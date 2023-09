Sniktitt BYD Seal, Dolphin og Seal U

Slik er BYDs Tesla Model 3-konkurrent

Vi så nærmere på den nye trioen fra kineserne.

Seal er navnet på BYDs nye sedan. Den kommer til Norge i år, melder importør RSA. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

München/Tek.no: Å si at det har vært et ellevilt år for BYD i Norge vil være en overdrivelse, med bare 463 registrerte biler ved utgangen august.

Nå ruller det imidlertid snart inn en ny bølge av modeller fra den kinesiske giganten inn på det europeiske markedet, og den norske BYD-importøren RSA har allerede bekreftet at to av dem vil komme til Norge allerede i år: BYD Seal og BYD Dolphin.

Seal er en sedan i klassen vi etter hvert har begynt å bli ganske vant med fra disse kinesiske merkene. Med sine 4,8 meter er den omtrent midt mellom Tesla Model 3 og Model S i størrelse, og bare ørlite lenger enn BMW i4. En åpenbar konkurrent er også Nio ET5, som også er omtrent identisk i lengde, og ikke minst Xpeng P7, som er 4,89 meter lang.

Dolphin er på sin side en langt mindre og rimeligere sak, som er mer i klasse med biler som Peugeot e-208, Opel Corsa-e, MG4 og kommende Volkswagen ID.2. Den måler 4,29 meter, og bør kunne bli relativt rimelig i Norge. Om den britiske prisingen (og hvordan BYD-importøren priser bilene sine i Norge i dag) skal være noen indikator, bør vi kunne komme ned under 300.000 kroner - kanskje også et stykke under.

BYD Dolphin. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ingen SUV foreløpig

Seal U er den siste av trioen BYD presenterte på IAA-messen her i München mandag, og den er til Seal omtrent det Tesla Model Y er til Model 3 - en SUV-versjon som ellers deler mange av de samme egenskapene - selv om slektskapet her er litt mer perifert enn hos Teslas modeller. Denne er knappe 4,8 meter lang og konkurrert med Model Y, ID.4 og Skoda Enyaq, for å nevne noen.

Den skilter med inntil 87 kilowattimers batteri, inntil 500 kilometer rekkevidde og 552 liters bagasjeplass. Noen vil nok imidlertid steile av at den kun har forhjulsdrift, og at 0–100 km/t går såpass seigt som ni sekunder - nesten uhørt blant nye elbiler på markedet i dag.

RSA skrev nylig at det foreløpig ikke er klart når denne vil komme til Norge, så vi nøyer oss med et lite bildegalleri av den foreløpig:

BYD Seal

Seal kommer med enten bak- eller firehjulsdrift, begge med batteri på 82,5 kilowattimer.

Design: Bakhjulsdrift, 230 kW/313 hk, 0–100 på 5,9 sekunder, 570 km WLTP-rekkevidde.

Bakhjulsdrift, 230 kW/313 hk, 0–100 på 5,9 sekunder, 570 km WLTP-rekkevidde. Excellence-AWD: Firehjulsdrift, 390 kW/530 hk, 0–100 på 3,8 sekunder, 520 km rekkevidde .

Teslas nye Model 3 Long Range gjør til sammenlikning 0–100 på 4,4 sekunder og har 629 kilometer WLTP-rekkevidde.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ellers fremhever BYD at Seal har et batteri som dobler som et strukturelt element i bilen, noe som sparer plass og bidrar til ekstra stivhet. Selve batteripakken er bare 11 centimeter tykk, som også stjeler minimalt med plass i bilen.

Det gir også utmerket plass i baksetet, og til en sedan å være er det særs romslig i høyden her - selvfølgelig godt hjulpet av et panoramatak som strekker seg helt bak hodet på baksetepassasjerene. Vi skulle nok ønsket at det gikk an å dytte beina inn under setet foran, men selv uten det er det relativt god plass til beina.

God plass i baksetet på BYD Seal. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ellers må vi nevne at det føles betydelig mer påkostet her enn i for eksempel en Model 3, selv om det må sies at det er flere kinesiske konkurrenter som også kan bruke skinn og myke materialer i denne klassen.

Som i andre BYD-biler er trikset med at infotainmentskjermen kan settes opp både i landskaps- og portrettmodus bevart. Bagasjeromsluka er som vanlig ikke spesielt praktisk, men rommet er dypt og skal ha en kapasitet på 400 liter. Den bakhjulsdrevne versjonen har i tillegg en frunk på 53 liter.

Bagasjeromslokk, i typisk sedan-stil. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Prisen er foreløpig ikke klar. I Kina har BYD svart på Teslas priskrig med å senke prisen på blant annet Seal, og der starter den nå godt under 300.000 kroner. Slike priser ser vi nok neppe i Norge, men vi kan jo nevne at rimeligste Model 3 med bakhjulsdrift koster rundt 410.000 kroner her.

Seal skal dukke opp i fjerde kvartal, med leveranser til kunder fra november, opplyser BYD.

BYD Dolphin

Den lille delfinen fra BYD kommer med et batteri på 60,4 kilowattimer, som skal gi en WLTP-rekkevidde på 427 kilometer. Det er omtrent på nivå med Volkswagens ID.3, og litt mer enn Peugeot e-208s 400 kilometer.

I tillegg varsles det en variant med et batteri på 44,9 kilowattimer i første kvartal neste år, som skal gi en rekkevidde på mellom 310 og 340 kilometer avhengig av utstyrsnivå.

BYD Dolphin blir en liten - og presumptivt veldig rimelig - sak. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Her vil det komme totalt fire utstyrsnivåer, hvor den rimeligste versjonen (Active) bare får 94 hestekrefter og det minste batteriet. Den gjetter vi nok at vi ikke ser på våre breddegrader.

Et steg opp er Boost, som øker til 174 hestekrefter, men beholder det minste batteriet - mens Comfort er første versjon med stort batteri, og den får også en motor på 204 hester.

Toppnivået heter Design, og har samme spesifikasjoner, men legger blant annet til et stort panoramatak, sotede bakruter og trådløs mobillading.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Alle versjoner har forhjulsdrift, og maks hurtiglading er 60 kilowatt for det lille batteriet og 88 for det store. Det er selvfølgelig ikke det helt store, og BYD oppgir kun ladetid fra 30 til 80 prosent, som skal ta like under halvtimen under optimale forhold.

Innvendig er det overraskende god plass i Dolphin, og det er tydelig at BYD har prioritert kabinplass fremfor bagasjerom. Vi sitter godt selv på andre rad, hjulpet av at beina kan skyves inn under setet foran.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det er også problemfritt for meg (184 cm) å sitte oppreist uten å dunke hodet i taket. Kvalitetsfølelsen er også ganske ålreit (toppnivået utstilt), med kunstskinn, sportsseter og relativt mange myke flater.

En artig detalj er at dørhåndtakene er formet som delfin-finner. Varmepumpe er også standard, og på toppnivået kan bilen levere strøm til andre enheter - inntil 3,3 kW.

Bagasjerommet er som nevnt noe knapt, men 345 liter er likevel et ålreit tall - rundt 30 liter mer enn nevnte e-208. Med baksetene lagt ned (60:40) er tallet 1310 liter.

Også Dolphin skal som nevnt lanseres i år.

Publisert 5. september 2023, 10:12

