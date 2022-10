Sniktitt Polestar Roadster Concept/Polestar 6

Her er Polestar 6-konseptet for første gang i Norge

Nesten 900 hestekrefter og 600 kilometer rekkevidde.

Oslo Motor Show dro i gang fredag, og Polestar dro duken av sitt roadsterkonsept som om noen år skal bli til Polestar 6.

NOVA Spektrum, Lillestrøm: Polestar offentliggjorde i august at roadsterkonseptet O2 ville videreutvikles til produksjonsmodellen Polestar 6.

Fredag gjorde bilen norgesdebut på bilmessen Oslo Motor Show, som også var første anledning for oss til å se bilen med egne øyne. Polestar sier bilen både skal vise hva som er mulig å få til i en elektrisk roadster, men samtidig være en demonstrasjon av hvordan man realistisk sett kan gjøre en bil mer bærekraftig.

En åpenbar konkurrent vil jo være Teslas kommende Roadster, men også biler som Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Tesla Model S og Lucid Air kan nok være aktuelle i en sammenlikning.

Polestar har varslet at de innen 2030 skal lage en helt karbonnøytral bil, og en del av det er å bruke materialer som lett kan resirkuleres og dermed ha tilnærmet null i karbonfotavtrykk.

Både utvendig og innvendig er det nemlig tatt i bruk såkalte «monomaterialer» - termoplaster som alle tåler å bli smeltet ned og resirkulert sammen. Det gjelder for eksempel i de myke flatene innvendig i bilen, hvor både trekk, skum, laminering og lim er laget av termoplast.

Merker materialene

Ikke minst bruker man aluminium i karosseriet, og aluminiumskomponentene merkes tydelig med hva de inneholder, slik at man når man etter hvert skal resirkulere bilen enkelt kan smelte om komponentene til samme kvalitetsgrad som i bilen - i stedet for at alt smeltes sammen til «laveste» kvalitet. Det er selvfølgelig avhengig av det finnes et faktisk system for å gjenvinne metallene.

En del av materialene innvendig er også erstattet av komposittmaterialer laget av naturlige fibre, deriblant fra linplanten, som skal redusere mengden plast som brukes og ikke minst senke vekten på bilen.

Polestar 6 blir en todørs kabriolet med plass til inntil fire.

Bilen produseres ellers på samme plattform som det som etter hvert blir Polestar 5 (men med kortere akselavstand), og de to bilene vil dele mye teknologi.

Det betyr blant annet 800 volt-arkitektur innvendig, som blant annet bør gi svært gode ladehastigheter, men Polestar har foreløpig ikke offentliggjort noe konkret om batteristørrelsen annet enn at rekkeviddemålet er på over 600 kilometer.

«Rattet er som interiørets felg», sier Polestars designdirektør. Derfor har de valgt et mer sporty ratt på konseptbilen enn på Polestars øvrige biler. De gylne setebeltene er naturligvis også med.

0–100 på 3,2 sekunder

Bilen vil få to motorer, firehjulsdrift og har et effektmål på 650 kilowatt (884 hestekrefter) og 900 Nm dreiemoment.

Målet er 0–100 på 3,2 sekunder, som vil bringe den på nivå med Porsches Taycan Turbo og kommende Lucid Air i «Touring»-versjon. Begge disse har imidlertid enda kjappere versjoner, med 2,8 sekunder for Taycan Turbo S og 2,5 sekunder for Lucid Air Dream Edition.

Teslas kommende Model S Plaid skal klare bragden på bare 2,1 sekunder, og Tesla har varslet at nye Roadster skal under to sekunder på det samme.

Roadsterkonseptet har fire seter, men Polestar er tydelige på at bilen oftest vil brukes med maks to.

Skiller seg mer og mer fra morselskapet

Designmessig er Polestars «design manager» Conny Blommé tydelig på at de forsøker å formidle at de i større og større grad går sin egen vei og skiller seg fra morselskapet Volvo. En av filosofiene er blant annet at teknologien skal brukes som et designelement, i stedet for at man forsøker å «gjemme den bort».

Det gjelder blant annet det Polestar kaller «SmartZone» foran på bilen, ganske prominente luftkanaler og det faktum at lysstripen bak har en «knivkant» som også fungerer som en slags spoiler og bedrer aerodynamikken på bilen. På hofta finner man også en lysstripe som skal fortelle om ladestatus på bilen.

Polestars designdirektør Conny Blommé.

Roadster-konseptet er en såkalt «hardtop»-kabriolet, altså med et fast tak som kan trekkes inn i bilen. Blommé sier de har forsøkt å lage en litt mer elegant sportsbil, men samtidig mer sportslig enn en klassisk kabriolet.

Man har også delt opp batteriet slik at det blir bedre plass til beina under passasjerene, noe som gjerne har pleid å være et problem i mange elbiler. Det er også slik Porsche har gjort det i sin Taycan, som har såkalte «fotgarasjer» i baksetet.

Lysstripa bak dobler som luftblad for bedre aerodynamikk.

Ingen drone

Polestar bekrefter også - ikke veldig overraskende - at dronen som holdt hus i bagasjerommet på konseptbilen ikke vil være en del av Polestar 6, men sier ellers at de forsøker å legge seg så tett inntil konseptbilen som mulig når de skal lage produksjonsversjonen - og viser til hvordan Polestar 5 og konseptet Precept skiller seg såpass lite fra hverandre. Polestar 6 vil også få et bagasjerom under panseret, bekreftet Blommé.

Bilen er likevel fortsatt et par år unna, med lansering i 2026. Forventet startpris er 200.000 dollar, altså drøye to millioner kroner med dagens kurs - før avgifter. Om det varslede momsregimet som skal tre inn fra nyttår fortsatt er gjeldende i 2026 betyr det minst 375.000 kroner i moms.

500 produksjonsplasser ble åpnet for reservasjon i august, og alle forsvant i løpet av en uke, ifølge Polestar.

Slik ser bilen ut med taket trukket ut.