Vi tester større elbåt – som du ikke trenger kjøpe selv

Green Waves 601 er en grei båt for rolige dager, men du kan ikke ha det for travelt.

Med over én million fritidsbåter her i landet, er det nokså sikkert at en god del nordmenn har et forhold til båt eller båtliv.

Men det er ofte begrenset hvor mye vi rekker å bruke båten. Huset, hagen og hytta krever også sitt, så det er mange båter som bare ligger stille og fortøyd på plassen sin, eller dominerer gårdsplassen der den nærmest gror fast på båthengeren.

I tillegg har vi miljøaspektet. Å produsere (eller kassere) en båt krever ressurser, og så har vi båtpussen som kan bety både kjemikalier og bunnstoff med mer eller mindre skadelig effekt på naturen. Og med mindre du skal seile eller ro, vil båtens motor forurense når du endelig får kastet loss.

Med mindre du da har en båt med elektrisk motor. Og da trenger du faktisk ikke nøye deg med en småbåt eller vannscooter – for det finnes da elektriske lystbåter på markedet som fint rommer en hel familie eller liten vennegjeng.

Trenger det være din båt?

Å være blant de første som nyter sjølivet med et litt mindre «miljøavtrykk» kan fort merkes på utvalget og lommeboken. Innen fritidsbåter er det stort sett fossildrevne hestekrefter som gjelder.

Men det er også produsenter som lager elbåter, og noen aktuelle modeller finner vi faktisk spredt om i en håndfull havner rundt Oslofjorden – samt i Bergen.

Også på Aker Brygge finner du en egen havn for elektriske båter.

Her opererer selskapet Kruser, som driver det de selv kaller en «elbåtpool». De mener nemlig at elektriske båter egner seg ekstra godt for en tjeneste som lar deg abonnere på båt. Ifølge Kruser selv, snakker vi om besparelser på tonnevis med CO₂ kontra konvensjonelle båter. Dessuten hevder de å bruke bunnstoff som gir langt mindre plast i vannet enn båter flest.

Tenk miljøvennlig bildeling, men altså på sjøen. Så vidt vi vet er dette den eneste tjenesten av sitt slag her i Norge.

Akkurat som ved å kunne dele på bilhold, er det noen klare fordeler med et slikt «båtabonnement». Du slipper først og fremst å kjøpe inn båten, og videre er det ingen utgifter til båtplass – som også kan være en betydelig sum enten man vil eie eller leie.

Selskapet tar seg også av vinteropplag, båtpuss, service, forsikring, rengjøring og klargjøring (med full «tank»).

Poenget er at man med et abonnement enkelt kan fiske fram mobilen og booke en av tjenestens elbåter, ta den med ut på tur og returnere den til avtalt tid. Dra så hjem og slapp av – resten av båtholdet tar noen andre seg av.

For noen vil dette være en tipp topp ordning, mens andre igjen ønsker seg nettopp noe eget og mener at det å pusse på båten er en naturlig del av påskekosen.

Alle Krusers elbåter har navn som begynner på El.

En annen ting er at det selvfølgelig vil være noe rift om båtene, spesielt i helger og under høysesongen når været er bra. Tjenesten har et fungerende bookingsystem og mulighet til å velge mellom flere havner, men det vil ikke være det samme som å ha sin egen båt.

Samtidig melder Kruser om at de ikke tar opp flere medlemmer enn de har båter til å betjene, og hevder at «80 % av våre medlemmer forteller at de får båt alltid eller nesten alltid når de ønsker».

Foruten dette tilbyr tjenesten kun dagsturer, og enn så lenge må du også tilbake til havnen du la ut fra når dagen er omme. Å ta båten ut for en hel helg lar seg altså ikke gjøre – med mindre man er heldig og kan «spontanbooke» samme båt for påfølgende dag.

Til slutt må det pekes på at ettersom Kruser opererer med fastpris, snakker vi om et ganske dyrt abonnement. Prisen for en sesong ligger i skrivende stund på mellom rundt 30.000 og 60.000 kroner – avhengig av om man ønsker tilgang til raskere elbåter og/eller bruk i helger.

