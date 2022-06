Sniktitt BMW i7

Ellevill tysk direktørbil: Vi satt i BMW i7

Kino i baksetet, «Executive Lounge» og kasjmirseter.

BMWs nye i7 blir et spennende tillegg til luksussedanklassen i elbilmarkedet. Med en lengde på 5,4 meter er den absolutt i øvre sjikt blant elbilene størrelsesmessig.

Stein Jarle Olsen

Gotland Ring/Tek.no: Tysk luksus. Smak litt på det.

Tenker du ikke umiddelbart på noe bilrelatert? Det gjør i alle fall jeg. Og jeg gjør det definitivt ikke mindre av å ha fått ta en titt på BMWs nye «direktørbil», som attpåtil er helelektrisk.

5,4 meter lang

7-serien til BMW er definitivt ikke ny, men i7 er den første helelektriske modellen i BMWs luksussedanklasse - en åpenbar konkurrent til den tyske kollegaen Mercedes-Benz’ EQS, men også til kommende biler som Lucid Air og nye Tesla Model S.

Sjelden har vel BMWs gigagrill kommet til sin rett som her.

i7 kommer kun i den lange karosserivarianten til 7-serien, som betyr at den er nesten 5,4 meter lang - en hel halvmeter lengre enn nevnte Model S, for eksempel. Akselavstanden er nærmere 3,2 meter, som naturligvis også bør bety at det er særdeles god plass innvendig.

At dette er en ruvende bil er det liten tvil om - den ser ut som typen biler som leveres med ekstra pansring som alternativ (noe den også gjør). BMWs enorme «nyrer» i grillen bidrar naturligvis også, og for å understreke formen er den også opplyst her.

Krystall-lykter

Frontlyktene har Swarovski-krystaller som gjør at bilen glitrer mot deg når du låser opp dørene, og bakdørene er ekstra brede for enklest mulig innsteg. Bilen kan også fåes med automatisk åpning og lukking av dørene - kanskje unødvendig om du uansett har en privatsjåfør som tar seg av sånt.

I baksetet kan du velge såkalt «Executive Lounge», som i praksis betyr at passasjersetet foran kan skyves helt frem og har en hylle bak du kan hvile føttene på, i tillegg til at en ekstra lårstøtte felles opp fra baksetet.

Executive Lounge-funksjonen lar deg gjøre dette i baksetet.

Mest spektakulært er nok likevel baksetekinoen, den såkalte BMW Theater Screen.

Det er en 31 tommers skjerm med 32:9-format og 8K-oppløsning som felles ned fra taket når du aktiverer «Theater Mode» på det lille nettbrettet i døra. Samtidig felles vindusgardinene ned, panoramataket dekkes over og mørket senker seg, samtidig som bilens Harman/Kardon-system spiller en fanfare som tilkjennegjør at nå, nå skal det skje.

Skjermen styres med touch, og du kan koble til for eksempel en Chromecast eller annen kilde om du ikke finner det du vil ha på bilens innebygde system. Eventuelt en spillkonsoll, om vi lar tankene vandre. Skjermen har også en sensor som avgjør hvor langt frem setene på første rad befinner seg, og dermed hvor langt frem den kan skyves.

Sjåføren må nok muligens være beredt på å sitte litt trangt om baksetepassasjerene skal slippe å ha skjermen helt opp i fjeset, slik vi opplevde den.

Skjermen fremsto imidlertid som av ypperste kvalitet, med sylskarpe bilder, spreke farger og dypt sortnivå, selv om det bakenforliggende systemet åpenbart var av preproduksjonstypen og ikke var helt pålitelig.

Teddybjørn-gulv

En ting er i alle fall sikkert: Alle forutsetninger bør være til stede for å sitte komfortabelt bak i BMW i7. Kanskje har du attpåtil lyst til å sitte barbeint - gulvmattene er laget av «teddystoff», setene i en blanding av kasjmir og merinoull, med bambusfiber blandet inn for ekstra holdbarhet (kasjmiren er naturligvis et tilvalg, skinn er standarden).

Setestoppingen er ekstra tykk og behagelig, nakkeputene luksuriøse og kasjmirtrekket kanskje det mykeste vi har vært borti i en bil noen gang. Og om det var noen tvil: Beinplassen er enorm - selv uten loungefunksjonen vi nevnte tidligere.

