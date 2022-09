Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Her er Fitbits nye smartklokker

Vi tok en kikk på nye Versa 4 og Sense 2.

Fitbit Sense 2 har en utvidet helsesensor ut for å eksempelvis kunne ta EKG-målinger. Ellers er den svært lik Versa 4.

Tek.no/Berlin: Under årets IFA-messe har mye av fokuset i messehallene vært rettet mot miljøtiltak og brettbare skjermer. Men også folks helse er fortsatt et hett tema hvor Fitbit er blant selskapene som har med seg nyheter i sekken.

Riktig nok så ble de to nye klokkene til selskapet, Versa 4 og Sense 2, lansert i forkant av messen. Men siden vi ikke hadde fått kikket på de under lanseringen, var veien kort inn til standen for å ta en kikk på de nye modellene.

Noen endringer på Versa

Om vi starter med Versa 4 så har denne noen endringer som er verdt å merke seg sammenlignet med dagens Versa 3.

En av de åpenbare forskjellene er at den fysiske knappen som ble tatt vekk på Versa 3, nå er tilbake på den nye modellen. Samtidig så er den fysiske størrelsen på selve klokken blitt noe mindre. Men størrelsen på skjermen er fortsatt den samme.

Det er også verdt å merke seg at årets nye Versa 4-modeller kommer i flere andre ulike farger enn hva Versa 3 gjorde.

Versa 4 har blitt tettere koblet mot Google sitt eget Wear-system, etter at Google kjøpte Fitbit for en stund tilbake. Vi får beskjed om at et blant annet gir deg flere muligheter til å gjøre endinger på utseende på skjermen, og at Googles egne betalingssystem skal komme om ikke lenge.

Vi fikk prøve klokken litt, dog ikke på hånden, men det virker som den nye plattformen gjør at klokken er enda litt raskere i bruk enn før. Skjermen er som nevnt den samme, som betyr en god OLED-skjerm som er grei å lese selv i opplyste rom.

De fleste aktivitetsklokker har en eller annen form for aktivitetsringer du kan fylle for å vite at du har gjort dagens dont. Så også Fitbits.

Sense 2 måler hvor stresset du er

Den nye toppmodellen fra Fitbit blir Sense 2, og forskjellene rent fysisk er ikke så store fra Versa 4. De er nemlig meget like hele veien, både på vekt, størrelse, batteri og skjerm.

Den store forskjellen mellom de to ligger i antall sensorer du får. For her har Sense 2 noe mer å by på enn Versa 4. Du får blant annet ECG- og stress-målinger som gir deg en indikasjon på hvordan det står til i hverdagen.

Sense 2, til venstre, har ekstra sensorer som kan finne ut av hvor stresset du er, mens Versa 4 har en mer ordinær pulssensor.

Stresset målet via at klokken kan se hvor mye du svetter, og ut ifra det trekke konklusjoner om hvor stresset du er.

Så blir det opp til deg selv om du er villig til å betale de 700 kronene ekstra det koster å få deg en Sense 2 i stedet for en Versa 4.

Førsteinntrykket her på messegulvet er at begge klokkene virker velbygd og raskere enn før, så det blir absolutt spennende å se hvordan de er i praksis når vi får de inn til test.

Sjekk ut resten av sakene våre fra IFA-messen her »