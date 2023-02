Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Playstation VR 2 er en fabelaktig VR-opplevelse

Vi fikk teste nye Horizon: Call of the Mountain.

Playstation VR 2 er ikke langt fra lansering. Vi fikk prøve i Las Vegas. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Las Vegas/Tek.no: – Bare et par minutter, så skal vi få kalibrert øyesporingen.

Den vennlige Sony-representanten guider oss gjennom et kjapt oppsett før vi kan komme i gang med moroa.

Vi er midt på et travelt messegulv på CES-messen i Las Vegas, og har klart å snappe opp en ettertraktet halvtime i én av Sonys fire demobåser for nye Playstation VR2 - eller PSVR2.

Obs - nå har vi testet PS VR 2 ! »

Se video nedover i saken!

Playstation VR 2 Skjermteknologi: OLED Oppløsning: 2000 x 2040 per øye Oppfriskningsrate: 90 Hz, 120 Hz Synsfelt: Cirka 110 grader Sensorer: Seks-akse-system med gyroskop og akselerometer. Sporer kontrollerne «innenfra» ved hjelp av fire kameraer. Øyesporing ved hjelp av innvendige IR-kameraer. Tilkobling: USB-C Lyd: Innebygd mikrofon, hodetelefonutgang Lansering: 22. februar Pris: 6690 kroner Mer +

Sony PlayStation VR2 annonse Sjekk prisen

Måler og kalibrerer

Sony-representanten har akkurat tredd det nye hodesettet ned over hodet på meg, og det første han gjør er å bruke hodesettets interne kameraer til å avgjøre hvordan øynene mine er plassert i forhold til linsene.

Playstation VR2 er en drøy måned fra lansering. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et par omdreininger på et utvendig hjul, og bildet er plutselig betydelig mindre utydelig. Dette er i det hele tatt en ganske kjærkommen funksjon, siden det å finne riktig innstilling for øyeavstand ofte kan være litt knotete på VR-briller.

Runde to handler om å kalibrere selve øyesporingen, som er en av hovedargumentene ved PSVR2. Hodesettet kan nemlig følge med på hvor du ser til enhver tid, som gir nye muligheter i spill som tar i bruk funksjonen. Jeg glaner kjapt på en prikk som flytter seg rundt i synsfeltet, og etter et minutt eller to er vi klare.

En ny Horizon-opplevelse

Opplevelsen Sony viser frem på CES er en demo av Horizon: Call of the Mountain, som er et VR-spesifikt eventyr i Horizon-verdenen, og som skal lanseres sammen med hodesettet i februar.

Demoen åpner med at karakteren du spiller (som ikke er den tidligere Horizon-hovedpersonen Aloy, men en helt ny karakter) sitter i en båt, men fra starten kan du ikke se så veldig mye.

Du har en hette over hodet, men den forsvinner snart og et svært fargerikt og omsluttende landskap åpenbarer seg. Vi er i ferd med å seile ned en frodig elv, og jeg er tilsynelatende holdt som fange av de to andre karakterene i båten.

Jeg stikker hendene «ned» i vannet, og den haptiske tilbakemeldingen i de nye VR-kontrollerne gjør sitt aller beste for å simulere følelsen av motstand når jeg veiver kontrollerne ned i det simulerte vannet. Lovende!

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Hjelp!

Rimelig kjapt blir det klart at ikke alt er helt som det skal i elvelandskapet vårt, og før vi vet ordet av det begynner de velkjente robotdyrene fra Horizon-serien å fyke rundt over hodene på oss. Før jeg vet ordet av det løftes båten opp av en kjempebølge, og jeg løfter instinktivt armene for å skygge for fjeset.

– Haha, det er den morsomste delen av demoen, humrer Sony-representanten ved siden av meg.

Nå er det også tid for å spille, ikke bare sitte og beundre omgivelsene. Man beveger seg fremover ved å holde inne en knapp på hver kontroller og bevege armene opp og ned, litt som om man løper. Demoen inneholder også mye klatring, og det føles naturlig og intuitivt å dra seg opp fjellsiden med bare armene. Et lite tips: Ikke se ned!

Slik ser den ene delen av øyekalibreringen ut. Brillene forteller deg hvordan øynene dine er plassert i forhold til linsene, og så kan du justere deretter. Ingen fomling frem og tilbake lenger. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Det tar naturligvis ikke lang tid før vi får hendene på et våpen, og det er selvfølgelig av den typen som både er velkjent for Horizon-serien og ikke minst for «alle» andre VR-spill: En bue. Her dukker også litt teknisk strul opp.

Tross mange forsøk sliter vi med å dra frem piler på ordentlig vis, tross at kommandoen egentlig er ganske beint frem. Du legger hånda bak skulderen og «drar» frem en pil med triggerknappen. Akkurat dette problemet forfulgte oss hele resten av demoen, så om det ikke var noe jeg gjorde feil eller et problem med akkurat vårt hodesett er det noe vi håper Sony kan få bukt med før lansering.