Samtidig sparer man altså en god del tid og jobb, mens det å tøffe rundt på sjøen i sin egen båt heller ikke akkurat er gratis.

Og som nevnt er det en del båteiere som ganske enkelt ikke rekker å være så veldig ofte ute på fjorden, og da er båtdeling en ordning som er mer effektiv med ressursene og utnytter plassen i havnen bedre.

En app til alt

Både elektriske båter og selve konseptet rundt båtdeling er interessant, og da vi fikk muligheten til å se litt nærmere på Krusers flåte av elbåter benyttet vi oss av muligheten.

Appen fungerer som både guide, huskeliste og praktisk veiledning. Krusers båter er for øvrig utstyrt med stereoanlegg og kjøleskap (hvis det virker).

Tjenesten har en nettbasert app som tar seg av «alt». Her finner du hvilke båter som er ledige akkurat nå, eller du kan booke turer lenger frem i tid. Når du skal på tur forklarer appen alt det praktiske – fra hvor båten faktisk ligger til hvordan du skal koble fra ladestrømmen og starte den opp.

Alle nye abonnenter/medlemmer møtes dessuten fysisk av en båtvert som hører til den enkelte havnen. Denne verten kan gi en introduksjon til båten(e) og svare på praktiske spørsmål.

For å sikre at den som skal føre båten i det minste vet forskjell på styrbord og babord, er det også et krav om båtførerbevis.

Av forståelige grunner har Kruser satset på et større antall av tregere elbåter – eller «arbeidshester» om du vil. Det er slike farkoster som er tilgjengelige i grunnpakken, som da er myntet på deg som liker å «tøffe» rundt i den indre delen av skjærgården og ikke har noen bråhast med å komme deg dit du skal. Gjerne rundt i områder der fem knop er fartsgrensen.

Rolige takter innaskjærs

Den mest vanlige modellen er en Green Waves 601, en 20-fots båt som gir mye den samme følelsen som om du er ute i en tradisjonell snekke. Båten har en kalesje over den fremre delen, som gir skygge og ly om du skulle ønske det, men denne kan også enkelt løsnes og brettes til siden så du får en helt åpen løsning.

Green Waves 601, her fortøyd ved Kanalen i Moss.

Modellen har mulighet for å huse inntil åtte personer, og det er godt med sitteplass om bord. Foran får du en sofa med et bord i midten, samt at du får en tilsvarende løsning uten bord i bakre del av båten, hvor styrekonsollen har tatt over. Bak på båten har du en praktisk badeplattform som gjør det enkelt å komme seg opp og ned for en avkjølende dukkert i sjøen.

Alle Kruser-båtene har elektroniske sjøkart og viser status for motor og batteri.

Dette er ingen rask båt, med en oppgitt topphastighet på 7 knop fra leverandøren. Modellen vi fikk tatt på en prøvetur ut fra Krusers havn i Moss var ikke fullt så rask, hvor fartsmåleren stagnerte på rundt 4,5 knop – dog med litt motvind. Samtidig hadde ikke båten vi testet den samme rekkevidden som appen mente vi kunne forvente.

Appen forespeilet nemlig 5 til 6 timer med variert kjøring, men vår modell viste at vi kunne kjøre maks hastighet (7000 watt effekt) i rundt halvannen time med fullt batteri. Skrudde vi effekten ned til rundt om 3000 watt, som fortsatt ga en hastighet på cirka 3,3 knop, økte brukstiden til omtrent det dobbelte.

Alle som har elbil vet jo at det å bare øke farten litt kan koste uforholdsmessig mye mer i energiforbruk. Det samme gjelder for elbåter.

Men selv med et mer økonomisk effektforbruk, var vi stadig et stykke unna de 5 til 6 timene vi hadde håpet på.

Vår opprinnelige plan om å tøffe rundt Jeløya ble derfor kjapt forkastet, og i hvert fall én av besetningen fikk smake litt på rekkeviddeangsten da vi rundet Gullholmen og startet tilbaketuren med 60 prosent på batterimåleren.

Heldigvis var det smul sjø og fint vær, så med null stress og svak medvind hadde vi fremdeles 30 prosent igjen da vi var vel i havn.

