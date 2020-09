Galaxy Z Fold 2 føles endelig solid

Se bildene av Samsungs nye brettemobil.

Samsungs nye Galaxy Z Fold2 er akkurat lansert. Hverken innpakning eller telefon levner noen tvil om at dette forsøksvis er eksklusive greier. Om det lever opp til hypen får vi vite i løpe av noen dagers test. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 2 Sept 2020 17:06

Samsung slapp sin nyeste brettemobil, Galaxy Z Fold 2 tirsdag ettermiddag denne uken. Vi har allerede begynt testen, og har både noen bilder og noen førsteinntrykk å dele. Det aller viktigste inntrykket er at dette endelig føles som en relativt solid og velbygget telefon. Men den store skjermen på utsiden gjør også voldsomt for å heve inntrykket.

I fjorårets modell var det en bitteliten skjerm på utsiden, som knapt var nyttig til noe som helst. Jeg følte alltid jeg måtte åpne den for alt som var mer krevende enn å bytte låt i Spotify. Og da ble ytterskjermen ganske raskt irrelevant og en irriterende ting å vite at produsenten hadde brukt penger på.

Hengselet føles betydelig mer solid i år enn i fjor. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Plast øverst, glass under

I år som i fjor er det øverste laget på skjermen plast, men i likhet med Galaxy Z Flip er det et lag med syltynt glass under plasten. Skjermen er nok ikke spesielt solid i seg selv, men denne gangen får vi også opplyst fra Samsung at det faktisk er satt på en skjermbeskytter oppå innerskjermen.

Når vi vet hvordan det gikk for de som prøvde å rive av det ytterste laget av plast i fjor, tror jeg «skjermbeskytteren» skal få forbli pent på. Det føles nesten som å snuble i en enorm rød knapp, der det står «Fare: ikke trykk på meg», man får litt lyst, men går nok helst forbi.

Det følger forøvrig ett års forsikring med når du kjøper telefonen, med 1100 kroner i egenandel dersom noe går galt. Kjekt å ha når vi snakker om en telefon som koster rundt 23.000 monopolpenger.

Huaweis MateX 5G til venstre, Samsung Galaxy Z Fold2 til høyre. Huaweis telefon er litt større, og der Samsung på grunn av en hybridskjerm med tynt glass får til en helt slett og trykkmotstandig overflate på sin skjerm, er Huaweis rene plastskjerm noe mer bølgete. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ikke noe slinger

At hele telefonen føles langt mer solid enn i fjor handler om selve hengselet og kantene. Når jeg bretter ut Galaxy Z Fold 2 føles det rent faktisk som en plate. Det er ikke noe slark eller slinger noen veier. Prøver jeg forsiktig å legge trykk på skjermen etter at den er utbrettet er det ingenting som gir etter, eller føles som jeg kunne dyttet det utenfor grensene det skal tåle.

Nå utsetter ikke vi de lånte produktene for helt de samme strabasene som Zac og JerryRigEverything-kanalen på Youtube, men det virker likevel hevet over tvil at dette er et dramatisk forbedret beist.

Det strekker seg ned til at ingen deler av skjermpanelet «flyter fritt», slik selv den modifiserte fjorårsutgaven gjorde, der den helt originale hadde en liten bit som nærmest hang løst i luften ved hengselet under opp- og igjenbretting, slik at partikler og sand kunne komme innunder. Det ser altså ikke ut til å være en mulighet med årets utgave.

Jeg vet ikke hvorfor, men jeg må alltid ta bilde av foldetelefoner i «teltmodus». Så her er denne sakens obligatoriske variant av akkurat det. Det er forøvrig mulig å velge blant en del farger på selve hengselet hvis du kjøper mobilen rett fra Samsung. Fra butikkene vil fargen på hengselet matche resten av mobilen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nest heftigste kamerapakke

På kamerafronten er Galaxy Z Fold 2 utstyrt med tre 12 megapikslers kamera på baksiden, og ett 10-megapiksels selfiekamera i hver av de to skjermene. Hva som stoppet koreanerne fra å kjøre 12-megapikslers selfie-kamera også vet jeg ikke.

Men jeg er ganske sikker på at en telefon som er så nærme å ha fem kamera med 12 megapiksler hver, men likevel ikke har fått det, vil provosere enkeltes sans for symmetri. Jeg er vanligvis ikke utsatt for OCD, men kjenner litt på oppgittheten selv. Hvorfor, Samsung?

Spøk til side; kvaliteten på kameraene skal være omtrent på linje med de lavere modellene i S20-utvalget - og altså ikke fullt på høyde med Note 20 Ultra.

Et par utrolig nyttige funksjoner har kommet med. Muligheten til å bruke telefonen som sitt eget stativ, ved å bare legge den i brettet utgave på bordet er svært trivelig. Det samme er funksjonen som gjør at telefonen kan følge deg med kameraet, som om den ble traktert av en ekte kameraperson. Det gjøres ved å ta et utsnitt fra vidvinkellinsen og å panorere det rundt i det større totalbildet. En veldig snedig funksjon.

Kameramessig er Galaxy Note 20 Ultra kvassere, men vi kjenner likevel de to vanlige S20-modellene, som nye Fold2 har arvet kamera fra, som svært gode knipsere. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Helt til slutt tar vi med et par bilder direkte fra telefonen, som nå har hatt sine første timer av en tilmålt ukes tid i undertegnedes lanke.

Telefonen er allerede i forhåndssalg, men vil komme i ordinært salg den 18. september. Prislappen er på 23.000 kroner, og i stiveste laget for folk flest. Men Samsungs klokkertro på konseptet begrunnes med at forretningsfolk på farten kan ha bruk for en såpass omfattende verktøykasse.

Det er langt fra sikkert at Samsung tar feil; parallellene til Nokias gamle Communicator-mobiler har blitt trukket for nesten hver eneste foldemobil så langt. Og også de var svinedyre, og henvendte seg til samme kjøpergruppe. Det er lov å mistenke at en del gamle Communicator-brukere finner et nytt, om enn dyrt, hjem i Fold2.