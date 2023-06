Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Motorola Razr 40 Ultra

Vi har prøvekjørt Moto Razr Ultra

Lanserte et smykke av en mobil.

En uknuselig halvdel av utsiden i rødt-ish kunstskinn. Razr Ultra er synlig i terrenget. Du kan heldigvis velge en mindre bråkete farge hvis du vil. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 1. juni 2023, 20:00

Her på berget finnes det nesten bare to valg hvis du vil ha sammenbrettbar fliptelefon. Motorolas Razr-serie eller Samsungs Galaxy Z Flip-serie.

Motorola har akkurat avduket de to nyeste utgavene av sine Razr-telefoner under et arrangement i Madrid. Nyskapningene heter Razr 40 og Razr 40 Ultra.

Vi har pakket ut et testeksemplar av arten, og vårt er i en nokså spesiell utførelse laget i samarbeid med fargespesialistene i Pantone. Baksiden er uvanlig nok i kunstskinn.

Resultatet er et smykke av en mobiltelefon, der det aller meste av teknologi er makset.

Flipptelefonen som konsept handler om å ha en stor mobilskjerm som brettes ned til en veldig kompakt enhet. Razr Ultra tar ikke stor plass i lommen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Godt synlig

Testmobilen er den såkalte Viva Magenta-varianten, og fargen må være synlig på flere kilometers avstand.

Telefonen ser ut som et lite smykke, med sitt intense fargepalett og blanklakkerte aluminiumsramme.

Den er kompakt og fin å holde, og veier også ganske lite. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Moto Razr 40 Ultra Pris: 13.490 kroner Dimensjoner: 7,395 x 17,083 x 0,699 cm /

7,395 x 8,842 x 1,51 cm (lukket) Vekt: 184,5 gram med kunstskinn (blå/svart utgave: 188,5 gram) Byggematerialer: Glass, aluminium, kunstskinn, plast Vannsikring: IP52 (værtett) Ytterskjerm: pOLED, 3,6", 144 Hz, 1066 x 1056 Innerskjerm: pOLED, 6,9", 165 Hz, 2640 x 1080, HDR10+, Skjermglass: Fingerleser: Sidemontert i låsetast Prosessor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Lagringsplass / RAM: 256 + 8 GB / 512 + 12 GB Hovedkamera: 12 MP, f/1.5, OIS Vidvinkelkamera: 13 MP, f/2.2 Selfiekamera: 32 MP, f/2.2 (Quad Pixel-løsning leverer 8 MP store bilder) Batteristørrelse: 3800 mAh Lader inkludert: Ja, lader inntil 30 W med USB-C PD Trådløs lading: Støttet inntil 5 W Mer +

Telefonen foldes flatt, uten åpninger for skitt og lort inn fra siden. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Motorola lover at baksiden ikke skal være knuselig på denne modellen, mens fargene Infinite Black og Glacier Blue - svart og blå - i stedet har en mer tradisjonell litt ruglete glassflate på baksiden.

Der skal materialet være omtrent som vi kjenner det fra dagens Edge 40-modeller.

Ytterskjermen har fått gode spesifikasjoner denne gangen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stooooor ytterskjerm

Den digre ytterskjermen dekker nesten hele den ene halvdelen av telefonen, og den strekker seg også rundt kameraene som er på utsiden.

Med 3,6 tommers arbeidsflate kan du enkelt gjøre små operasjoner, se på Youtube eller styre Spotify rett i håndflaten, uten å måtte brette ut.

Som vanlig kan du bruke ytterskjermen som kamerasøker, eller til å forhåndsvise for den du tar bilder av. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Både innerskjerm og ytterskjerm er raske på Razr 40 Ultra. Det er første gang vi har sett at også ytterskjermen har lovnad om 144 hertz.

Begge skjermene skal også være svært lyssterke, med henholdsvis 1400 nits for innerskjermen og 1100 nits for ytterskjermen. Det burde bety at de fungerer godt i sola, begge to.

Skjermbøyen blir liksom ikke helt vekk, samme hvor fet resten av telefonen gjøres. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et av de sedvanlige ankepunktene ved foldbare mobiler er fortsatt her. Nemlig den synlige, og merkbare, skjermbøyen på midten. I vanlige brukssituasjoner legger man knapt merke til den - men det er like fullt en skjønnhetsfeil hverken Samsung eller Moto helt klarer å bli kvitt.

En rekke tilpasninger til formfaktoren skal være på plass, med ulike apptilpassede «paneler» for bruk på ytterskjermen. Men du kan også bruke appen som den er.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De to kameraene er på 12 og 13 megapiksler. Det loves at de skal være av nokså godt kaliber, men akkurat hvor gode de er vet vi stadig ikke.

Vi bevilger oss et par tidlige testfoto, men det er greit å vite at før lansering er det ikke alltid programvaren er ferdig. Det kan hende det kommer oppdateringer med en gang telefonen er ferdig lansert, og før vår ferdige test er klar.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Kameraene i flipptelefoner har gjerne vært dårligere enn i de andre flaggskipene - samtidig har telefonene mulighet til å være sitt eget stativ om du plasserer dem delvis utfoldet. Så noen fordeler av formfaktoren har de altså.

Samarbeidet med Pantone om magentavarianten er høyst synlig på telefonen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Billigere variant på slep

Sammen med Razr 40 Ultra kommer en enklere utgave som «bare» er Razr 40. Den har designmessig mye til felles med Samsungs flipmobil, Galaxy Z Flip 4. For her er ytterskjermen kun en smal stripe på utsiden av telefonen, og på innsiden er ytelsen litt nedskalert til en Snapdragon 7-variant.

Det er fortsatt en «nesten toppen»-prosessor, så Razr 40 burde også ha tilstrekkelig med krefter. Prismessig blir den ganske mye rimeligere å kjøpe, selv om den ikke akkurat blir billig.

Razr 40 vil lande på 9990 kroner, mens Razr 40 Ultra er ventet å lande i butikk til 13.490 kroner.

1. juni 2023, 20:00