Horizon: Call of the Mountain lanseres eksklusivt for PSVR2. Kamera Sony

Firedoblet oppløsning

Bildekvaliteten er åpenbart betydelig forbedret fra den forrige Playstation VR-generasjonen, ikke minst takket være at oppløsningen er mangedoblet fra tidligere.

Med 2000 x 2040 piksler per øye snakker vi om mer en firedobling fra oppløsningen til den originale PSVR (960 x 1080), og det merkes fort. «Screendoor»-effekten er tilnærmet fraværende, og ikke minst er synsfeltet utvidet med 10 grader (fra 100 til 110) versus førstegenerasjons PSVR, noe som også hjelper på.

PSVR2 støtter oppfriskningsrater på enten 90 eller 120 Hz, og vi opplevde ytelsen som bunnsolid. Playstation 5 har åpenbart langt mer krefter å ta av enn Playstation 4 hadde, og det hele flyter veldig glatt og pent - også når det skjer mye på skjermen samtidig.

Øyesporingen brukes nemlig også til å sørge for at mest ressurser brukes til å gjøre bildet skarpt akkurat der du ser, som dermed kan frigjøre maskinvarekraft ved at andre områder kan bortprioriteres. En viss 3D-effekt kan også skimtes, kanskje spesielt i vannspruten fra elva i starten av demoen.

VR-klatring er moro. Hadde jeg bare hatt denne armstyrken til vanlig. Kamera Sony

Behagelig å bruke

Kombinasjonen av at spillet ikke inneholder teleportering, men at du gjør en faktisk bevegelse for å flytte deg- og at ytelsen er såpass glatt som den er, gjør at jeg knapt opplever den typiske VR-uvelheten i det hele tatt med PSVR2.

Unntaket er kanskje den ene kampscenen vi får oppleve, hvor vi konstant må hoppe unna angrep fra den firbeinte og illsinte roboten foran oss. Med litt mer frenetiske bevegelser og litt mer veiving med hodet kjenner jeg kanskje antydning til litt «sjøsyke», men det er ikke verre enn at det garantert går seg til når man blir vant med hodesettet. Det må sies at Horizon: Call of the Mountain ikke tillater at du beveger deg helt hvor som helst i kampscener, men krever at du holder deg til predefinerte «korridorer».

De nye «Sense»-kontrollerne til PSVR2 er også relativt intuitive å bruke, og former seg rundt hånden din på en elegant måte. De har imidlertid rimelig mange knapper til VR-kontrollere å være, så det var ikke helt lett å få styr på hvilke knapper som satt hvor under vår lille halvtimes demo. Her vil det nok være en viss læringskurve i starten. Kontrollerne kan også merke om du strekker ut fingrene, for eksempel, noe som virket å fungere «helt middels» under vår demo.

Komforten virker det imidlertid som om Sony har fått til rimelig godt. Hodesettet isolerer deg godt fra omgivelsene ved hjelp av gummiflapper rundt øynene, og vekten virket for oss å være godt fordelt på hodet, slik at du slipper at de blir fremtunge eller gnager. Det er også rimelig enkelt å tilpasse, takket være et rullehjul i nakken ikke ulikt «Elite»-stroppen du kan kjøpe som tilbehør til Meta Quest II.

Bueskyting og VR er en ypperlig kombinasjon. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Bare å glede seg

Vi klatrer opp ytterligere en liten fjellknaus, men blir raskt tatt igjen av den ganske røffe dama som altså tilsynelatende holdt oss fanget. Jeg skvetter til når hun plutselig dukker opp foran meg, nok en gang med en refleksiv beskyttelsesbevegelse. Sony-representanten humrer igjen, og der er også demoen vår over - en demo som levnet oss ganske imponerte.

Horizon-demoen er selvfølgelig håndplukket for å vise frem hodesettets beste egenskaper, men PSVR2 fremstår som et meget solid generasjonshopp fra den første PSVR-generasjonen.

Sony har brukt lang tid på å gjøre den nye PSVR-versjonen klar for markedet, men den solide ytelsen tross firedoblet oppløsning gjør ventetiden litt lettere å bære. Dette tror vi rett og slett mange kommer til å ville ønske seg, i alle fall gitt at spillopplevelsene holder følge med maskinvaren.

Over 30 spill skal være klare til PSVR2-lanseringen, og her på CES annonserte Sony at Gran Turismo 7 vil være blant dem, med en egen VR-modus som lanseres gjennom en gratis oppdatering. Populære Beat Saber kommer også til PSVR2, ble det varslet.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Nå er selvfølgelig spørsmålet om Sony klarer å produsere mange nok til å dekke etterspørselen, noe det er enkelt å stille seg litt skeptisk til når man tenker på situasjonen for Playstation 5 siden lansering for over to år siden. Sony meldte imidlertid onsdag at det er klar bedring i sikte for PS5-tilbudet, og det gjelder forhåpentligvis også for PSVR2.

Lansering er for øvrig 22. februar, og norsk pris er satt til relativt stive 6690 kroner.

Sony PlayStation VR2 annonse Sjekk prisen