Noe særlig mindre burde det heller ikke være – sjø og vær kan kjapt forandre seg, og dette er heller ikke akkurat båter man kan ro i land.

Jo, vi kom oss i det minste ut fra Moss og kunne runde Gullholmen utenfor Jeløya.

Green Waves 601 er ganske bedagelig å kjøre, og det er litt responstid fra du svinger på styret til båten reagerer. Spesielt om du kjører sakte. Samtidig så «ruller» den fint over bølgende på ganske lik linje som en vanlig snekke. En behagelig og avslappende bevegelse som gjør seg best på finværsdager når solen varmer og vinden er svak.

Du hører motoren jobbe, men det er alt annet enn støyende. Bølgeskvulp og måker overdøver raskt dette, så det er absolutt en stillferdig opplevelse.

Samme type båt, men bedre

Vi fikk også en kort tur i en helt ny modell: JR Yachts Classic 7. Denne 23-foteren har nettopp har kommet inn i Krusers båtpark, og byr etter alt å dømme på langt bedre rekkevidde enn Green Waves 601.

JR Yachts Classic 7 er en nyere elbåt, men gir fremdeles en klassisk følelse.

Igjen fikk vi litt den samme følelsen da vi seilte utover, altså en behagelig rullende bevegelse. Her ligger toppfarten på rundt 8 knop, men 4 til 5 knop er mest ideelt med tanke på å skvise mest mulig rekkevidde ut av turen.

Her får du et litt mer moderne brukergrensesnitt og bedre kart om bord. Men brukeropplevelsen er omtrent den samme som den litt mindre Green Waves 601. Responsen er rolig og litt treg, så dette er heller ingen «nervøs» båt du må være lett på hånden når du styrer.

Heller ikke denne båten støyer nevneverdig. Det er en svak summing fra motor og elektronikk, men ikke noe som setter en stopper for en idyllisk dag på stille sjø med solen steikende over deg.

Mer fart for den som vil

Litt avhengig av havn, har Kruser altså flere elbåter som er myntet på deg som vil kose deg rundt i rolige hastigheter. Men det finnes også alternativer for deg som er litt mer rastløs eller som vil ha en båt som kan brukes til litt mer vannsport og lignende.

Hvis du er villig til å betale for mer enn grunnabonnementet, kan du få tilgang til båter som gjør mellom 20 og 35 knop.

Med standard «fartspakke» har du per i dag kun én modell å velge mellom, nemlig Hydrolift E-22. Men Kruser lover at flere båtmodeller skal på plass til 2023-sesongen.

Hydrolift E-22 er en norskprodusert båt som minner deg om en tradisjonell skjærgårdsjeep. Og det er den også. For selv om motoren bak avslører at det ikke er noen vanlig bensinmotor, er resten av båten lik som en Hydrolift X-22. Båten i seg selv er en stabil og fin skjærgårdsjeep som er responsiv og «sporty» å kjøre med en helt annen kvikkhet enn de litt tregere båtene du kan velge blant fra Kruser.

Dette er den raskeste båten du kan booke, og kan bikke opp mot 35 knop med maks effekt. Men da kommer du ikke spesielt langt. Under vår testtur kjørte vi en kortere tur fra Aker Brygge og ut forbi Nakholmen, før vi returnerte tilbake til Aker Brygge. Under turen kostet vi på opp mot 25 knop der det var lov, og ellers holdt vi 5 knop. Og på den turen brukte vi over 18 prosent av batteriet.

Motoren har 150 hestekrefter og låter litt mer enn de andre modellene vi ha nevnt ovenfor. Likevel er det ikke snakk om noe som plager deg, hvor du fortsatt ikke er i nærheten av å støye like mye som en forbrenningsmotor når du koster på litt. På «tomgangskjøring» er ikke forskjellen like stor, da bråker en nyere firetakter også forsvinnende lite.

Både fart og rekkevidde

Går du opp til toppen av abonnementsstigen finner du «Premium X» som gir deg tilgang på flaggskipet blant Krusers elbåter: X Shore Eelex 8000. Akkurat nå finner du den også kun på selskapets havn ved Aker Brygge.

