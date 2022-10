Sniktitt Fisker Ocean

Fisker Ocean kan bli en prisbombe

2000 nordmenn står allerede på venteliste.

Fisker Ocean er et spennende tillegg til familie-SUV-kategorien - med en estimert startpris på bare 372.00 kroner og rekkevidde på over 600 km i de heftigste utgavene.

NOVA Spektrum, Lillestrøm: Med fra-pris på bare 372.000 kroner for en luksuriøs SUV fra et amerikansk selskap og en dansk designer er det lite som er «som vanlig» med Fisker Ocean.

Bilen har en del likhetstrekk med en Range Rover, der den står på messegulvet i Lillestrøm - og den er definitivt penest fra de vinklene litt skeivt forfra som skjuler den ikke så veldig vakre og tilnærmet flate taklinja bakerst. Her kan det virke som om man har gått for praktiske egenskaper mer enn blendende design.

Rundt den utstilte Ocean gjør Fiskers representanter tilpasninger på programvaren for å skru på markeringslys og å få bakluken til å åpne seg helt opp uten hjelp av viljesterke armer.

Det er tross alt en prototype vi ser, om enn én av de aller siste før samlebåndet går over til å lage biler for levering i første kvartal av 2023. Det skal skje i november.

Ocean skiller seg fra en del av konkurrentene ved å ha en flatere taklinje bak. Potensielt praktisk, men kanskje ikke så pent?

Tydelig miljøprofil

I likhet med tidligere Fisker-prosjekter har Ocean både i navn og gjennomføring en miljøprofil. For denne bilen handler mye om gjenbruk av plast. Her er det 50 kilo gjenbrukt plast på ulike steder i bilen, og det skal være mer enn i noen annen produksjonsbil.

I tillegg hjelpes bilens energiforbruk av et digert solcellepanel på det store glasstaket. Et tak som forøvrig kan åpnes helt i de dyrere utgavene av bilen. Billigste og mellomste prisvarianter får vanlige panoramasoltak uten solceller, og i innstegsutgaven, Ocean Sport, lar det seg ikke åpne.

Uvanlig nok kan også noen av bilens minste vinduer åpnes sammen med taket og de vanlige vinduene i «California mode» - du vet, når bilen har stått i sola hele dagen og du kjenner badstulufta mot deg når du åpner den - eller når du rett og slett trenger å ha surfebrettet hengende ut av bakvinduet.

En ganske svær infotainmentskjerm kan snus 90 grader og brukes både i portrett- og landskapsmodus.

Passe stor

Med en lengde på 477 centimeter er Ocean omtrent midt mellom en Volvo XC40 Recharge og en Nio ES8 i størrelse - den er drygt 30 centimeter lenger enn Volvoen og omtrent det samme kortere enn Nioen.

Dermed er dette en «passe» stor SUV, som ikke fremstår som noe enormt slagskip på parkeringsplassen, men fortsatt har forholdsvis god plass til voksne både foran og bak, i tillegg til et 566 liters bagasjerom opp til hattehyllen.

Bagasjerommet er hakket mindre enn i for eksempel en Skoda Enyaq (585 liter), men tallet måles kun opp til toppen av baksetene og lyver derfor muligens litt siden selve rommet er såpass høyt. Bilen har dog ingen frunk.

De mest påkostede utgavene har solceller på taket.

Litt uferdig

Vår prøvebil er altså ikke helt ferdig, og vi ble fortalt at den derfor ikke hadde ratt med justerbar høyde. Det førte til at vi både fikk bussfølelse da vi skulle holde på rattet, og at skjermen for kjøredata forsvant litt bak styreinnretningen. Men dette skal altså være på stell i den ferdige utgaven.

En ting vi er mer usikre på om blir «ordnet» er det nokså plastige og billige uttrykket fra blinklysspaken og takbjelken som går på tvers under panoramasoltaket. Sistnevnte ga fra seg noen hule plastklonk da vi tappet på den. Infotainmentskjermen fikk verken vi eller noen andre lov til å røre.

Flatt gulv og godt med plass i baksetet. Det er luftig også i høyden.

Middels lyxig

Det er en del plast i denne bilen, og setene (farge «MaliBlu») er trukket i en kombinasjon av det Fisker kaller EcoSuede og EcoLeather - som begge er laget av delvis resirkulert polyester. På luksusfølelsen skårer den utstilte materialmessig 6/10, sammenliknet med mange av SUV-ene den kan sammenliknes med. Men så er hele utvalget Ocean-modeller en del lavere i pris enn mange - de dyreste modellene ligger på 625.000 kroner.

Baksetet er pent og romslig, men nokså flatt og «designløst». Vi ser ikke noe til de gjennomførte og dype luksusbenkene fra enkelte andre store SUV-er. Det er høyt under taket, men solcelletaket gir en ganske betydelig «hump» på siden som fort kan være i veien for mer høyreiste passasjerer.

Førersetene føles noe mer komfortable og «riktige» for en bil av denne størrelsen.

En liten brønn under bagasjeromsgulvet som kanskje akkurat har plass til ladekabler. «Girspaken» fremsto omtrent som det minst påkostede i hele bilen.

Snuskjerm i midten

Midt i dasjbordet er en stor 17-tommers skjerm som i de to dyreste utgavene kan endre orientering etter behov. Fisker kaller det en revolusjon, men vi har sett det før - kineserne i BYD har lekt seg med denne typen konsepter i årevis allerede. Men det er en fleksibel løsning som kan være nyttig, og BYD er også nye på det europeiske markedet.

Det skal ligge en mengde automatiske funksjoner og førerassistenter i Oceans systemer når den er klar - mer så i de to dyreste modellene, kjent som Extreme og One, enn i Sport og Ultra, som er rimeligere.

For de dyreste loves og en rekkevidde på 630 kilometer, mens billigste får 440 kilometer. Ultra, som legger seg midt i får 610 og gir firehjulstrekk.

Klarer de målene denne gang?

Henrik Fisker er kjent som bildesigner fra både BMW og Ford, men i de senere år har han forsøkt å få sitt eget merke til å rulle og gå. Så langt har han ikke lykkes særlig godt, og Fisker Karma er den så langt eneste av bilene som har nådd masseproduksjon og veiene - om enn kun for en kort periode.

Fisker-sjef Henrik Fisker var selv i Norge for å vise bilen sin på Oslo Motor Show. Her i snakk med Motor-redaktør Peter Raaum.

Det er en viss grunn til å være usikker på om Ocean når sine mål også - kanskje spesielt for den svært lave innstegsprisen på 372.000 kroner. Sammenlikningen til Teslas flere lovnader om svært billige modellvarianter som til slutt ikke har blitt levert er kanskje både litt smigrende og «skummel».

Underveis i Fiskers siste prosjekt har også selskapet snust på faststoffbatterier, eller solid state om du vil. Det skulle de i utgangspunktet være klare med til 2023, før de i 2018 sa de var foran skjema og ville klare 2020. I fjor droppet de planene sine om denne batteriteknologien som kunne gjort bilene både raskere å lade og mindre sårbare for temperaturer, for å nevne noe.

Fisker har 61.000 betalte reservasjoner på Ocean på verdensbasis, opplyser Henrik Fisker til Bilnytt. Av disse er 2.000 i Norge, og alle disse planlegges utlevert i løpet av 2023. Et showroom i Oslo sentrum er også under planlegging.