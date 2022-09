Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Vi har prøvd de nye iPhonene - den nye iPhone Pro-skjermen overrasker

Gamle egenskaper på ny måte.

Hull til kamera i mobilskjermen? I seg selv høres det kjedelig «sett det før» ut. Men måten det utnyttes på er spennende.

Obs: Vi har nå de nye iPhonene:

Tek.no / Cupertino: Som vanlig har det gått en mengde rykter i forkant av dagens iPhone-lansering. Og som vanlig har mange av dem stemt.

iPhone 14-telefonene har mistet en Mini-modell siden forrige generasjon, men fått en ny Plus-modell for de som vil ha «den vanlige», bare med større batteri og skjerm. Litt synd, vi likte tross alt Mini-modellen svært godt, men den skal ikke ha solgt så godt som Apple hadde forventet.

Designen er holdt nesten som før, men med noen justeringer.

Det føles fornuftig. Kanskje litt for fornuftig, men la gå.

Alltid på-skjermen er lekker. Det er spennende hvor godt den fungerer i praksis.

Samtidig er den nye Pro-skjermen uten «busslomme» blitt svært spennende, med mange funksjoner basert rundt de nye kikkhullene til FaceID-kameraene. Vi har kanskje sett liknende maskinvare før, men vi har ikke sett den brukt på denne måten.

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Plus Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 13 annonse Pris 10590 13990 12490 15490 8890 Omtrentlig frapris (kr) 10990 13990 12490 15490 - Dimensjoner/vekt (mm/gram) 146,7 x 71,5 x 7,65 / 173 146,7 x 71,5 x 7,65 / 203 160,8 x 78,1 x 7,65 / ? 160,8 x 78,1 x 7,65 / 238 14,67 x 7,15 x 0,77 / 174 Byggematerialer Aluminium, glass Aluminium, glass Aluminium, glass Aluminium, glass Glass og aluminium Vannsikring Tett, IP68 Tett, IP68 Tett, IP68 Tett, IP68 Tett, IP68 Skjerm 6,1" 6,1", OLED, 1200 Nits 6.7" 6,7", OLED, 2000 nits 6,1", OLED, 2532 x 1170, 1200 Nits Skjermglass Ceramic Shield Ceramic Shield Ceramic Shield Ceramic Shield Ceramic Shield Biometri FaceID i "busslomme" FaceID med kikkhull FaceID i "busslomme" FaceID med kikkhull FaceID i "busslomme" Prosessor Apple A15.Bionic Apple A16 Apple A15 Bionic Apple A16 Apple A15 Bionic Lagringsplass (gigabyte) 128 - 512 GB 128 GB - 1 TB 128 - 512 GB 128 GB - 1 TB 128 / 256 / 512 Ram (gigabyte) Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 4 Hovedkamera 12 MP, f/1.9, Sensor Shift OIS 48 MP, Quad Pixel, Sensor Shift OIS 12 MP, f/1.9, Sensor Shift OIS 48 MP, Quad Pixel, Sensor Shift OIS 12 MP, f/1.6, Sensor Shift OIS Vidvinkelkamera 12 MP 12 MP, f/2.2 12 MP 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.4 Selfiekamera 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 12 MP, f/1.9 12 MP, f/2.2 Batteristørrelse Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 3240 Trådløs lading (ja/nei) Ja, MagSafe/Qi Ja, MagSafe/Qi Ja, MagSafe/Qi Ja, MagSafe/Qi Ja, MagSafe/Qi

Fjerner busslommen i Pro, erstatter med en «dynamisk øy»

Tradisjonen med aluminiumsramme for de vanlige utgavene og stålramme for Pro er beholdt. Det gir et kjøligere og «tyngre» inntrykk til de mest påkostede modellene, men begge er i realiteten veldig solide og sertifisert tette. Akkurat som vi er vant til, med andre ord.

«Dynamic Island» er det Apple har kalt kamerahullene i skjermen på iPhone 14 Pro-modellene.

Det er bygget ut et helt vell av varslingsfunksjoner som animerer inn og ut rundt skjermhullet.

En liten beskjed om at her skjer det noe plasseres rundt Dynamic Island.

Det er for eksempel hit mange apper «rømmer» når du tar dem av skjermen. Musikkappen krymper til å bli en liten stripe rundt hullene, og kan ekspanderes igjen for kontroll over musikken, eller maksimeres til hele skjermen. Du kan også ha flere apper «i kø» om å bruke den lille øyen. Da får du et like ikon ved siden av som viser deg neste app du kan styre. Det hele viser en imponerende lekenhet på programvarefronten.

