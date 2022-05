Tip

Vet du om den nye «lim inn»-funksjonen i Windows?

Mye mer praktisk enn «Ctrl + V».

Windows + V åpner utklippstavleloggen din.

Anders Brattensborg Smedsrud 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

De fleste av oss bruker kopier og lim inn-snarveien på tastaturet flere ganger om dagen. Den er en kvikk måte for å hente tekst og informasjon fra ett sted over til et annet.

Men om du er en av dem som i alle år har strukket deg etter «Ctrl + V»-tastene hver gang du vil lime inn noe er det faktisk på tide å lære seg et nytt triks. For denne superenkle snarveien er ikke alltid den beste lenger nå du vil være effektiv.

Siden Windows 10 har nemlig Microsoft gitt oss en ny lim inn-funksjon som er kraftigere og mye mer praktisk enn den gamle.

Den er veldig lett å lære seg:

Bare bytt ut «Ctrl + V» med «Windows + V» på tastaturet!

Åpne fullskjerm «Gammel» måte Ny måte

Henter frem fra utklippshistorikken din

Ved å bruke den nye snarveien er du ikke lenger begrenset til å lime inn kun det siste du kopierte til utklippstavlen, men kan hente ut tekst og bilder fra flere steg bakover. Og til og med tekst fra andre Windows-maskiner, om du er logget på med samme Microsoft-konto.

«Windows + V» åpner nemlig noe som heter utklippstavlelogg. Der samles de 25 siste elementene du har kopiert, så lenge de ikke tar mer enn fire megabyte hver seg. Loggen fungerer ikke for kopiering av filer, men for tekst og bilder fra dokumenter, nettsider og diverse program som Photoshop.

Slik gjør du det

For å komme i gang med utklippstavleloggen kopierer du noe som du pleier, med «Ctrl + C», men limer det inn med «Windows + V».

Første gang du bruker utklippstavleloggen må du godkjenne at Windows får lagre utklippshistorien din. Se etter en liten «pop up» nede i høyre hjørne av skjermen.

Slå på utklippstavleloggen.

Om du vil lime inn fra andre Windows-maskiner du bruker, må du gå til innstillingspanelet for å slå på skysynkronisering, som du finner under «System» og «Utklippstavle» i Windows 11.

Neste gang du limer inn med Windows + V får du nå opp en liten og oversiktelig liste over alt du har kopiert siden du aktiverte utklippshistorikken, og du kan enkelt velge det du vil lime inn.

Du kan dessuten feste det du bruker ofte så det alltid er lett tilgjengelig for deg. Som adressen din, tekstmaler og annet. Bare trykk på den lille tegnestiften i listen. Da forsvinner det ikke ut av listen etter hvert som den fylles opp med nyere ting.

Trykk på tegnestiften for å feste ting du ofte limer inn.

Et lite bonustips er at du kan lime inn tekst som ren tekst ved å trykke på «...»-menyen. Da slipper du for eksempel at kildeformateringen fra en nettside, som fonttype og størrelse, blir med over til e-posten du limer inn i.

Herfra kan du også slette enkeltelementer fra utklippstavleloggen.

Lim inn som ren tekst, uten formatering.

Les også Slik setter jeg opp Windows 11

Les også Slik sletter du de «uslettbare» Windows-appene

Les også Så lett flytter du Start-menyen i Windows 11