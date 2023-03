Sniktitt HTC Vive XR Elite

– Dette kunne gått bedre

HTC viste frem håpet for VR-fremtiden.

Slik ser Vive XR Elite ut. De nye mixed reality-brillene fra HTC. Vi fikk prøve dem i Barcelona, men omstendighetene var alt annet enn optimale. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Barcelona / Tek.no: HTC benyttet Mobile World Congress til å vise frem sine nyeste VR-briller, Vive XR Elite. Som navnet tilsier er det såkalt mixed reality, også kjent som utvidet virkelighet dette handler om. Brillene er nylanserte og forhåndsselges i disse dager.

Jeg fikk prøve dem i ett av rommene på HTCs stand her i Barcelona.

Det kunne gått bedre. Men jeg må likevel understreke at dette er et førsteinntrykk og at det neppe er brillene sin feil. Teknikk på messer og lanseringer er sin egen greie, og svært vanskelig å kontrollere.

Men erfaringer er erfaringer - og dette var min.

En av HTC Vives mange representanter prøvekjørte brillene kort før jeg fikk prøve. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

VR nærmer seg folk flest

Vive XR Elite er et forholdsvis påkostet sett - det koster 1100 euro, og i Norge kryper det nok fort nærmere de rundt 24.000 kronene Meta tar for sin Quest Pro. Det er forøvrig en prisnedgang på vei - i utlandet er Quest Pro satt ned med rundt 500 dollar, drygt 5.000 kroner.

Her er det full-HD-oppløsning per øye og kraftig maskinvare bygget inn, slik at du kan klare deg med brillene uten en dyr PC ved siden av. Men du kan og koble dem til PC for å dra nytte av Steam-biblioteket ditt og langt mer avansert innhold og spill enn det brillene kan kjøre på egen hånd. Brillene er utstyrt med kamera for å bringe omgivelsene, og tingene du holder, inn i spillet. Tiden der du måtte montere basestasjoner for HTC Vive er forbi.

Det er mye positivt rundt VR-utstyr om dagen, der jeg også merker meg at Sonys langt billigere PlayStation VR2 får svært mye god oppmerksomhet. Det føles som vi har begynt å forlate «gimmickland» og er på vei over mot produkter for alle.

Blinkende lykter

Vive XR Elite er ikke en gjennomsiktig AR-brille, men bruker i stedet kamera på utsiden av brillen til å hente omgivelsene inn. Det er det samme du kan oppleve i nevnte Quest Pro. Men der omgivelsesmodusen var ekstremt god på Quest-brillene, opplevde jeg den som middels i Vive XR Elite. God nok til å orientere seg i rommet, men med en litt slitsom ujevn bevegelse.

Det blinket også nokså kraftig på grunn av det som antakelig var temmelig uegnet LED-belysning i messehallen - det samme fenomenet gjorde seg forøvrig gjeldende på mobilkameraet i forkant.

Jeg tror det kan ha vært LED-lyset i hallen som gjorde hele opplevelsen ustabil. Hvis jeg tar feil i det - kan det bety at Vive er et godt stykke bak Meta og deres heftigste Quest.

Underlig nok virket ikke HTCs personell å erkjenne eller bekrefte andre problemer med opplevelsen enn at lysene skapte blinking inni brillene.

Illevarslene reaksjonstest

Jeg fikk prøve en mengde småspill på brillene. Helt først fikk jeg en smakebit på grunnfunksjonene ved å spille en reaksjonsøvelse. Det er grunnleggende en variant over «Wack A Mole»-konseptet. Du vet, der du skal denge muldvarper som kommer opp av hull på tivoli. Her skulle jeg i stedet slå én av ni prikker som skiftet farge til rødt.

Men stadig vekk hang kontrolleren seg opp - typisk i utkanten av synsfeltet. Spillområdet med platen foran meg hang seg også fast og flyttet seg noen ganger rundt med meg.

Ok, kanskje jeg gjør noe galt, tenkte jeg?

