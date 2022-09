Dette er en kattetørker til 13.000 spenn

IFA-messens mest absurde produkt?

På spørsmål om dyrene ikke vil føle seg utrygge inni tørkemaskinen hevder en av Petmiglias representanter at de tvert om trives inni der, fordi den er stillegående og skånsom.

Tek.no/Berlin: Av og til må det en kattevask til. Eller en hundvask. Alt ettersom. En del av stellet til pelsballene våre er den lite populære turen i dusjen hvis den firbeinte tok gjørmegrøfta under hekken på vei hjem.

Men da ender du opp med en våt pusekatt.

Det trenger du ikke, hvis du bruker 13.000 blanke kroner på oppfinnelsen til koreanerne i Petmiglia. De har nemlig laget det vi på godt norsk må kunne kalle en kattetørker. Den fungerer også til små hunder. Inntil 10 kilo kan dyret være for å ha tilstrekkelig plass inni blåsebobla.

Navnet er forøvrig en sammensetning av «pet», eller kjæledyr, og «famiglia», som betyr familie på italiensk.

Steriliserer urenheter

Petmiglia-tørkeren har åpning på hver side, i tillegg til en filtrert luftutblåsning på den ene siden. Når den er i drift blåser den luft i sirkler inni tørkeren. Der brukes også en UV-lampe som skal sterilisere det du måtte putte inni.

Neida, Fido - ikke på den måten.

I tillegg er det altså noe som i praksis ser ut som et HEPA-filter fra en støvsuger luften evakueres ut i, slik at ikke pelsen til krabaten sendes ut i geostasjonær bane.

«Pet» og «famiglia» er satt sammen til «Petmiglia».

Hvor lang tid tar det å tørke en katt, tru?

Tørkeren var stilt ut med to små kosedyr inni, og den mest fluffy av de to så ut til å ha en mildt forblåst opplevelse.

Akkurat hvor lang tid det tar å tørke en katt ville ikke representantene for Petmiglia ut med. De antydet at det hadde med størrelse og type pels å gjøre, så hvis din katt tørker «til i morgen», bruker den formodentlig ganske lang tid inni her også.

Et omfattende filtreringssystem sørger for at Petmiglia ikke pelser ned hele nabolaget.

Skremmer ikke vannet av katten

Flere fremmøtte stilte spørsmål ved om katter eller hunder aksepterte å bli puttet inn i det som grunnleggende sett er en 24 kilo tung hårføner med glassruter. Der skal det visst handle om tilvenning, samtidig som maskinen er nokså skånsom og stillegående, slik at den ikke skremmer vannet av pelsdyret.

Det er jo tross alt luftsirkulasjonen inni som skal få vekk vannet.

De to dørene skal skape en følelse av åpenhet for dyret, som dermed blir tryggere inni.

Katter og små hunder har god utsikt fra inni Petmiglia, som har vindu både foran og bak.

Koster å være katt

Hvis du umiddelbart trenger å få tørket katten din er det mulig du bør angripe et håndkle eller den minst bråkete hårføneren du har. For det kan ta en stund før Petmiglia blir tilgjengelig i Norge.

Foreløpig selger de i Korea, og planlegger en Europeisk lansering. Men hvilke land eller butikker de kommer til er uklart. Prisen er imidlertid 1300 dollar, eller omtrent 13.000 kroner.

Og katter flest vil nok være enige om at så dyr hårføner ikke er å være bortskjemt i det hele tatt.