Vi har prøvd Harley-Davidsons elsykkel

Hvis Batman skulle tråkket rundt på elsykkel kunne det fort blitt denne.

Ole Henrik Johansen og Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Når du hører Harley-Davidson går tankene fort til ikoniske motorsykler som ofte gjør seg bemerket når de kommer kjørende.

Men selskapet har de siste årene også hatt fokus på kjøretøy som driftes av elektrisitet – som jo er den strake motsetningen av hva de er kjent for, der bensindrevne motorer som gir fra seg godt med desibel når du vrir holken har vært normalen.

Vi har nå testet en elsykkel fra nettopp Harley Davidson, nærmere bestemt en Harley-Davidson Serial 1 MOSH/CTY. Og foruten å være elektrisk har denne dessuten en konfigurasjon der du ikke har tradisjonelle gir – ofte kalt single speed eller enkeltgir – men likevel koster herligheten deg i skrivende stund rundt 40.000 kroner.

Harley-Davidson Serial 1 MOSH/CTY Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Harley-Davidson viser at de også kan lage tohjulinger med pedaler på Fordeler + Tøft og robust utseende

+ Sterk og trekkvillig motor

+ Enkeltgir virker som bare det til det aller meste

+ Rent design

+ Greit med batterirekkevidde

+ Ganske lett til elsykkel å være

+ Tøffe og velfungerende lysdetaljer Ting å tenke på — For lavt giret. Blir litt for høy tråkkfrekvens over 20 km/t

— Bremseskivene virker ikke som de beste

— Ingen skjerm

Design

Selv om denne elsykkelen ikke lager like mye lyd som en tradisjonell Harley-Davidson, så har den i det minste arvet egenskapen som blikkfang.

For dette er en tøff og meget stilren elsykkel som trolig vil fange manges interesse.

Sjelden har vel ordet ren passet bedre for en elsykkel, hvor det virkelig er lagt mye tid og energi i å lage en sykkel uten unødvendigheter.

Om vi starter med styret så har produsenten lagt de hydrauliske slangene til bremsene inn i styret og videre inni rammen. Og når vi først er inne på styret, så har denne også få elementer på seg. Du har styringsknappene til sykkelen på venstre tommel, foruten selve bremsehendlene, en ringeklokke og en lykt.

Holkene på sykkelen har ingen spradende elementer, bare et enkelt uttrykk. Likevel er de gode å holde i.

Det eneste som stikker seg litt ut er lykten som sitter plassert i midten av styret. Denne virker litt skrikende når man ser på helheten, men den er likevel smakfullt festet til sykkelen. Men strengt tatt trenger du ikke å ha på denne lykten med mindre det virkelig er mørkt ute, for i rammen nedenfor styret har du et kult markeringslys som omslutter sykkelens logomerke.

Vi liker også godt hvordan Harley-Davidson har løst overgangen mellom styret, rammen og gaffelen. Det hele er sømløst og tøft.

Hele rammen er i aluminium, og du har en avstiver mellom nedre og øvre del av rammen som har et målflagg-mønster – faktisk litt «flashy» for denne sykkelen å være.

Det som kanskje ser litt spesielt ut, er hvordan motoren er festet til rammen. Den sitter som en kloss oppunder rammen, og virker nesten litt mer som en ettertanke enn en del av designen. Men klart, på en Harley-Davidson skal jo motoren synes.

Bakre del av rammen er også tøff, med et par meget kledelige baklys som sitter helt i enden på rammen og synes godt når du ligger bak denne modellen. De lyser også ekstra når du bremser.

I tillegg har denne sykkelen 27,5 tommer store hjul som tillater mye gummi på dekkene. Og det er med å sette prikken over i-en for vår del. Denne sykkelen har et litt maskulint og røft preg, og det er disse store dekkene med på å bidra til.

Motor og batteri

Harley-Davidson har tatt i bruk en motor som kler designen, nemlig en meget trekkvillig løsning laget av tyske Brose.

Denne bidrar med et dreiemoment på 90 newtonmeter. Det er ikke den aller mest sprelske motoren vi har testet noen gang, der er Sachs-motoren vi fikk prøve i Buddys SX1-modell helt i en egen klasse, men denne motoren fra Brose er heller ingen lathans.

Og til å fôre motoren med energi har du et batteri på 529 wattimer. Det betyr at du får ganske godt med rekkevidde. Siden sykkelen vi har testet ikke har noe display, men kun fire dioder for å vise hvor mye strøm du har, blir det litt vanskelig å anslå en nøyaktig estimat for hvor langt du kan komme med denne sykkelen.

Men under vår testtur, som varte i rundt et par timer, hvorav en god del var sykling i motbakker, mistet vi én prikk av i alt fire. Så vi kan nok trygt konkludere med at du har nok rekkevidde til å komme deg ut på en ganske lang tur over flere timer uten å måtte bekymre deg for å gå tom for strøm.

Utvekslingen slik den står er litt i det letteste laget.

Leveres uten gir

Noe av det spennende med denne sykkelen, foruten at den faktisk ser knalltøff ut, er at den har en såkalt singlespeed-løsning. Altså har du ingen gir.

I stedet har du kun et drev i bakhjulet og et større i kranken, der kraften du genererer overføres via et belte. Og det fører med seg noen klare fordeler.

En av de store styrkene med beltedrift kontra et vanlig kjede er mindre vedlikehold. Og siden du heller ikke har noen gir og tilhørende vaiere å ta hensyn til på denne modellen, er det omtrent bare bremsene som trenger litt periodisk omsorg.

Selve beltet er laget i blant annet karbon, og holder i teorien rundt tre til fire ganger så lenge som et tradisjonelt kjede. Det eneste du trenger å gjøre er å etterstramme et slik belte etter at du har syklet de første ti milene, og så skal det ikke være behov for mer justeringer etter det.