Dette er en elbåt som fanger oppmerksomheten din når den sklir elegant forbi deg i skjærgården. Styrekonsollen er plassert ganske midt i båten, og bak pilothuset har du en fin sittegruppe med bord og benker hvor passasjerene kan kose seg.

Denne båten kan presses opp i over 30 knop, og steike for en akselerasjon du får. Her får du litt den samme følelsen som når du testet en elbil av det raske slaget for første gang. Responsen er umiddelbar, og båten nærmest «spretter» ut av vannet og opp i plan på få sekunder.

Selv om båten er utrolig kjapp, er den fortsatt meget stabil og god å håndtere. Presisjonen i styret er meget god, og båten bryter bølger uten dramatikk. Når vi legger på litt kraftigere svinger i rundt 25 til 30 knop så er det ingen stor dramatikk da heller, og man kjenner seg fort fortrolig med denne båten.

Som nevnt vil X Shore Eelex 8000 kunne bikke 30 knop med full effekt, men det er rundt 20 knop at den drives best om du vil kjøre mer økonomisk. Med en batteripakke på hele 126 kWh oppgir produsenten en rekkevidde på opp mot 100 nautiske mil, men under vår lille prøvetur fikk vi naturlig nok ikke utfordret dette.

Vi tok turen fra Aker Brygge og ut forbi Nakholmen og halvveis over mot Nesoddtangen før vi kjørte tilbake mellom Lindøya og Gressholmen før vi rundet Hovedøya og tilbake til Aker Brygge. Da med litt variert effekt, noe makshastighet, noe cruisehastighet og en del 5 knops «tøffing». Likevel brukte vi under 10 prosent av batterikapasiteten. Så sammenlignet med Hydrolift-båten har X Shore Eelex 8000 ganske mye bedre rekkevidde.

Såpass må kanskje til

Om vi skal legge erfaringene etter «elbilrevolusjonen» til grunn, er det lite trolig at en passe daff elektrisk båt vil kunne forandre verden. Jo, i store nok antall hjelper det selvsagt, men for å få fortgang på sakene trenger vi modeller som nettopp X Shore Eelex 8000 – elbåter som kan by på nok fart, stil og rekkevidde til å snu hodene på gjengen som sverger til bensinslukere.

Trolig kommer vi ikke helt utenom behovet for en slags «Tesla-effekt» for å ikke bare snu hoder, men for å kunne snu et helt marked som stadig baserer seg på fossilt drivstoff.

Dog – med en prislapp som ligger på rundt to og en halv million kroner for båter som X Shore Eelex 8000, vil det forståelig nok ikke være mange som umiddelbart trykker på «bestill»-knappen.

Per i dag er det nemlig ingen støtteordninger eller momsfritak for elektriske fritidsbåter, slik som tilfelle er med biler. Så vidt vi vet eksisterer det heller ingen spesiell infrastruktur for hurtiglading av elbåter å snakke om.

Uten noen spesielle og åpenbare fordeler å peke på, vil derfor «grønt skifte» innen fritidsbåtflåten trolig ta sin tid.

For selv om teknologien har skutt fart takket være det kjapt voksende elbilmarkedet, må produsentene også konkurrere om de samme ressursene. Derfor er elektriske lystbåter stadig en ganske kostbar fornøyelse.

Men fordelene er åpenbare. Elektriske motorer krever minimalt av vedlikehold, så du trenger ikke akkurat stresse med oljeskift eller jevnlig justering av sluredysen. De støyer også relativt lite – i hvert fall på rolige turtall.

Langt viktigere er nok likevel dette med null utslipp av eksos. Det er både bra for klimaet og bra for luften du puster inn.

Den helelektriske og moderne passasjerfergen «Oslofjord I».

Likevel er det liten tvil om at det har begynt å skje ting på bøljan blå også. For sjøtransport med faste og korte ruter fungerer det utmerket med elektrisk drift, da det er mulig å få på plass infrastruktur med strøm og fungerende laderutiner – eller bruke hydrogen i stedet for batterier.

Resultatet er at vi i løpet av noen få år har sett elektriske ferger gå fra å være en kuriositet til å bli et reelt og ofte bedre alternativ.

Hvor kursen blir for de mange fritidsbåtene gjenstår å se.

