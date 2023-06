19 båtførere gikk på samme skjær. Slik løste de det

Geofencing i båt viser seg å fungere meget godt.

Kamera Ole Henrik Johansen / VG

Ole Henrik Johansen og Vegar Jansen 25. juni 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Sammen med sommer og sol trekker vi nordmenn ut på sjøen. Men det som skulle vært en idyllisk tur kan fort få en bråstopp om man er uheldig. For under overflaten kan skjær og grunner sette en effektiv stopper for videre seilas.

Dette fikk også båtdelingstjenesten Skipperi erfare, hvor 19 ulike båtførere gikk på samme skjær i løpet av samme sesong. Noe som medfører problemer både for utleier og leietagere.

Ved å ta i bruk geofencing-teknologi, slik at de som leier båtene nå får et varsel om at de er i ferd med å nærme seg potensielle fare, har de satt en effektiv stopper for at skjæret skulle få flere på merittlisten sin.

Første sesong med teknologien resulterte nemlig i at ingen traff på det beryktede skjæret som sesongen før hadde stoppet 19 båter.

Enkel beskjed kan gjøre hele forskjellen

En kartplotter er veldig kjekt å ha. Skipperi har gjort dette enda litt kjekkere. Kamera Vegar Jansen / VG

I alle båtene du kan leie av Skipperi så har de altså en kartplotter som vil gi deg beskjed når båten nærmer seg farvann der det gjelder å følge ekstra med. Hvilke områder som skal merkes kan selskapet selv velge og endre fortløpende, noe de gjør inntil to ganger hver dag.

Her kan det legges til områder, og legge ved en beskjed, samt at man også kan velge hvilken hastighet varslet bør komme ved. Det gjør at man også kan varsle dersom du kjører for fort i en 5-knopssone.

Når en ny oppdatering er klar så kan den samkjøres via skyen til alle plotterne i de ulike båtene som deletjenesten tilbyr.

Vi fikk låne en båt av Skipperi ved Tjuvholmen i Oslo, og satte kurs mot Lille Herbern. Et plass beryktet for å fange båter.

Det første varslet får vi opp når vi kommer opp i fem knop. Da kommer en oransje tekstboks over skjermen som minner om hastigheten du kan holde i området.

Slik ser det ut når advarselen dukker opp. Kamera Vegar Jansen / VG

Ferden fortsetter videre forbi Bygdøy og mot Lille Herbern. Idet vi passerer markeringene som ligger rundt 10 meters dyp så kommer varslet opp om at vi er i ferd med å seile inn i grunne områder.

Samtidig får vi beskjed om hvordan du enklest kan seile sikkert for å komme deg inn til bryggeområdet. En praktisk og enkel løsning som kommer godt med om du ikke er lokalkjent.

I flere land

Skipperi er en båtdelingstjeneste som holder til i flere land. Og på tvers av landegrensene brukes det samme systemet for å holde båtene og leietagerne trygge.

Thomas Holmen, daglig leder i Skipperi. Til høyre journalist Ole Henrik Johansen. Kamera Vegar Jansen / VG

– Du kan leie båt om du for eksempel er i New Zealand, Sverige eller Finland. Og det skal mye til at du er lokalkjent overalt hvor vi har båter. Derfor hjelper dette systemet med å passe på slik at du kan ferdes i ukjente farvann, sier Thomas Holmen, daglig leder i Skipperi.

Systemet de bruker kan også legge til den samme beskjeden på flere ulike språk. Slik at du for eksempel ikke får opp en viktig beskjed på finsk om du har leid en båt der.

Blant båtdelingstjenester i Norge finner du også Kruser i tillegg til Skipperi. Dette selskapet vurderer også å ta i bruk en tilsvarende løsning, men har ikke hatt det samme behovet frem til nå med sin helelektriske flåte.

– Du skal ikke se bort ifra at vi også kommer med en tilsvarende løsning etter hvert. Selv om vi for det meste har elektriske båter som går i et rolig tempo, har også vi båter som gjør opp mot 30 knop, så vi ser på alternative løsninger, vi også, forklarer Christer Ervik, daglig leder i Kruser.

– Vi syns det er kult at Skipperi har tatt i bruk denne tjenesten, og heier jo generelt på alt som kan øke sikkerheten til sjøs. Det er viktig for oss at alle som ferdes på fjorden gjør det så sikkert som mulig. Frem til nå har vi valgt å sette mye fokus og krefter på god opplæring av våre medlemmer, avslutter Ervik.

En kurant måte å leie båt på

Vi har prøvd både Kruser og Skipperi. Og begge er en enkel måte å leie en båt på. Du trenger bare å registrere deg via en app eller nettside, så får du det du trenger av booking og tilgang via mobilen.

På Tjuvholmen ligger Skipperi-båtene på rekke. Kamera Vegar Jansen / VG

Og for mange kan dette være en smart løsning, hvor du betaler for et abonnement og eventuell drivstofforbruk. Dette koster riktignok fort et par tusen i måneden, alt ettersom om du bare vil ha tilgang i ukedagene eller også helgene, samt hvor rask båt du vil kjøre. Men du slipper eventuelle utgifter som båtplass, service og opplag.

Mens Kruser altså har en helelektrisk båtpark, opererer Skipperi i hovedsak med båter med tradisjonell forbrenningsmotor. Her må du da regne med drivstoff-forbruket utenom. Men de har også noen elektriske båter i sin flåte, og dette antallet er ment å øke.

Det er nok også smart. For selv om vi var ute i flere båter da vi tok en kikk på Skipperis geofence-tjeneste, må vi si at vi lot oss fascinere mest av den elektriske båten «Elon» – en Q Yachts Club 24 med plass til seks personer.

Elektriske «Elon», en 24-fots Q Yachts Club. Kamera Vegar Jansen / VG

På samme måte som da vi var ute med Krusers elektriske båter, er det noe ekstra sosialt og uanstrengt med eldrift. Det går ikke nødvendigvis så fort, men desto enklere er det å prate sammen. Vi slipper også eksoslukten og har litt bedre samvittighet.

Denne 24-foteren skal være utviklet i samarbeid med nettopp Skipperi. Den har et batteri på 27 kilowattimer og en oppgitt rekkevidde på 78 nautiske mil ved seks knop, eller nesten 145 kilometer om du vil. Og særlig fortere går det ikke, da motoren ikke har all verden av krefter. Marsjfarten vil ligge på mellom seks og åtte knop avhengig av vind og strøm.

Men for å bruke en dag på å tøffe rundt i skjærgården – der det uansett er hastighetsbegrensninger – vil nok en slik båt kunne passe veldig bra for mange.

25. juni 2023, 06:00