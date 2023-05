Her bråbremser vi på grus - med full kontroll

Vi prøver ABS-bremser på elsykkel.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ole Henrik Johansen 28. mai 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

En av de viktigere endringene på sykler de siste tiårene vil vi påstå er at skivebremser har blitt mer eller mindre standard. Før disse var som regel valget mellom trommel- eller felgbremser med klosser. Og spesielt felgbremsene kunne ofte by på hodebry for mange, hvor man måtte holde tunga rett i munnen for å få justert dem presist nok til å få et godt resultat.

Nå er trolig neste skritt innen sykkelbremser på vei inn i markedet. Bosch har nemlig tatt ABS-teknologien, som du oftest finner på biler og motorsykler, til elsykler. Et system som gjør at du kan bremse hardt uten at hjulene låser seg – og fortsatt beholde styringen.

Vi har den siste tiden testet dette systemet på en sykkel som vi har fått låne av ABS-produsenten selv. Sykkelen er en fulldempet, elektrisk mountainbike fra Mondraker, men systemet kan i praksis monteres på en rekke ulike type sykler – om enn utstyrt med nyere motor og elektronikk fra Bosch.

Prisen vil nok variere, men vi har sett eksempler der systemet koster 5000–6000 kroner som ekstrautstyr.

Men er det så viktig med ABS på en vanlig sykkel?

Kort: Slik fungerer det

Ser du nøye på bremseskivene, så ser du den sorte delen har små rektangler som lar ABS-systemet måle det den trenger for å fungere. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Det første vi legger merke til som avslører at denne sykkelen har ABS er hvordan selve bremseskivene ser ut. I tillegg til å ha den normale bremseflaten, så har du i tillegg en ekstra sirkel på innsiden med små rektangler som skal hjelpe systemet å måle rotasjonen på skiven.

Ser vi videre så har du i tillegg en egen sensor som er festet mellom selve gaffelen og bremsekaliperen. Denne måler da altså hastigheten på disse små rektanglene, og sender denne informasjonen videre via en tynn kabel til selve hjernen - som sitter festet noe lenger opp på gaffelen.

Også bakbremsen har ABS, men systemet vi testet brukte kun ABS foran. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Og det er i denne boksen hvor ABS-systemet kalkulerer og gjør nødvendige justeringer av bremsetrykket slik at hjulet ikke skal låses permanent når du klemmer inn bremsene.

Selve ABS-hjernen sitter plassert på fremgaffelen på vårt testeksemplar. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Til systemet vi har fått teste er det Magura som står bak selve bremsesystemet, et merke som nok mange kjenner godt til fra motorsykler. Utenom det så har denne sykkelen naturlig nok siste skrik også når det kommer til resten av elektronikken fra Bosch. Blant annet et nytt Kiox-system som er smart og fungerer godt med blant annet smarttelefonen, samt en kraftig CX Performance-motor.

Via appen eller skjermen på sykkelen, kan du dessuten endre på bremseinnstillingene. Du har totalt tre moduser å velge mellom, terreng, vei eller av. Under vår testperiode lot vi modusen stå på terreng, som skal være best egnet når du sykler på variert underlag.

Steike, det fungerer bra

Akkurat som da vi var barn måtte vi stoppe og se om det ble noe bremsespor når vi bråbremset. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Under vår testperiode har vi syklet på flere ulike underlag. Merk at systemet først fungerer når du passerer fem kilometer i timen i fart.

Og om vi starter med asfalt, så er dette det underlaget som man kanskje merker minst til fordelene ABS fører med seg før du tar frem målebåndet. For når du virkelig må bråbremse, viser det seg at ABS-systemet enkelt danker deg ut om du prøver samme prosedyre manuelt uten at du ender opp med at hjulet sklir under deg eller bakhjulet løfter seg.

Skulle du uheldigvis befinne deg i en nedoverbakke vil resultatet kunne bli at du får deg en luftetur over styret når bakhjulet til slutt løfter seg for mye. Samtidig er det ingen god følelse å miste styringen. Og dette er en følelse du slipper helt og holdent når du har ABS. Du hører at det rykker og jobbes iherdig når du bremser hardt, men likevel har du fortsatt alle muligheter til å svinge unna det som eventuelt har kommet i veien for deg.

Det er ingen problem å bråbremse ned en bakke uten at bakhjulet løfter. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Men det er når du kommer over på glattere underlag at systemet virkelig imponerer oss. Du vil fortsatt lage bremsemerker i grusen når du hugger inn bremsene, men du føler hele veien at du har kontroll og kan svinge selv ved hard bremsing på grus. Sammenlignet med en bil så «pumper» bremsene på sykkelen i en langt lavere takt, men likevel mer enn raskt nok til at du beholder kontrollen.

Vi var også oppom vår lokale «pumptrack» hvor underlaget også er av grus. Og her kunne vi faktisk bremse så hardt vi turte i svinger og fortsatt styre uten problemer. Her tok vi også med et målebånd, og bremselengden med systemet slått på var klart bedre enn når vi prøvde oss manuelt.

Fremdekket skrubber virkelig godt samtidig som ABS-systemet jobber, spesielt om du legger litt mer vekt over fremhjulet. Det er ganske uvant og unaturlig i starten å skulle legge vekt på fremhjulet når man bremser så hardt, men det blir etter vært noe du blir trygg på.

Til slutt testet vi på gress, og ikke minst vått gress, og igjen overraskes vi over hvor velfungerende løsningen takler også dette. Vått gress er det nok det glatteste vi kommer av underlag nå på sommertid, og vi hadde trodd på forhånd at dette kunne gå «rett vest» og hadde derfor dratt på litt ekstra sikkerhetsutstyr.

Sykkelen vi har testet hadde samme ABS-skiver og følere både bak og foran, men systemet var bare aktivert for frembremsen. Og det er nok smart om du skal sykle mye i terreng. Da brukes bakbremsen ofte til å låse bakhjulet for å skli ut bakparten slik at sykkelen kan settes opp for en annen retning når det raser av gårde i nedoverbakker.

Kort oppsummert

Å prøve ABS på en sykkel ga oss et solid smil om munnen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Da vi først fikk spørsmål om å teste elsykkel med ABS-bremser, var det første spørsmålet som dukket opp: Trenger du det på en vanlig sykkel? Svaret er et rungende ja.

Spesielt når du sykler på underlag som grus gir dette systemet deg en ekstra «sikkerhetsboble» som kommer godt med om du plutselig må bråbremse. For selv om systemet ikke kan gjøre noe med den vonde følelsen du får av å bli overrasket og skremt, vil du kunne bremse med en helt annen kontroll enn før.

For selv om ABS på to og fire hjul ikke er direkte sammenlignbare, har de likevel noe til felles. Det blir litt som når du er på en glattkjøringsbane og prøver å styre unna noe med og uten ABS-bremser på bilen. Uten er du virkelig på glattisen, mens med systemet slått på har du åpenbart bedre forutsetninger for å løse situasjonen.

Og dette gjelder også for sykler. Du har langt mer kontroll over styringen, og selv om du fortsatt lager kraftige bremsespor i grusen, så slipper du å merke at hjulet sklir under deg. Og bremselengden vil i flere situasjoner være langt bedre enn om du prøver på det samme manuelt uten systemet på.

Under testperioden vår har erfaringene av å prøve ABS vært utelukkende positive. Og vi blir ikke overrasket om tilsvarende systemer som dette vil være like vanlig i fremtiden som det skivebremser er nå.

28. mai 2023, 06:00

Mer om ElsykkelBosch