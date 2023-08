Sniktitt Volvo EX30

Årets mest spennende bil? Vi satt i Volvo EX30

Volvo EX30 var på sin første norgesvisitt mandag. Til venstre sees Volvo Cars Norways administrerende direktør Rita Kristin Broch. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Da Volvo først viste frem sin nye baby-SUV EX30 i juni, var det kanskje først og fremst startprisen som fikk mange til å heve øyenbrynene.

321.900 kroner er nemlig andre boller enn vi kanskje er vante med fra Volvo-leiren, inkludert både levering og tre år med service og slitedeler.

Mandag viste Volvo frem nykomlingen i Oslo, og det var også vår første sjanse til å bli kjent med den.

Norge skal ifølge administrerende direktør Rita Kristin Broch i Volvo Cars Norway være på verdenstoppen hva gjelder EX30-bestillinger så langt.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Med sine 4,23 meter i lengde er den drøye 20 centimeter kortere enn storebror XC40, og havner dermed i direkte konkurranse med biler som Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot e-2008, Honda e:Ny1, MG 4 og Nissan Leaf.

Nye Hyundai Kona bør nok også nevnes, selv om 2024-modellen har vokst 15 centimeter og nå måler 4,36 meter i lengden.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Tre varianter, tre utstyrsnivåer

Den nevnte startprisen kjøper deg innstegsmodellen med bakhjulsdrift og et batteri på 51 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde på knappe 350 kilometer etter WLTP.

Mer aktuell for de fleste nordmenn er nok modellen med større batteri (69 kilowattimer).

Denne kan fås enten med bak- eller firehjulsdrift, og estimert WLTP-rekkevidde er henholdsvis 480 og 460 kilometer - omtrent på nivå med nevnte Kona, som har 514 kilometer rekkevidde og en startpris på knappe 390.000 kroner. Den fås riktignok ikke med firehjulstrekk.

I tillegg tilbyr Volvo utstyrsnivåene Core, Plus og Ultra, så for en fullutstyrt EX30 Twin Ultra snakker vi 130.000 kroner opp fra startprisen, altså 451.900 kroner.

Relativt minimalistisk foran i EX30. Legg eksempelvis merke til at bilen ikke har noe instrumentpanel, og at det i stedet har kommet til en liten sensorplanke som følger med på om du har øynene på veien. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Utstyrsnivåer EX30 Core: Setevarme foran, rattvarme, adaptiv cruisekontroll, énsones klimaanlegg og de fleste sikkerhetsfunksjoner Volvo tilbyr. Manuelt justerbare seter. Varmepumpe i versjonen med stort batteri. Plus: Oppgradert Harman Kardon-lydanlegg, Park Assist foran, tak i kontrastfarge, 2-soners klimaanlegg, Pilot Assist, trådløs mobillader, elektrisk bakluke, stemningsbelysning i kupéen og USB-C-uttak i baksetet. Ultra: Panoramatak, elektrisk justerbare seter foran, aktiv parkeringshjelp, 360-kamera, ekstra korsryggstøtte og oppgradert ombordlader til 22 kW. 19-tommers felger. (Lista er ikke helt utfyllende) Mer +

Da er vi nesten oppe på nivå med betydelig større biler: En Volkswagen ID.4 GTX koster for tiden 499.900 kroner, mens Tesla Model Y starter på knappe 432.000 kroner.

Alle modellene kan - på litt uvanlig vis i denne klassen - trekke henger. 1000 kg for innstegsmodellen, 1400 kg for modellen med større batteri og 1600 kg for versjonen med firehjulsdrift. Hengerfestet koster 12.800 kroner.

Twin Motor-versjonen er også Volvos kjappeste bil noen gang, med 0–100 på bare 3,6 sekunder. Det er på papiret kjappere enn selv Teslas Model Y Performance, som skal gjøre det samme på 3,7 sekunder.

Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Drivlinje Bakhjulstrekk Bakhjulstrekk Firehjulstrekk Motorytelser 200 kW (272 hk), 343 Nm 200 kW (272 hk), 343 Nm 315 kW (428 hk), 543 Nm 0-100 km/t 5,7 sek 5,3 sek 3,6 sek Batteri (brutto/netto) 51/49 kWh 69/64 kWh 69/64 kWh Forbruk (WLTP) 16,7 kWh/100 km 15,7 kWh/100 km 16,3 kWh/100 km Rekkevidde (WLTP) Inntil 344 km Inntil 480 km Inntil 460 km Hurtiglading, maks 134 kW. 153 kW 153 kW Startpris 321.900 kr 366.900 kr 421.900 kr Åpne fullskjerm Mer +

318 godt proporsjonerte liter

Innvendig er det kanskje bagasjerommet som imponerer mest. Det er ikke oppgitt til mer enn 318 liter, men utformingen bør likevel gjøre det ganske praktisk i hverdagen, for eksempel for en liten familie.

