Her er Googles nye Pixel 8

Slipper nye telefoner med AI-fokus.

Pixel 8 Pro er den definitive toppmodellen av Googles «vanlige» telefoner i år. Den kan kjøre avanserte AI-funksjoner rett på telefonen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 20:06 Lagre

Under et arrangement i New York i dag slapp Google nye telefoner i sin Pixel-serie. På utsiden ser de ved første øyekast like ut fjorårsmodellene i Pixel 7-serien, men inni har det skjedd mye.

Alle kameraene i Pixel 8-serien er nye, og Pixel 8 Pro har fått flere unike funksjoner - for eksempel en temperaturmåler som på sikt kan brukes som febertermometer, eller til å måle hvor varm drikke måtte være.

Pro-utgaven i Pixel 8-serien er ingen liten telefon, men takket være runde kanter er den fin å holde. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Google går endelig forbi Apple

Dette er de første telefonene som har Android 14 installert rett ut av esken. Og en ganske stor seier for forbrukere er at Google nå lover hele 7 års oppdateringer.

Endelig er det «vanlige» Android-telefoner på markedet som kan gå forbi Apple på holdbarhet i drift.

Per i dag er Apple-utstyr som regel oppdatert i mellom 5 og 7 år fra slipp, men det er kun de heldigste av iPhonene som har klart seg i like lang tid som Google nå lover for Pixel - og da uten at det egentlig har vært «lovet».

Den vanlige Pixel-modellen er mindre og har «bare» to hovedkamera. Den har heller ikke temperatursensoren fra Pixel 8 Pro. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Lover å holde på hastigheten også

Hvor raskt Pixel 8-opplevelsen vil være i 2030 vet vi ikke, men vi snakket med Googles sjef for Pixel-prosjektet, Nanda Ramachandran, i forbindelse med lanseringen.

Han bekrefter at de har en strategi for å også holde telefonene raske nok til at de er brukbare også etter flere år. De vil altså plukke nye funksjoner og deler av oppdateringene med omhu for å sikre at telefonene fortsatt er godt brukbare - selv om de ikke garanterer olja lyn sju år frem i tid.

Begge de nye Pixel 8-modellene får oppdateringer i 7 år. Foreløpig er det kun disse fra Google som får den lovnaden - andre nyere, men tidligere lanserte, modeller får ikke økt levetid. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Markedets mest lyssterke skjermer

En synlig egenskap som du ikke legger merke til før du skrur på telefonene er nye skjermer.

Her er lysstyrken økt kraftig fra fjorårsmodellene. Her oppgis det 2400 nits for Pixel 8 Pro og 2000 nits for Pixel 8 i såkalt «peak»-verdier, altså absolutt maks som enkeltpiksler kan lyse. Du vil ikke få dette lyset over store områder eller over lange tidsperioder - da er det såkalt High Brightness Mode (HBM) som gjelder, og der er tilsvarende tall henholdsvis 2000 nits for 8 Pro og 1600 nits for den vanlige.

Begge er fortsatt særdeles gode tall - kun et fåtall telefoner klarer 2000 nits i HBM-modus, men Apples siste iPhone 15-serie og Googles direkte konkurrenter er blant dem.

Fra venstre: Samsung Galaxy S23 Ultra, Apple iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8 og Google Pixel 7a. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

«ENHANCE!»

På kamerafronten er lovnadene for Pixel 8-serien luftige. Noen av lovnadene er faktisk så luftige at vi må vente til desember for å få dem i en slags julegave av en oppdatering fra Google.

Men når den tid kommer kan du endelig gjøre det middels gode detektivserier på TV har gjort omtrent siden 1990: du kan si «enhance» til telefonen og få et kraftig innzoomet bilde.

For Pixel 8 Pro kjører en vesentlig større mengde AI-modeller rett på telefonen enn Pixel 8 gjør. Og her loves det altså at fotoappen og telefonen sammen skal kunne ta deg særdeles mye nærmere det du peker på enn bare det dedikerte zoomkameraet med 5x optisk zoom gir deg.

En mengde AI-drevne nye funksjoner er på vei. Du skal blant annet kunne flytte rundt på innhold i bildene, mens telefonen lager ny bakgrunn der du flyttet objektet bort fra. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Lager ny bakgrunn i bilder

Det er en mengde oppdateringer og AI-muligheter som ligger i Android 14-utgaven som kjører på Pixel 8-mobilene sammen med Tensor 3-prosessoren som driver telefonen.

I fjor fikk vi muligheten til å klippe ut og trekke rundt på objekter i bilder av både Apple og Google.

I år lover Google å også fylle inn bakgrunnen igjen når du drar rundt på objekter.

Den klassiske kamerastripen har vært en del av Pixel-designen i tre generasjoner nå. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Velg dine venners mest smilende hoder (!)

«Best shot»-funksjonen tar mange gruppebilder og plukker det som er best. Men det gir deg også anledning til å plukke ut «hoder» fra flere ulike bilder for å sette sammen det beste gruppebildet du i teorien kunne tatt.

Så får fotonerdene diskutere seg i mellom om bildet til slutt er «ekte» og representerer et faktisk øyeblikk, eller om vi beveger oss bort fra foto som dokumentasjon av faktiske hendelser.

For øvrig skal Google-funksjonene som AI-behandler bilder merke bildedataene sånn at det er tydelig at det har skjedd saker og ting med innholdet som ikke kommer rett fra bildesensoren.

Kun Pro-modellen er å få i en iøynefallende pastellblå. Til høyre øverst på telefonen ser du kamerablits og temperatursensor. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

En mengde AI-funksjoner som er koblet til Google Assistant er også på vei, der telefonen kan være et smart sentralbord og sile samtaler - men disse er foreløpig ikke aktuelle for Norge.

Google bekrefter at de ruller disse funksjonene sakte ut i område etter område, men har ikke noe konkret å fortelle oss om Norges plass i prioriteringen.

Det er synd, for her er noen av Googles mest spektakulære demoer. Som at telefonen selv kan avvise spamsamtaler når den hører at det dreier seg om salg, men enten gjøre endringer på dine vegne eller faktisk ringe hvis den som har forsøkt å nå deg forteller at det dreier seg om noe viktig.

Kan kjøpes neste uke

Begge de nye telefonene blir tilgjengelig fra 12. oktober. Det gjelder og nye Pixel Watch 2 - som i år blir tilgjengelig her til lands. Forhåndssalget starter imidlertid allerede nå.

Pixel 8 vil koste fra 9200, mens Pixel 8 Pro vil koste fra 12700 kroner. Begge inngangsmodellene starter med 128 gigabyte lagring.

Pixel Watch 2 kommer i motsetning til sin forgjenger til Norge. Prisen starter på 4600 kroner. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Konkurrerer mot Apple og Samsung

Det betyr at Pixel-modellene prismessig legger seg høyt, og konkurrerer direkte med Samsungs S23-serie og Apples «vanlige» iPhone 15-serie.

iPhone 15 Pro-telefonene starter på 15.000 kroner - der den billigste er enda en tusing dyrere enn Googles dyreste modell.

Test av begge de nye Pixel-mobilene og Pixel Watch 2 kommer.

