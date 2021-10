Sniktitt Buddy Bike SX1

Med den kraftigste motoren kan denne elsykkelen gå i 45 km/t

Vi har prøvd den helsprø SX1-sykkelen - designet av Bård Eker.

Vi har testet Buddy Bike SX1

I disse dager er Buddy Electric i ferd med å legge den siste finpussen på sin nyeste elsykkel, SX1. Dette er ment å bli en råtass av en sykkel, hvor blant annet Eker Design står for designen. Modellen ventes å komme for salg i første halvdel av 2022.

Vi har nå fått prøve en av «beta-modellene» som begynner å nærme seg et ferdig produkt. Med andre ord vil det trolig kunne komme noen endringer frem til den ferdige utgaven, men mange av brikkene er allerede på plass.

Sykkelen forventes for øvrig å havne i en prisklasse mellom 35.000 og knappe 70.000 kroner – alt ettersom hva du velger av utstyr som motor og gir. Og samtidig vil den etter hvert bli mulig å registrere som s-pedelec, altså som «moped» med en fartsbegrensning på 45 km/t – eller som tradisjonell elsykkel med begrensning på 25 km/t. Alt ettersom hvilken motor og utstyrspakke du velger.

Buddy Bike SX1 i fargene hvit og svart.

Et utseende som skiller seg ut

Med Bård Eker på laget, som blant annet er kjent for å ha designet superbilene til Koenigsegg, har SX1 utvilsomt fått et spenstig og tøft utseende. Og den skiller seg helt klart fra mange av de mer tradisjonelle elsyklene vi har testet.

Trekanten i midten av rammen gir sykkelen særpreg.

Rammen har et relativt lavt innsteg, men er likevel aggressivt utformet og har en særegen vinkling på de ulike delene som går sømløst i hverandre. Fra kranken og bakover til bak-navet, og frem til midten av hovedrammen er det en slags trekant hvor en skarp line og refleksbelegg på den indre delen gir et helt eget særpreg. Samtidig som det gjør det enkelt å se sykkelen fra siden.

Vi fikk teste tre ulike utgaver av denne nye sykkelen, og felles for dem alle er at rammen er i karbonkompositt – sprøytestøpt i Tyskland. Og den kan faktisk gjenvinnes med tiden, hvor det er innført en pantereturordning.

Altså kan den males opp og lages om til en ny ramme. Samtlige har dessuten hatt en fast forgaffel som også er i karbonkompositt. På den ferdige varianten vil trolig festet på fordekket være noe lenger frem enn på modellene vi har testet, eller du kan velge å spare noen kroner ved å heller kjøpe denne gaffelen i lettmetall fremfor kompositt.

Buddy Bike SX1 ble også så vidt testet i fargen grønn.

Flere smarte løsninger

Rammen er ganske kompakt, men passer likevel greit til både undertegnede på 190 cm, og vår andre utskremte som er noe lavere.

Dempevarianten i testsyklene er fjærbelastede saker i sal og styre. Disse fungerer godt på landevei, men har nokså kort vandring – det blir merkbart når rytteren er litt tyngre eller underlaget er ujevnt. Setedemperen har lett for å bunne ut, selv om den kan justeres en del, og den i styret oppfører seg ikke helt slik man kanskje er vant til med tradisjonelle dempere på gaffelen. Men etter det vi får opplyst vurderes det også en utgave av sykkelen med vanlige dempere for en mer offroad-kjørestil.

Salen kan utstyres med demper.

Også styret kan få demping

En av tingene vi liker godt etter å ha prøvd SX1 en del turer er hvor stabil og stiv rammen er. Den gir deg meget god kontakt med underlaget, samtidig som du har en smidig størrelse som er lettmanøvrert om det skulle kreves. Og det er først og fremst denne egenskapen du vil sette god pris på når den i tillegg er elektrisk. For introduksjonen av batterier og motor gjør at sykkelen ikke er spesielt lett sammenlignet med vanlige tråsykler.

Samtidig er felgene fra Sandmann godt bygget og har ingen unødig ubalanse. Det hele føles veldig stabilt og velfungerende når du tilbakelegger kilometer på kilometer. Testmodellene hadde gode dekk, og på salgsmodellen vil du trolig få dekk fra ReTyre.

Buddy Bike SX1 vil koste fra 34.900 kroner og opp mot 69.000 kroner, alt ettersom hvilket utstyr du velger.

Varierende utstyrsnivå etter pris

Buddy Bike SX1 vil som nevnt kunne leveres med ulikt utstyrsnivå. I vårt tilfelle har vi prøvd et oppsett som trolig vil komme til å koste pluss minus 60.000 kroner.

Den billigste løsningen får tradisjonelle utvendige Shimano Deore-gir og aluminiumsgaffel.

Denne testmodellen har 14 innebygde gir fra Rohloff, reimdrift og motor fra Sachs. Fingrene

En av tingene som følger med de dyrere variantene er et lukket girsystem fra tyske Rohloff med 14 gir. Det gir mindre servicebehov, men koster altså ekstra. Men etter å ha prøvd dette systemet, og tidligere tilsvarende fra norske Kindernay, er dette verdt prisen du betaler. Spesielt om du skal bruke sykkelen mye. Da trenger du kun et oljeskift på girsystemet med jevne mellomrom.

Kommer man fra en tradisjonell (el-)sykkel er det også uvant at girsystemet blånekter å gjøre noe som helst mens det er gang i pedalene. Men de store kreftene og den store mengden gir gjør at du som regel enkelt kan planlegge etter behov før en bakke, og det er ganske sjelden man har bruk for girenes ytterpunkter på denne sykkelen uansett.

Denne løsningen er ikke lett å gire med når det regner. Da er den rett og slett sleip å få tak på.

