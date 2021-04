Canal Digital og Viasat har blitt Allente

Lanserer blant annet ny app. Og dette koster det.

Allente får ny app. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 13 Apr 2021 16:10

I mai i fjor kom nyheten om at Canal Digital og Viasat skulle fusjonere. Dette er nå unnagjort, og fra i dag seiler selskapets kunder under navnet Allente. Navnet er en forkortelse for «All entertainment».

– Det er liten tvil om at Canal Digital og Viasat Consumer er bedre sammen, for vi har hatt muligheten til å plukke det beste fra to verdener når vi har satt sammen de kundepakkene vi nå lanserer. Med en attraktiv miks av både lineære kanaler og strømmetjenester i pakkene våre, gleder vi oss til å gjøre både eksisterende og nye kunder godt kjent med hva vi har å tilby i tiden fremover, skriver Bjørn Ivar Moen, administrerende direktør i det nye selskapet, i en melding.

I pressemeldingen heter det at dagens eksisterende kunder hos Canal Digital og Viasat Consumer vil beholde underholdningstilbudet når de gradvis fases over til Allentes plattformer. I alle hovedsak vil det fortsatt være satellitt-TV som gir best kvalitet, men det vil også bli muligheter for deg som har et raskt bredbånd.

Førsteinntrykk av appen

Appen heter det samme som selskapet, altså Allente. Og den bruker litt tid på å starte opp siden en vignett skal spilles av før du kommer inn i appen. En vignett som gir oss litt assosiasjoner til sist vi var på kino, da man ofte får noe tilsvarende rett før filmen starter.

Når appen er i gang så er det en ganske velfylt men ganske så kurant app som møter deg. Via iOS, som vi har testet med, får du totalt fem underkategorier nederst i skjermbildet; Hjem, Film & Serier, TV, Sport og Mer.

Vi vil anta at appen etter hvert vil sortere frem og foreslå ting som passer med det du liker å se på. Med en fersk installasjon, så er nok disse anbefalingene basert på hva resten av brukerne syns er mest interessant.

Samtidig så har du kategorier under Film & Serier som for eksempel «Filmer med høy score på iMDb». Altså filmer som brukere fra resten av verden har gitt gode skussmål. En kjekk og hendig kategori om du står litt fast i hva du vil se på i starten.

Under TV finner du blant annet direktesendt TV. Og det tar bare et par sekunder fra du trykker på kanalen til den spiller av i god kvalitet. I menyene kan du kun velge mellom automatisk, lav eller høy kvalitet. Nøyaktig hvilken oppløsning du får med høy er vi litt usikre på, men oppløsningen er i alle fall mer enn god nok til at bildet blir skarpt og detaljert på iPhone 12-telefonen vi bruker. Vi prøvde å ta et skjermbilde, men disse blir kun sorte på grunn av rettigheter.

Vil du laste ned innhold får du litt andre valg. Da kan du velge mellom standard eller høy. Uansett kjekt å ha muligheten, samtidig som du kan overstyre slik at du kan laste ned via mobilnettet.

Under sport så kan du i toppen av bildet velge ulike idretter. Velger du for eksempel Fotball så vil du få opp hvilke matcher som spilles akkurat nå, eller hvem som møtes til dyst litt senere på dagen.

Alt i alt syns vi denne appen virker som en god start. Trolig har nok selskapet dratt god nytte av erfaringene de sitter med fra både Viaplay og Canal Digitals tidligere apper av samme slag. Den virker i alle fall rask og stabil nok til at vi har kunnet bruke den i noen timer uten noen problemer.

Under Sport og Fotball finner du en enkel oversikt over hvilke kamper som spilles i dag. Skjermdump

Dette koster de ulike TV-pakkene:

I alt skal det være totalt fire TV-pakker å velge blant om du er satelitt-kunde. Alle pakkene inkluderer strømming fra inntil fire personer på den nye appen samtidig. Og du kan tilsynelatende se på dette i hele EU uten ekstra kostnad.

Den rimeligste pakken heter Basic, og koster deg 339 kroner pr måned. Denne pakken består i alt av 21 kanaler, deriblant de aller mest vanlige, norske kanalene i tillegg til nyhetskanaler som CNN og CNBC.

Neste pakke heter Standard, og koster deg 528 kroner i måneden. Her får du et langt større kanalutvalg, med totalt 57 kanaler. I tillegg er Viaplay Film & Serier tilsynelatende inkludert i prisen.

Den neste pakken heter Large, og har noen flere kanaler med sine totalt 66 kanaler til 627 kroner i måneden. Denne inneholder i tilegg til de samme kanalene som Standard, også åtte sportskanaler som for eksempel TV sport 1 og Viasat Sport+. I tillegg er Viaplay Film & Serier tilsynelatende inkludert i prisen.

Pakken som koster mest heter Premium, og har en pris på 756 kroner i måneden. Her får du mest innhold og totalt 72 kanaler. Deriblant flere sportskanaler. I tillegg er Viaplay Film & Serier tilsynelatende inkludert i prisen.

Streaming-alternativ

Om for eksempel sammenligner disse prisene med tjenester som Strim, så koster for eksempel Strim Alt-pakken 329 kroner i måneden. Da har du totalt 27 kanaler. Eventuelt kan du betale 279 kroner for å få 19 kanaler.

Allente tilbyr også pakker via IP-TV. Da via leverandørene HomeNet og OBOS OpenNet. Her kan ulike avtaler gjøre utslag på prisene. I noen tilfeller vil Mini-pakken med 15 kanaler være inkludert i felleskostnadene. Hvis ikke koster denne pakken opp mot 279 kroner.

Du kan også velge en Basis-pakke med 41 kanaler ekstra til opp mot 489 kroner i måneden. Den dyreste pakken heter Basis + Film, og da inkluderes 5 ekstra filmkanaler i pakken og koster opp mot 618 kroner i måneden.

Kan legge til andre pakker og strømmetjenester

Utenom TV-pakkene finnes det også tilleggspakker, slik du ofte har mulighet til også med andre innholdsleverandører. Som for eksempel TV 2 Sport Premium til 699 kroner i måneden. Eller Discovery+ Premium til 59 kroner pr måned.

Sammenligner du med TV 2 Sumo, som tilbyr den samme sportspakken med blant annet TV 2 Sport Premium, koster denne 549 kroner i måneden om du velger Total-pakken som også inneholder nyhetskanalen samt de resterende kanalene under TV 2-paraplyen.

Også strømmetjenester som HBO og Netflix kan legges ved. Det koster 89 kroner per måned for HBO, og 139 kroner for Netflix. Mulighet for TV 2 Sumo kommer angivelig i løpet av april. Her er det faktisk billigere enn å velge HBO direkte via Allente enn å betale for tjenesten direkte via HBO Nordic sine hjemmesider hvor du betaler 99 kroner i måneden.

Når det gjelder Netflix så står det ingenting i Allente sin pressemelding om dette er standard-pakken eller Premium. Standard koster 109 kroner direkte hos Netflix, mens Premium ligger på 159 kroner.

Ønsker du å utvide til mer enn en TV i hjemmet, så koster dette 129 kroner pr måned per ekstra TV. Dette gjør at du for eksempel kan ta med deg abonnementet ditt hjemme og ha med dette på hytta.

(Kilde: Pressemelding)