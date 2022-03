Kamuflasjen er av: Her er Volkswagen ID. Buzz

Volkswagens ID. Buzz er endelig avduket - uten regnbuemønsteret som har kamuflert den i månedsvis.

Regnbuedrakten er borte, og Volkswagen lanserer i dag - endelig - sin ID. Buzz, etter månedsvis med slipp av detaljer stykkevis og delt. I praksis er det vel nesten bare bildene av produksjonsmodellen uten kamuflasje og bilder av interiøret som gjenstår.

Vi gjentar likevel spesifikasjonene som ble sluppet i den siste pakken med detaljer - pluss at vi legger til noen nye:

Dimensjoner: 4,71 meter lang, 1,94 meter høy og 1,99 meter bred uten speil. Det gjør den cirka 10 cm lengre, 35 cm høyere og 14 cm bredere enn en ID.4, eventuelt snaue 20 centimeter kortere og fem centimeter lavere enn en Volkswagen Caravelle i korteste versjon. En større versjon med lengre akselavstand skal også være i arbeid.

4,71 meter lang, 1,94 meter høy og 1,99 meter bred uten speil. Det gjør den cirka 10 cm lengre, 35 cm høyere og 14 cm bredere enn en ID.4, eventuelt snaue 20 centimeter kortere og fem centimeter lavere enn en Volkswagen Caravelle i korteste versjon. En større versjon med lengre akselavstand skal også være i arbeid. Seter: Fem. En versjon med sju seter vil komme etter hvert. Varebilversjonen ID. Buzz Cargo har to eller tre seter.

Fem. En versjon med sju seter vil komme etter hvert. Varebilversjonen ID. Buzz Cargo har to eller tre seter. Drivlinje: Bakhjulsdrift, 204 hestekrefter (150 kW) og 310 Nm moment. Toppfart 145 kilometer i timen. Velkjent fra andre ID-modeller. Her skal det riktignok komme modeller med firehjulsdrift etter hvert.

Bakhjulsdrift, 204 hestekrefter (150 kW) og 310 Nm moment. Toppfart 145 kilometer i timen. Velkjent fra andre ID-modeller. Her skal det riktignok komme modeller med firehjulsdrift etter hvert. Batteri: 77 kWh netto (82 kWh brutto). Maks hurtigladeeffekt skal være så høy som 170 kilowatt, som er betydelig mer enn hva de øvrige ID-modellene klarer. Likevel skal ladetiden være omtrent den samme - i området rundt 30 minutter fra 5 til 80 prosent ved optimale forhold, takket være at ladekurven er noe annerledes på battericellene som brukes i ID. Buzz. Bilen støtter også såkalt Plug & Charge, slik at du bare skal behøve å plugge i ladekabelen, og så håndterer bilen autentisering og betaling selv.

Kjent, men samtidig ikke: Mange av elementene fra de øvrige ID-bilene gjenbrukes naturligvis i ID.Buzz, men noe er også nytt. Legg for eksempel merke til koppholderne som felles ut.

Rekkevidde: Dette er en av detaljene vi fortsatt ikke vet, da Volkswagen ikke er klare med offisiell WLTP-rekkevidde på dette tidspunktet. Det er vel nærliggende å tenke at den vil ligge noe under ID.4, som i bakhjulsdrevet utgave har 485–513 kilometer etter utstyrsnivå. Rekkevidden vil nok uansett ligge over de mest aktuelle konkurrentene - Mercedes-Benz EQV har for eksempel inntil 357 kilometer, Maxus Euniq 6 har 420 kilometer i den nye versjonen med større batteri og Peugeots e-Rifter har 280 kilometer.

Dette er en av detaljene vi fortsatt ikke vet, da Volkswagen ikke er klare med offisiell WLTP-rekkevidde på dette tidspunktet. Det er vel nærliggende å tenke at den vil ligge noe under ID.4, som i bakhjulsdrevet utgave har 485–513 kilometer etter utstyrsnivå. Rekkevidden vil nok uansett ligge over de mest aktuelle konkurrentene - Mercedes-Benz EQV har for eksempel inntil 357 kilometer, Maxus Euniq 6 har 420 kilometer i den nye versjonen med større batteri og Peugeots e-Rifter har 280 kilometer. Bagasjerom: 1121 liter for ID. Buzz før du eventuelt legger ned baksetene. Når du legger ned setene er volumet 2205 liter. ID. Buzz Cargo får på sin side plass til 3,9 kubikkmeter last. I sistnevnte måler varerommet 2,21 meter dypt, 1,73 meter bredt og 1,28 meter høyt. Mellom hjulbuene er det 1,23 meter, så du kan i praksis få plass til en 1,20 meter bred madrass der bak. Volkswagen sier også at det skal være plass til to europaller ved siden av hverandre.

1121 liter for ID. Buzz før du eventuelt legger ned baksetene. Når du legger ned setene er volumet 2205 liter. ID. Buzz Cargo får på sin side plass til 3,9 kubikkmeter last. I sistnevnte måler varerommet 2,21 meter dypt, 1,73 meter bredt og 1,28 meter høyt. Mellom hjulbuene er det 1,23 meter, så du kan i praksis få plass til en 1,20 meter bred madrass der bak. Volkswagen sier også at det skal være plass til to europaller ved siden av hverandre. Tilhenger: Maks 1000 kg.

Maks 1000 kg. Nyttelast: Maksimalt 650 kg for ID. Buzz Cargo.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no ID. Buzz Cargo er varebilversjonen av bilen, med tre seter og fire kubikkmeter varerom. Åpne fullskjerm

Mange versjoner kommer på sikt

Som du sikkert har fått med deg av det vi har skrevet over: Volkswagen er foreløpig ganske langt fra å ha alle alternativene til ID. Buzz-familien klar til lansering. Større versjoner med seks eller sju seter, firehjulsdrift og både større og mindre batteri skal være under arbeid, men de er nok ikke klare for lansering før tidligst neste år. Den første utgaven vil være ID. Buzz Pro.