VR-briller har blitt små og lette sammenliknet med de digre konstruksjonene vi fikk se da moderne VR gjorde sin debut med de første brillene fra Oculus og Vive for 7–8 år siden. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hva er det med brukeroplevelsen?

Men problemet med at kontrollerne sluttet å respondere gjentok seg via Loco Dojo - en slags småspillbonanza der du skal gjøre alt fra å kaste frisbee på mål til å samle fisk i en båt med hender som blir til enorme krabbeklør i spillet.

Det føles litt som en Wii Sports for nyere utstyr, for de som husker så langt tilbake.

Mange av småspillene er kjempemorsomme, og på sitt beste ser jeg at dette er noe jeg godt kunne likt å gjøre.

Men i denne hakkete og dårlige opplevelsen blir det mest slitsomt. Det er litt følelsen av å spille bilspill med en kontroller som melder seg ut et sekund hvert tiende sekund du spiller.

Kanskje var det batteriene?

Mens jeg holdt på hadde HTCs folk kommet og gått, og tidvis ble presserommet brukt som telefonrom. Det var ikke veldig enkelt å vite akkurat hvor alvorlig bugget opplevelsen var, eller hvorfor. Ei heller å vite hvem av ansiktene som dukket opp jeg kunne spørre.

Underveis ga batteriene i håndkontrollerne seg, og fremfor å koble til nye kontrollere, byttet vi hele Vive-settet ut til et nytt som hadde stått på lading.

Men problemene vedvarte med nytt sett briller.

Buggete monsterspill

Jeg prøvde meg videre på Yuki, et ganske spennende spillkonsept. Det er på sett og vis Space Invaders, men fra alle kanter samtidig, og du går fra mixed reality med monstrene som deler rom og verden med deg - til at verden blir gradvis mer VR, der rommet rundt deg forsvinner hvis monstrene vinner.

Her er nok konseptet bedre enn selve spillopplevelsen. For selv når dette funker er det litt keitete og litt mangelfullt på flyt. Men det som også stadig vekk skjer er at monstrene bor i sitt eget lag «under gulvet» - dit kulene jeg skyter ikke rekker. Men naturligvis når monstrenes skuddsalver meg.

Jeg ble gående og sikte mot gulvet, for å få inn noen fulltreffere når monstrene en sjelden gang kom mot meg akkurat nært nok og fra riktig vinkel. Også her sviktet kontrollerne tidvis.

Konsertdirigent i hundebur

Til sist fikk jeg prøve å diregere et orkester i det som minnet mest om en slags kombinasjon av Guitar Hero og Beat Saber.

Konseptet var gøy og fungerte noenlunde bra uten håndkontrollertull - samtidig var det ikke det store behovet for å veive i ytterfeltet av eget synsfelt med kontrollerne. Og det var nettopp lengst ute i synsfeltet mitt de hadde en tendens til å henge seg opp.

Men i denne demonstrasjonen viste det seg at HTC hadde delt rommet på midten. Dermed ble spillområdet knøttlite, og det var i praksis umulig å stå noe sted uten å ha de virtuelle romdelerne synlige i spillskjermen foran seg.

Det var omtrent like trangt som å være i et hundebur.

Hvor lå problemet?

Under den omtrent timelange seansen hos HTC Vive-gjengen fikk jeg også se litt på hva Vive-maskinvaren brukes til. Teknologien kan brukes til alt fra å plassere folk i virtuelle studio, til flerspillergaming i samme rom. Det kan som alltid for Vive-konseptet hentes inn fysiske ting, så som padleårer, ved at man monterer Vive-tilbehør som er synlig for brillene på dem.

Men jeg håper at det jeg aller mest fikk demonstrert, var HTCs relativt dårlige forberedelser og et LED-lys som skapte store problemer.

For hvis brukeropplevelsen i sluttproduktet for Vive XR Elite er som den jeg opplevde i dag, kommer Meta Quest Pro til vinne på walk over. For dagens opplevelse er ikke en jeg hadde betalt mange tusen for - og langt mindre de 14–15 tusingene det ventes å ville koste.