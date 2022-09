Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Asus ZenBook Fold 17

Dette er Asus’ nye bøye-PC

Skjuler en smart tastaturløsning.

Asus ZenBook Fold 17 er ganske stor når den er helt utbrettet. Men med sin størrelse og en del mekaniske komponenter på utsiden fremstår den ikke like vellykket som «bare en skjerm» som Lenovos ThinkPad X1 Fold.

Tek.no/Berlin: Bøyelig teknologi er tingen for tiden. Samsungs Fold og Flip har innledet ballet for mobiler, mens Lenovo har ledet veien for PC-er. Nå følger også Asus opp med en PC som er 100 prosent skjerm og kan brettes på midten.

Maskinen heter ZenBook Fold 17, og er som navnet antyder en 17,3 tommer stor skjerm. Som de fleste foldeting er den basert på OLED-teknologi, og har dermed en skjerm som er ganske lekker å se til.

Helt utfoldet er dette en skjerm i 4:3-forhold, som en gammeldags TV. Oppløsningen er 2560 x 1920 piksler, som kan halveres ned til 1920 x 1280 piksler når kun én av skjermhalvdelene er i bruk, ved at tastaturet dekker den andre halvdelen.

Asus ZenBook Fold 17 Foldbar bærbar PC. Prislapp rundt 35.000 kroner.

Tilbehør: Trådløst tastatur.

Skjermstørrelse og type: 17,3", OLED

Vekt med tastatur og stativ: 1,5 kg

Prosessor: Intel i7 1250U

RAM: Inntil 16 GB LPDDR5

Lagring: 1 TB SSD

OS: Windows 11 Home/Pro

Batteri: 75 Wh

Lader: 65W Mer +

Smart tastaturløsning

Denne PC-en har et trådløst tastatur som får plass mellom halvdelene når ZenBook Fold er klappet sammen. Den kan i likhet med Lenovos folde-PC brukes enten med tastaturet magnetisk festet til en av halvdelene, eller liggende ved siden av skjermen. Når tastaturet ligger på skjermen tilpasser Windows-visningen seg automatisk, slik at operativsystemet kun tar opp halve maskinens areal.

At tastaturet får plass mellom skjermhalvdelene når den er lukket kommer av et ganske stort gap mellom halvdelene innerst ved hengselet. Flere produsenter av foldbar teknologi har jobbet ganske hardt for å bli kvitt slike gap der OLED-paneler brettes sammen, så vi gjetter nok på at det var hell i uhell, men mest uhell, at tastaturet passet inn der det gjorde.

Slik kan maskinen brukes med bare halve skjermen aktiv, og tastaturet magnetisk festet oppå.

Litt uraffinert inntrykk

For Asus ZenBook fold gir et litt uraffinert førsteinntrykk. Skjermen er vanvittig blank. Om det er ønsket, eller kommer av mindre effektivt antirefleksbelegg utepå vites ikke. Andre foldeskjermer vi har brukt har ikke vært like blanke.

En annen ting som virker å «avsløre» et litt tidlig utkast innenfor kategorien er hvor stor og omstendelig brettemekanismen er. Her er det deler på utsiden av PC-en som skyves frem og tilbake når du bretter, i motsetning til på en Galaxy Fold eller en Lenovo Thinkpad X1 Fold, der du har en ren, enkel flate som du bare klapper sammen.

Uferdig produkt?

Vi undres også litt over den litt ujevne og synlige brettekanten på skjermen inni. Også Samsungs produkter har en merkbar skjermkant i midten, der skjermen foldes. Men hos Samsung er den jevnere og mer uniform enn den er hos Asus.

Det er verdt å ta med at noe av det litt uferdige, eller tidlige, inntrykket kan komme av at mye som vises frem på IFA nettopp er uferdige produkter. Men for disse maskinene har testenheter allerede vært ute i enkelte redaksjoner, så det vil være et underlig valg å vise frem noe som ikke er tipp topp når messelysene går på denne helgen og hallene i Berlin invaderes av folk flest.

Ved siden av maskinen er det en bretterobot som åpner og lukker en ZenBook Fold gang på gang. Til tross for en litt ujevn brettekant er altså planen at maskinen skal tåle mye medfart.

Tastaturet får plass mellom skjermflatene når maskinen brettes sammen.

Lett med tanke på utstyr

Vekten på herligheten er 1,5 kilo inkludert tastaturet. Det er slett ikke så verst med tanke på størrelsen på denne saken når den er utbrettet. Og med det utgangspunktet er det også plass til både et 75 wattimers batteri, og en Core i7-prosessor fra Intel. Rett nok er det den ikke fryktelig raske U-serien av Intel-prosessorer som følger med her.

Ved siden av det vanlige kameraet til videokonferanser er maskinen også utstyrt med IR-kamera som kan lese ansiktet ditt for Windows Hello-pålogging og en del andre funksjoner så som automatisk av og på for skjermen gjennom Intels «visual sensing»-løsninger.

Maskinen lades ellers gjennom USB-C, som har blitt den vanlige kutymen for tiden. Og den har Thunderbolt-porter for eksterne skjermer.

Ingen nordisk lansering

Maskinen har foreløpig ikke fått noen nordisk lansering eller pris. Den eneste prislappen den har fått sett med våre øyne er 3500 dollar i det amerikanske markedet - direkte oversatt blir det 35.200 norske kroner i skrivende stund.

Der den blir solgt ventes den å komme på markedet i løpet av fjerde kvartal, men noen presis dato har vi heller ikke fått for maskinen.

Det er bevegelige deler på utsiden av maskinen, som skyves inn og ut ettersom du folder sammen eller ut skjermen.

Blir det en hit?

Vi er ikke riktig klare til å utrope en seierherre blant brettbare PC-er ennå. Men det er helt tydelig at PC-produsentene har fått ferten av noe. På mobilfronten er Samsung langt nærmere å finne ut av «ting», spesielt med sin Flip-serie som har ført til utsettelser i andre mobilserier fordi den har solgt så godt.

I PC-land virker det stadig som det er noen ting å finne ut av, og noen ting å bevise. Og Asus virker å være kortere kommet på veien mot målet enn konkurrent Lenovo. I grunn naturlig siden Lenovo er på tredje generasjon av maskinene nå.

Det til tross er det spennende å se elektronikkprodusenter leke seg med nye design og formfaktorer på en måte det siste tiåret ikke har vært spesielt velsignet med. Og kanskje blir også en av disse maskinene en storhit som viser at variantene er på vei mot massemarkedet.