Lyden fra Harman Kardon-systemet virket også å være svært godt egnet for gode opplevelser i baksetet. Velger du den oppgraderte «4D»-varianten får du totalt 18 høyttalere, 655 watt ut-effekt og en ganske imponerende bassgjengivelse etter det vi kunne høre.

I bakdørene sitter det små skjermer som kan brukes til å styre alt fra kinomodusen til klimaanlegget.

Modellen nordmenn ifølge BMW først får stifte bekjentskap med er i7 xDrive60, som kommer med firehjulstrekk, totalt 400 kW/544 hestekrefter og 745 Nm moment. Det gir 0-100 på 4,7 sekunder og en toppfart på 240 kilometer i timen.

Det er omtrent på nivå med den firehjulsdrevne versjonen av nevnte EQS, i alle fall om vi ser bort fra toppversjonen fra Mercedes-AMG. Den har 523 hester og 855 Nm moment, og klarer 0–100 på 4,3.

Stein Jarle Olsen, Tek.no Om du heller vil sitte foran kan forsetet også lenes rimelig langt ned. Stein Jarle Olsen, Tek.no Skjermen felles ned fra taket på denne måten. Men drivlinjetunnelen i baksetet er fortsatt her, siden i7 er bygget på samme plattform som de andre 7-seriebilene med mer fossile drivlinjer. Stein Jarle Olsen, Tek.no 19-tommers felger er standard, men i7 kan fåes med inntil 22-tommere.

600 kilometer

Batteriet er på 101,7 kilowattimer, og BMW oppgir som vanlig kun netto utnyttbar kapasitet for batteriene sine. Rekkevidden skal være mellom 590 til 625 kilometer etter WLTP, avhengig av utstyr - 50 kilometer mindre enn EQS 580+.

i7 kan lade med inntil 195 kilowatt effekt, og ladekurven skal ifølge BMW være «oppgradert» fra tidligere modeller og i stand til å holde høyere effekt over lengre intervaller. 10-80 prosent skal ta 34 minutter under optimale forhold, og 10 minutter skal være nok til å lade 170 kilometer rekkevidde.

Bilen har også temperering av batteriet før hurtiglading, og kan i likhet med nye iX1 både aktivere forvarmingen automatisk om du plotter inn en hurtigladestasjon i navigasjonen eller du kan aktivere den manuelt i infotainmentsystemet. Adaptiv luftdemping er standard, og det er også såkalt firehjulsstyring som blant annet gir kortere svingradius og bistår med manøvrerbarheten ellers.

Vi fikk systemet demonstrert på iX M60 på Gotland Ring, og det er vanskelig å ikke la seg imponere av hvor lett elektronikken gjør det å manøvrere selv en såpass svær bil gjennom trange kurver i høy fart. Også nevnte EQS har for øvrig firehjulsstyring, som blant annet gir den svingradius omtrent som en Golf.

Verstingmodell kommer

I 2023 kommer også i7 M70 xDrive, som skal få over 600 hestekrefter, 1000 Nm dreiemoment og 0-100 på under fire sekunder. Da kommer også plugin-hybriden M760e xDrive, med 571 hester, 800 Nm moment og elektrisk rekkevidde på 84 kilometer. Da kommer også som nevnt en pansret versjon av 7-serien.

Produksjonen av i7 starter i november, og startprisen er foreløpig satt til 1.169.000 kroner. BMW er imidlertid tydelige på at leveringene med sannsynlighet kan komme til å starte i 2023, med de konsekvenser det vil kunne få for et eventuelt momspåslag.

Om vi går ut fra at en greit utstyrt i7 med vinterhjul vil koste cirka 1.250.000 kroner, betyr forslaget om full moms fra og med 500.000 kroner at prisen vil øke med 187.500 kroner, til 1.437.500 kroner.

– Startprisen på BMW i7 M70 xDrive estimeres til 1.399.000 eks. mva. Man må derfor forvente en annen pris når vi åpner for bestilling av den modellen senere, sier BMW Norges kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby.

PS: Tegneby opplyser også at leveringssituasjonen for BMW ser litt lysere ut nå enn den har gjort tidligere i år. Det kommer etter sigende mange biler i de kommende månedene.