Sammen med det lukkede girsystemet følger også mulighet for beltedrift. Igjen en løsning som gir deg mindre vedlikehold enn om du velger et åpent girsystem med et tradisjonelt kjede. Og det er noe særegent med å få et system som er langt mer lydløst. Og det eneste du trenger å gjøre er stort sett å passe på at beltet er stramt nok til at det ikke glipper over.

Dog er vi ikke helt overbegeistret for «girspaken» på testmodellene. Den er av typen du vrir opp eller ned for å gire, og det fungerer greit så lenge den er tørr. Men i regnvær blir den såpass sleip at du faktisk må slite litt med å få skiftet gir.

På testeksemplarene vi har testet er det ellers montert meget gode Shimano XT-bremser. Denne kombinasjonen gir deg meget gode bremser som blant annet kommer til nytte om du vil «spekke» denne sykkelen opp for registrering som såkalt s-pedelec-klasse opp til 45 km/t. Da trenger du gode bremser. Men det kommer også godt til nytte om du heller kjøper den som en tradisjonell elsykkel med en begrensning på 25 km/t.

Motoren fra Sachs er den råeste vi har testet hittil.

Råsterk motor

Alt ettersom hvilken pris du vil betale, vil motoralternativet variere. Den billigste løsningen blir med en M510-motor fra Bafang, mens vi i vårt tilfelle har testet sykler med motor fra tyske Sachs. Og dette er kort fortalt den råeste motoren vi har testet på en elsykkel som er «lovlig».

Motoren er en 48-volts variant som kan gi opp mot 112 Nm med dreiemoment. Og det er rett og slett helt rått hvor sterk denne motoren er. Selv med beltedrift, som sluker til seg noe mer krefter enn et tradisjonelt oppsett med girkassett og kjede, vil du neppe ha noen problemer med å holde opp mot 25 km/t selv i lange, bratte motbakker.

Når kontrollen står på rødt er effekten på maks.

Motoren i testutgaven av SX1 er såpass kraftig at det nesten oppleves litt brått når støtten stopper opp ved 25 kilometer i timen. Det er på sett og vis et luksusproblem som man uansett blir fort vant til å kompensere for i måten man tråkker sykkelen.

Vi testet flere turer, hvor vi også hadde med oss en relativt god elsykkel fra Haibike. Men selv om denne var utstyrt med en Yamaha PW SE-motor som gir opp mot 70 Nm dreiemoment, ble den grundig parkert i bakkene av RS-motoren fra Sachs. Og enda større blir forskjellene når undertegnede skifter vekk fra SX1-sykkelen så min kollega, med en betydelig lavere kroppsvekt, får overta. Da blir det rett og slett rått parti.

Selv om du trår i gang i tiende gir, har motoren ingen problemer med å rase av gårde.

Men en så sterk motor betyr også at du trenger litt batterikapasitet for å få godt med rekkevidde. Her leveres SX1 med et 48-volts batteri som har minimum 650 wattimer med kapasitet. Og det er av typen som i tillegg tåler mye slag og håndtering siden det er kapslet godt inn.

Merk at toppmodellen av SX1 vil få doble batterier, altså totalt 1300 wattimer med kapasitet.

Buddy Bike SX1 er lettsyklet, og har krefter i massevis.

Programvaren på sykkelen er nok ikke helt ferdigutviklet ennå, for den viser at du bare har 25 km med rekkevidde på maks effekt med batteriet nyladet. Men i praksis har du minst 40 kilometer med rekkevidde, etter vår erfaring.

Vi liker godt knappesystemet som du blant annet bruker til å justere effekten på motoren. Det har enkle lysrekker som gjør det enkelt å se hvor mye batteri du har igjen, og ikke minst hvilken modus du er i. Det ser du enkelt ved at disse skifter farge alt ettersom hvor mye krefter du vil ha. Blått og grønt tilsvarer økonomi og standard, mens rosa og rødt indikerer at du har mye eller maks effekt tilgjengelig.

Buddy Bike SX1 skal med tiden kunne registreres. Da skal en slik vindskjerm visstnok komme godt med når du sykler i opp mot 45 km/t.

Skal kunne registreres for bruk på vei

Modellene vi har testet er tradisjonelle elsykler som holder seg innenfor regelverket, hvor 25 km/t (+- 10 %) er så langt du får hjelp av motoren. Etter dette er det betydelig tyngre å tråkke til seg høyere hastighet.

Men Buddy opplyser til oss at de også jobber for å få SX1 typegodkjent slik at du kan registreres den som såkalt s-pedelec. Det betyr at du får en variant hvor du sykler i trafikken på lik linje med for eksempel mopeder med en hastighetsbegrensning på 45 km/t.

Felgene er balanserte og bremsene er gode.

Under vår testperiode må vi si at det virket naturlig at sykkelen skulle kunne gå fortere enn 25 km/t, for den kommer seg uanstrengt opp i denne hastigheten. Og siden du har gode bremser og en meget god ramme med balanserte felger, føler du nesten at du står og stanger unaturlig når du når denne hastigheten. Og vi testet å trille i nedoverbakker opp mot 45 km/t, og dette virket helt udramatisk. Så trolig vil denne sykkelen fint kle muligheten for å brukes i disse hastighetene.

Før den kan registres, må disse kravene oppfylles:

Sykkelen må ha sidespeil, horn, bremselys, skilt og skiltlys.

Motoren må koble ut ved 45 km/t.

Dekkmønster minimum 1 mm.

For en slik sykkel vil det også være aldersgrense på 16 år, og brukeren må ha førerkort for moped kategori L1e-B. I tillegg vil det være hjelmpåbud, krav til forsikring og sykkelen vil naturligvis bare kunne brukes i veibanen sammen med andre motorkjøretøy.

