Denne store el-SUV-en kan du få på «billigsalg»

Vi fikk en prøvetur i nye Maxus Euniq6.

Nei, det er ikke Mercedes’ EQB du ser på. Det er Maxus Euniq6, en ny og stor el-SUV som fåes for ganske nøyaktig 400.000 kroner.

Du som har behov for en stor SUV med massevis av bagasjeplass er i ferd med å få et nytt alternativ i markedet. Importør RSA lanserer nemlig i disse dager nye Maxus Euniq 6 for salg i Norge.

Maxus er kinesisk og eid av det gigantiske SAIC-konsernet, og Euniq6 blir den andre personbilen fra Maxus som kommer til Norge, etter flerbruksbilen Euniq5. Euniq er selvfølgelig et interessant navnevalg for en bil, men konseptet er at den er elektrisk og unik - altså Euniq - og uttales med stum e, en lang u og trykk på i-en.

Euniq6 er en drøyt 4,7 meter lang bil, altså cirka 13 centimeter lenger enn en Volkswagen ID.4, for eksempel. Den er også knappe 1,74 meter høy, som gjør den nesten 10 centimeter høyere enn ID.4. Utformingsmessig minner kanskje Euniq 6 mest om en bil som Mercedes-Benz EQB, med en taklinje som holder seg høyt hele veien bak og dermed enten gir plass til flere seter eller et stort og høyt bagasjerom.

Maxus Euniq6 Drivlinje: Elektrisk, forhjulsdrift. 130 kW/177 hk, 310 Nm moment. Batteri: 70 kWh netto Rekkevidde: 354 km WLTP Hurtiglading: Maks effekt ikke oppgitt, 30–80 prosent skal ta 35 minutter under optimale forhold Egenvekt: 1885 kg Tillatt totalvekt: 2285 kg Hengervekt: 400 kg Dimensjoner: 4735 x 1860 x 1736 mm Akselavstand: 2760 mm Bagasjerom: 754 liter Mer +

754 liter bagasje

Euniq 6 har gått for sistnevnte, og oppgitt bagasjeromsstørrelse er solide 754 liter. Da sier RSA at de heller ikke har tatt med de 20 literne som finnes under bagasjeromsgulvet, hvor man kan oppbevare ting som hjulreparasjonssett og liknende. Bilen leveres med en egen norskprodusert «ramme» under gulvet som gjør at du får en tilnærmet plan flate, både når det gjelder lasteterskel og ikke minst når du legger ned baksetene. Rammen er i utgangspunktet fastskrudd, men du kan nok også ta den ut om du vil ha mest mulig plass i høyden.

Et par hundre liter blir nok igjen under gulvet om du beholder rammen på plass, og med den inne fremstår kanskje ikke bagasjeplassen så voldsomt spektakulær. Spektakulær er dog potensielt prisen. 379.900 kroner levert Drammen er veiledende pris, og da får du også den såkalte Exclusive-pakken inkludert. Den inneholder blant annet 360-graders kamera, panoramasoltak som kan åpnes, elektrisk bakluke, elektrisk justerbare seter, Apple Carplay og skinnseter, for å nevne noe.

Rundt 400.000 kroner inkludert vinterhjul gjør Euniq6 omtrent 150.000 kroner billigere enn en tilsvarende utstyrt EQB - med en viktig forskjell: Euniq6 fåes bare med forhjulstrekk, mens EQB har firehjulstrekk. Batteriet er ellers på 70 kilowattimer, som er i området til de fleste av el-SUV-ene i denne klassen, og bilen har en WLTP-rekkevidde på 354 kilometer. Den har en egenvekt på 1885 kg, kan trekke henger på inntil 400 kg og bære 50 kg på taket.

Nyttelasten er imidlertid ikke mer enn 400 kg inkludert fører, så du må være litt påpasselig med hvor mye du laster inn. Har du fem personer på 80 kg hver i bilen kan du ikke ha med deg bagasje i det hele tatt. Nyttelasten er dermed i nedre sjikt blant el-SUV-ene i denne kategorien.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Med ramme og ekstra gulv på plass, får du en tilnærmet flat lasteterskel. Stein Jarle Olsen, Tek.no Ingen frunk i Euniq6. Her kikket vi imidlertid inn under plasten, og hvis Maxus hadde ønsket, så hadde det definitivt vært mulig å få plass til et lagringsrom her. Åpne fullskjerm

God plass, ingen navigasjon

Vi fikk en liten prøvetur i Euniq6 denne uken, og kunne kjapt konstatere at bilen fremstår som relativt mye for pengene. Plassen innvendig er solid, både med god beinplass og ikke minst god plass i høyden i baksetet. Flatt gulv og det høye taket hjelper naturligvis.

På førerplass sitter du høyt, med utpreget SUV-følelse. Kvalitetsfølelsen av interiøret er også ganske ålreit, men den blanke pianolakken i midtkonsollen kunne vi som vanlig klart oss uten. Maxus har valgt en slags hybridmodell for å operere bilen, med justering av mange funksjoner via den 12,3 tommer store infotainmentskjermen, men også med fysiske knapper for en del funksjoner, blant annet klimaanlegg og setevarme.

En del funksjoner, blant annet setevarmen, styres fra midtkonsollen. Mengden regenerering justeres ved å sette bilen i B-modus og flytte spaken opp eller ned.

Selve infotainmentsystemet er relativt enkelt å navigere i, med en hjemskjerm som inneholder snarveier til de mest brukte funksjonene og en hurtigmeny som dras ned ovenfra og gir kjapp tilgang til mange innstillinger. Ytelsen er helt grei - vi opplevde en viss hikke innimellom når systemet skulle laste inn nye menyer, men jevnt over var opplevelsen relativt god. Selve brukergrensesnittet hadde kanskje hatt godt av en overhaling, for mange skjermer har det som ser ut som knapper man kan trykke på, uten at det egentlig leder til noe.

