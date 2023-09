Sniktitt Withings Scanwatch 2 og Scanwatch Lite

Withings nye smartklokke byr på god batteritid og masse helsedata

Fornyer sine «halvsmarte» klokker.

Withings Scanwatch 2 er den så langt nyeste og heftigste klokken fra produsenten. Konseptet er enkelt, bokstavelig talt - mest mulig informasjon, med lavest mulig strømforbruk. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: Finnes det en smartklokke med lang batteritid? Njæ. Jo smartere de blir og flere funksjoner de får, desto kortere varer de. Men i grenselandet mellom smart og tradisjonell finnes Withings, og deres Scanwatch-serie har i lang tid vært en vinner på akkurat kompromisset. De gir deg både helsedata og batteritid, men de er ikke voldsomt smarte, med store fargeskjermer.

Nå er en fornyet Scanwatch-serie lansert her på IFA i Berlin, og dermed har en ny toppmodell kommet til - sammen med en litt enklere og rimeligere modell; Scanwatch 2 og Scanwatch Lite.

Her skal batteritiden være opptil 30 dager.

Scanwatch 2 kan bruke vanlige lenker og reimer, og kan kjøpes med kraftigmetallenke. Den kan også finne ut om du er heitere eller kaldere enn du pleier. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

En mengde sensorer

Nytt i Scanwatch 2 er en avansert temperatursensor. Den måler med ujevne mellomrom og finner ut av normaltemperaturen din i ulike situasjoner, før klokken løpende følger med etter endringer i temperaturen.

Ved hjelp av disse dataene kan den holde styr på kvinners syklus, eller fortelle om håndleddet den er på er i ferd med å bli sykt.

Klokken samler også helsedata så som pulsvariabilitet, søvnkvalitet og har mulighet for EKG-målinger.

Withings-konseptet

Viseren nederst på toppmodellen kan fortelle deg hvor stor del av et mål du har oppnådd. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Helt fra de første Withings Pop-klokkene vi testet for 8 år siden har konseptet vært noenlunde likt. Dette er først og fremst analogt utseende klokker, med visere. Men i tillegg holder de altså styr på litt helsedata.

Scanwatch 2 har, som de aller første klokkene, en ekstra viser som viser deg hvor mange av dagens skritt du har tatt.

I tillegg har den en liten skjerm øverst på urskiven som kan fortelle deg om dataene som er samlet inn, og for eksempel varsle deg ved anrop eller meldinger.

Fraværet av appstøtten og den store fargeskjermen gjør at batteriet holder mye lenger i disse klokkene, samtidig som de leverer mye av nytten som er sentral også i «smartere» klokker.

Scanwatch Light har en mindre avansert sensor, litt billigere materialer og den mangler ekstraviseren nederst. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Designmessig lik Light-versjon, men ...

På overflaten likner Scanwatch Light mye på toppmodellen. Men den billigere Light-utgaven har flere forskjeller. Synligst er det nok at den ikke har den ekstra viseren nederst på urskiven. Den bruker også en eldre aktivitetssensor, og den kutter ut temperatursensoren helt.

Den kan likevel holde oversikt over syklus, men varslinger ved sykdom eller overoppheting under trening kan du ikke få fra Light-versjonen.

Her får du heller ikke se egen oksygenmetning.

I tillegg til at den er litt tilbakestrippet på funksjoner, er også materialene enklere. Her er det Gorilla Glass som gjelder i stedet for safirglasset i Scanwatch 2.

Slik ser den nye sensoren i Scanwatch 2 ut. Her samles data om alt fra pulsvariasjon til kroppstemperatur. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kostbare saker

Prismessig starter Scanwatch 2 på 350 euro, eller så vidt over 4.000 kroner. Det er før norske avgifter, og fra deres egen nettside. Foreløpig har vi ikke sett norske priser på klokkene. Scanwatch Light på sin side starter på 250 euro. Begge prisene er før vi legger til til dels kostbare ekstra armbånd eller lenker.

Withings-produktene konkurrerer kanskje aller nærmest mot produktene fra Garmin, der også batteritid er en viktig faktor. Også der er nyskapende helsestats og stadig nye sensorer en del av pakken.

Garmin lanserte også nye produkter i Venu Sq-serien her på IFA.

Publisert 4. september 2023, 13:39