Det eneste du trenger å passe på er at det ikke samler seg for mye møkk og gjørme i beltet. Så du trenger å skylle beltet samtidig med at du vasker sykkelen, eventuelt tørke det rent ved behov. Men mer vedlikehold enn det trengs ikke.

Merk for øvrig at sykkelen ikke har fast nav, som er vanlig for en del singlespeed «hipstermodeller». Altså slipper du å la beina gå som trommestikker når du triller i nedoverbakker. Det er det rent økonomiske som er grunnen til at man har valgt singlespeed på denne sykkelen. Beltedrift krever nemlig navgir, noe som fort betyr en betydelig dyrere sykkel.

Beltet er laget av blant annet karbon, og skal holde betydelig lenger enn tradisjonelle kjeder.

Savner ikke girene

Med singlespeed har du ingen mulighet for å hente deg inn ved å gire slik at det blir lettere å tråkke – som vi gjerne gjør hvis motbakken skulle bli for bratt og hard. Men under vår testperiode, som innhold en ryddig bunke med kraftige motbakker, hadde vi aldri noe savn etter gir.

Sykkelens motor er knallsterk, og det er ingen store problemer å komme i gang selv i bakker. Og det er noe helt eget med å slippe å tenke på å gire, og bare la kilometerne fly forbi med en sykkel som dessuten støyer mindre siden du hverken har gir eller metallkjede til å overføre kreftene.

Med belte får du en rolig og bestemt overføring, og det er som nevnt krefter i massevis til vanlig, daglig bruk. Skulle du derimot gå med planer om å komme deg opp Trollstigen uten gir, vil du nok få en liten utfordring.

Men til å komme seg rundt enten til og fra jobb, eller på tur i solskinnet, vil du neppe få bakker som er så bratte og tunge at du ikke kan tråkke deg opp. Vi testet sykkelen ute på Jeløya ved Moss, og for de som er kjent der så er det en del solide bakker å bryne seg på, som denne sykkelen svelget uten problemer. Som oftest med godt over 20 kilometer i timen som hastighet.

Les også Elsykkel med lastekasse er en nydelig kombinasjon

Harley-Davidson gjør mye rett. Men ikke alt er like bra.

Ting vi savner

Førsteinntrykket etter noen timer på denne Harley-Davidson-sykkelen er solid. Men det er likevel et par ting som krever forbedring før vi er helt fornøyd.

En av tingene vi må peke på er bremsene. Sykkelen leveres med store skiver, og selve bremseeffekten er det lite å utsette på. Men byggekvaliteten på selve skiven setter vi spørsmålstegn ved.

Når vi satte oss på sykkelen så «pulset» bremsene litt i starten, samtidig som de lagde en del pipelyd. Noe som ikke er helt ukjent, om du for eksempel har klosser som er sintret. Etter å ha syklet en stund så ble mye av pulsingen borte, men så skulle vi bråbremse litt.

Og bremsene tar skikkelig godt, men etter et par kraftige oppbremsinger så ble det en liten ulyd fra skiven, akkurat som den hadde mistet litt av fasongen og nå subbet litt på et gitt punkt. Så mulig skiven er i tynneste laget. Nå skal det sies at denne sykkelen hadde en del mil på seg før vi fikk prøve den, så vi skal ikke legge for mye vekt på dette, men det bør likevel absolutt nevnes.

En annen ting vi ikke liker er utvekslingen vi hadde på vårt testeksemplar.

Utvekslingen gjør at du får en lett og enkel start i motbakker, men når du kommer deg opp i fart blir tråkkefrekvensen litt vel intens.

For denne motoren hjelper deg opp mot 25 kilometer i timen, men da er tråkkefrekvensen langt fra å være rolig og behersket. Her hadde vi gjerne sett at sykkelen var et par hakk mer tungtråkket, slik at du slipper å bruke beina som om du er i innspurten på Tour de France når du bikker 20 kilometer i timen.

Vi sitter igjen med langt mer positive inntrykk enn negative av denne sykkelen fra Harley-Davidson.

Positivt totalinntrykk

Det er ikke til å legge skjul på at interessen våknet da vi fikk forespørsel om å teste en elsykkel fra Harley-Davidson. Du trenger ikke være opptatt av motorsykler for å vite at dette er et legendarisk merke. Men ville de klare å lage en god sykkel å tråkke rundt på?

Det er et par ting vi ikke liker så godt ved Serial 1. Den har litt for utveksling til å ikke virke «masete» ved topp motorfart, og bremsene virker heller ikke å være helt fra øverste hylle.

Men spesielt førstnevnte bør være en smal sak å få gjort noe med. Uten at vi har sjekket, bør det trolig ikke være for mye utfordring å få skiftet skivene heller. Men det vil naturligvis koste ekstra, og det som virker litt unødvendig for et produkt som du allerede har bladd opp ganske mye penger for. For sykkelen koster tross alt 40 000 kroner.

Men utover dette har vi raskt fått sansen for Harley Davidson Serial 1 MOSH/CTY.

For Harley-Davidson gir deg en elsykkel med en stilrent design som er et skikkelig blikkfang. Her har de gjort mye riktig i å lage en sykkel hvor styret, ramme og gaffel sklir i hverandre på en tøff måte. Og elementer som kabler og hydraulikkslanger er gjemt unna.

Og sammen med et tøff utseende får du dessuten en velfungerende løsning uten gir – med beltedrift får du en elsykkel som er helt ukomplisert å komme seg rundt om på. Motoren er sterk som en bjørn, og du vil neppe møte på bakker i hverdagen den ikke klarer å sluke unna.

