det er for én liten lyspære.

Forskjellene for slike pærer vil ellers ligge i slikt som lysstyrke, fargetemperatur og eventuell fargemetning, samt egenskaper som funkling eller dynamisk lys – altså at den kan bytte mellom farger automatisk. Foruten dette må de jo kunne styres, og da er det en viss forskjell på hvor gode appene er. Noen pærer kan også styres med fjernkontroll.

Hvis smart belysning eller smarthusløsninger ellers ikke er spesielt interessant for deg, er det helt greit å gå for relativt rimelige lyspærer som kan styres direkte over Wi-Fi eller Bluetooth. Slike får du for eksempel merket med navn som Cleverio, Deltaco, Nedis og WiZ.

Fire smarte LED-pærer, der tre av dem kan passe godt til adventsbelysningen. Fra venstre: TCP Smart (hvit 2700 K), Cleverio (hvit 2700 K og farger), Philips Hue (hvit 2000 K til 6500 K og farger) samt Lifx (hvit 1500 K til 9000 K og farger). Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Av disse har vi mest sans for sistnevntes app. WiZ’ pærer støtter dessuten dynamiske effekter som funkling og automatisk skiftende farger, men finner du noe annet på tilbud kan det også fungere helt fint. Dessuten har det kommet noen nye aktører som vi ikke har testet, men det kan likevel være verdt å ta en kikk på fjorårets samletest av smarte lyspærer.

WiZ Smart LED Colors 470lm 2200-6500K E14 5W annonse Sjekk prisen

Dersom du på den annen side har en interesse for smarthus, vil det være naturlig å velge lyspærer som er kompatible med utstyr du har fra før.

Ikea har for eksempel ganske rimelige E14-pærer med farger, selv om de er runde. Men ettersom disse er styrt med Zigbee-teknologi, får du ikke full kontroll uten en smarthub. Som et minimum trenger du i hvert fall en fjernkontroll i tillegg.

Ikea Trådfri LED-pære E14 470lm justerbar farge/hvit annonse Sjekk prisen

For de aller beste fargene kommer vi ikke unna pærene fra Lifx. Uheldigvis har denne gjengen hatt økonomiske problemer og blitt kjøpt opp av Feit Electric, så det ser ikke ut til at den eminente og polykromiske Candle Colour E14 er å få tak i nå. Men den er/var også ganske så kostbar.

Dette er samme hvite papirstjerne, men med en smart LED-pære får vi mange fargemuligheter. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

En annen E14-pære med ganske drøy prislapp får vi selvfølgelig fra Philips Hue. Fordelen her er at du fint kan styre en pære eller tre over Bluetooth nå, og eventuelt skaffe deg Hues smarthub senere dersom du skulle få sansen for mulighetene.

Philips Hue-pærer koster gjerne litt mer enn konkurrentene, men til gjengjeld er systemet enkelt å sette opp og betjene. I tillegg er økosystemet nokså stort, så det er enkelt å få flere lamper til å spille på lag. Dessuten er det kompatibelt med andre Zigbee-pærer som for eksempel Ikea Trådfri.

Samtidig er det kanskje ikke det aller beste for deg som vil imponere naboen. Riktignok har de nyere generasjonene av Hue-pærer støtte for både dynamiske scener og effekter, men det er ennå ingen måte å skru opp tempoet dersom du ønsker et kjapt skifte mellom forskjellige farger.

Pass på varmen

Jo, det blir da litt klassisk varmhvit jul i år også. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

LED-pærer tåler mye bruk. De fleste produsenter lister en levetid på mellom 15.000 og 25.000 timer. Hvis vi bruker en lyspære i åtte timer hver dag i åtte år, får vi 23.360 timer. Du skal altså normalt sett ikke trenge å bytte LED-pærer så veldig ofte, og det er derfor ikke direkte dumt å spandere på deg smartlys du trives med.

Men høy varme kan i visse tilfeller senke levealderen, og derfor kan det være greit å ikke dure på med full lysstyrke – i hvert fall dersom du har relativt kostbare pærer. Dette gjelder spesielt for pærer som henger etter ledningen, ettersom varmen fort kan stige opp i «basen» der den sårbare elektronikken er plassert.

Blir denne basen fort så varm at du vanskelig kan ta på den uten å brenne fingertuppene, kan det være lurt å vurdere å senke lysstyrken en smule. Og uansett må du holde deg innenfor wattstyrken som beskrevet på stjernen (eller lampen) den skal brukes med.

Men bortsett fra dette er pærer med forskjellige farger eller temperaturer innen hvitt lys tross alt lagd for å brukes, så det er bare å kjøre i gang med stjerneshowet.

Moroa går jo som kjent fort nok over, med mindre du da er en av dem som faktisk lar julen vare helt til påske.