Med gulvet i standardhøyde får du en ganske flat lasteterskel, men du kan eventuelt plassere gulvet i laveste posisjon og låse opp ytterligere 61 liter (inkludert i de 318). EX30 har i tillegg en bitteliten frunk på 7 liter, men der kan du i alle fall plassere et sett ladekabler.

Baksetene kan for øvrig legges ned i 40–60-splitt, men det er ingen gjennomlastingsluke å finne.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

Bakseteplassen er noe knapp for voksne, i alle fall om fører og forsetepassasjer samtidig skal sitte komfortabelt. Formildende er at det er greit med plass til å stikke beina under setene foran, at panoramataket gir meget god plass i høyden og at selve setene er gode - attpåtil med kurant korsryggstøtte.

Ikke voldsomt god plass i baksetet. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

De er nok likevel i hovedsak mest egnet for barn, i alle fall om det er langtur du skal på. Vi ville nok unngått å sitte her i mer enn et par timer. Det finnes heller ingen koppholdere du kan felle ned fra midtarmlenet.

Hvis du vil holde deg i Volvo-familien, men gjerne vil ha litt mer bakseteplass kan jo for øvrig et alternativ være søstermodellen Zeekr X. Den får samme drivlinje og batterier, men er litt lenger enn EX30 - noe du i hovedsak ser på romsligheten i baksetet.

Modellen her er 180 centimeter på strømpelesten. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ikke instrumentpanel

Foran har Volvo gjort noen interessante valg. Først og fremst har ikke EX30 noe instrumentpanel, i ren Tesla Model 3-stil. Her vises i stedet hastighet og annet du vanligvis får servert i instrumentpanelet øverst på infotainmentskjermen i midten.

Denne er fortsatt Google-drevet, men Volvo sier målet er at 50 prosent av programvaren skal være egenutviklet - noe de anser som en konkurransefaktor. Preproduksjonsbilen vi så hadde for øvrig et infotainmentsystem som åpenbart ikke var helt ferdig, så det var ikke helt lett å gjøre seg opp noen mening om.

Programvaren ombord var åpenbart ikke helt klar for serieproduksjon, men du får i alle fall et inntrykk av hvordan «instrumentpanelet» ser ut øverst på skjermen. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Alle knapper og knotter er flyttet fra dørene, som i stedet har fått ekstra lagringsplass - og her finner du heller ikke noen høyttalere, siden Volvo har gått for en løsning med lydplanke under frontruta.

Ut av armlenet kommer utskyvbare koppholdere, og hanskerommet har Volvo plassert under infotainmentskjermen i stedet for foran passasjeren. Fra og med utstyrsnivå Plus er det trådløse mobilladere også her.

Elektrisk setejustering får du kun på øverste utstyrsnivå Ultra, og er du mer enn middels langbeint vil du nok også kunne oppleve det litt trangt rundt knærne - i alle fall om du samtidig må ta hensyn til at det sitter noen bak deg.

Det resirkulerte materialet gir et ganske moderne inntrykk. En fare med slike «rå» plastmaterialer er at det fort kan gi en ganske billig følelse, men vi synes Volvo lander akkurat innenfor. Bilen de viste frem hadde interiørstilen kalt «Breeze», som er et slags vevd kunststoff i en lys blåtone og ga et fint kvalitetsinntrykk.

Standard er en annen blåtone kalt Indigo, men du kan også få interiøret i en slags grønn («Pine») og et ullmateriale kalt Mist. Sistnevnte vil også dekke seteryggen og der erstatte kunstskinnet du ellers får.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Modellbetegnelsen er nå plassert bak på førersiden av bilen. Stein Jarle Olsen / Tek.no EX30 har fått de samme rammeløse speilene som for eksempel Polestar 2 har. Stein Jarle Olsen / Tek.no Hanskerommet ligger under infotainmentskjermen.

Oppsummert

Oppsummert vil nok EX30 kunne dekke behovene til en liten familie eller andre som ikke har behov for voldsom baksete- eller bagasjeplass, og spesielt i den heftigst motoriserte varianten gjetter vi at dette blir en veldig sprek sak å kjøre.

Vi ble kanskje ikke blåst av banen hva gjelder den innvendige plassen, men så lenge du i hovedsak skal ha barn i baksetet vil det nok gå fint. Bagasjeplassen er også kurant med tanke på at bilen kun måler drøye 4,2 meter i lengden, og vi føler 318 liter kanskje er litt konservativt med tanke på hva du kan få plass til.

Volvo sier alle som har bestilt til nå ligger an til å få bil i løpet av første kvartal 2024, mens nye bestillinger nå nok må vente til april. Bilen skal nå ut på en aldri så liten norgesturné de neste to ukene, med start i Hamar.

Senere vil det også komme en «Cross Country»-versjon med høyere bakkeklaring, spesialdekk og en del designdetaljer utvendig. Denne ventes mot slutten av 2024.

Publisert 21. august 2023, 15:06