På et prelanseringsarrangement i Hamburg fikk vi anledning til å se på ID. Buzz i ro og mak i god tid før avdukingen i dag. Spørsmålet mange har stilt seg er om det utvendige designet vil likne nok på konseptbilen Volkswagen først viste frem i 2017.

ID. Buzz-konseptet fra 2017.

Vi vil nok si at mesteparten faktisk er beholdt, selv om noen av konseptbilens linjer har måttet vike og vi selvfølgelig har fått typiske produksjonsmodell-egenskaper som ordentlige dørhåndtak og «ekte» speil, for å nevne noe. Den todelte lakken og pastellfargene gjør likevel sitt til å banke inn inntrykket av den litt lekne bilen Volkswagen hele veien har pekt på.

Et friskt tilskudd til en kategori som kanskje ikke akkurat er kjent for å være den mest vågale rent designmessig, får bli konklusjonen - selv om mange potensielle kjøpere nok uansett vil velge de «kjedelige» grå, hvite eller svarte lakk-alternativene.

Om du vil være litt vågal, er mulighetene mange på ID. Buzz. Nederst ser du utvalget i lakkfarger, øverst mulighetene i interiøret. Standardfargen er for øvrig «Candy White», som kan kombineres med gul, blå, oransje eller grønn i totoneversjonene.

God plass - i alle fall til fem

Som vi skrev sist gang oppleves både plassen i baksetet og ikke minst bagasjeplassen som utmerket, og for å gjøre bussfølelsen litt ekstra tydelig har Volkswagen også utstyrt seteryggene med utfellbare bord.

Baksetene står også på skinner, slik at du kan jekke dem ytterligere 15 centimeter fremover hvis du har behov for noe mer plass uten å legge dem helt ned, noe som også bør være relativt uproblematisk med tanke på beinplassen - selv om det er irriterende at forsetene er designet slik at man ikke kan skyve beina inn under dem.

I høyden er det også svært god plass, med rundt 10 centimeter luft over hodet på undertegnede, som måler 183 centimeter på strømpelesten. Litt synd er det at ikke Volkswagen har klart å få på plass et glasstak, som naturligvis ville økt den luftige følelsen ytterligere. Konseptbilen hadde nettopp glasstak, så håpet lever fortsatt. Setet i midten er nok også litt i overkant fast for høy komfort på lange turer.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Legger du ned setene får du en betydelig terskel, men den skal kunne jevnes ut ved hjelp av en ramme som deler bagasjerommet i to og løfter gulvet til samme nivå som bakseteryggene (tilvalg). Åpne fullskjerm

Hvis du legger ned baksetene får du en ganske markant terskel fra bagasjerommet og opp på seteryggene, men her vil det også leveres en slags uttakbar hylle som gir et todelt bagasjerom og en plan overflate med baksetene. I tillegg går det an å legge lange ting såvidt under setene i bakseteraden.

Foran sitter du høyt og med god oversikt. ID. Buzz har nesten ikke noe panser som stjeler av sikten din, og et relativt stort trekantvindu bak A-stolpen bør gi god kontroll på hva som skjer rundt bilen. Mange av interiørelementene kjenner vi naturligvis fra andre ID-modeller, som for eksempel infotainmentskjermen og instrumentpanelet på «stilk» på rattstammen.

Det samme gjelder de litt irriterende «haptiske» knappene Volkswagen og konsernsøstrene sverger til på de nye elbilene sine, både på rattet og under infotainmentskjermen.

Slik demonstrerte Volkswagen plassen bak i ID. Buzz Cargo. Her skal det altså være plass til to europaller ved siden av hverandre, eventuelt en 120 cm og 200 cm lang madrass mellom hjulbuene. Cargo-varianten får for øvrig topphengslet bakluke som standard, men kan også leveres med sidehengslede dører uten vindu.

Sprek både utvendig og innvendig

Bilene vi så hadde henholdsvis gult og oransje interiør, kombinert med detaljer i en slags treaktig finish, som jo må sies å være et interessant stilmessig valg, men det ligger i alle fall i folkevognbussens litt frekke natur. Koppholdere felles for øvrig ut fra en luke under skjermen, og hele konsollen mellom setene er faktisk festet med «klips» og kan tas vekk om ønskelig.

Varebilversjonen er naturlig nok ikke like sprek i designet, men har til gjengjeld noen litt mer praktiske egenskaper, som åpne lagringsrom i dashbordet og over hanskerommet, for eksempel. Bilene har også drøssevis av ladeporter, med hele åtte USB-C-porter strødd rundt omkring i interiøret (fem i ID. Buzz Cargo). To sitter like til høyre for rattet, og du finner porter i dørsidene både foran og bak.

De foreløpige ID. Buzz-versjonene skal i produksjon på denne siden av sommeren, med lansering i markedet utpå høsten. Volkswagen-importør Harald A. Møller sier de vil være klare med norsk salgsstart og priser i mai. Skal vi tippe vil Buzz starte på rundt 500.000 kroner før utstyr.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Når du ser ID. Buzz fra litt lenger hold, ser den ganske sammentrykket ut i høyden. Stein Jarle Olsen, Tek.no Om ikke det gule interiøret er din påse, kanskje oransje er mer passende? Stein Jarle Olsen, Tek.no Instrumentpanelet er velkjent om du har kjørt en annen bil i ID-serien. Åpne fullskjerm