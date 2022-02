Nye detaljer om ID. Buzz: Slik blir den nye folkevognbussen

Vi fikk sitte i produksjonsversjonen.

Volkswagen benytter tilsynelatende alle triksene i billanseringsboken for kommende ID. Buzz, ved at de slipper små pakker med informasjon med jevne mellomrom helt frem til endelig avduking 9. mars.

Mandag slapp de en ny bunke tekniske detaljer, samtidig som en del medier fikk lov til å publisere inntrykk fra kjøring av en kamuflert utgave i København forrige uke.

4,7 meter lang

Blant detaljene som slippes nå er dimensjonene på bilen. Buzz, som er en nytenkning av den klassiske folkevognbussen som først ble introdusert midt på 1900-tallet, blir 4,71 meter lang, 1,94 meter høy og 1,99 meter bred - omtrent 10 centimeter lengre, 35 centimeter høyere og 14 centimeter bredere enn en ID.4, for eksempel.

Likevel: Den bør passe på de fleste ordinære parkeringsplasser, og er noe mindre enn for eksempel Mercedes-Benz EQV og Peugeot e-Traveller, som er noen av konkurrentene.

Versjonen som slippes først får «bare» fem seter, som kanskje vil skuffe noen som venter på sjuseteren. I tillegg kommer det en varebilversjon, ID. Buzz Cargo, som får tre seter og plass til nesten fire kubikkmeter med last.

Det er kun versjonen med fem seter og bakhjulsdrift som kommer i år, i tillegg til varebil-utgaven med tre seter

204 hestekrefter

Både Buzz og Buzz Cargo får den samme motoren som vi kjenner fra mange av de øvrige ID-modellene, på 150 kilowatt eller 204 hestekrefter, og toppfarten er elektronisk begrenset til 145 kilometer i timen.

Bilen får kun bakhjulsdrift fra start av, men det vil også komme en firehjulsdrevet versjon på et senere tidspunkt. Bakhjulsdriften gir blant annet relativt kort svingradius, nærmere bestemt 11 meter - omtrent på nivå med en Golf.

Batteriet kjenner vi også fra øvrige ID-modeller og tilsvarende fra Skoda og Audi, på 77 kilowattimer netto og 82 kWh brutto. Rekkeviddetallene er fortsatt ikke klare, men et godt estimat er nok på omtrent 400 kilometer etter WLTP.

Maks hurtigladeeffekt er heller ikke oppgitt, men skal ifølge Volkswagen ligge på omtrent samme nivå som andre ID-modeller med 77 kWh-batteri. ID.4 har eksempelvis en makseffekt på 135 kilowatt.

1100 liter bagasjerom

Vi har faktisk også sittet i produksjonsversjonen av ID. Buzz, og selv om vi ikke får lov til å vise bilder av den før lanseringen 9. mars, kan vi si at inntrykkene av plassen inne i bilen definitivt bør gjøre den egnet for familier med store behov. Bagasjeromsplassen i femseteren er eksempelvis oppgitt til 1121 liter, og det er før du eventuelt legger ned baksetene.

Med baksetene nedslått får du i utgangspunktet en ganske betydelig høydeforskjell fra bagasjeromsgulvet, men bilen vil leveres med en slags uttakbar «hylle» som gir et todelt bagasjerom og som vil gi en plan overflate når du legger ned baksetene - og mulighet til å legge lange ting såvidt under bakseteraden. Baksetene står i tillegg på skinner og kan skyves et sted mellom 10 og 15 centimeter frem om du har behov for litt ekstra plass uten å legge dem ned.

I utgangspunktet er også bakseteplassen meget god, selv om det er litt irriterende at forsetene er designet slik at du ikke kan skyve beina inn under setet. Med setet i standardposisjonen (lengst bak) sitter vi likevel meget komfortabelt, delvis også takket være at gulvet er helt flatt og uten noen drivlinjetunnel.

Selv med setet skjøvet helt frem er det mulig for undertegnede på 183 centimeter å få plass, men da sitter jeg med knærne skjøvet helt inntil seteryggen på forsetet. I høyden er det absolutt ingen problemer, her er det nesten ti centimeter fritt rom over hodet på meg selv om jeg sitter fullstendig rak i ryggen.

Det er synd at det ikke ser ut til å bli mulig å få Buzz med glasstak, for det hadde økt den romslige følelsen ytterligere. Setet i midten er også i overkant fast, så her ville jeg nok helst unngått å bli plassert på lengre turer.

Originalen: Volkswagen Type 2 T1, gjerne kalt Microbus eller «Bulli».

To europaller

Lasterommet i Cargo-modellen er på sin side over 2,2 meter dypt, og måler 1,73 meter bred på det meste. Mellom hjulbuene er det 1,23 meter, så det vil eksempelvis være mulig å få plass til en 1,20 meter bred madrass her. Volkswagen sier også at det skal være plass til to europaller ved siden av hverandre, og bilene vil også kunne trekke tilhenger på inntil 1000 kg og bære noe vekt på taket.

Fra førerplass sitter du høyt, og et lite sidevindu bak A-stolpen gir ganske god oversikt. Panseret på bilen er så kort at det nærmest er ikke-eksisterende, men dashbordet er såpass dypt at du nok ikke helt får bussjåførfølelsen bak rattet.

Ellers er det vel bare å forvente at mye vil følge med over fra de øvrige ID-modellene, som infotainmentskjermen og det lille instrumentpanelet på «stilk» bak rattet, for eksempel.

Biler til Norge i år

Salgsåpning i Norge skal etter det vi skjønner skje før sommeren en gang, med leveranser av de første bilene på denne siden av nyttår.

Noen pris vet vi foreløpig ikke, men etter det vi har hørt vil startprisen ligge et stykke over startprisen på ID.4, kanskje rundt 500.000 kroner - og da kommer ekstrautstyr i tillegg.

Senere skal det også komme en forlenget versjon, versjoner med firehjulsdrift, med større batteripakke og ikke minst både seks og sju seter. Kamuflasjen ryker altså 9. mars.