Igjen velger Apple å gjøre noe litt annerledes med maskinvaren, selv om vi har sett det rent fysiske her før.

Appene rundt Dynamic Island kan ta opp ulike mengder plass. For eksempel kan musikken fjernstyres.

Samtidig har årevis med mild hjernevask av Apples superlativmaskin tross alt lært oss at busslomme ikke er så farlig. Så er det verdt å betale de ekstra tusenlappene for Pro på grunn av skjermen? Kanskje lenger tid med telefonene hjelper oss å si noe om det.

En annen interessant egenskap er forresten alltid på-skjermen, som kun Pro-telefonene har. Dette ser nokså lekkert ut ved et kort første møte, men det vil ta litt tid å bli sikker på om det er den hjelpsomme varianten av arten. Vanlig iPhone 14 har ikke alltid på-skjerm.

iPhone 14 ble vist frem med gaming på skjermen, for å vise at hastighet ikke var noe problem. De var svært lyssterke, men forskjellen mellom Pro og vanlig fra fjorårets modeller er fortsatt til stede.

Svært lyssterke, men litt trege skjermer

En vanskelig balansegang for Apple i fjor var hvordan de skulle ta igjen resten av verden med tanke på raske skjermer. De endte med å dytte inn såkalte ProMotion-skjermer i iPhone Pro-modellene, mens de vanlige iPhonene måtte klare seg med gode, men «trege» skjermer. Altså skjermer der du ser oppdateringsflimmeret når du skroller i tekst eller ser film og gamer.

Dette har de gjentatt, og iPhone 14 og iPhone 14 Plus kjører fortsatt bare 60 hertz.

Her er det lett å merke to ting. Det ene er at ting ikke går like raskt og smidig som i 120-hertz-skjermene i Pro-telefonene og Android-enheter. Men samtidig er både fargegjengivelse og lysstyrke helt på topp. Ceramic Shield-glasset utenpå skjermen er også en fordel - selv om det er vanskelig å vite hvor mye sterkere enn Gorilla Glass-varianter den er.

Ved første øyekast er det lett å unnskylde iPhone 14 litt for «mangelen», men vi ønsker oss likevel raskere skjerm når det først er en telefon som koster ganske mye.

Dramatisk bedre kamera?

Apple påstår kameraet i iPhone 14 er langt bedre. Det er en større sensor i den vanlige modellen enn tidligere, men stabiliseringen som flytter hele sensoren er fortsatt her. Det sammen med «Photonic Engine» skal gi langt bedre bilder i mørket.

I tillegg skal videostabiliseringen også være kraftig forbedret. Apple viser frem en mengde testbilder her i Cupertino, men noen faktisk test av de nye kamerasensorene må vi vente med til vi kommer hjem og kan leke med telefonene i vanskelige lysforhold.

iPhone 14 Pro har forøvrig fått økt oppløsning på kamerabrikken til 48 megapiksler. Her skal nattegenskapene være dobbelt så gode som i 13 Pro-modellene.

Selv om vi må holde konklusjonen til senere, er det allerede svært kapable telefoner på både mørke og videofilming som har fått disse oppgraderingene. Så det er grunn til å mistenke spennende resultater fra disse kameraene.

Det er mulig å trykke rett på ting i bildene for å trekke og kopiere dem ut i andre apper. Telefonen sørger selv for å klippe ut.

Kjedelige rykter, spennende praksis

Som alltid har Apple gjort det innmari vanskelig å velge mellom iPhoner, og prisstigen gjør det også veldig vanskelig å vurdere en iPhone uten å sige litt oppover i lagringsklassene. Årets iPhoner revolusjonerer ingenting. De store lynnedslagene har Apple tilsynelatende lagt litt bak seg, men det er likevel akkurat passelig oppdaterte telefoner til at du som har en iPhone fra før vil bli fristet.

Det er unektelig litt irriterende at spennende funksjoner som satellittkommunikasjon forbeholdes nord-amerikanske kunder. De har fra før vært alene om å få full 5G-støtte med mmWave-støtte.

Mange, meg inkludert, vil hevde at Apple behersker kunsten å begeistre - og at de faktisk gjør det med disse nye iPhonene. Men samtidig er det åpenbart slik at flere av funksjonene er «omarbeidinger» av ting vi kjenner fra Android-telefoner, og dermed ikke «helt nytt». Hvor imponert man blir vil avhenge av ståsted, men det er åpenbart at Apple her har hatt et øye for detaljer litt utenom det flertallet av konkurrenter har hatt.

Full test av telefonene kommer som vanlig noe senere i løypen. Da får vi blant annet svar på hvor gode kameraene er.

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max