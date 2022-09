Store og rimelige elbiler med digre batterier, men kommer de til Norge?

Vi kikket på Vinfasts nye modeller.

Vinfast VF8 er en mellomstor SUV-aktig sak med kraftig batteri og forholdsvis lav pris.

Tek.no/Berlin: Ramler du over et elbilmerke du ikke har hørt om er sjansene gode for at produsenten er kinesisk. Vinfast er derimot noe så sjeldent som en vietnamesisk bilprodusent, og de hadde sine to bilhåp speilblankt på utstilling under IFA-messen i Berlin.

VF8 og VF9 heter de to bilene. Den ene en middels stor crossover-SUV, og den andre en SUV av det mer voksne slaget - mer i nabolaget til Tesla Model X og Nio ES8. Begge bilene har relativt store batterier - VF8 har 82 kilowattimer, mens VF9 skal ha mellom 90 og 123 kilowattimer.

Og prisen starter på nokså fornuftige 40.000 euro for VF8, eller knapt 400.000 norske kroner. Skulle den dukke opp på norske veier vil den altså stadig være fritatt for moms.

Bilene er foreløpig bare prototyper og kun minstemann av de to var mulig å åpne og titte eller sette seg inn i. Derfor er det i hovedsak den vi tar en ekstra titt på her.

Fronten er slettes ikke ille å se til.

Ser mindre ut enn den er

VF8 er 4,7 meter lang, og dermed en litt større bil enn den umiddelbart ser ut som. På overflaten ligner den aller mest på en av flere mindre cross-over-SUV-er, med en design som i profil ikke er veldig langt unna Kia e–Niro.

En av særpregene til bilen er fronten, hvor LED-lysene strekker seg i en tynn stripe fra den ene siden av bilen til den andre. Ikke helt på den samme måten som Mercedes gjør med sin EQC-modell, men likevel noe i den samme gaten.

Under denne stripen sitter det dessuten tradisjonelle kjørelys og blinklys. Vi syns fronten er ganske spennende, og liker spesielt at de har kostet på seg en litt sportslig leppe nederst som bryter litt mer en annen farge og fasong enn resten.

Lysene er en av særtrekkene i designen til bilen.

Modellen vi tittet på har dessuten en ganske stor del av taket i glass, men hvorvidt det kan åpnes eller ikke fikk vi ikke testet. Men siden det er en todelt løsning, så er det nok rimelig å anta at det kan det.

Vi liker kvaliteten på dørene. Disse er ganske tunge men likevel enkle å åpne, og det er lite «blikklyd» når du smekker de igjen. Så byggekvaliteten på disse virker å være fult på høyde, eller til og med bedre, enn mange av konkurrentene den vil knive med i denne prisklassen.

Bakluken er elektronisk styrt, og avslører et ganske ryddig og passe stort bagasjerom. Nøyaktig hvor mange liter fikk vi aldri vite, men sammenlignet med for eksempel Kona og e-Niro virker det å være en god del større.

Gulvet går rett inn fra døråpningen, og du har i tillegg en oppbevaringsmulighet på undersiden der vi fant ladekabel, jekk og dekkskum.

Dashbordet er enkelt og ryddig.

Enkelt og pent interiør

Innsiden av bilen er nokså enkelt designet. Det er forholdsvis få knapper i interiøret, og de som er der er ganske store. Noe vanlig dashbord bak rattet finner du ikke - i stedet er alt samlet på én skjerm i midten. Tydelig inspirert av en viss Tesla Model 3.

Så det meste av justeringer foretas også via denne skjermen. Utenom dette er det fire store knapper som lar deg sette bilen i park, nøytral, revers og drive. Utenom det er det få knapper.

Ellers er det et ganske ryddig interiør som virker enkelt å forholde seg til både som fører og passasjer. Det gir heller ikke noen voldsom plastfølelse, slik mange elbiler gjør. Materialene virker litt finere enn i mange av VF8s konkurrenter.

For produsenten har lagt ven en rekke overflater i det vi vel må tro er imitert skinn, men som gir et bedre inntrykk enn hardplast. Siden bilen har en ganske kraftig blåfarge utvendig, har interiøret noe mer duse farger. Men likevel en smakfull variant der sort og mørkeblått er gjengangeren.

Plassen i baksetet virker helt ok til bilens størrelse.

Som nevnt er dette en bil av få knapper, og stilrenhet går også igjen i interiøret. Men det føles ikke billig eller dårlig.

Vi fikk sitte i forsete i noen få blunk, og det er naturligvis ikke nok til å si noe videre om hvor gode disse er å kjøre langt i. Men putene var i det minste passe harde og sitteputen var lange nok til at undertegnede på 190 cm fikk godt med støtte under lårene.

Slik ser baksetene ut.

Fremsetene har noe støtte i sidene, men de er nok en del flatere om du sammenligner med produsenter som er kjent for å ha god sidestøtte i sine biler.

Det samme gjelder baksetene. Igjen virker kvaliteten og håndverket som er lagt i sømmer og utforming helt innafor, men det er en ganske flat løsning uten spesielt mye sidestøtte. Men raske isofix-koblinger for barneseter er på plass. Noe alle som har småbarn vil sette pris på.

Men prisen tatt i betraktning, så er det et lovende interiør som følger med denne bilen fra Vinfast.

Bagasjeplassen er slettes ikke så ille.

Usikkert om norsk etablering

Foreløpig er det ukjent om Vinfast har tenkt å etablere seg i Norge eller ikke. Men de har en storsatsing i Europa som rulles ut i disse dager, med planer om 50 butikker rundtom i Europa. Tyskland er blant de første landene som satses på, mens Norge altså foreløpig ikke er på Vinfast-kartet.

Kanskje er det fornuftig, siden Tyskland er et nokså magert land i elbilsammenheng - iallfall om vi sammenligner med Nederland og Norge der svært mange av bilene på veien går på batteri. I Berlin er det en og annen Volkswagen ID.3 og Tesla Model 3 å se etter veien, men elbilene er definitivt unntaket, i motsetning til i Oslo, der to tredeler av trafikkorken Alnabru tidvis er elektrisk.

Kan hende angriper selskapet rett og slett markedene det er lettest å hevde seg i først, mens modne markeder så som Norge kommer senere.