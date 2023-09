Sjelden vare: Vi sjekket ut Opels nye el-stasjonsvogn

Opel Astra Sports Touring Electric er det nyeste medlemmet i Opels helelektriske portefølje. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

München/Tek.no: Astra er neste modell ut i Opels elektriske portefølje, og stasjonsvognversjonen Sports Tourer Electric hadde sin verdenspremiere på IAA-messen i München.

Den blir en av foreløpig svært få elektriske stasjonsvogner på markedet. En åpenbar konkurrent er MG5, og så er Nio like rundt hjørnet med stasjonsvogn-versjonen av sin ET5.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Drøye 400 kilometer rekkevidde

Et tidlig ankepunkt mot elektriske Astra er nok at Stellantis-konsernet fortsetter med sine relativt sett små batterier, som jo er bra fra et bærekraft-synspunkt, men ikke så bra for rekkevidden.

Kapasiteten er riktignok jekket opp litt fra de første modellene, men 54 kilowattimer er fortsatt for et ganske moderat elbilbatteri å regne. Opel fremhever likevel at vekten er ganske moderat, og at oppgitt forbruk bare er 15 kWh/100 km.

I Sports Tourer-varianten betyr det inntil 413 kilometer rekkevidde etter WLTP - marginalt mer enn MG5s 400 kilometer.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

ET5 Touring fås med både 75 og 100 kilowattimer batteri, og sistnevnte har en estimert rekkevidde på 560 kilometer. Dermed havner nok også 75 kWh-versjonen i samme landskap som konkurrentene.

Hurtiglading kan gjøres med inntil 100 kW, som skal gi 20–80 prosent på rundt en halvtime.

Motormessig er det også ganske forsiktig, med 156 hestekrefter og 270 newtonmeter moment, som igjen er sammenliknbart med MG5 - og bilen har forhjulsdrift.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

God bagasjeplass

Utvendig måler Astra Sports Tourer Electric 4,64 meter i lengde, og etter å ha sett nærmere på den i München er nok dens fremste egenskap bagasjeplassen.

Bagasjerommet er langt, og har etter spesifikasjonene en kapasitet på 513 liter. Dette er imidlertid en ganske annen utforming på de literne enn for eksempel i nye Renault Scenic E-Tech, som vi også så i München.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Den har på papiret enda noen flere liter å rutte med, men vi vil tro Astra-bagasjerommet vil være minst like praktisk for folk flest. Slår du ned baksetene er for øvrig tallet 1553 liter.

I baksetet er det helt ålreit med plass, men jeg skulle ønske det gikk an å skyve beina inn under setene foran. Seteputa er dessuten lav, og det faktum at Astra ikke bygges på noen dedikert elbilplattform kommer tydelig til syne i den store drivlinjetunnelen i midten.

Det er også akkurat sånn at jeg (184 centimeter) akkurat såvidt kan sitte oppreist under taket i baksetet uten å dunke borti.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Litt sidrumpa design?

Det må nok også sies at designet her ikke akkurat er rettet mot unge og hippe mennesker: Dette er streite saker for folk som vil ha sorte seter og sort interiør - og det er også eneste mulighet, skal vi tro Opels tyske konfigurator. Kvalitetsfølelsen er helt ålreit, men det er mye hardplast i dører og overflater her.

Rødfargen på bildene er for øvrig standardfargen, vil du ha den i en annen farge vil det koste ekstra.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

Så voldsomt billig ligger den heller ikke an til å bli. I Tyskland er startprisen angitt til 43.490 euro, som skulle bli noe sånt som 420.000 kroner når vi trekker fra tysk moms på 19 prosent - selvfølgelig med forbehold om at fabrikk og importør kan komme til en annen enighet når den norske prisen er endelig klar. På toppen kommer da den norske vektavgiften, som skulle bli drøye 15.000 kroner.

Muligheten til å konfigurere bilen skal åpne denne høsten, opplyser importør Bertel O. Steen på egne nettsider - både for stasjonsvogn- og den mindre kombiversjonen.

Publisert 6. september 2023, 11:00

Mer om ElbilOpel