Verdt å merke seg er også at Euniq6 ikke har innebygget navigasjonssystem, så her vil du eventuelt være avhengig av Apple Carplay for å få kart på bilens skjerm. Du får heller ingen nettilkobling, og følgelig ikke muligheten for å oppdatere bilens programvare «over-the-air» eller bruke app til eksempelvis å fjernstyre forvarming av bilen. Forvarming kan kun programmeres til faste tidspunkter fra bilens infotainmentsystem. Kun kablet Carplay er for øvrig støttet, gjennom en USB-port som sitter bak skjermen, og ikke Android Auto.

Halve hjemskjermen brukes egentlig ikke til noe annet enn et bilde av bilen. Det kunne kanskje vært utnyttet bedre.

Kun forhjulsdrift

Som nevnt har Euniq6 forhjulsdrift, takket være en motor på 177 hestekrefter og 310 Nm moment. Den oppleves på typisk elbil-vis som relativt sprek fra lave hastigheter, takket være det umiddelbare momentet, men du merker ganske tydelig når du kommer opp i fart at det langt fra er snakk om noen sportsbil. Bilen har for øvrig tre kjøremoduser, Eco, Normal og Sport, men disse gjør ikke veldig mye annet enn å justere litt på gassresponsen.

Du får også tre nivåer av regenerering, men ingen av dem er egnet for enpedalskjøring, og ingen av dem gir deg heller mulighet for å rulle fritt. Regenereringen virket for oss også å ha en liten «forsinkelse», slik at det ofte tar ett sekund eller halvannet fra du slipper gasspedalen til bilen faktisk bremser ned. Det var uvant.

Dempingen (Macpherson foran, multilink bak) er utvilsomt mykere og mer komfortrettet enn for eksempel på ID.4 og Skoda Enyaq, men den føles også hakket mer usofistikert. Hele bilen gynger liksom over humper, og kombinert med den høye sitteposisjonen får du nesten litt båtfølelse bak rattet. Vi fikk dessverre ikke anledning til å ta med bilen ut på motorveien i denne omgang, men støydempingen i kabinen må vi likevel sette et lite spørsmålstegn ved, og bilen lager en ganske merkbar mengde elektrisk motorstøy, som riktignok er mest påtrengende i lave hastigheter.

Relativt god plass i baksetet i Euniq6.

Rekkevidden ga ikke vår timelange prøvekjøring anledning til å si så mye om, men vi noterte et snittforbruk på drøye 22 kWh/100 km på turen vår, som inneholdt en god del start og stopp og litt aktiv kjøring. Det skulle tilsi en rekkevidde på rundt 320 kilometer, men det vil nok være mulig å kjøre betydelig mer energieffektivt enn vi gjorde - selv om det må sies at motorveikjøring nok også kan ha motsatt effekt. Temperaturen var for øvrig sju-åtte grader og sol. Et lite spørsmålstegn må vi også sette ved hurtigladingen, som er oppgitt å ta 35 minutter fra 30 til 80 prosent.

Bilen har for øvrig ikke varmepumpe, som er viktig å være klar over. Det kan potensielt gjøre vinterrekkevidden mer begrenset enn den hadde behøvd å være. Kun toveis justering av rattet føltes også litt billig - det kan kun justeres opp og ned, ikke mot deg. Som i mange kinesiske elbiler er det også mye piping og varsellyder for alt mulig. Aktiverer du skiltgjenkjenningen vil bilen eksempelvis varsle deg med lyd hver gang du ligger over fartsgrensen. De fleste sikkerhetssystemer er på plass, men bilen har ikke aktiv filholder, så du kan ikke «slippe rattet» og la bilen styre selv.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Maxus Euniq6. Stein Jarle Olsen, Tek.no Knappen for å åpne bagasjerommet har en litt artig plassering - under vindusviskeren bak. Det er såpass uvanlig at Maxus har satt på et klistremerke for å gjøre oppmerksom på hvor den befinner seg. Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Oppsummert

Det er litt forfriskende med en stor el-SUV som ikke prøver å skvise inn flere enn fem seter, men heller gir deg ekstra bagasjeplass versus mange av de andre. 754 liter uten å slå ned baksetene er solid, og kombinert med bakseteplassen og prisen er nok det Euniq6 sine fremste salgsargumenter.

Maxus Euniq6.

400.000 kroner for en ferdig levert elbil av denne størrelsen er nemlig ikke hverdagskost, og RSA og Maxus har i tillegg lagt på massevis av utstyr som standard på Euniq6. Elektrisk soltak, elektrisk bakluke, seksveis elektrisk justering av førersetet og 360-graders kamera følger alle med, for å nevne noe.

Uheldigvis er det også en del viktige funksjoner man ikke får, som for eksempel varmepumpe, rattvarme, navigasjonssystem (!) og varme i baksetene. Det er nok også spart inn litt på opphenget og på støydempingen av kabinen, og Euniq6 har også noe mindre rekkevidde enn mange av konkurrentene. 354 kilometer er nok akkurat litt i grenseland for mange, og vi vil tro Euniq6 hadde vært mer aktuell for en del om den hadde brutt 400-kilometersgrensen.

Uansett: For en familie med behov for mye bagasjeplass er Euniq6 et spennende tillegg til markedet, og det virker også som om leveringstiden kan bli et fortrinn for Maxus. 2500 biler ventes i år, selv om disse skal fordeles på alle RSAs markeder i Norden. Alle forhandlere skal motta demobil for prøvekjøring i løpet av mars, og bilen skal være leveringsklar for kunder allerede i slutten av måneden.